Stürmer wird verliehen Jessic Ngankam verlässt Eintracht Frankfurt Richtung Mainz 05 Stand: 01.02.2024 09:20 Uhr

Eintracht Frankfurt hat die nächste Leihe eingetütet: Stürmer Jessic Ngankam verbringt den Rest der Saison bei Mainz 05.

Jessic Ngankam verlässt Eintracht Frankfurt auf Leihbasis: Der Stürmer schließt sich bis Saisonende Mainz 05 an. Das gaben beide Vereine am Donnerstagmorgen bekannt.

Ngankam soll Spielpraxis sammeln

"Für Jessic ist es wichtig, viele Einsatzminuten zu bekommen. In Mainz hat er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Spielpraxis zu sammeln", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. In Frankfurt hat Ngankam noch einen Vertrag bis 2028.

Der Angreifer war zu Saisonbeginn von Hertha BSC zur Eintracht gekommen. Er hat bislang 23 Pflichtspiele absolviert, allerdings keines über die vollen 90 Minuten.

Ziel ist der Klassenerhalt

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung", so Ngankam. Mit den Mainzern kämpft er nun gegen den Abstieg. "Ich will nun gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen alles geben, damit wir den Klassenerhalt packen."

Bereits am Mittwoch hatte die Eintracht die Leihe von Jens Petter Hauge vermeldet, der genau wie Ngankam in der laufenden Saison nur selten zum Zug gekommen war. Er schloss sich seinem Heimatverein FK Bodø/Glimt in Norwegen an.