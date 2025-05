"Bester Fußballer, den die Region je gesehen hat" Hessenliga: Weidenhausen verabschiedet 400-Tore-Landwirt Gonnermann Stand: 27.05.2025 14:43 Uhr

Tagsüber Landwirt, in der Freizeit Torjäger: Sören Gonnermann gilt als bester Fußballer im Werra-Meißner-Kreis, am Wochenende wird er letztmals für Hessenligist Adler Weidenhausen auflaufen. Die Fans haben sich für ihre Legende etwas Besonderes ausgedacht.

Ein Hessenliga-Spieler, der mit einem Legenden-Shirt und einer Social-Media-Kampagne verabschiedet wird? Beim SV Adler Weidenhausen ist genau das passiert. Grund: Das Karriereende von Stürmer Sören Gonnermann.

Gonnermann: "Es war eine fantastische Zeit"

Dieser kickte seit 2007 in Weidenhausen - lange in der Verbandsliga, seit dem Aufstieg 2022 in der fünftklassigen Hessenliga. In 429 Spielen hat er dabei unglaubliche 389 Tore geschossen. "Er ist der beste Fußballer, den die Region Werra-Meißner-Kreis je gesehen hat", schwärmte Fan Nico Beck am hr-Mikrofon. Beck rief mit einem Kumpel die Kampagne "SG9Legende" ins Leben - eine Hommage an Gonnermann mit Homepage, Social-Media-Kanälen und eigenem T-Shirt. "Er ist über kurz oder lang nicht zu ersetzen. So einen gibt es nicht noch mal", ist Beck jetzt schon wehmütig.

Bei seinem letzten Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Marburg (0:0) wurde die "Legende" dann auch stimmungsvoll verabschiedet. "Ich wusste immer, was ich hier habe und bekomme. Es war eine fantastische Zeit", sagte Gonnermann, als er sich in einer emotionalen Abschiedsrede nach Abpfiff an Mannschaft und Fans wandte. "Es ist ein Wahnsinnsgefühl, dem Verein so viel gegeben zu haben", sagte er im Anschluss am hr-Mikrofon.

Vier Tore im Hessenpokal gegen Kassel

Ein Highlight seiner Zeit bei Weidenhausen ist dabei schnell ausgemacht: Das sensationelle 4:1 im Hessenpokal gegen Hessen Kassel 2019, bei dem Gonnermann alle vier Treffer erzielte. "Das war ein i-Tüpfelchen für meine Karriere." Im Werra-Meißner-Kreis erzählen sie aber auch andere Geschichten über ihn - etwa, dass er schon mal zu einem Verbandsliga-Derby direkt von seiner Arbeit als Landwirt angesprintet kam, um ohne Warmzumachen den Anstoß ausführen und mitmischen zu können.

Passend dazu war Gonnermann 2016 ein Gesicht einer Plakatkampagne der Bauern im Werra-Meißner-Kreis. Auf dem Foto posierte er mit einem Schwein auf dem Arm, der Slogan "Wer lässt am Wochenende die Sau raus?" war zwar auf die Landwirte bezogen, passte aber auch zum Fußballer Gonnermann, der Team und Fans ein ums andere Mal verzückte.

Sören Gonnermann mit einem Ferkel auf dem Arm: "Wer lässt am Wochenende die Sau raus?"

Die Erntezeit steht an

"Jetzt steht die Erntezeit im Betrieb an", bemerkte Bruder Jan Gonnermann auf die Frage, wie es für Sören nun weitergehen wird. "Ich bin selbst gespannt, wie er es verkraftet, wenn er jetzt ein paar Wochen zuhause ist." Der Goalgetter selbst gab an, für die Zeit nach dem Fußball "kein Plan" zu haben. "Ich habe alles dafür gegeben, dass wir die Klasse halten und jetzt mache ich mir Gedanken, wie es irgendwann mal weitergeht." Den Klassenerhalt in der Hessenliga haben die Adler geschafft - nur müssen sie in Zukunft ohne ihre Sturm-Legende auskommen. Seinen letzten Auftritt im Trikot von Weidenhausen wird Gonnermann am kommenden Samstag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim Hünfelder SV haben.