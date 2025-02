Handball-Trainer Parrondo Das Mastermind von Melsungen Stand: 27.02.2025 11:05 Uhr

Die MT Melsungen kann in dieser Saison sogar das Double im Handball gewinnen. Der Taktik-Tüftler Parrondo hat die lange Verspotteten belebt. Ein Porträt über Rotwein mit Cola, Partys im Trainerhaus und Taxifahrten in Madrid.

Roberto Garcia Parrondo sorgte für Entsetzen bei seinem Vorgesetzten. Der Trainer der MT Melsungen stammt aus Spanien, einem Rotwein-Kennerland. Als er erstmals mit Vorstand Michael Allendorf in gemütlicher Runde beisammen saß, beging Parrondo aber den Frevel für Gourmets, Cola in den Rotwein zu kippen. So pflegt er, einen Erfolg zu begießen - und Allendorf fiel vom Glauben ab, wie er dem hr einmal erzählte.

Ansonsten ist der Vorstand vollkommen überzeugt von allem, was Parrondo so sportlich in Melsungen treibt. Vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Flensburg (19 Uhr) rangiert die MT weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga, steht zudem im Pokal-Halbfinale und ist noch im Europapokal dabei. Parrondo war Allendorfs erste große Entscheidung als Alleinverantwortlicher, nach 50 Telefonaten befand er den ehemaligen Rechtsaußen für den besten Mann, endlich das Potenzial der MT auszuschöpfen.

Parrondo baut die Mannschaft nach seinen Wünschen

Allendorf zeigte Geduld mit dem Coach, als es auch in dessen ersten Spielzeiten noch haperte, Parrondo zeitweise die Mannschaft mit seinem Perfektionismus und langen Videositzungen zu überfordern schien. Mehr noch: Er gab Parrondo das Vertrauen, die Mannschaft nach seinen Vorstellungen umzubauen. Mit Dainis Kristopans und Erik Balenciaga kamen zur vorigen Saison zwei Schlüsselspieler, die nicht nur Parrondos Ideen, sondern auch das spanische System kannten.

"Mich persönlich hat er absolut geprägt. Seine Idee ist klar und für die gibt er uns unglaublich viele Informationen an die Hand", sagte Balenciaga im Gespräch mit dem hr-Sport im Dezember. Der Spielmacher gilt als der verlängerte Arm von Parrondo auf der Platte. Doch der Coach hat mit den Zugängen nicht nur das Personal und die Spielweise verändert, sondern auch die Mentalität. Lange galt der Klub als "MT Deutschland", als Magnet für Nationalspieler mit großem Namen, die aber in Hessen ihr Potenzial nicht ausschöpften.

"MT war eine Komfortzone für zu viele Spieler"

Parrondo hat dies in bemerkenswert offenen Worten jüngst in einem Interview mit "handball-world" kritisiert: "Das war eine Marketing-Idee. Die MT wurde die Komfortzone für viele Spieler. Sicher: Gewinnen wollten sie schon. Aber sie bewegten sich in einem wenig leistungsorientierten oder -förderlichen Umfeld." Zu selten habe man von den Akteuren gefordert, Widerstände zu überwinden. Die umgebaute Mannschaft der Melsungener scheint sich blendend zu verstehen, das zeigen nicht nur die gemeinsamen Team-Abende und Ausflüge. Auch die Spielerfrauen und - freundinnen treffen sich mitunter zu den Spielen - wohlgemerkt daheim bei den Parrondos auf Einladung seiner Frau.

Der Trainer selbst mag nicht als Kumpeltyp rüberkommen, er ist auch kein Wüterich an der Seitenlinie wie so manch anderer in der Liga. Doch er ist ein taktisches Mastermind und gewinnt auch deshalb seine Autorität. Zwei Beispiele: Unter ihm setzt die MT auf das Überzahlspiel "7 gegen 6", ein risikoreiches Unterfangen, das manche Teams nur in Rückstand praktizieren (und die deutsche Nationalmannschaft wenig bis gar nicht). In Melsungen ist es aber ein festes Stilmittel selbst bei Unentschieden und führt dazu, dass die Mannschaft nur schwer auszurechnen ist.

Finte in letzter Sekunde

Stefan Kretzschmar von den Füchsen Berlin sagte in dieser Woche bei "Dyn", dass sich keine Mannschaft in der Liga gegen Melsungen erlauben könne, nur auf sich zu schauen. Man müsse das facettenreiche Spiel der Hessen als Gegner genau studieren. Zweites Beispiel: Im Europapokalmatch unter der Woche blieben den Melsungern nur wenige Sekunden für den letzten Angriff und den Ausgleich. Parrondo bat zur Auszeit und skizzierte seinen Mannen die Variante eines Kempa-Tricks, sprich eines hohen Passes auf einen springenden Spieler, der den Ball aus der Luft aufs Tor bringt. Es ist eine der anspruchsvollsten Finten - und das in so einer Situation! Doch Parrondos Plan ging exakt auf, Melsungen traf zum Ausgleich.

Jene Auszeiten hält der Coach noch auf Englisch. Beim Interview mit dem hr-Sport im Dezember aber bat er von sich aus darum, auf Deutsch zu antworten. Auch in diesem Punkt ist Parrondo ehrgeizig, neben seinem fast exzessivem Videostudium von Handballspielen setzt er sich auch mal ans Klavier oder greift zur Gitarre. Harte Arbeit gehört für ihn zum Alltag. Sein Vater habe in Madrid früher Doppelschichten als Taxifahrer gefahren, um seiner Familie etwas zu ermöglichen, erklärte Parrondo seinen Ansporn.

Stoiker und Tiefstapler

Da würde es nur logisch erscheinen, dass der ehemalige Champions-League-Sieger mit der MT Melsungen nach den höchsten Würden, also der Meisterschaft strebe. Doch der Spanier lässt keine Möglichkeit aus, die Erwartungen zu dämpfen und auf die Klasse sowie die Schiedsrichter-Lobby der namhaften Konkurrenz zu verweisen. Doch bisher hat die MT alle diese vermeintlichen Nachteile vergessen gemacht. Und das liegt vor allem an dem Masterplaner an der Linie.