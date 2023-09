Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: MT Melsungen gewinnt Topspiel in Kiel Stand: 10.09.2023 17:08 Uhr

Die MT Melsungen bleibt das Team der Stunde in der Handball-Bundesliga. Die Nordhessen gewinnen das Spitzenspiel beim Meister THW Kiel und bleiben damit Spitzenreiter.

Die MT Melsungen hat den deutschen Meister THW Kiel am Sonntag weiter in Richtung Krise gestürzt und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Nordhessen gewannen in der Ostseehalle mit 35:30 (13:13) und sind damit nach vier Spieltagen weiter ohne Punktverlust.

Die MT nutzte die vielen technischen Fehler und die löchrige Abwehr der THW eiskalt aus und lag zwischenzeitlich mit neun Toren vorne. Erst in der letzten Viertelstunde konnte der Rekordmeister das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Der österreichische Nationalspieler Nikola Bilyk war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer der Kieler. Ebenfalls sechsmal traf Spielmacher Elvar Jonsson für die Gäste aus Melsungen.