Hessen behaupten Tabellenführung MT Melsungen feiert Favoritensieg gegen Erlangen Stand: 02.11.2024 20:40 Uhr

Die Handballer der MT Melsungen besiegen am Samstag den Abstiegskandidaten Erlangen und führen weiterhin die Bundesliga an. Auch fernab des sportlichen Geschehens gibt es eine positive Nachricht.

Mit einem souveränen Sieg hat die MT Melsungen die Tabellenführung der Handball-Bundesliga behauptet. Die Hessen setzten sich am Samstag in der eigenen Rothenbach-Halle mit 32:27 (18:13) gegen den Abstiegskandidaten HC Erlangen durch. Nach einer kurzen Schwächephase Mitte der ersten Hälfte machte sich die höhere Klasse der Gastgeber spätestens ab der 20. Minute deutlich bemerkbar. Die Fünf-Tore-Führung zur Halbzeitpause war eine verdiente - und bereits eine kleine Vorentscheidung.

Denn die Melsunger brillierten zwar nicht, viel wichtiger aber: Sie blieben konzentriert, spulten ihr Programm ab und brachten den Heimerfolg letztlich ungefährdet über die Zeit. Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war David Mandic mit sechs Toren. MT-Torwart Nebojsa Simic parierte knapp 23 Prozent der Erlanger Versuche. "Wir haben hinten und vorne eine komplette Leistung gezeigt", sagte Melsungens Elvar Örn Jonsson bei Dyn.

Abwehrchef Sipos verlängert Vertrag

Am Rande des Spiels verkündete die MT, den Vertrag von Adrian Sipos um ein Jahr bis 2026 verlängert zu haben. Der Abwehrchef sei in der Melsunger Deckung "der Fels in der Brandung", wie Sportchef Michael Allendorf sagte. Eine Nachricht also, die den positiven Samstag aus Sicht der MT noch abrundete.