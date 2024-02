Doppelsieg nach Babypause Gesa Krause auch deutsche Meisterin über 1500 Meter Stand: 18.02.2024 15:40 Uhr

Nach ihrem Erfolg über 3000 Meter hat sich Gesa Krause bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik auch den Titel über 1500 Meter geschnappt. Damit ist für die Hessin nach ihrer Babypause ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen.

Besser hätte ihr Comeback nach der Babypause nicht ablaufen können: Am Sonntag ist Leichtathletin Gesa Krause zum Titel über 1500 Meter gelaufen. Für die 31-Jährige aus Ehringshausen war es der zweite Titel an einem Wochenende, denn bereits am Samstag holte sie bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik in Leipzig den Sieg über 3000 Meter.

"Natürlich bin ich glücklich über den Doppelsieg. Das war mein Ziel, mein Wunsch", sagte Krause im Anschluss an das Rennen über 1500 Metern am Sonntag. Dabei kam sie mit einer Zeit von 4:24,31 Minuten ins Ziel. Zweite wurde Verena Meisl (4:24,53) vom TV Wattenscheid 01 vor der Kölnerin Vera Coutellier (4:24,54).

Krause bleibt selbstkritisch

Trotz des Siegs blieb Krause selbstkritisch: "Es war mit eines der schlechtesten Rennen, die ich je taktisch gelaufen bin." Insgesamt befand sie aber: "Ich freue mich natürlich über den Sieg. Es war ein sehr schönes Wochenende, ein sehr schönes Comeback. Ich bin natürlich happy, dass es alles geklappt hat."

Nach ihrer Babypause peilt die zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis in diesem Jahr die Rückkehr zu alter Form sowie die Teilnahmen an der EM und Olympia an.