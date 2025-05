FUSSBALL2000 - Der Eintracht Frankfurt Videopodcast FUSSBALL2000 - Das XXL-Zeugnis für Eintracht Frankfurt Stand: 26.05.2025 18:02 Uhr

Eintracht Frankfurt spielt eine Sahnesaison und zieht in die Champions League ein. Die Jungs von FUSSBALL 2000 blicken auf die Spielzeit und vergeben die Preise für die besten Spieler, Shooting Stars und Highlight-Spiele.

Eine Folge voller Helden und Hoffnungsträger: Eintracht Frankfurt hat eine denkwürdige Saison in der Fußball-Bundesliga hingelegt. Erstmals qualifizierten sich die Hessen über die Bundesliga für die Teilnahme an der Champions League. Eine emotionale Spielzeit, die viele Geschichten geliefert und viele Gesichter hervorgebracht hat. Der in der Hinrunde überragende Omar Marmoush, der so gut spielte, dass Manchester City schon im Winter zuschlagen musste. Der in der Rückrunde kaum zu verteidigende Hugo Ekitiké, der vor einem Wechsel zu Chelsea stehen soll. Oder die Mentalitätsmonster der Defensive: Arthur Theate, Rasmus Kristensen, Robin Koch und auch Kevin Trapp, die alle ein entscheidender Faktor waren, dass in der neuen Saison in Hessen Champions League gespielt wird.

Und wie gut waren bitte die Shootingstars von Eintracht Frankfurt? Spieler wie Nathaniel Brown oder Nnamdi Collins hatte im letzten Sommer kaum jemand auf dem Zettel, inzwischen stehen sie auf dem Zettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann und vor dem Sprung in die Nationalmannschaft. Nicht zuletzt ein Verdienst von Trainer Dino Toppmöller und Sportvorstand Markus Krösche. Schnell stellen wir fest: Nach dieser intensiven Bundesliga-Saison Preise zu vergeben, ist so schön wie schwer.