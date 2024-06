Fußball-EM Fußball-EM: Fanmeile am Frankfurter Mainufer wird Waffenverbotszone Stand: 13.06.2024 14:11 Uhr

Die Stadt Frankfurt hat die Fanmeile zur Fußball-EM am Mainufer zur Waffenverbotszone erklärt. Sie folgt damit einer Empfehlung der Bundesregierung nach der Messerattacke von Mannheim.

Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) haben eine entsprechende Verfügung unterzeichnet, wie sie am Donnerstag mitteilten. Demnach ist es Besucherinnen und Besuchern der Fanmeile am nördlichen Mainufer in Frankfurt nicht erlaubt, gesetzlich verbotene Waffen und Messer mit einer Klingenlänge zwischen vier und zwölf Zentimetern mit sich zu führen.

Durch die Verfügung ist die Polizei berechtigt, in dem 1,4 Kilometer langen Abschnitt zwischen Eisernem Steg und Friedensbrücke anlasslose Kontrollen durchzuführen. Die Fan-Zone soll am Freitagmittag eröffnet werden.

Reaktion auf Messerattacken

Oberbürgermeister Josef sagte, die schrecklichen Vorkommnisse der vergangenen Tage zeigten, "dass wir den Sicherheitskräften die Arbeit erleichtern müssen". Er meinte damit den Angriff auf eine Frau am Frankfurter Mainufer, auf die ein 19-Jähriger am Montag eingestochen hatte, und die Messerattacke von Mannheim vor knapp zwei Wochen, bei der ein Polizist getötet und ein bekannter Islam-Kritiker verletzt worden waren.

Das Bundesinnenministerium hatte nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim an die EM-Spielorte appelliert, solche Schutzzonen einzurichten. In Frankfurt gibt es außer in der Fanmeile auch Waffenverbotszonen im Bahnhofsviertel und im Hauptbahnhof - diese Orte liegen in unmittelbarer Nähe zur Fanmeile.

Polizei und Tourismus GmbH erfreut

Der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller zeigte sich erfreut über die zusätzliche Waffenverbotszone. Sie sei ein wichtiger Baustein zur Sicherheit rund um die Fußball-Europameisterschaft. Die polizeiliche Erfahrung zeige, so Müller: Wenn mehrere tausend Menschen zusammenkämen, würden auch gefährliche Gegenstände und Waffen mitgeführt, die im Konflikt zum Einsatz kämen. Müller hatte vor kurzem die Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel als vollen Erfolg bezeichnet, Dutzende Waffen seien seit Herbst sichergestellt worden.

Auch der Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus + Congress GmbH, Thomas Feda, fand lobende Worte: "Die Waffenverbotszone unterstützt in den nächsten vier Wochen die Herausforderung unserer Frankfurter Fan-Zone. Sie verstärkt damit auch die Sicherheit der Fans."