FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Eintracht Frankfurt trainiert teilweise wie ein Kreisligist Stand: 26.07.2023 18:23 Uhr

Der neue Trainer Dino Toppmöller baut im Training von Eintracht Frankfurt immer wieder Oldschool-Elemente wie Lattenschießen ein und sorgt damit für beste Stimmung im Team. Es gibt in Windischgarsten aber auch schlechte Nachrichten.

Im Training von Eintracht Frankfurt im Trainingslager in Windischgarsten gibt es trotz des straffen Programms auch viel zu lachen. Trainer Dino Toppmöller setzt in den Einheiten von Eintracht Frankfurt immer wieder auf Dinge, die es auch bei Kreisligisten gibt: Die Spieler von Eintracht Frankfurt duellieren sich im Lattenschießen, die Verlierer der Trainingsspiele von Eintracht Frankfurt müssen Liegestütze machen, die Tore wegtragen oder Straf-Läufe absolvieren. Bei den Profis von Eintracht Frankfurt kommt das bestens an.

Mark und Phil berichten vom dritten Tag des Trainingslagers von Eintracht Frankfurt und haben dabei auch schlechte Nachrichten: Neuzugang Robin Koch war bislang nämlich noch gar nicht auf dem Platz.