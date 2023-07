FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast: Eintracht Frankfurt muss Spieler verkaufen! Stand: 17.07.2023 18:05 Uhr

Noch eine Woche bis zum Trainingslager von Eintracht Frankfurt und fest steht: Nicht der komplette Kader von aktuell rund 40 (!) Spielern soll und kann mit nach Österreich fahren. Doch welcher Spieler wird noch verkauft? Und wer bringt das benötigte Geld rein? FUSSBALL2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Nach dem ersten Testspiel gegen Braunfels ist die Stimmung bei Eintracht Frankfurt gut, auch potentielle Abgangskandidaten wie Ragnar Ache oder Jens Peter Hauge präsentierten sich fit und willens. Dennoch ist klar: Der Kader ist zu groß, Eintracht Frankfurt MUSS Spieler verkaufen! Spätestens nach der Verpflichtung von Jessica Ngankam dürfte es für einige Stürmer eng werden, deshalb stellt sich FUSSBALL2000 die große Frage: Was ist mit Borré? Geht Lindström? Und was soll mit Talenten wie Hauge und Alidou passieren?