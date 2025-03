Sieg in Dresden Eishockey: Kassel Huskies gleichen DEL2 -Halbfinal-Serie in Overtime aus Stand: 30.03.2025 20:03 Uhr

Die Kassel Huskies schlagen in Spiel zwei des Playoff-Halbfinals gegen Dresden zurück und gestalten das Rennen um das DEL2-Endspiel wieder offen. Die Partie wird zur Nervenschlacht.

Zwei Tage nach dem verkorksten Start in die Halbfinal-Serie gegen die Dresdner Eislöwen haben die Kassel Huskies zurückgeschlagen: Die Schlittenhunde setzten sich am Sonntagabend in fremder Halle mit 4:3 in der Overtime durch und glichen damit in der Best-of-Seven-Serie zum 1:1 aus.

Nach einem vermeintlich komfortablen 3:1-Vorsprung der Nordhessen rettete sich Dresden mit zwei späten Toren, eins davon 18 Sekunden vor der Schlusssirene, zunächst in die Verlängerung. Dort wurde dann Kassels Louis Brune zum Mann des Tages. Weiter geht's am Freitag in Kassel (19.30 Uhr).