News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Werder mit Ducksch und Pieper

04.04.25, 07:53 Uhr: Werder mit Ducksch und Pieper

Werder Bremen kann vor dem Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr) auf die etablierten Kräfte Marvin Ducksch und Amos Pieper setzen. Beide hätten die Trainingswoche komplett mitgemacht, verriet Trainer Ole Werner. Beide wären demnach Kandidaten für einen Einsatz in der Startelf. Unsicherheit bestehe hingegen bei Milos Veljkovic und Anthony Jung in der Defensive, erklärte der Bremen-Coach.

Bremens Marvin Ducksch schaut verärgert

04.04.25, 07:47 Uhr: Bericht: U19-Kapitän nach Nürnberg

Ayoub Chaikhoun, der Kapitän der Eintracht-U19, schließt sich ab dem Sommer dem 1. FC Nürnberg an. Das berichtet Sky unter Berufung auf Nürnberger Kreise. Der veranlagte Mittelfeldmann soll eine Verlängerung in Frankfurt ausgeschlagen haben. In Nürnberg soll er einen Kontrakt bis 2029 unterschrieben haben.

04.04.25, 07:41 Uhr: Angeblich Interesse an Mexikaner

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse am mexikanischen Innenverteidiger Israel Reyes, wie der nordamerikanische Ableger der spanischen Sport-Zeitung "Marca" berichtet. Demnach seien ein nicht genannter spanischer Klub, Bologna aus Italien und die Eintracht aus Deutschland an Reyes dran. Die Ablösesumme würde fünf Millionen Dollar plus Boni betragen. Reyes spielt für CF America und in der mexikanischen Nationalmannschaft. Der 24-Jährige gilt als vielseitig einsetzbar. Ebenfalls gehandelt bei der Eintracht wird der Kroate Martin Baturina für das defensive Mittelfeld. Er spielt derzeit noch für Dinamo Zagreb.

03.04.25, 14:41 Uhr: Toppmöller fordert vollen Fokus

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat seinem Team vor der Auswärtspartie am Samstag (18.30 Uhr) bei Werder Bremen noch einmal ins Gewissen geredet. Nach drei Siegen in Folge sei die Stimmung zwar weiter gut. "Aber nur, weil wir uns freuen und mögen und die Laune gut ist, werden wir keine Spiele gewinnen. Wir brauchen Gier und Leidenschaft." Neben Torhüter Trapp werden auch Elye Wahi (Knie), Ansgar Knauff (Knie), Junior Dina Ebimbe und der erkrankte Can Uzun die Partie verpassen. Bei Wahi und Knauff besteht die Hoffnung eine Kader-Rückkehr gegen Tottenham.

03.04.25, 14:16 Uhr: Eintracht auch in Bremen ohne Trapp

Torhüter Kevin Trapp wird Eintracht Frankfurt auch im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Werder Bremen nicht zur Verfügung stehen. Der 34-Jährige hat weiter Probleme am Schienbein, vor allem bei langen Bällen seien die Schmerzen noch zu groß, sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Es macht nur Sinn, wenn er wirklich bei 100 Prozent ist", so Toppmöller. Wann Trapp zurückkehrt, sei dementsprechend noch komplett offen. "Es ist sehr schwer zu sagen, wie der weitere Fahrplan ist. Fest steht, dass Kaua Santos gegen Bremen im Tor stehen wird."

03.04.25, 12:56 Uhr: Bericht: Krösche Kandidat bei den Bayern

Rund um den FC Bayern wird gerade über Differenzen in der Führungsebene und sogar eine vorzeitige Demission von Vorstand Max Eberl spekuliert. Laut Sky soll Eintracht-Vorstand Markus Krösche einer der möglichen Nachfolgekadidaten sein. Krösche soll bereits vor der Inthronisierung von Eberl der Favorit auf den Posten bei den Münchnern gewesen sein, so der Sender. N-TV und RTL berichten überdies, dass sich der Frankfurter Funktionär einen Wechsel vorstellen könne, wenn beispielsweise die Führungsetage des Rekordmeisters verkleinert werden würde. Krösche selbst hatte unlängst immer wieder betont, wie wohl er sich in Frankfurt fühle, und seinen Vertrag vor einem Jahr vorzeitig bis 2028 verlängert.

03.04.25, 12:43 Uhr: Bericht: Kooperation mit Waldhof

Eintracht Frankfurt und Waldhof Mannheim stehen vor einer Kooperation. Das berichtet der Mannheimer Morgen am Donnerstag. Demnach soll die strategische Partnerschaft kurz vor dem Abschluss stehen. Die genauen Details seien noch offen, aber es sei denkbar, dass die Eintracht vielversprechende Talente an die Mannheimer leiht, während der Bundesligist eine Art Vorkaufsrecht auf Akteure erhalte. Waldhof-Sportchef Anthony Loviso hatte zuletzt konkrete Gespräche mit einem Klub bestätigt, ohne den Namen zu nennen.

03.04.25, 07:17 Uhr: Bericht: Doan-Transfer hängt an Champions League

Der Transfer des Freiburgers Ritsu Doan zu Eintracht Frankfurt ist nach Informationen der Sport-Bild an das Erreichen der Champions League gekoppelt. Die Breisgauer sollen zwischen 20 und 25 Millionen Euro für Doan verlangen. Das Blatt schreibt außerdem, dass die Eintracht schon mit einem Abgang des Angreifers Hugo Ekitiké plane. Bei einem Verkauf würde auch der vorherige Verein Paris 20 Prozent des Transfer-Überschusses kassieren. Die Eintracht gehe davon aus, dass der Poker um den Franzosen erst nach der Klub-WM (bis 13.7.) Fahrt aufnehmen werde.

03.04.25, 07:10 Uhr: Restprogramm im Vergleich

Eintracht Frankfurt kämpft um die Qualifikation für die Champions League. Im Endsput der Bundesliga warten noch zwei direkte Duelle mit den Konkurrenten um die ersten vier Plätze. Hier kommt das gesamte Restprogramm der Hessen im Vergleich zu den Mitbewerbern:

02.04.25, 07:02 Uhr: Einreiseformular für England nötig

Eintracht-Fans stehen vor Auswärtsspielen in der Europa League traditionell vor einer Reihe an Herausforderungen. Tickets, Anreise, Unterkunft, das alles muss organisiert und geplant werden. Diesmal aber wird es noch ein bisschen komplizierter, es sollte sich rechtzeitig gekümmert werden.

01.04.25, 15:11 Uhr: Zeitnahe Knauff-Rückkehr möglich

Eine genaue Diagnose der "leichten Knieverletzung" von Ansgar Knauff gibt es nicht, sehr wohl aber die Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr des Flügelspielers. Ein Einsatz am Samstag in Bremen ist zwar höchst unwahrscheinlich, zumal Knauff am Dienstag das Mannschaftstraining verpasste und stattdessen individuell schuftete. Dem Vernehmen nach aber könnte Knauff bei optimalem Heilungsverlauf womöglich schon kommende Woche im Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham wieder ein Thema für den Eintracht-Kader werden.

01.04.25, 11:24 Uhr: Trapp zurück im Training

Kevin Trapp ist am Dienstag wieder ins Training von Eintracht Frankfurt eingestiegen. Der Torhüter, der wegen anhaltenden Schienbein-Probleme zuletzt pausieren musste und die Bundesliga-Partien gegen Bochum und Stuttgart verpasst hatte, absolvierte die komplette Einheit. Ob Trapp schon am Samstag (18.30 Uhr) in Bremen wieder einsatzbereit ist, ist aber noch offen. In Abwesenheit der Nationalspieler, die in der vergangenen Woche auf Reise waren und nun eine zusätzliche Pause erhielten, stand auch Timothy Chandler nach überstandener Verletzung wieder auf dem Platz. Can Uzun fehlte krankheitsbedingt, Elye Wahi und Ansgar Knauff trainierten individuell.

01.04.25, 07:38 Uhr: Bericht: Burkardt-Verhandlungen heißer

Eintracht Frankfurt bemüht sich weiterhin intensiv um die Dienste vom Mainzer Jonathan Burkardt. Nun berichtet Sky, dass Frankfurt und der FSV im Austausch seien und die Eintracht bereit sei, 18 bis 20 Millionen Euro plus Boni für den Angreifer zu bezahlen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung von einer Ausstiegsklausel um die 20 Millionen Euro geschrieben. Burkardt besitzt noch einen Vertrag bei den Nullfünfern bis 2027. Eine weitere Alternative für den Angriff soll der Hannoveraner Nicolo Tresoldi sein. In diesem Fall sollen sich die Vereine ebenfalls schon ausgetauscht haben, berichtet Sky. Die Ablöse soll demnach bei vier bis fünf Millionen Euro liegen.

01.04.25, 07:23 Uhr: Marmoush sticht, Glasner in Leipzig gehandelt

Zwei ehemalige Frankfurter in England sorgen für Schlagzeilen: Der zu Manchester City gewechselte Omar Marmoush wurde am vergangenen Wochenende beim FA-Cup-Viertelfinale in Bournemouth in der 61. Minute eingewechelt und erzielte zwei Minuten später gleich den 2:1-Siegtreffer für die Citizens. Diese stehen nun im Halbfinale des Wettbewerbs (gegen Nottingham), ebenso wie Crystal Palace nach einem 3:0-Auswärtserfolg bei Fulham. Palace-Trainer Oliver Glasner, der mit Frankfurt 2022 die Europa-League gewann, wird derweil in verschiedenen Medienberichten als potenzieller neuer Trainer von RB Leipzig ab Sommer gehandelt. Glasners Vertrag in London läuft noch bis 2026.

01.04.25, 07:11 Uhr: Bruchhagen: Dino erinnert mich an den Vater

Der ehemalige Frankfurter Manager Heribert Bruchhagen hat Parallelen gezogen zwischen dem aktuellen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller und dessen Vater Klaus. Er sei gut vertraut mit dem Senior, erkärte Bruchhagen im heimspiel! des hr am Montag. Klaus Toppmöller hatte Anfang der neunziger Jahre die Frankfurter trainiert, Sohn Dino ist nun seit gut zwei Jahren der Coach. "Die Akribie, die ich von seinem Vater kenne, erkenne ich auch bei ihm", so Bruchhagen. "Die Erfolge sprechen für ihn. Man sieht, dass es zwischen ihm und der Mannschaft stimmt." Hier geht es zum ausführlichen Text:

31.03.25, 21:03 Uhr: Wegen Götze: Bruchhagen-Spitze gegen BVB

Die herausragenden Leistungen von Mario Götze in den vergangenen Wochen haben auch bei Heribert Bruchhagen für Freude gesorgt. "Wer gut Fußball spielen kann, kommt überall zu recht. Das beweist er eindrucksvoll", sagte der Ex-Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. Bruchhagen ist sich zudem sicher, dass das Wirken Götzes in Frankfurt auch bei einem seiner Ex-Clubs verfolgt wird. "Vielleicht denken sie in Dortmund gerade auch manchmal darüber nach, dass er auch beim BVB noch etwas hätte bewirken können", so Bruchhagen mit einem Lächeln. Götze hatte die Borussia, die sich in der Tabelle aktuell weit hinter der Eintracht befindet, im Sommer 2020 in Richtung Eindhoven verlassen und war 2022 nach Frankfurt gewechselt.

Mario Götze von Eintracht Frankfurt

31.03.25, 20:25 Uhr: Bruchhagen: VfB-Sieg ein riesiger Schritt

Für Heribert Bruchhagen war der Sieg der Eintracht gegen den VfB ein immens wichtiger Schritt in Richtung Champions League. "Das Spiel hatte eine enorme Bedeutung. Die drei Punkte gegen Stuttgart waren mit die wichtigsten drei Punkte überhaupt", erklärte der Ex-Eintracht-Vorstandsvorsitzender im heimspiel! des hr-fernsehens. "Im Bezug auf die Champions League hat die Eintracht einen riesigen Schritt gemacht." Er sei sich sicher, dass die Hessen einen Europapokal-Platz in dieser Saison erreichen würden. "Das müsste ja mit dem Teufel zugehen", so Bruchhagen. "Diese Punkte, die die Eintracht als Vorsprung hat, sind schon ein Pfund."

31.03.25, 18:30 Uhr: Eintracht reif für Champions League

Eintracht Frankfurt zeigt gegen den VfB Stuttgart die Energie vergangener Tage und darf mehr denn je von der Champions League träumen. Auch dank strauchelnder Konkurrenz können sich die Hessen eigentlich nur noch selbst stoppen.

31.03.25, 18:04 Uhr: Neue Folge FUSSBALL2000

Eintracht Frankfurt stößt mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart die Tür zur Champions League weit auf. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren, was die Hessen aktuell so stark macht. Hier sehen Sie die neue Folge:

31.03.25, 16:52 Uhr: Zwei Spiele Sperre für Rot-Sünder Al-Dakhil

Der VfB Stuttgart muss nach der Roten Karte in der Partie bei der Eintracht zwei Spiele auf Verteidiger Ameen Al-Dakhil verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 23-Jährigen wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Begegnungen aus dem Verkehr gezogen. Al-Dakhil ist bis zum Ablauf der Strafe auch für alle anderen Meisterschaftsspiele des VfB gesperrt. Der Belgier war in der 57. Minute in Frankfurt von Schiedsrichter Deniz Aytekin nach einer Notbremse an Hugo Ekitiké vom Platz gestellt worden. Der Spieler beziehungsweise der VfB haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Ameen Al Dakhil vom VfB Stuttgart Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt im Zweikampf

31.03.25, 11:52 Uhr: Bruchhagen im heimspiel!

Prominenter Besuch im hr-heimspiel!: Am Montagabend wird Heribert Bruchhagen in der Sendung zu Gast sein. Der langjährige Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt kommentiert die aktuelle Lage der Hessen im Champions-League-Rennen und blickt auf seine Zeit in Frankfurt zurück. Das heimspiel! ist um 21 Uhr im hr-fernsehen und schon vorher auf hessenschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Heribert Bruchhagen im Frankfurter Stadion

31.03.25, 08:22 Uhr: Krösche adelt "Bodyguards" Theate und Kristensen

Arthur Theate und Rasmus Kristensen haben beim Sieg der Eintracht gegen Stuttgart (1:0) am Samstag nicht nur durch spektakuläre Rettungsaktionen, sondern auch durch ihre Emotionalität überzeugt. "Das zeigt, wie sehr sie sich mit dem Klub und dieser Mannschaft identifizieren. Sie sind wichtige Bausteine für den Erfolg", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem Spiel. In der Offensive gebe es viele Jungs, die Risiken eingehen müssten, um Chancen herauszuspielen. "Dann brauchst du auch so Bodyguards wir Arthur, Rasmus und auch Robin [Koch], die dir Rückhalt geben."

31.03.25, 07:21 Uhr: Der Eintracht-Sieg im Video

Die Eintracht bleibt auf Champions-League-Kurs: Das Siegtor von Mario Götze gegen Stuttgart bedeutete die Rückkehr auf den dritten Tabellenplatz. Hier gibt es die Highlights des Spiels im Video.

30.03.25, 21:24 Uhr: Eintracht gibt Entwarnung bei Knauff

Die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt: Ansgar Knauff hat sich beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend doch keine schwere Knieverletzung zugezogen. Der Offensivspieler, der schon in der Anfangsphase der Partie verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und umgehend untersucht wurde, hat sich lediglich leicht am Knie verletzt. Das teilte die Eintracht am Sonntagabend mit. Knauff könne zwar "in den nächsten Tagen kein Mannschaftstraining absolvieren", hieß es. Ein längerer Ausfall droht aber nicht.

30.03.25, 19:23 Uhr: BVB-Schützenhilfe: Eintracht erobert Platz drei zurück

Eintracht Frankfurt ist auch nach dem Ende des 27. Bundesliga-Spieltags weiter Bundesliga-Dritter und damit auf Kurs in Richtung Champions League. Da Borussia Dortmund im Abendspiel den 1. FSV Mainz 05 mit 3:1 besiegte, fallen die Rheinhessen auf den vierten Rang und damit hinter die Frankfurter zurück. Die Eintracht, die seit November durchgehend auf einem Königsklassen-Platz lag, hat sieben Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Diesen hat seit diesem Wochenende Borussia Mönchengladbach inne.

