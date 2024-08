News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Theate: Saudi Arabien war eine Option Stand: 28.08.2024 15:59 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

28.08.24, 15:59 Uhr: Theate: Saudi Arabien war eine Option

Innenverteidiger Arthur Theate hatte neben dem Angebot von Eintracht Frankfurt auch eines von Al-Ittihad aus Saudi Arabien vorliegen. Das bestätigte der Belgier auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Es gab Gespräche mit ihnen. Aber am Ende war es für mich die richtige Entscheidung, nah bei meiner Familie zu bleiben, in der Nähe zu Belgien", begründete Theate seinen Wechsel in die Mainmetropole. Seine Entscheidung hat er bislang nicht bereut. "Ich bin sehr glücklich mit der Wahl. Die Eintracht in der Bundesliga ist der richtige Schritt für mich", ist sich der 24-Jährige sicher.

28.08.24, 15:43 Uhr: Höjlund im Training verletzt

Mittefeldspieler Oscar Höjlund hat sich am Mittwoch im Vormittagstraining verletzt. Was genau sich der dänische Neuzugang getan hat, konnte Eintracht Frankfurt am Nachmittag noch nicht sagen. Die geplante Pressekonferenz mit dem 19-Jährigen wurde aber kurzfristig abgesagt. Stattdessen nahm Arthur Theate seinen Platz auf dem Podium ein. Der Belgier sollte eigentlich erst am Donnerstag zur Presse sprechen.

28.08.24, 14:32 Uhr: Amiri sagte Eintracht ab

Eintracht Frankfurt hat sich um eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nadiem Amiri bemüht. Das bestätigte der 27-Jährige der Bild. Die Gespräche seien demnach schon weit fortgeschritten gewesen, am Ende entschied sich der Ex-Leverkusener aber für einen Verbleib bei Mainz 05. "Ich habe das Gefühl, dass in der Stadt und mit den Fans gerade etwas Großes entsteht. Ich will unbedingt ein Bestandteil davon sein und mit Mainz auch andere Erfolge als den Klassenerhalt feiern", begründet er seine Entscheidung. Bei der Eintracht habe man diese mit Enttäuschung aufgenommen. "Aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt."

Nadiem Amiri verlängert in Mainz.

28.08.24, 13:21 Uhr: Nottingham Forest klopft wohl bei Marmoush an

Kommt in der Personalie Omar Marmoush in den letzten Tagen der Transferperiode doch noch einmal Fahrt auf? Wie der britische Telegraph am Mittwoch berichtet, klopft Premier-League-Club Nottingham Forest beim Offensiv-Allrounder von Eintracht Frankfurt an. Dem Bericht zufolge sind die Engländer bereit, 20 Millionen Pfund (knapp 24 Millionen Euro) für Marmoush zu bezahlen. Nach hr-sport-Informationen wäre ein solche Summe für die Eintracht deutlich zu gering. Dass beim Ägypter aber noch etwas passieren könnte, ist nicht ausgeschlossen.

Omar Marmoush

28.08.24, 12:54 Uhr: Bericht: Erstes Angebot für Dina Ebimbe

Die SSC Neapel hat laut des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio ein erstes Angebot für den Frankfurter Mittelfeldspieler Eric Dina Ebimbe abgegeben. Dem Bericht aus Italien zufolge handelt es sich um eine Leihofferte inklusive Kaufoption. Die Eintracht ist grundsätzlich bereit dazu, den talentierten, aber wenig konstanten Dina Ebimbe abzugeben. Zuletzt beim Spiel in Dortmund zählte er nicht zum Kader. Es soll auch Interesse aus England am 23-Jährigen geben. Eine Leihe ist nicht die priorisierte Lösung der Hessen.

Junior Dina Ebimbe hat bei der Eintracht aktuell kaum Chancen auf Einsatzzeit.

28.08.24, 10:18 Uhr: Buta in die Ligue 1?

Rechtsverteidiger Aurelio Buta könnte Eintracht Frankfurt noch vor dem Ende des Sommer-Transferfensters verlassen. Wie das Portal fussballtransfers.com berichtet, steht der 27-Jährige vor einer Leihe zum französischen Club Stade Reims. Dem Bericht zufolge möchte sich Reims zudem eine Kaufoption sichern, diese würde im Bereich um die sechs Millionen Euro liegen. Buta war im Sommer 2022 aus Antwerpen nach Frankfurt gewechselt, ist aber kein Stammspieler mehr bei den Hessen. Seit der Verpflichtung von Rasmus Kristensen droht dem Verteidiger bei der Eintracht dauerhaft ein Platz auf der Bank.

Aurelio Buta hat noch bis 2026 Vertrag bei der Eintracht.

28.08.24, 07:44 Uhr: Weiter nur lose Anfragen für Onguéné

Eintracht-Verteidiger Jerome Onguéné ist in Frankfurt außen vor, trainiert nur bei der U21 in der Regionalliga mit - und findet aber weiter einfach keinen neuen Verein. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtet, wird mittlerweile mit Nachdruck nach einem neuen Club für den Franzosen gesucht, bis auf lose Anfragen aus Österreich und Belgien ist aber nichts dabei. Bei der Eintracht hat Onguéné, der 2022 aus Salzburg nach Frankfurt kam und seither schon zweimal verliehen wurde, keine Zukunft mehr.

27.08.24, 08:14 Uhr: Kneißl sicher: Höjlund wird viel Geld bringen

DAZN-Experte Sebastian Kneißl ist sich sicher, dass Eintracht-Neuzugang Oscar Höjlund bereits in dieser Saison der Durchbruch gelingen wird. "Ich glaube, das wird der nächste, der richtig viel Geld einbringen wird", sagte der Ex-Profi im hr-heimspiel! am Montag. "Er ist unfassbar gut schon im Training und will immer lernen." Höjlund war erst im Sommer aus Kopenhagen nach Frankfurt gewechselt und hatte die Hessen etwa 500.000 Euro Ablöse gekostet. Aus Kneißls Sicht brauchen die Frankfurter keinen Neuzugang auf der Position im zentralen Mittelfeld. "Ich glaube, man kann sehr viel Geld sparen, indem man ihm das Vertrauen gibt", betonte der 41-Jährige, der in der Jugend einst bei der Eintracht gespielt hatte.

26.08.24, 19:33 Uhr: Eintracht spekuliert noch auf Transfers

Noch bis Freitag ist das Transferfenster offen. In den Kader von Eintracht Frankfurt könnte bis dahin noch Bewegung kommen: Junior Dina Ebimbe könnte noch gehen, ebenso Aurélio Buta. Auch der Verbleib von Omar Marmoush ist keineswegs sicher, bei einem guten Angebot würden ihn die Frankfurter wohl ziehen lassen. Auf der anderen Seite täte ein weiterer Sechser der Eintracht durchaus gut. Hier gibt es einen Überblick über den Kader kurz vor dem Deadline Day.

26.08.24, 18:27 Uhr: FUSSBALL 2000 bespricht Eintracht-Niederlage

Eintracht Frankfurt verliert in Dortmund, die Leistung macht allerdings Mut. Auch den Jungs vom Videopodcast FUSSBALL 2000, die in der aktuellen Folge die Partie ausführlich besprechen. Außerdem werfen sie einen Blick auf die Neuzugänge.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

26.08.24, 17:35 Uhr: heimspiel! blickt auf SGE-Saisonstart

Eintracht Frankfurt ist mit einem souveränen Sieg im Pokal und einer Niederlage in Dortmund in der Bundesliga gestartet. Wo stehen die Hessen? Und braucht die Eintracht noch Verstärkungen? Darüber diskutieren im heimspiel! (ab 23.15 Uhr im hr-fernsehen, schon jetzt auf hessenschau.de) die Gäste Christopher Michel (FußballNews) und Sebastian Kneißl (DAZN).

26.08.24, 09:39 Uhr: Video- Zusammenfassung von Frankfurts Niederlage

Zum Liga-Auftakt setzte es für die Frankfurter Eintracht am Samstagabend eine 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund. Für die Hessen bleibt der BVB damit ein Angstgegner. Immerhin: Für Hoffnung sorgten die Neuzugänge. Sehen Sie hier die Highlights der Partie in der Video-Zusammenfassung.

25.08.24, 19:56 Uhr: Erneute Kritik an Wechselkandidat Ebimbe

Flügelspieler Eric Dina Ebimbe gilt bei der Eintracht als Wechselkandidat, beim 0:2 in Dortmund stand er am Samstagabend nicht einmal mehr im Kader der Hessen. An einer sich anbahnenden Einigung mit einem neuen Club, der FC Everton ist im Gespräch, soll das aber nicht gelegen haben. Stattdessen sei die Nichtberücksichtigung schlicht "der Trainingsleistung geschuldet", wie Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Da kann immer mal einer rausfallen."

Junior Dina Ebimbe.

25.08.24, 11:13 Uhr: Toppmöller trotz Niederlage zuversichtlich

Eintracht Frankfurt hat das Auftaktspiel bei Borussia Dortmund mit 0:2 verloren. Die Leistung der Mannschaft über weite Strecken macht Trainer Dino Toppmöller aber Mut: "Wir haben heute viel gezeigt, auf dem wir aufbauen können. Die Jungs haben sich verausgabt und mutig Fußball gespielt", lobte Toppmöller. "Wenn wir so weiter machen, wenn wir eine gute Aktivität gegen den Ball haben, dann werden wir noch viel Freude haben in der Saison." Ähnlich sah es Kapitän Kevin Trapp. "Über weite Strecken war es ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, auch wenn wir keine Punkte mit nach Hause nehmen. Wir setzen schon sehr viel von dem um, was wir in der Vorbereitung gemacht haben. Wir sind auf einem guten Weg."

25.08.24, 10:05 Uhr: Faride Alidou wechselt nach Verona

Faride Alidou verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich leihweise dem italienischen Erstligisten Hellas Verona FC an, der zudem eine Kaufoption besitzt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Alidou kam im Sommer 2022 vom Hamburger SV zur Eintracht, wo er auf 21 Pflichtspieleinsätze kam (ein Tor, eine Vorlage). In der vergangenen Saison spielte der gebürtige Hamburger beim 1. FC Köln, bei dem ihm in 26 Partien vier Treffer gelangen. "Für Faride ist es aktuell sehr wichtig, regelmäßig Spielzeit zu erhalten und sich im Wettbewerb zu messen. Bei Hellas Verona kann er in einer starken und spannenden Liga weitere Erfahrungen sammeln", wird Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

25.08.24, 09:25 Uhr: Christoph Daum ist tot

Christoph Daum ist tot. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs sei er "friedlich im Kreise seiner Familie verstorben", teilte diese der Deutschen Presse-Agentur mit. Daum starb am Samstag in Köln, er wurde 70 Jahre alt. Er war über viele Jahre einer der schillerndsten Trainer im Profifußball. Daum stand 2011 bei Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie, konnte nach dem Aus von Trainer Michael Skibbe den Abstieg der Hessen aber nicht mehr verhindern. Es war seine letzte Station als Trainer in der Bundesliga.

24.08.24, 21:22 Uhr: Eintracht hadert mit BVB-Pleite

Eintracht-Kapitän Kevin Trapp hat nach der 0:2-Niederlage der Frankfurter in Dortmund mit dem bitteren Ergebnis gehadert. "Die Dortmunder machen aus den drei Chancen, die sie haben, zwei Tore. Das ist schon sehr ärgerlich und kein gutes Gefühl", sagte der Keeper nach dem Spiel am Samstagabend. Trapp betonte aber auch: "Über weite Strecken war es ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, auch wenn wir keine Punkte mit nach Hause nehmen." Auch Trainer Dino Toppmöller erklärte: "Es ist total ärgerlich. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir hier die Kontrolle hatten, auch wenn Dortmund deutlich mehr Ballbesitz hatte."

24.08.24, 20:26 Uhr: Eintracht mit Auftakt-Niederlage beim BVB

Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison eine knappe Niederlage kassiert. Im Top-Spiel bei Borussia Dortmund mussten sich die Hessen am Samstagabend 0:2 (0:0) geschlagen geben. Jamie Gittens traf doppelt für den BVB (72., 90. + 3). In einer langen Zeit ereignisarmen Partie agierte die SGE lange auf Augenhöhe und hatte durch Fares Chaibi die Riesen-Chance zur Führung. Der Algerier brachte eine scharfe Hereingabe aber aus zwei Metern nicht aufs Tor (71.). Im direkten Gegenzug traf dann Gittens, der in der Nachspielzeit auch noch einen Konter vollendete.

24.08.24, 17:37 Uhr: Theate ersetzt Nkounkou in der Startelf

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller setzt beim Bundesliga-Start in Dortmund auf die Sieger-Elf im DFB-Pokal in Braunschweig. Mit einer Ausnahme: Neuzugang Arthur Theate, der vergangene Woche noch nicht spielerberechtigt war, rutscht für Niels Nkounkou in die Mannschaft und soll die linke Seite dicht machen.

Die Aufstellung der Eintracht in Dortmund

24.08.24, 09:18 Uhr: Eintracht beim Angstgegner

Am Samstag (18:30 Uhr) startet Eintracht Frankfurt in die neue Bundesligasaison, gefordert sind die Hessen ausgerechnet bei Angstgegner Borussia Dortmund. Von den letzten 15 Aufeinandertreffen verlor der BVB lediglich eines. Dennoch fährt Eintracht-Coach Dino Toppmöller zuversichtlich nach Dortmund. "Wir erwarten, dass sie versuchen, viel den Ball zu haben und dominant aufzutreten. Wir haben uns die Vorbereitungsspiele natürlich alle angeschaut. Wir fühlen uns gut gerüstet, wollen in Dortmund mutig auftreten und natürlich was mit nach Hause nehmen", so Toppmöller vor dem Spiel.

23.08.24, 17:12 Uhr: Medien: Alidou vor Italien-Wechsel

Eintracht Frankfurt scheint einen Abnehmer für Flügelstürmer Faride Alidou gefunden zu haben. Wie der italienische Transfermarktexperte Gianluca di Marzio berichtet, steht Alidou unmittelbar vor einer Leihe zu Hellas Verona. Der Serie-A-Vertreter soll sich zudem eine Kaufoption über vier Millionen Euro für den 23-Jährigen gesichert haben. Alidou soll noch am Freitagabend in Italien eintreffen und dann den Medizincheck absolvieren.

23.08.24, 17:10 Uhr: Eintracht eröffnet Walk of Fame

Eintracht-Boss Axel Hellmann, Eintracht-Museumsleiter Matthias Thoma und Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) haben am Freitag einen "Walk of Fame" im Frankfurter Stadion eröffnet. Heißt: Vor der Haupttribüne wurden die ersten sechs Bronzetafeln verlegt, die "Meilensteine und Persönlichkeiten der Eintracht" zeigen. Die Tafeln tragen die Titel: "Gründung 1899", "Deutscher Meister 1959", "DFB Pokalsieger 1974", "Grabowski", "Nickel" und "Hölzenbein". An der Eröffnung nahmen die Angehörigen des Vereinsgründers Albert Pohlenk sowie Angehörige von Jürgen Grabowski, Bernd Nickel und Bernd Hölzenbein teil.

Eine Bronzeplatte für die verstorbene Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein im "Walk of Fame" am Frankfurter Stadion

23.08.24, 14:02 Uhr: Bericht: Hoffenheim wollte Theate-Deal crashen

Seit Sonntag ist offiziell, dass Abwehrspieler Arthur Theate künftig für Eintracht Frankfurt auflaufen wird. Beinahe wäre es dazu aber nicht gekommen: Wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtet, hatte auch die TSG Hoffenheim großes Interesse an dem 24 Jahre alten Belgier und wollte beim Deal mit den Hessen dazwischenfunken. Die TSG sei bereit gewesen, 20 Millionen Euro Ablöse für Theate zu bezahlen, heißt es in dem Bericht weiter. Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Verteidiger aber schon für die Eintracht entschieden. Nun spielt der Belgier auf Leihbasis in Frankfurt. Die Hessen haben zudem eine Kaufoption, sie soll bei rund 13 Millionen Euro liegen. Beim Bundesliga-Auftakt am Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund sei Theate schon ein Kandidat für die Startelf, so Trainer Dino Toppmöller am Freitagvormittag.

Arthur Theate verstärkt die Defensive der Eintracht.

23.08.24, 11:37 Uhr: Toppmöller erwartet dominanten BVB

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller erwartet zum Saisonauftakt in Dortmund am Samstag einen Gastgeber, der auf Ballbesitzfußball setzte. "Es ist nicht ganz so einfach, wenn eine Mannschaft von einem neuen Trainer übernommen wird", gab der Coach auf der Pressekonferenz zum Spiel am Freitag zwar zu, aber: "Wir haben uns die Vorbereitungsspiele natürlich alle angeschaut." Toppmöller erwartet einen BVB, der das Spiel nicht nur selbst machen, sondern dominieren will. Die Borussia habe sich, etwa mit Mittelfeldspieler Pascal Groß, entsprechend verstärkt. "Aber wir fühlen uns gut gerüstet, wollen in Dortmund mutig auftreten und natürlich was mit nach Hause nehmen", so der Eintracht-Trainer.

23.08.24, 11:18 Uhr: Eintracht mit voller Kapelle nach Dortmund

Eintracht Frankfurt kann zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) aus dem Vollen schöpfen. "Bis auf die eine oder andere Kleinigkeit, sind alle Jungs fit", sagte Chef-Trainer Dino Toppmöller. Zwar konnte Youngster Krisztián Lisztes krankheitsbedingt zuletzt nicht trainieren, der junge Ungar ist aber ohnehin kein ernsthafter Kandidat für einen Einsatz. Ein Startelf-Kandidat ist hingegen Neuzugang Arthur Theate, bestätigte Toppmöller. Der Belgier könne sowohl in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger agieren. Festlegen wollte sich der Coach aber erst nach dem Abschlusstraining am Freitag.

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier