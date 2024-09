News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Platz vier im Transfer-Ranking Stand: 03.09.2024 07:29 Uhr

03.09.24, 07:29 Uhr: Platz vier im Transfer-Ranking

Eintracht Frankfurt belegt in einem Transfer-Ranking des kicker im Ligavergleich den vierten Rang. Dabei errechnete das Magazin seinen Angaben zufolge den Transfersaldo eines jeden Klubs im Sommertransferfenster. Die Eintracht kommt dabei auf ein Plus von 15,69 Millionen Euro. Nur Augsburg, Mainz und Leipzig liegen vor den Hessen. Bayern München machte mit über 65 Millionen in dieser Transferphase das größte Minus.

03.09.24, 07:10 Uhr: U21 rutscht ab

Nach einem XXL-Umbruch führt die Eintracht-U21 die Regionalliga an - allerdings von hinten. Die Verantwortlichen wollen dennoch Ruhe bewahren, es gehe um die Entwicklung von Talenten, nicht um reine Resultate. Bloß: Absteigen sollte das Team nicht. Hier geht es zum Text:

02.09.24, 20:15 Uhr: heimspiel! spricht über Eintracht-Saisonstart

Omar Marmoush und Hugo Ekitiké verzaubern die Fans mit tollem Offensivfußball. Jetzt geht die Bundesliga für Eintracht Frankfurt so richtig los – es ist angerichtet. Was ist in dieser Saison drin für die Eintracht? Darüber diskutiert das heimspiel!-Team mit hr-Sport-Journalist Daniel Schmitt. Ebenfalls zu Gast im Studio: Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt.

02.09.24, 18:05 Uhr: FUSSBALL 2000 über den Eintracht-Traumsturm

Eintracht Frankfurt feierte gegen die TSG Hoffenheim einen hochverdienten Heimsieg. FUSSBALL 2000 jubelt über den neuen Super-Sturm der Hessen.

02.09.24, 17:04 Uhr: 14 Frankfurter auf Länderspielreise

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller muss in den kommenden Trainingstagen mit einem abgespeckten Kader auskommen. Gleich 14 Spieler der Hessen wurden für diverse Nationalmannschaftsreisen abgestellt. Robin Koch ist mit der deutschen A-Nationalmannschaft unterwegs, Ansgar Knauff sowie Nathaniel Brown mit der U21, Nnamdi Collins mit der U20. Im Sturm fehlen Toppmöller Omar Marmoush (Ägypten), Igor Matanovic (Kroatien) und Can Uzun (Türkei). Im Mittelfeld sind Hugo Larsson (Schweden), Jean-Matteo Bahoya (Frankreich U21) und Krisztian Lisztes (Ungarn U21) unterwegs, in der Abwehr Rasmus Kristensen (Dänemark), Arthur Theate (Belgien), Aurèle Amenda (Schweiz U21) und Davis Bautista (Ecuador U20).

02.09.24, 12:50 Uhr: heimspiel! lotet die Möglichkeiten der SGE aus

Eintracht Frankfurt ist mit Macht in der Saison angekommen. Omar Marmoush und Hugo Ekitiké verzaubern die Fans mit fast schwerelosem Offensivfußball. Jetzt kann die Bundesliga für die Hessen so richtig losgehen. Der Kader steht und die Reiseziele in der Europa League sind da – es ist angerichtet. Das hr-heimspiel! (um 23.15 Uhr im hr-fernsehen, schon vorher auf hessenschau.de und bei YouTube) fragt sich: Was ist in dieser Saison drin für die Eintracht? Darüber diskutiert das heimspiel!-Team mit hr-Sport-Journalist Daniel Schmitt. Ebenfalls zu Gast im Studio: Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt.

02.09.24, 08:54 Uhr: Toppmöller und Krösche kontern Kritiker

Der geglückte Saisonstart der Eintracht hat den Kritikern von Trainer Dino Toppmöller und Sportvorstand Markus Krösche vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Vor allem der begeisternde Offensivfußball gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende hat für einen kleinen Hype rum um den hessischen Bundesligisten gesorgt. Der große Umbruch blieb aus, der Kader scheint rund, die Eintracht macht ihren Fans derzeit viel Spaß, so die Einschätzung von hr-sport-Redakteur Daniel Schmitt.

02.09.24, 07:15 Uhr: Bericht: Marmoush sagte auch Fulham ab

Omar Marmoush hat vor der Entscheidung für einen Verbleib bei der Eintracht nicht nur Nottingham Forest, sondern auch dem FC Fulham abgesagt - so schildert es die Bild-Zeitung in einem Bericht am Sonntagabend. Fulham "wollte ihn auch mit mehr Kohle auf die Insel locken, doch Marmoush blockte letztlich ab", so das Blatt. Nur ein Klub in der Premier League aus der oberen Tabellenregion hätte demnach die Entscheidung des Angreifers ändern können. Nach seinem angekündigten Verbleib am Freitag ließ der Ägypter eine großartige Leistung gegen Hoffenheim folgen.

02.09.24, 07:08 Uhr: Eintracht-Sieg im Video

Eintracht Frankfurt gewinnt das erste Bundesliga Heimspiel der neuen Saison gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. Die Highlights der Partie sehen Sie hier:

01.09.24, 17:23 Uhr: DFB-Pokal: Eintracht daheim gegen Gladbach gefordert

Die Eintracht trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals daheim auf Bundesligakonkurrent Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung am Sonntag. In der ersten Runde hatte die Hessen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig locker mit 4:1 besiegt. Gegner Gladbach setzte sich 3:1 gegen Erzgebirge Aue durch. "Ein Bundesligaduell ist immer eine Herausforderung. Wichtig war uns, ein Heimspiel zu bekommen. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Pokalabend mit unseren Fans", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Ausgetragen werden die Zweitrunden-Partien am Dienstag, 29. Oktober, und Mittwoch, 30. Oktober.

01.09.24, 09:25 Uhr: Sonderlob für Ekitiké

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat die Entwicklung von Stürmer Hugo Ekitiké in den höchsten Tönen gelobt. "Wenn er so weitermacht, dann hat er eine gute Chance, französischer Nationalspieler zu werden", so der 43-Jährige. Der Angreifer hat seine starke Form aus der vergangenen Saison konserviert und in der laufenden Spielzeit in drei Pflichtspielen bereits drei Tore geschossen. Zwei weitere Treffer legte der 22-Jährige zudem auf.

31.08.24, 20:03 Uhr: Europa-League-Spiele der Eintracht terminiert

Die Termine für die nächste Frankfurter Reise durch Europa stehen fest. Die UEFA hat am Samstagabend den genauen Spielplan für die Europa League bekannt gegeben. Daraus ergibt sich folgendes für die Eintracht:



26. September (21 Uhr): Viktoria Pilsen (H)

3. Oktober (21 Uhr): Besiktas Istanbul (A)

24. Oktober (18.45 Uhr): Rigas Futbola Skola (H)

7. November (18:45 Uhr): Slavia Prag (H)

28. November (21 Uhr): FC Midtjylland (A)

12. Dezember (21 Uhr): Olympique Lyon (A)

23. Januar (21 Uhr): Ferencvaros Budapest (H)

30. Januar (21 Uhr): AS Roma (A)

31.08.24, 18:50 Uhr: Robin Koch lobt souveränen Auftritt

Nach dem 3:1-Sieg über die TSG Hoffenheim fand Eintracht-Abwehrspieler Robin Koch lobende Worte gegenüber der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben es heute fast über die kompletten 90 Minuten richtig gut gemacht", sagte der Verteidiger am Samstagnachmittag. Zwischendurch hätten er und seine Mitspieler wegen der Hitze "den Fuß vom Gas nehmen" müssen, so Koch, dennoch sei es insgesamt "ein souveräner Auftritt" seines Teams gewesen. Einen souveränen Auftritt hat der 28-Jährige auch selbst hingelegt: Koch kam gegen Hoffenheim auf eine Zweikampfquote von 75 Prozent und war damit hinter Arthur Theate (78 Prozent) der zweitstärkste Spieler. Die weiteren Stimmen zum Sieg der Hessen.

31.08.24, 17:27 Uhr: Eintracht begeistert gegen Hoffenheim

Eintracht Frankfurt ist im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison am Samstag ein deutlicher Sieg gelungen. Gegen Hoffenheim setzten sich die Hessen mit 3:1 (2:0) durch. Hugo Ekitiké (24.) und Hugo Larsson (33.) brachten die Hausherren in Front. Den Anschlusstreffer von Andrej Kramaric (54.) konterte Omar Marmoush umgehend (56.). Die SGE hatte gegen die TSG alles im Griff und hätte gut und gerne noch weitere Tore erzielen können. Der Hoffenheimer Treffer fiel quasi aus dem Nichts. Aber auch davon ließen sich die in allen Belangen überlegenen Hessen nicht aus dem Tritt bringen.

31.08.24, 14:36 Uhr: Nkounkou in die Startelf

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller baut seine Mannschaft im Vergleich zur 0:2-Niederlage auf einer Position um. Für Farès Chaibi rutscht Niels Nkounkou gegen Hoffenheim in die erste Elf. Torwart Kevin Trapp feiert vor 58.000 Zuschauern Jubiläum. Der Schlussmann bestreitet sein 350. Pflichtspiel für die Hessen.

So spielt die Eintrach gegen Hoffenheim

31.08.24, 11:55 Uhr: Krösche: Schon im letzten Jahr mit Mo beschäftigt

Markus Krösche hat sich in einem Interview auf dem Vereinskanal zu den jüngsten Personalien geäußert. Zum Neuzugang Mo Dahoud sagte er: "Wir haben uns mit Mo im letzten Jahr schon beschäftigt. Er hat sehr viel Erfahrung in der Bundesliga und international. Er kann einen tiefen Spielmacher geben und ein Spiel gestalten." Insgesamt wollten die Verantwortlichen keinen großen Umbruch vollziehen und die Mannschaft längerfristig zusammenhalten. "Bei Pacho zu PSG war es ein Stück weit absehbar, da konnten wir mit Arthur direkt Ersatz holen. Dann haben wir einige Leihegschäfte gemacht von Spielern, die Spielzeit brauchen. Von daher sind wir ganz zufrieden mit dem Transferfenster." Zum Verbleib von Omar Marmoush sagte Krösche: "Omar fühlt sich extrem wohl und weiß, was er an der Eintracht hat. Es gab das konkrete Interesse eines Klubs, aber Omar hat sich ganz klar für uns entschieden." Es sei ein wichtiges Zeichen, Marmoush zu halten, so Krösche weiter. Junior Dina Ebimbe habe die Eintracht nicht abgeben wollen, bekräftigte der Vorstand.

31.08.24, 09:47 Uhr: Trapp vor Jubiläum

Es gibt da ein paar nette Fakten aus Sicht der Eintracht vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag: So wird Kevin Trapp aller Voraussicht nach ein Jubiläum feiern, steht der Keeper doch vor seinem 350. Pflichtspiel für die Hessen. Kann er es mit einem Sieg begehen? Die Statistik lässt mutmaßen: Ja! Schließlich sind die Frankfurter seit acht Bundesligapartien ohne Niederlage gegen die TSG - immerhin fünf Siege gab’s. Auch die beiden Aufeinandertreffen der vergangenen Spielzeit entschied die Eintracht für sich (jeweils 3:1). Alles Wichtige zum Spiel:

30.08.24, 21:17 Uhr: Dahoud unterschreibt für zwei Jahre

Am Freitagabend hat die Eintracht die Verpflichtung von Mo Dahoud offiziell bestätigt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei aus der Premier League von Brighton & Hove Albion und unterschreibt bei den Hessen einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Mit Mo Dahoud konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der die Bundesliga bestens kennt und sich zudem in einem guten Fußballeralter befindet", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.

30.08.24, 17:59 Uhr: Gesichtsfraktur! Skhiri spielt mit Maske

Ellyes Skhiri hat sich vergangenes Wochenende im Spiel gegen Borussia Dortmund recht heftig verletzt, wie erst am Freitag bekannt wurde. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt etwas in der Kritik stand, zog sich einen Jochbogenbruch im Gesicht zu. Einem Einsatz gegen Hoffenheim steht aber laut Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nichts im Wege. "Er wird mit Maske auflaufen."

30.08.24, 16:40 Uhr: Lisztes soll sich bei U21 entwickeln

Neuzugang Krisztian Lisztes hat derzeit keine Chance auf Einsätze in der Bundesliga, lange Zeit dachten die Frankfurter über eine Leihe des 19-jährigen Offensivmannes aus Ungarn nach. Sie entschieden sich anders. Lisztes soll stattdessen in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest Spielpraxis sammeln. Schon am Samstag im U21-Gastspiel beim FC Villingen ist er dabei.

Krisztian Lisztes

30.08.24, 16:17 Uhr: Toppmöller-Zuversicht vor Hoffenheim-Spiel

Dino Toppmöller hat sich von den Ereignissen des Tages euphorisieren lassen. Gerade der Verbleib von Omar Marmoush zauberte dem Eintracht-Trainer am Freitagmittag während der Pressekonferenz ein Dauergrinsen aufs Gesicht. Entsprechend zuversichtlich blickte Toppmöller auch auf die Heimpartie am Samstag gegen die TSG Hoffenheim voraus.

30.08.24, 14:25 Uhr: Toppmöller hofft auf Ebimbe-Verbleib

Eintracht-Trainer Dino Topmöller würde es begrüßen, wenn Junior Dina Ebimbe auch in Zukunft für die Frankfurter am Ball ist. "Wir sind froh, dass er da ist, und ich hoffe, dass er bleibt", so der 43-Jährige über den Franzosen, der in diesem Sommer mit der SSC Neapel in Verbindung gebracht wurde. Ein möglicher Transfer habe zuletzt vielleicht auch Einfluss auf die Leistung Ebimbes gehabt, ließ Toppmöller durchblicken. "Es ist nicht immer so einfach für einen Spieler, wenn du viele Dinge im Kopf hast", weiß der Trainer, der Ebimbe aber zusicherte: "Er hat meine hundertprozentige Unterstützung." Zu einem möglichen Wechsel von Mo Dahoud zur Eintracht wollte sich Toppmöller nicht äußern.

30.08.24, 14:19 Uhr: Toppmöller erwartet offensives Hoffenheim

Auch wenn sich bei der TSG Hoffenheim personell in den vergangenen Tagen noch einiges geändert hat, hat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller eine ungefähre Vorstellung davon, was seine Mannschaft bei der Heimspielpremiere am Samstag (15.30 Uhr) erwartet. "Hoffenheim hat Pellegrino Matarazzo schon länger als Trainer. Er stellt immer offensiv aus, sie schießen viele Tore", so Toppmöller. Für sein Team gehe es darum, "den Gegner für unter Druck" zu setzen. "Vollgas von der ersten Minute an", fordert der Eintracht-Trainer für Samstag.

30.08.24, 14:09 Uhr: Toppmöller zur Auslosung: Wollen Festtage draus machen

Trainer Dino Toppmöller äußerte sich am Freitag auf der Pressekonferenz zur Auslosung in der Europa League: "Es gibt jetzt nicht so das Los, auf das wir uns am meisten freuen. Die Auswärtsspiele sind alle interessant, die Heimspiele sind auch Herausforderungen. Mit unserem Publikum im Rücken wollen wir da wieder Feststage draus machen." Die Eintracht trifft unter anderem auf die AS Rom, Olympique Lyon und Besiktas.

30.08.24, 13:26 Uhr: Machbare Europa-League-Gegner für die SGE

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League machbare Aufgaben zugelost bekommen. Die Hessen müssen in der Ligaphase gegen die AS Rom, Slavia Prag, Olympique Lyon, Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen, FC Midtjylland aus Dänemark, FK RFS aus dem lettischen Riga und Besiktas Istanbul antreten. Gegen Prag, Budapest, Pilsen und Riga spielen die Hessen im heimischen Stadion. Die Auswärtsreisen führen die SGE-Fans nach Rom, Lyon, Midtjylland und Istanbul. Die genaue Terminierung der Partien steht noch aus und soll am Samstag erfolgen.

