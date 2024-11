News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Larsson spricht über Wechsel nach Deutschland und Vertragsverlängerung Stand: 10.11.2024 13:52 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

10.11.24, 13:50 Uhr: Larsson: "Glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird"

Im Interview mit dem Kicker hat Hugo Larsson ausführliche Einblicke in seine Ausbildung in Schweden und seinen Wechsel in die Bundesliga gegeben. Schon früh habe er sich einen Transfer nach Deutschland gewünscht: "Als Frankfurt anrief, sagte ich meinen Beratern direkt, dass ich nirgendwo anders hin will." Das Verlassen seiner Heimat habe ihn ihm dennoch zunächst gemischte Gefühle hervorgerufen. "Ich wusste, dass ich auf diesem Niveau spielen kann, wenn ich mein Bestes gebe. Ich hatte eher Angst davor, erstmals allein im Ausland zu leben. Bisher habe ich es aber gut gemeistert und bereits einige Freunde gefunden", sagt der 20-Jährige. Daher sei seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2029 auch durchaus eine Absichtserklärung: "Ich würde nichts unterschreiben, was ich nicht machen möchte. Ich glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird und ich möchte Teil dieser Reise sein."

Hugo Larsson erlöste die Eintracht gegen Riga.

10.11.24, 11:27 Uhr: Eintracht und der VfB freuen sich auf Lieblingsgegner

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller spricht von einer "richtig harten Nuss", Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß freut sich auf ein "echtes Highlight". Bevor die Partie zwischen Stuttgart und Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr) angepfiffen wird, scheinen viele Tore bereits garantiert. Beide Teams treffen sozusagen auf ihren Lieblingsgegner: Die Hessen trafen gegen kein anderes Team öfter als gegen Stuttgart (186 Mal), Stuttgart traf gegen kein anderes Team öfter als gegen die Hessen (172 Mal). Alles Wissenswerte zum Spiel gibt es hier.

08.11.24, 17:52 Uhr: Kristensen vor baldiger Rückkehr

Der verletzte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen könnte schon nach der Länderspielpause in den Kader von Eintracht Frankfurt zurückkehren. Das bestätigte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Der Däne, der sich beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte, soll in der kommenden Woche wieder am Training teilnehmen. "Er würde am liebsten morgen in den Bus steigen und spielen", so Toppmöller. "Es könnte sein, dass er gegen Bremen zurückkehrt, oder wir warten noch. Es geht um Risikomanagement."

08.11.24, 14:48 Uhr: Undav gegen die Eintracht fraglich

Der VfB Stuttgart hofft weiter auf einen Einsatz von Deniz Undav im Heimspiel gegen die Eintracht am Sonntag (17.30 Uhr) . Der Nationalstürmer hatte sich eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. "Es wird sicher eine Punktlandung, wenn es überhaupt noch etwas wird", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Als Ersatz stünde Ermedin Demirovic bereit. Bei Innenverteidiger Jeff Chabot, der beim 0:2 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch eine Pause bekam, spreche, so Hoeneß, "rein muskulär nichts" gegen einen Einsatz von Beginn an.

Deniz Undav

08.11.24, 14:26 Uhr: DFB veröffentlicht Rahmenterminkalender 2025/26

Die Fußball-Bundesliga startet am 22. August in die Saison 2025/2026. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rahmenterminkalender für die kommende Spielzeit hervor. Eine Woche zuvor stehen bereits die erste Runde im DFB-Pokal (15. bis 18. August) und der Supercup (16. August) an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Die Winterpause erfolgt nach den Begegnungen am 21. Dezember 2025, die Bundesliga-Spielzeit endet am 16. Mai 2026. Eine Woche später findet das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion statt.

08.11.24, 14:23 Uhr: Theate kann wieder mitwirken

Eintracht-Verteidiger Arthur Theate kann die Reise nach Stuttgart mit antreten. Der Belgier musste beim Europa-League-Spiel gegen Prag am Donnerstag leicht angeschlagen ausgewechselt werden. "Er hat grünes Licht gegeben für das Spiel am Sonntag", gab Trainer Dino Toppmöller am Freitag aber Entwarnung. Generell seien die Hessen einmal mehr gut durch die Englischen Wochen gekommen. Toppmöller kann auf alle Spieler zurückgreifen, die auch beim 1:0-Sieg gegen Prag im Kader standen.

Arthur Theate im Spiel gegen Dortmund

08.11.24, 14:19 Uhr: Mit breiter Brust gegen Stuttgart

Eintracht Frankfurt geht voller Selbstvertrauen in das Spiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr). "Wir fahren da hin mit der klaren Absicht, drei Punkte mitzunehmen", sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz zum Spiel am Freitag. Dass diese Mission kein Selbstläufer wird, weiß Toppmöller aber auch. "Das ist eine fußballerisch starke Mannschaft. Wir haben vergangenes Jahr zwei Mal den Kürzeren gegen sie gezogen", erinnerte der Coach. Sein Team habe "Bock" sich erneut mit einer solch starken Mannschaft zu messen.

08.11.24, 11:52 Uhr: Collins für U21-Nationalelf nominiert

Eintracht-Shooting-Star Nnamdi Collins ist am Freitag erstmals für die deutsche U 21 Nationalmannschaft nominiert worden, und zwar für die Länderspiele am 15. November gegen Dänemark und am 19. November in Frankreich. Collins hatte bei der Eintracht - nachdem er in den ersten Wochen der Saison auf der Bank geschmort hatte - auf der rechten Abwehrseite zuletzt deutlich auf sich aufmerksam gemacht. So zeigte er in der DFB-Pokal-Partie gegen Mönchengladbach, beim 7:2-Sieg in der Bundesliga gegen Bochum und zuletzt am Donnerstag in der Europa League gegen Prag sehr starke Leistungen. Collins habe sich durch sehr gute Leistungen die Nominierung verdient", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo.

Nnamdi Collins

08.11.24, 08:04 Uhr: SGE auf Achtelfinal-Kurs

Eintracht Frankfurt hat durch den 1:0-Sieg gegen Prag weiter die große Chance, sich direkt für das Achtelfinale der Europa League zu qualifizieren. Dafür müssten die Eintracht nach den vier noch ausstehenden Spielen mindestens auf dem achten Tabellenplatz der 36 Clubs großen Europa League landen. Aktuell stehen die Frankfurtern auf dem vierten Rang. Die Analyse zum Sieg gegen Prag und der Ausblick auf das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart hier:

07.11.24, 21:40 Uhr: Koch: Hartes Stück Arbeit

Eintracht-Verteidiger Robin Koch war nach dem 1:0-Sieg gegen Prag in der Europa League am Donnerstag zufrieden. "Es war ein hartes Stück Arbeit. Umso besser fühlt es sich an, dass wir drei Punkte mitnehmen", sagte er nach der Partie und lobte die Mannschaft: "Wir haben eine geile Truppe zusammen und es macht jeden Tag Spaß." Sportvorstand Markus Krösche sprach vom "erwartet schweren Spiel, aber die Jungs haben es gut gemacht." Krösche hob das Siegtor, den direkten Freistoß von Omar Marmoush, hervor. "Es war schon ein außergewöhnlicher Freistoß. Omar ist voller Selbstvertrauen."

07.11.24, 20:40 Uhr: Marmoush schießt Eintracht zum Sieg

Eintracht Frankfurt hat in der Ligaphase der Europa League den nächsten Sieg eingefahren. Gegen Slavia Prag gewannen die Hessen am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0). Das goldene Tor schoss Omar Marmoush in der 53. Minute - der Ägypter versenkte einen Freistoß direkt. Mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die Frankfurter aktuell auf Kurs Achtelfinale. In der Europa League geht es am 28. November um 21 Uhr mit der Partie beim FC Midtjylland in Dänemark weiter.

07.11.24, 17:41 Uhr: Eintracht startet mit Uzun

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat für das Europa-League-Spiel gegen Prag wieder die Rotationsmaschine angeworfen. Im Vergleich zum 7:2-Sieg gegen Bochum sind Arthur Theate, Hugo Larsson, Mario Götze und Can Uzun neu in der Startelf. Hugo Ekitiké, Ellyes Skhiri und Jean-Matteo Bahoya sitzen dafür zunächst auf der Bank, Nathaniel Brown ist für die Europa League nicht gemeldet. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

So startet die Eintracht gegen Prag

07.11.24, 16:04 Uhr: Undav-Einsatz "nicht ausgeschlossen"

Die schlimmsten Befürchtungen des VfB Stuttgart haben sich nicht bestätigt: Deniz Undav hat sich beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo (0:2) am Mittwochabend eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, ist ein Einsatz des Angreifers am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die Eintracht damit zwar "fraglich, aber nicht ausgeschlossen". Undav war im Duell mit Bergamo in der 55. Minute ausgewechselt worden.

Deniz Undav wird im Spiel gegen Bergamo verletzt ausgewechselt.

Die DFL hat am Freitag die Spieltage 13 bis 19 in der Bundesliga terminiert. Demnach spielt die Eintracht drei Mal am Samstag, zwei Mal am Sonntag, je ein Mal am Freitag und Dienstag. Die Heimpartie gegen Freiburg findet unter der Woche statt, nur drei Tage später geht es gegen den BVB in die Rückrunde. Hier gibt es den Überblick:

Eintracht-Spiele im Überblick Samstag, 7.12., 15:30 Uhr: Heimspiel gegen Augsburg

Sonntag, 15.12., 19.30 Uhr: Auswärtsspiel in Leipzig

Samstag, 21.12., 15:30 Uhr: Heimspiel gegen Mainz 05

Samstag, 11.1., 15:30 Uhr: Auswärtsspiel bei St. Pauli

Dienstag, 14.1., 20:30 Uhr: Heimspiel gegen Freiburg

Freitag, 17.1., 20:30 Uhr: Heimspiel gegen Dortmund

Sonntag, 26.1., 15:30 Uhr: Auswärtsspiel in Hoffenheim

07.11.24, 11:14 Uhr: Robin Koch für Nationalelf nominiert

Frankfurts Robin Koch steht im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele in der kommenden Woche. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bekannt. Eine schlechte Nachricht gab es für Eintracht-Keeper Kevin Trapp: Er wurde abermals nicht berücksichtigt, zudem wurde ihm erstmals der ehemalige Bielefelder Stefan Ortega vorgezogen, der derzeit Ersatzkeeper bei Manchester City ist. Durch die beiden Siege hatte die Nationalmannschaft bereits den Einzug ins Viertelfinale der Nations League geschafft. Mit einem weiteren Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November (20.45 Uhr) oder am 19. November (20.45 Uhr) in Budapest gegen Ungarn kann Deutschland den Gruppensieg perfekt machen.

07.11.24, 07:48 Uhr: Bericht: 60 Millionen für Marmoush

Eintracht Frankfurt soll einem Bericht des Portals "fussball-news" zufolge mit einem Sockelbetrag von 60 Millionen Euro als Ablöse für Omar Marmoush im kommenden Sommer planen. Durch Boni solle diese Summe noch ansteigen. Dem Bericht zufolge wurde die Offerte von Nottingham Forest für den Angreifer in Höhe von 24 bis 25 Millionen Euro im vergangenen Sommer noch intern als "durchaus annehmbar betrachtet". Seither ist Marmoushs Marktwert aber stark angestiegen. Insgesamt steht Marmoush in 55 Pflichtspielen im Trikot der Hessen bei 44 Scorer-Punkten.

07.11.24, 07:33 Uhr: Trauer um Heidenreich

Der ehemalige Frankfurter Spieler Maximilian Heidenreich ist am Mittwoch im Alter von 57 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das teilte sein langjähriger Klub SC Freiburg unter anderem auf den sozialen Plattformen mit. Die Eintracht kommentierte auf X: "Wir trauern mit euch. Maximilian Heidenreich lief in der Saison 1988/89 für unsere Eintracht auf. Ruhe in Frieden." Heidenreich hatte in jener Spielzeit 13 Partien für die SGE absolviert. Für die Breisgauer war er fünf Jahre aufgelaufen, außerdem in Hannover, Wolfsburg und beim TSV 1860 München.

07.11.24, 07:16 Uhr: Toppmöller hebt Prager Keeper hervor

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Prag vier Spieler von Slavia hervorgehoben. Torwart Antonin Kinsky ("fußballerisch sehr gut"), Mittelfeldmann Lukas Provod ("bester Mann, gutes Gespür für Räume") und Flügelspieler El Hadji Diouf ("guter Speed, gute Flanken") und Stürmer Tomas Chory haben dem Coach imponiert. "Der Gegner ist in der Liga und im Europapokal sehr gut dabei, hat gegen Ajax und Bilbao beeindruckend gespielt. Gegen Bilbao waren sie spielbestimmend und hatten mehr Ballbesitz", so Toppmöller weiter. Hier finden Sie alles Wissenswerte zum Spiel:

06.11.24, 14:50 Uhr: Eintracht plant weiter mit Rotation

Drei Wechsel beim Pokal-Spiel gegen Gladbach, fünf Wechsel gegen Bochum: Auch bei der Europa-League-Partie der Eintracht gegen Slavia Prag (Donnerstag ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) wird es bei den Frankfurtern wieder Änderungen in der Startelf geben. "Wir sind auf vielen Positionen so besetzt, dass wir auch mal tauschen können", erklärte Trainer Dino Toppmöller vor der Begegnung. "Wir können auf den Positionen so rotieren, um eine gewisse Frische zu bewahren." Das wäre auch deswegen möglich, so der Eintracht-Coach weiter, da im Kader ein gesunder Konkurrenzkampf vorhanden sei. "Jeder Spieler gibt uns das Gefühl, dass wir ihn in die Startelf stellen können", betonte Toppmöller.

06.11.24, 14:28 Uhr: Toppmöller über Prag: "Wird ein Brett"

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hat vor dem Aufeinandertreffen in der Europa League mit Slavia Prag (Donnerstag ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) vor dem Gegner aus Tschechien gewarnt. "Der Gegner ist in der Liga sehr gut unterwegs. Auch in der Europa League haben sie auf beeindruckende Art und Weise gespielt", erklärte der Frankfurter Trainer. "Das wird ein Brett, das wir bohren müssen. Auf dem Papier ist es das schwierigste Heimspiel." Mit einem Sieg möchten die Hessen einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Phase machen. "Wir wollen unsere Ausgangsposition festigen", so Toppmöller.

06.11.24, 14:10 Uhr: Weniger Probleme für Farbenblinde bei SGE-Spielen

Die Zahl der für Farbenblinde problematischen Spiele hat in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga zugenommen. Das geht aus einer Analyse des Interessenverbandes der Farbsehschwachen und Farbblinden (IFFarb) hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Dabei stellen fehlende Hell-Dunkel-Kontraste bei den Trikots weiter das größte Hindernis dar. Der Studie nach waren 46 Prozent der Bundesliga-Spiele in der Saison 2023/24 für Farbfehlsichtige problematisch. Zum Vergleich: In der Saison 2021/22 waren es nur 41,8 Prozent. In der 2. Liga fiel der Anstieg geringer aus (von 36,3 auf 38 Prozent). Am häufigsten betroffen waren in der vergangenen Spielzeit der damalige Erstligist Darmstadt 98 (28 Spiele) in der Bundesliga und der Hamburger SV (21 Spiele) im Unterhaus. Die wenigsten Probleme hatten Zuschauer mit Farbsehschwäche bei den Spielen von Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (je 9 Spiele) sowie der SV Elversberg und dem 1. FC Nürnberg (je 5 Spiele).

06.11.24, 10:12 Uhr: Pokal: Eintracht mittwochs in Leipzig

Die Achtelfinal-Begegnung von Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig ist terminiert worden. Wie an diesem Mittwoch bekannt gegeben wurde, treten die Hessen am Mittwoch den 4. Dezember um 20.45 Uhr bei den Sachsen an und spielen um den Einzug ins Viertelfinale. Das ZDF überträgt die Partie live.

06.11.24, 08:44 Uhr: Bericht: Interesse an Bischof

Eintracht Frankfurt soll Interesse an einer Verpflichtung des Hoffenheimer Talents Tom Bischof haben. Das berichtet die Bild-Zeitung am Mittwoch. Bischof spielt im zentralen Mittelfeld und spielt in der deutschen U20. Sein Vertrag bei der TSG läuft im kommenden Sommer aus. Dem Bericht zufolge sollen aber auch weitere Bundesligisten und der italenische Verein FC Bologna an Bischof interessiert sein.

Tom Bischof von der TSG Hoffenheim.

06.11.24, 08:21 Uhr: Kapitalerhöhung geplant

Eintracht Frankfurt plant eine Kapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien. Das geht aus einer Einladung zur Aktionärsversammlung im "Bundesanzeiger" hervor, aus dem unter anderem die FAZ zitiert. Demnach werden drei Konzepte vorgestellt, der Stückpreis einer Aktie mit mindestens 179,41 Euro beziffert. "Der Umfang der Kapitalerhöhung darf in allen drei Konzepten die Ausgabe von 368.333 neuen Aktien (Stückaktien) nicht überschreiten", so das Blatt. Das entspreche einer Summe der Kapitalzuführung von 66,1 Millionen Euro. Das Bezugsrecht des Vereins soll gewahrt werden.

06.11.24, 07:20 Uhr: Krösche: Waren von Marmoush überzeugt

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich in der Bild-Zeitung zur Entwicklung von Omar Marmoush geäußert. Demnach habe die Eintracht trotz der überschaubaren Torquote von Marmoush in Wolfsburg an ihn geglaubt. Er habe schon immer Fähigkeiten und gute Grundlagen gehabt, die man nicht lernen könne: Robustheit, Tempo und eine gute Schusstechnik. "In der Entscheidungsfindung und der Ball-Mitnahme hatte er Luft nach oben. Wir haben aber seine Stärken gesehen und waren überzeugt, dass wir mit ihm daran arbeiten und ihn zu einem Top-Stürmer machen können. Da ist er jetzt", so Krösche. Nach Marmoushs überragendem Saisonstart sollen auch die Bayern eine Verpflichtung des Ägypters prüfen. Hier geht es zum Bericht:

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier