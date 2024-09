News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Krösche verteilt Sonderlob für Ekitiké Stand: 01.09.2024 09:25 Uhr

01.09.24, 09:25 Uhr: Sonderlob für Ekitiké

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat die Entwicklung von Stürmer Hugo Ekitiké in den höchsten Tönen gelobt. "Wenn er so weitermacht, dann hat er eine gute Chance, französischer Nationalspieler zu werden", so der 43-Jährige. Der Angreifer hat seine starke Form aus der vergangenen Saison konserviert und in der laufenden Spielzeit in drei Pflichtspielen bereits drei Tore geschossen. Zwei weitere Treffer legte der 22-Jährige zudem auf.

31.08.24, 20:03 Uhr: Europa-League-Spiele der Eintracht terminiert

Die Termine für die nächste Frankfurter Reise durch Europa stehen fest. Die UEFA hat am Samstagabend den genauen Spielplan für die Europa League bekannt gegeben. Daraus ergibt sich folgendes für die Eintracht:



26. September (21 Uhr): Viktoria Pilsen (H)

3. Oktober (21 Uhr): Besiktas Istanbul (A)

24. Oktober (18.45 Uhr): Rigas Futbola Skola (H)

7. November (18:45 Uhr): Slavia Prag (H)

28. November (21 Uhr): FC Midtjylland (A)

12. Dezember (21 Uhr): Olympique Lyon (A)

23. Januar (21 Uhr): Ferencvaros Budapest (H)

30. Januar (21 Uhr): AS Roma (A)

31.08.24, 18:50 Uhr: Robin Koch lobt souveränen Auftritt

Nach dem 3:1-Sieg über die TSG Hoffenheim fand Eintracht-Abwehrspieler Robin Koch lobende Worte gegenüber der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben es heute fast über die kompletten 90 Minuten richtig gut gemacht", sagte der Verteidiger am Samstagnachmittag. Zwischendurch hätten er und seine Mitspieler wegen der Hitze "den Fuß vom Gas nehmen" müssen, so Koch, dennoch sei es insgesamt "ein souveräner Auftritt" seines Teams gewesen. Einen souveränen Auftritt hat der 28-Jährige auch selbst hingelegt: Koch kam gegen Hoffenheim auf eine Zweikampfquote von 75 Prozent und war damit hinter Arthur Theate (78 Prozent) der zweitstärkste Spieler. Die weiteren Stimmen zum Sieg der Hessen.

31.08.24, 17:27 Uhr: Eintracht begeistert gegen Hoffenheim

Eintracht Frankfurt ist im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison am Samstag ein deutlicher Sieg gelungen. Gegen Hoffenheim setzten sich die Hessen mit 3:1 (2:0) durch. Hugo Ekitiké (24.) und Hugo Larsson (33.) brachten die Hausherren in Front. Den Anschlusstreffer von Andrej Kramaric (54.) konterte Omar Marmoush umgehend (56.). Die SGE hatte gegen die TSG alles im Griff und hätte gut und gerne noch weitere Tore erzielen können. Der Hoffenheimer Treffer fiel quasi aus dem Nichts. Aber auch davon ließen sich die in allen Belangen überlegenen Hessen nicht aus dem Tritt bringen.

31.08.24, 14:36 Uhr: Nkounkou in die Startelf

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller baut seine Mannschaft im Vergleich zur 0:2-Niederlage auf einer Position um. Für Farès Chaibi rutscht Niels Nkounkou gegen Hoffenheim in die erste Elf. Torwart Kevin Trapp feiert vor 58.000 Zuschauern Jubiläum. Der Schlussmann bestreitet sein 350. Pflichtspiel für die Hessen.

So spielt die Eintrach gegen Hoffenheim

31.08.24, 11:55 Uhr: Krösche: Schon im letzten Jahr mit Mo beschäftigt

Markus Krösche hat sich in einem Interview auf dem Vereinskanal zu den jüngsten Personalien geäußert. Zum Neuzugang Mo Dahoud sagte er: "Wir haben uns mit Mo im letzten Jahr schon beschäftigt. Er hat sehr viel Erfahrung in der Bundesliga und international. Er kann einen tiefen Spielmacher geben und ein Spiel gestalten." Insgesamt wollten die Verantwortlichen keinen großen Umbruch vollziehen und die Mannschaft längerfristig zusammenhalten. "Bei Pacho zu PSG war es ein Stück weit absehbar, da konnten wir mit Arthur direkt Ersatz holen. Dann haben wir einige Leihegschäfte gemacht von Spielern, die Spielzeit brauchen. Von daher sind wir ganz zufrieden mit dem Transferfenster." Zum Verbleib von Omar Marmoush sagte Krösche: "Omar fühlt sich extrem wohl und weiß, was er an der Eintracht hat. Es gab das konkrete Interesse eines Klubs, aber Omar hat sich ganz klar für uns entschieden." Es sei ein wichtiges Zeichen, Marmoush zu halten, so Krösche weiter. Junior Dina Ebimbe habe die Eintracht nicht abgeben wollen, bekräftigte der Vorstand.

31.08.24, 09:47 Uhr: Trapp vor Jubiläum

Es gibt da ein paar nette Fakten aus Sicht der Eintracht vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag: So wird Kevin Trapp aller Voraussicht nach ein Jubiläum feiern, steht der Keeper doch vor seinem 350. Pflichtspiel für die Hessen. Kann er es mit einem Sieg begehen? Die Statistik lässt mutmaßen: Ja! Schließlich sind die Frankfurter seit acht Bundesligapartien ohne Niederlage gegen die TSG - immerhin fünf Siege gab’s. Auch die beiden Aufeinandertreffen der vergangenen Spielzeit entschied die Eintracht für sich (jeweils 3:1). Alles Wichtige zum Spiel:

30.08.24, 21:17 Uhr: Dahoud unterschreibt für zwei Jahre

Am Freitagabend hat die Eintracht die Verpflichtung von Mo Dahoud offiziell bestätigt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei aus der Premier League von Brighton & Hove Albion und unterschreibt bei den Hessen einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Mit Mo Dahoud konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der die Bundesliga bestens kennt und sich zudem in einem guten Fußballeralter befindet", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.

30.08.24, 17:59 Uhr: Gesichtsfraktur! Skhiri spielt mit Maske

Ellyes Skhiri hat sich vergangenes Wochenende im Spiel gegen Borussia Dortmund recht heftig verletzt, wie erst am Freitag bekannt wurde. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt etwas in der Kritik stand, zog sich einen Jochbogenbruch im Gesicht zu. Einem Einsatz gegen Hoffenheim steht aber laut Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nichts im Wege. "Er wird mit Maske auflaufen."

30.08.24, 16:40 Uhr: Lisztes soll sich bei U21 entwickeln

Neuzugang Krisztian Lisztes hat derzeit keine Chance auf Einsätze in der Bundesliga, lange Zeit dachten die Frankfurter über eine Leihe des 19-jährigen Offensivmannes aus Ungarn nach. Sie entschieden sich anders. Lisztes soll stattdessen in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest Spielpraxis sammeln. Schon am Samstag im U21-Gastspiel beim FC Villingen ist er dabei.

Krisztian Lisztes

30.08.24, 16:17 Uhr: Toppmöller-Zuversicht vor Hoffenheim-Spiel

Dino Toppmöller hat sich von den Ereignissen des Tages euphorisieren lassen. Gerade der Verbleib von Omar Marmoush zauberte dem Eintracht-Trainer am Freitagmittag während der Pressekonferenz ein Dauergrinsen aufs Gesicht. Entsprechend zuversichtlich blickte Toppmöller auch auf die Heimpartie am Samstag gegen die TSG Hoffenheim voraus.

30.08.24, 14:25 Uhr: Toppmöller hofft auf Ebimbe-Verbleib

Eintracht-Trainer Dino Topmöller würde es begrüßen, wenn Junior Dina Ebimbe auch in Zukunft für die Frankfurter am Ball ist. "Wir sind froh, dass er da ist, und ich hoffe, dass er bleibt", so der 43-Jährige über den Franzosen, der in diesem Sommer mit der SSC Neapel in Verbindung gebracht wurde. Ein möglicher Transfer habe zuletzt vielleicht auch Einfluss auf die Leistung Ebimbes gehabt, ließ Toppmöller durchblicken. "Es ist nicht immer so einfach für einen Spieler, wenn du viele Dinge im Kopf hast", weiß der Trainer, der Ebimbe aber zusicherte: "Er hat meine hundertprozentige Unterstützung." Zu einem möglichen Wechsel von Mo Dahoud zur Eintracht wollte sich Toppmöller nicht äußern.

30.08.24, 14:19 Uhr: Toppmöller erwartet offensives Hoffenheim

Auch wenn sich bei der TSG Hoffenheim personell in den vergangenen Tagen noch einiges geändert hat, hat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller eine ungefähre Vorstellung davon, was seine Mannschaft bei der Heimspielpremiere am Samstag (15.30 Uhr) erwartet. "Hoffenheim hat Pellegrino Matarazzo schon länger als Trainer. Er stellt immer offensiv aus, sie schießen viele Tore", so Toppmöller. Für sein Team gehe es darum, "den Gegner für unter Druck" zu setzen. "Vollgas von der ersten Minute an", fordert der Eintracht-Trainer für Samstag.

30.08.24, 14:09 Uhr: Toppmöller zur Auslosung: Wollen Festtage draus machen

Trainer Dino Toppmöller äußerte sich am Freitag auf der Pressekonferenz zur Auslosung in der Europa League: "Es gibt jetzt nicht so das Los, auf das wir uns am meisten freuen. Die Auswärtsspiele sind alle interessant, die Heimspiele sind auch Herausforderungen. Mit unserem Publikum im Rücken wollen wir da wieder Feststage draus machen." Die Eintracht trifft unter anderem auf die AS Rom, Olympique Lyon und Besiktas.

30.08.24, 13:26 Uhr: Machbare Europa-League-Gegner für die SGE

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League machbare Aufgaben zugelost bekommen. Die Hessen müssen in der Ligaphase gegen die AS Rom, Slavia Prag, Olympique Lyon, Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen, FC Midtjylland aus Dänemark, FK RFS aus dem lettischen Riga und Besiktas Istanbul antreten. Gegen Prag, Budapest, Pilsen und Riga spielen die Hessen im heimischen Stadion. Die Auswärtsreisen führen die SGE-Fans nach Rom, Lyon, Midtjylland und Istanbul. Die genaue Terminierung der Partien steht noch aus und soll am Samstag erfolgen.

30.08.24, 13:11 Uhr: Marmoush bleibt bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Omar Marmoush bauen. Wie der Stürmer am Freitag per Video auf Twitter / X mitteilte, bleibt er bei den Hessen. Auch Sportvorstand Markus Krösche bestätigte an gleicher Stelle den Verbleib. "Er hatte nie die Absicht uns zu verlassen und ist fokussiert auf unsere Aufgaben und Ziele", so Krösche. Für Marmoush hatte es ein Angebot von Premier-League-Club Notthingham gegeben, kolportiert in Höhe von 25 Millionen Euro.

30.08.24, 11:44 Uhr: Bericht: SGE mit Dahoud einig

Mo Dahoud ist einem Bericht der Bild zufolge auf dem Weg nach Frankfurt. Das Ziel: die Eintracht. Die Hessen sollen sich mit Brighton Hove & Albion über einen Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers geeinigt haben. Der 28 Jahre alte Dahoud soll den Ausfall von Oscar Höjlund kompensieren, der sich den Mittelfuß gebrochen hat. Dahoud kennt die Bundesliga gut. Der gebürtige Syrer begann seine Karriere bei Borussia Mönchengladbach und wechselte später nach Dortmund. In Brighton kam er nie richtig in Tritt. Zuletzt war er an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

Mo Dahoud

30.08.24, 10:01 Uhr: Bericht: Eintracht will Dahoud

Eintracht Frankfurt arbeitet an einem Transfer von Mo Dahoud. Das berichtet der TV-Sender Sky am Freitagmorgen. Demnach will der ehemalige Dortmunder zu den Hessen wechseln. Auch sein Verein Brighton stünde einem Wechsel offen gegenüber. Im Raum steht demnach ein fester Deal, die Eintracht habe auch noch einen Alternativkandidaten auf dem Zettel. Der 28-Jährige stand zuletzt bei den Engländern nicht mehr im Kader, die Frankfurter sind auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler.

Kamada und Dahoud im Zweikampf

30.08.24, 08:51 Uhr: Alle Transfer-News im Deadline-Day-Ticker

Bei Eintracht Frankfurt deutet sich ein wilder letzter Transfertag an – mal wieder. Wechselt Omar Marmoush noch auf die Insel? Ist Eric Dina Ebimbe die interne Lösung fürs zentrale Mittelfeld? Oder schafft er doch noch den Absprung nach Italien? Stephan Reich berichtet in unserem Transferschlussticker ab 10 Uhr über aktuelle und vergangene Last-Minute-Geschäfte, über Fax-Geräte und Detari-Millionen.

30.08.24, 07:37 Uhr: Bericht: Spur zu Bove nicht heiß

Ein Transfer des Mittelfeldspielers Edoardo Bove von der AS Rom zu Eintracht Frankfurt wird nach Informationen der FR eher unwahrscheinlich. "Die Eintracht hat den 22-Jährigen auf der Liste. Besonders heiß ist die Spur aber nicht", heißt es im Bericht am Freitag. Denkbarer erscheine die Ausleihe eines erfahrenen Mannes. Eine andere Option im defensiven Mittelfeld sei Junior Dina Ebimbe. Allem Anschein nach werde dieser an Bord bleiben, weil die Frankfurter sich nicht auf ein Leihgeschäft mit Neapel einlassen wollen. Im Raum stehen 15 Millionen Euro Ablöseforderung für Ebimbe. Bislang hatten die Italiener Berichten zufolge nur eine Leihe mit Kaufoption angedacht. Auch Sky berichtet, dass die Eintracht-Verantwortlichen derzeit von einem Verbleib Ebimbes ausgehen.

30.08.24, 07:16 Uhr: Bericht: Marmoush-Wechsel deutet sich an

Ein Wechsel von Eintracht-Angreifer Omar Marmoush in die Premier League wird immer wahrscheinlicher - das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sollen die Eintracht und Nottingham Forest derzeit verhandeln. Sportvorstand Markus Krösche schwebt dem Blatt zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus Boni vor. Laut Sky hatten die Engländer am späten Nachmittag bereits ein Angebot in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro hinterlegt. "Sollte der Deal tatsächlich bis Freitagabend klappen, wird definitiv ein neuer Stürmer nach Frankfurt kommen", schreibt Bild. Genannt wird Arnaud Kalimuendo von Rennes als Ersatz.

29.08.24, 20:39 Uhr: Reschke: "Das ist und bleibt unser Wettbewerb"

Eintracht-Vorstand Philipp Reschke hat sich im vereinseigenen Interview zur anstehenden Europa-League-Auslosung geäußert: Er blicke auf die Europa League "mit großer Vorfreude. Das ist und bleibt unser Wettbewerb, auch wenn sich der Modus etwas verändert haben mag", so Reschke. Der neue Modus im Ligasystem bedeute zwar "einen enormen organisatorischen Mehraufwand" und strapaziere "Bank- und Urlaubskonto" der Fans, man wisse aber, wohin die europäischen Festtage den Verein tragen könnten. Mit der zeitgenauen Ansetzung der Partien rechnet Reschke bis Samstagabend.

29.08.24, 18:08 Uhr: Buta verlässt die Eintracht

Eintracht Frankfurt verleiht Aurelio Buta in die Ligue 1. Wie der Verein am Donenstagabend bekanntgab, wechselt der 27 Jahre alte Portugiese auf Leihbasis zu Stade Reims, die Franzosen besitzen zudem eine Kaufoption. Buta wechselte im Sommer 2022 von Royal Antwerpen aus der belgischen Jupiler Pro League zur Eintracht. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Flügelspieler 65 Pflichtspiele für die Hessen, in denen er vier Tore und sieben Vorlagen markierte.

29.08.24, 14:44 Uhr: Medien: Eintracht heiß auf Bove

Eintracht Frankfurt soll Interesse an Edoardo Bove von der AS Rom bekundet haben. Laut Transfermarktexperte Gianluca di Marzio liebäugeln die Hessen mit einem Leihgeschäft und wollen sich zudem eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler sichern. Konkurrenz im Buhlen um den 22-Jährigen soll ausgerechnet von Nottingham Forest kommen, das sich auch um Eintracht-Stürmer Omar Marmoush bemüht. Bove soll allerdings eher zu einem Engagement bei den Hessen tendieren, so di Marzio. Nach der Verletzung von Oscar Höjlund (Mittelfußbruch) sucht die Eintracht noch nach Verstärkung im Zentrum.

Edoardo Bove

29.08.24, 12:32 Uhr: Bericht: Buta-Deal quasi perfekt

Aurelio Buta steht kurz vor einem Wechsel zu Stade Reims. Wie die Bild berichtet, sind sich alle Parteien über eine Leihe des Portugiesen einig. Die Franzosen sollen sich zudem eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro für den Rechtsverteidiger gesichert haben. Der Transfer soll zeitnah verkündet werden. Buta war vor zwei Jahren aus Antwerpen nach Frankfurt gewechselt. Seine rechte Seite wird seit Beginn der neuen Saison aber vom Dänen Rasmus Kristensen beackert.

