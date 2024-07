News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Koch zu EM-Aus: "Mehr verdient gehabt" Stand: 06.07.2024 16:34 Uhr

06.07.24, 16:34 Uhr: Koch zu EM-Aus: "Mehr verdient gehabt"

Nach der 1:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft am Freitagabend gegen Spanien und dem damit verbundenen Ausscheiden bei der Fußball-Europameisterschaft hat sich Eintracht-Abwehrspieler Robin Koch geäußert: "Wir hätten mehr verdient gehabt, aber wir greifen wieder an", schrieb der Innenverteidiger am Samstag bei Instagram. Und weiter: "Geiles Team, überragende Fans, Wahnsinns-Stimmung! Ich bin stolz, Teil hiervon zu sein." In den fünf EM-Spielen der DFB-Elf kam Koch selbst zu keinem Einsatz.

Robin Koch blieb bei der EM ohne Einsatz.

06.07.24, 14:30 Uhr: Toppmöller: "Der Akku ist voll"

Coach Dino Toppmöller hat sich vor dem Trainingsauftakt der Eintracht im vereinseigenen Podcast voller Vorfreude auf die kommende Saison gezeigt: "Die Pause war lang genug, jetzt sind wir wieder im Fußballmodus. Der Akku ist voll, es kann losgehen." Er freue sich auf die Vorbereitung, gerade auf das USA-Trainingslager, "in dem wir als Team zusammenwachsen können". Mit Blick auf die Saison hofft Toppmöller, dass "wir gut nach vorne und attraktiv spielen". Am Montag und Dienstag stehen Leistungstests an, am Mittwoch die erste Übungseinheit auf dem Platz. Anschließend stellt sich Toppmöller in einer Pressekonferenz den Fragen der Medien.

06.07.24, 11:09 Uhr: Bericht: Koch bleibt bei der Eintracht

Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass der Frankfurter Abwehrchef Robin Koch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert hat. Zudem soll Bayer Leverkusen Interesse am Nationalspieler gezeigt haben. Am Samstag meldete FFH nun, dass die besagte Ausstiegsklausel abgelaufen sei und Koch daher sicher bei den Hessen bleibe. Ohnehin war bei der Eintracht laut hr-sport-Informationen aber niemand ernsthaft davon ausgegangen, dass der 27-Jährige den Club in diesem Sommer verlassen würde.

Meister Leverkusen soll an Robin Koch interessiert sein.

06.07.24, 09:50 Uhr: Dünne Besetzung im defensiven Mittelfeld

Während die personelle Besetzung des Angriffs bereits große Lust auf die kommende Spielzeit bereitet, wird die Eintracht im Mittelfeld bekanntlich noch nachbessern müssen. Gerade im Zentrum klafft eine Lücke, mit Ellyes Skhiri verfügt der Kader lediglich über einen echten Sechser. Es gibt verschiedene Kandidaten. Je weiter der Blick sich im Mittelfeld nach vorne richtet, desto größer dagegen die Auswahlmöglichkeiten für Trainer Dino Toppmöller.

06.07.24, 09:40 Uhr: Koch spendet Trost - und verabschiedet sich in den Urlaub

Auch beim EM-Viertelfinale blieb Eintracht-Verteidiger Robin Koch ohne Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft. Er ist der einzige Feldspieler der DFB-Auswahl, den dieses Schicksal ereilte. Nach dem bitteren Aus gegen Spanien spendete der Verteidiger den Teamkollegen Trost, umarmte lange den in die Fußball-Rente gegangenen Toni Kroos. Für Koch beginnt nun der verdiente Urlaub, am Trainingsstart der Eintracht in der kommenden Woche nimmt er natürlich nicht teil.

05.07.24, 14:06 Uhr: Ersatztorwart Simoni für eine Saison nach Ingolstadt

Torwart Simon Simoni verlässt die Eintracht und schließt sich auf Leihbasis für eine Spielzeit dem Drittligisten FC Ingolstadt an, wie die Frankfurter am Freitag mitteilten. Dass der 19-Jährige verliehen werden soll, hatte Sportvorstand Markus Krösche schon vor einigen Wochen erklärt. Simoni ist noch ohne Profi-Einsatz für die Hessen, kam lediglich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. "Simon Simoni hat bei uns durch das Training auf höchstem Niveau sowie Spielpraxis in der U21 die nächsten Schritte gemacht, wir sind von seinem Potential weiterhin überzeugt. Durch die Leihe nach Ingolstadt wollen wir für ihn die Rahmenbedingungen schaffen, seine Entwicklung weiter voranzutreiben", sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

Simon Simoni wurde für die EM nominiert

05.07.24, 11:43 Uhr: Unterschiedliche Typen im Angriff

Die Eintracht hat aus dem Last-Minute-Abgang von Randal Kolo Muani und der Verletzung von Sasa Kalajdzic offenbar gelernt und sich im Angriff schon jetzt breiter aufgestellt. Mit Hugo Ekitiké, Omar Marmoush, Can Uzun und Igor Matanovic steigt ein spannendes wie völlig unterschiedliches Angriffs-Quartett kommende Woche in die Vorbereitung ein. Die einen sind schnell, die anderen kopfballstark - und einer gilt sogar als eines der größten Talente der Bundesliga.

05.07.24, 10:20 Uhr: Hellmann denkt an Stadionneubau

Vorstandssprecher Axel Hellmann möchte schon bald über ein neues Stadion für Eintracht Frankfurt nachdenken. "Wir werden uns irgendwann mit der Frage beschäftigen müssen, wann der Zeitpunkt ist, ein solches Stadion neu zu bauen, denn wir haben ja gelernt, dass wir zehn bis 15 Jahre brauchen für große Infrastrukturprojekte in der Rhein-Main-Region", sagte Hellmann der FAZ. Sollte die Eintracht also 2040 ein neues Stadion haben wollen, müsse man schon jetzt darüber sprechen. Die aktuelle Arena soll bis dahin aber weiter modernisiert werden. Die Eintracht ist derzeit vor allem mit der Digitalisierung des Stadions beschäftigt.

05.07.24, 10:12 Uhr: Hellmann: SGE bester Betreiber für Multifunktionshalle

Die Eintracht wird sich um den Betrieb der geplanten Multifunktionshalle neben dem Stadion im Stadtwald bewerben. Das sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann vor Journalisten. "Es macht natürlich Sinn, dass wir als Betreiber des Stadions auch Betreiber der Multifunktionshalle werden", zitiert die FAZ den 52-Jährigen, der ankündigte: "Wir werden in jedem Fall unseren Hut in den Ring werfen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir das am besten können." Die neue Halle soll auf dem Parkplatz P9 am Stadion entstehen. Sie soll nicht nur Konzerthalle, sondern auch neue Heimspielstätte der Basketballer der Skyliners Frankfurt und den Eishockey-Löwen werden. Im Herbst soll die Stadtverordnetenversammlung über den Bau-Beschluss abstimmen.

05.07.24, 07:11 Uhr: Pacho scheitert mit Ecuador dramatisch an Argentinien

Mit Drama, einem patzenden Lionel Messi und Elfmeterkiller Emiliano Martinez hat sich Argentinien als erstes Team ins Halbfinale der Copa America gezittert - und Ecuador um Eintracht-Verteidiger Willian Pacho aus dem Turnier befördert. Nachdem es nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte, setzte sich die Albiceleste mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Eine Verlängerung sieht das Copa-Reglement erst im Finale vor. So trat Messi als erster Schütze an und lupfte den Ball an die Latte. Doch Martinez parierte die nächsten beiden Schüsse. Pacho spielte durch in der Innenverteidigung Ecuadors. Jetzt geht's für ihn in den Urlaub.

Willian Pacho bei der Copa America gegen Lionel Messi.

04.07.24, 21:35 Uhr: Krösche freut sich auf Start gegen Topteams

Die Eintracht beginnt die Bundesliga-Saison 2024/25 mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. "Wir freuen uns sehr auf die Bundesliga mit tollen Herausforderungen zu Beginn. Wir haben gleich die Chance, uns gegen Topteams zu beweisen und werden alles dafür tun, um einen guten Start hinzulegen", sagt der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche. Die Vorfreude sei jetzt schon groß. Am Montag beginnt die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller mit Leistungstests, am Mittwoch wird erstmals auf dem Platz trainiert.

04.07.24, 17:39 Uhr: Ersatzrolle stört Koch nicht: "Eine Riesenehre"

Robin Koch ist bisher der einzige DFB-Feldspieler ohne EM-Einsatzminute. Dennoch sei er gut gelaunt, verriet der Eintracht-Verteidiger im Interview mit der Frankfurter Rundschau: "Es ist eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Noch dazu im eigenen Land. Da geht nichts drüber." Er stecke den Kopf nicht in den Sand. "Es ist hier etwas anderes, als wenn du im Club auf der Bank sitzen würdest." Er wolle seinen Teil zum Erfolg beitragen. "Im Training pushen, von der Bank pushen, darauf kommt es an." Für das Viertelfinale gegen Spanien sieht er die deutsche Auswahl gut gerüstet. "Wir brauchen uns nicht verstecken", sagt Koch.

04.07.24, 12:13 Uhr: Bundesliga-Saison startet gegen Dortmund

Eintracht Frankfurt trifft am 1. Spieltag der kommenden Bundesliga-Saison auf Borussia Dortmund. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Die Partie steigt am 24. oder 25. August, die genaue Terminierung folgt. Am 2. Spieltag kommt es im eigenen Stadion zum Duell mit Hoffenheim, am 3. Spieltag reisen die Hessen nach Gladbach. Eröffnet wird die 62. Spielzeit am 23. August mit dem Auswärtsspiel von Meister Bayer Leverkusen bei Borussia Mönchengladbach. Das erste Pflichtspiel der Eintracht ist am 19. August im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig.

04.07.24, 11:42 Uhr: Eintracht zum Auftakt in Dortmund

04.07.24, 07:20 Uhr: Eintracht erhält EM-Prämie für Koch

Eintracht Frankfurt wird in den kommenden Tagen eine Überweisung der UEFA erhalten. Da die Hessen mit Robin Koch nur einen EM-Fahrer haben, fällt diese im Vergleich zu den meisten anderen Bundesligisten zwar eher gering aus, aktuell sind der Eintracht aber bereits 320.000 Euro sicher. Das berichtet der Kicker am Donnerstag. Demnach erhält jeder Bundesliga-Club 10.000 Euro pro Tag und Spieler. Sollte die DFB-Elf das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag gewinnen, könnten dementsprechend noch ein paar Euro dazukommen. Sollte Koch die Eintracht noch während der EM verlassen, würde die EM-Prämie anteilig aufgeteilt.

03.07.24, 16:03 Uhr: Amenda will früher wieder einsteigen

Der aktuell verletzte Eintracht-Neuzugang Aurele Amenda könnte den Hessen früher als gedacht wieder zur Verfügung stehen. Amenda laboriert an einer Sehenverletzung im Oberschenkel, die Eintracht rechnet mit einem Ausfall bis August. Offenbar verläuft der Heilungsprozess aber schneller als gedacht. "Mir geht es aktuell schon sehr viel besser. Ich kann in der Reha bereits eine Menge Sachen machen, habe auch schon wieder ein wenig mit dem Ball trainiert", sagte Amenda der Bild. Demnach wolle der Innenverteidiger bereits Mitte Juli wieder voll einsteigen und mit ins Trainingslager der Eintracht in die USA fliegen. "Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Dass ich dann bald im Mannschaftstraining und auch im Trainingslager dabei sein kann", so Amenda.

03.07.24, 09:40 Uhr: Harter Trainingsplan für Trapp

Eintracht Frankfurt hat seinen Torhütern ein besonders hartes Traininsprogramm für die Sommerferien verordnet. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. An den Plan, der viele Laufeinheiten beinhaltet, muss sich auch Kevin Trapp halten, der zum ersten Mal seit acht Jahren eine komplette Vorbereitung mit der SGE absolvieren wird. In der Vergangenheit war der Keeper stets mit der Nationalmannschaft unterwegs, für die Heim-EM setzte Bundestrainer Julian Nagelsmann aber nun auf andere. Die Eintracht-Bosse hoffen, dass Trapp es seinen Kritikern zeigen möchte und zu alter Form zurückfindet.

02.07.24, 14:59 Uhr: Olympia-Verbot für Marmoush

Eintracht-Stürmer Omar Marmoush darf wohl nicht an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtet, wäre er zwar für den olympischen Kader von Ägypten vorgesehen. Marmoush hätte demnach zudem große Lust, einmal bei Olympia dabei zu sein. Da der beste Frankfurter Torschütze der vergangenen Saison jedoch fest im Team von Trainer Dino Toppmöller eingeplant ist und die Vorbereitung komplett absolvieren soll, legten die Hessen ein Veto ein. Eine Abstellungspflicht gibt es im Gegensatz zu FIFA- oder UEFA-Wettbewerben nicht. Marmoush soll die Entscheidung akzeptiert haben.

02.07.24, 11:04 Uhr: Uzun-Vater der wichtigste Förderer des Eintracht-Zugangs

Seine Nicht-Nominierung für die EM soll Eintracht-Neuzugang Can Uzun zugesetzt haben, ein paar Tage brauchte er zur Verarbeitung. Nun aber fühlt er sich bereit für die nächste Aufgabe, jene bei den Frankfurtern. Sein Fernziel: Irgendwann in der Champions League zu spielen. Can Uzun ist ein junger Mann mit großen Träumen, ausgestattet ist er mit einem gesunden Selbstvertrauen. Zudem: Viel Wert legt er auf die Meinung seines Vaters - den wichtigsten Förderer seiner Karriere.

02.07.24, 10:21 Uhr: Doppel-Klausel bei Talent Nacho

Nachwuchsstürmer Nacho Ferri soll sich beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk entwickeln - und bestenfalls nach seiner einjährigen Leihe gestärkt zurückkehren zur Eintracht. Besonders: Die Belgier haben sich laut Frankfurter Rundschau eine Kaufoption für den 19-jährigen Spanier gesichert, wollen im Falle einer guten Entwicklung nicht wie einst bei Tuta, ebenfalls für KVK am Ball, leer ausgehen. Weiterhin hat jedoch die Eintracht die Hände auf Nachos Entwicklung: Sie verankerte ihrerseits eine Rückkauf-Option im Vertrag des Angreifers. Schon einst bei Rodrigo Zalazar (Schalke 04) und Faride Alidou (1. FC Köln) waren die Frankfurter ähnlich vorgegangen.

02.07.24, 09:08 Uhr: Offiziell: Uzun wechselt zur Eintracht

Was schon lange bekannt war, ist nun auch offiziell: Eintracht Frankfurt hat am Dienstag die Verpflichtung von Can Uzun bekanntgegeben. Der 18-Jährige wechselt von Zweitligist 1. FC Nürnberg an den Main, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. "Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Dem Vernehmen nach lassen sich die Hessen das Sturmjuwel etwa 10 Millionen Euro kosten. "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung", ließ der Neuzugang wissen.

01.07.24, 19:38 Uhr: Uzun wohl schon beim Trainingsstart dabei

Der Wechsel des Offensivspielers Can Uzun von Zweitligist 1. FC Nürnberg zur Eintracht steht einem Bericht des Senders Sky zufolge unmittelbar vor dem Abschluss. Das deckt sich mit hr-sport-Infos. Der 18-Jährige wird demnach bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben und schon beim Trainingsstart am kommenden Montag dabei sein. Als Ablöse sollen dem Bericht zufolge elf Millionen Euro fällig werden, die Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen noch bis auf 14 Millionen Euro steigen.

Can Uzun.

01.07.24, 16:26 Uhr: Bericht: Eintracht hat Pepelu auf dem Zettel

Die Eintracht soll sich laut Bild-Zeitung mit dem Spanier José Luis Garcia Vayá, kurz Pepelu, beschäftigen. Demnach habe der Bundesligist den 25-jährigen Mittelfeldspieler auf der Liste, sollte sich ein Wechsel von Pascal Groß zu den Hessen tatsächlich nicht realisieren lassen. Der deutsche Nationalspieler tendiert jüngsten Medienberichten zufolge eher zu Borussia Dortmund. Nach hr-sport-Infos hat die Eintracht eine Groß-Verpflichtung aber weiterhin nicht komplett abgeschrieben. Pepelu war erst vergangene Saison von UD Levante zum FC Valencia gewechselt und dort Stammspieler (39 Pflichtspiele, acht Tore). Sein Marktwert beläuft sich auf 22 Millionen Euro.

Pepelu vom FC Valencia.

01.07.24, 11:56 Uhr: Ausstiegsklausel bei Koch

Eintracht-Abwehrspieler Robin Koch besitzt eine Ausstiegsklausel, mit der er die Frankfurter verlassen könnte. Entsprechende Medienberichte vom Montag decken sich mit Informationen des hr-sport. Koch könnte demnach für eine Summe von etwas mehr als 20 Millionen Euro gehen. Laut Kicker ist Bayer Leverkusen am 27-Jährigen interessiert. Bei der Eintracht ist man aktuell allerdings entspannt und rechnet mit einem Verbleib Kochs. Der Innenverteidiger gehört zum deutschen EM-Kader, ist bislang allerdings ohne Einsatz geblieben.

01.07.24, 11:44 Uhr: Kamada wechselt zu Crystal Palace

Ex-Eintrachtler Daichi Kamada hat einen neuen Verein: Der Japaner unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Crystal Palace. Das teilte der Verein aus der englischen Premier League am Montag mit. Dort wird Kamada auf Oliver Glasner treffen, seinen früheren Coach aus Frankfurter Tagen. Kamada hatte die Eintracht im vergangenen Sommer Richtung Lazio Rom verlassen, wo er allerdings nicht glücklich wurde. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt lief aus, auf ein neues Arbeitspapier konnte man sich nicht verständigen.

