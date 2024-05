Niederlage für Hoffenheim Eintracht-Frauen erneut in der Königsklassen-Quali dabei Stand: 10.05.2024 20:48 Uhr

Auf der Couch dürfen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt über die erneute Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation jubeln. Möglich macht das Konkurrent Hoffenheim.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich zum dritten Mal nacheinander die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation gesichert. Nach der 0:3-Niederlage von Verfolger TSG 1899 Hoffenheim bei Aufsteiger RB Leipzig am Freitagabend haben die Hessinnen den dafür nötigen dritten Tabellenplatz in der Bundesliga vorzeitig sicher.

Die Frankfurterinnen, die am kommenden Montag gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr) ihr letztes Saison-Heimspiel bestreiten, weisen weiterhin vier Punkte Vorsprung vor Hoffenheim auf. Da die TSG nur noch ein Spiel zu bestreiten hat, darf sich die Eintracht über die erneute Teilnahme an der Champions League freuen.

Bei der Königsklassen-Premiere in der Vorsaison war Frankfurt in der Qualifikation an Ajax Amsterdam gescheitert. In der laufenden Saison schaffte das Team von Trainer Niko Arnautis erstmals den Sprung in die Gruppenphase, verpasste dort aber als Tabellendritter hinter dem FC Barcelona und Benfica Lissabon den Einzug ins Viertelfinale.