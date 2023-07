Kommt ablösefrei aus Köln Eintracht Frankfurt verpflichtet mit Skhiri den ersehnten Sechser Stand: 05.07.2023 20:07 Uhr

Eintracht Frankfurt hat einen wichtigen Transfer getätigt und das defensive Mittelfeld verstärkt. Ellyes Skhiri kommt ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln.

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung von Ellyes Skhiri am Mittwochabend bekanntgegeben. Der Tunesier, dessen Vertrag beim 1. FC Köln am 30. Juni ausgelaufen ist, schließt sich den Hessen somit ablösefrei an und unterschreibt einen bis 2027 laufenden Vertrag. Skhiri wird zukünftig die Rückennummer 15 tragen.

Eintracht holt Skhiri

Die Frankfurter hatten nach einem Sechser gesucht und sich dabei gegen namhafte Konkurrenz aus dem Ausland durchgesetzt. Mit der Verpflichtung des 28 Jahre alten Sechser haben die Hessen eine Baustelle geschlossen. Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Er ist ein gestandener Bundesligaspieler mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung. Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert."

Skhiri hat in 118 Bundesligapartien für Köln 17 Treffer erzielt und acht vorbereitet - eine starke Quote. In der abgelaufenen Halbserie stufte ihn das Fachmagazin "kicker" im defensiven Mittelfeld als Platz eins in die Rangliste ein. Der Spieler selbst erklärte: "Mich hat beeindruckt, wie intensiv sich die Verantwortlichen um mich bemüht haben. Ich bin überzeugt, dass Frankfurt für mich der richtige nächste Schritt ist und wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden. Dazu will ich meinen Beitrag leisten." Er betonte zudem: "Besonders wichtig war mir nach meiner sehr schönen Zeit in Köln, zu einem Klub zu wechseln, der international spielt und bei dem Emotionalität eine große Rolle spielt."

Shkiri war "Angstgegner"

Die Frankfurter haben sich damit einen vorherigen "Angstgegner" geangelt. Nur eins von acht Duellen verlor er mit dem Effzeh gegen die Hessen. Gegen kein Team (dreimal) traf der Nationalspieler häufiger. Der Eintracht ist somit auf vielen Ebenen ein guter Deal gelungen. Skhiri ist nach Willian Pacho, Omar Marmoush und Hugo Larsson Neuzugang Nummer vier in dieser Sommer-Transferperiode.