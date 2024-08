Niederlage zum Bundesliga-Auftakt Eintracht Frankfurt verliert unglücklich in Dortmund Stand: 24.08.2024 20:27 Uhr

Wenig Fußball und eine unglückliche Niederlage: Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison bei Borussia Dortmund verloren. Mitentscheidend für die Niederlage waren zwei Szenen innerhalb von nur 46 Sekunden.

Eintracht Frankfurt hat zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison eine knappe Niederlage kassiert. Die Hessen verloren am Samstag bei Borussia Dortmund mit 0:2 (0:0). Beide Treffer in einer über weite Strecken ereignisarmen Partie erzielte Jamie Gittens (72./90.+3).

Besonders die ersten 45 Minuten im ehemaligen Westfalenstadion waren eine äußerst zähe Angelegenheit. Beide Teams waren auf Sicherheit bedacht und suchten nicht unbedingt mit Nachdruck die Lücke in der gegnerischen Abwehr-Reihe - was die Auftakt-Partie dann doch ziemlich unansehnlich machte. Auch Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten kaum welche.

Ekitiké bei Konter mit dem falschen Pass

Auf Seiten der Hessen war der Auffälligste noch Hugo Ekitiké, der einmal nach einer Ecke scheiterte (5.) und einmal einen eigentlich schön eingeleiteten Konter selbst ungefährlich werden ließ, in dem er das falsche Abspiel vor dem Strafraum wählte (39.). Zwischendurch hatte es Hugo Larsson mal nach einer Ecke mit einem Abschluss probiert (28.).

Vom heimischem BVB, der die meiste Zeit über Feldvorteile besaß, kam gar noch weniger. Bis auf einen Hackentrick von Marcel Sabitzer (30.) und einen Schuss aus 16 Metern von Julian Brandt (41.) gelang den Schwarz-Gelben in der Offensive wenig. Bei beiden "Chancen" war Kevin Trapp zur Stelle. Nach einer faden ersten Halbzeit stellte sich bei immer noch knapp 30 Grad in Dortmund die Frage, welches Team im zweiten Abschnitt ein wenig mehr das Risiko suchen möchte.

Chaibi vergibt Großchance, Gittens trifft

Der BVB beantwortete diese Frage anschließend mit: "zumindest ein wenig". Brandt haute aus gut 20 Metern einen weiteren Warnschuss raus, Trapp musste aber nicht eingreifen (49.). Die grundlegende Statik in der Partie änderte das aber zunächst kaum, was auch daran lag, dass die Eintracht weiter konsequent und konzentriert verteidigte. Löcher in der hessischen Defensive? Bis zu diesem Zeitpunkt keine zu erkennen. Die erste Frankfurter Duftmarke setzte in der 57. Minute dann Omar Marmoush, der aus halblinker Position abzog, Kobel damit aber nicht vor wirkliche Probleme stellte. So blieb es bis zur Schlussphase ausgeglichen und damit auch spannend.

Aus dem Nichts ging es dann auf einmal rund im Westfalenstadion. Erst hatte Farès Chaibi die Riesen-Chance zur Führung, nach einer scharfen und präzisen Hereingabe des eingewechselten Niels Nkounkou brachte er aber das Kunststück fertig, den Ball aus vier Metern nicht im Tor unterzubringen (71.). Nur 46 Sekunden später wurden die Hessen für das Auslassen dieser Möglichkeit bestraft. Gittens tanzte im Strafraum den vorher so starken Rasmus Kristensen aus und schlenzte den Ball technisch herausragend in das lange Eck.

Gittens trifft in der Nachspielzeit zum Endstand

Die Eintracht war nun gefordert und hätte in der 78. Minute beinahe den Ausgleich geschenkt bekommen. Nach einer Flanke von Ansgar Knauff prallte das Spielgerät etwas unglücklich an das Knie von BVB-Verteidiger Waldemar Anton und von dort nur ganz knapp am Dortmunder Gehäuse vorbei ins Aus. In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal hektisch. Erst wurde der eingewechselte Igor Matanovic erst im Strafraum per Grätsche von Ramy Bensebaini vom Ball getrennt, den anschließenden Konter verwandelte Gittens dann zum 0:2-Endstand (90.+3).