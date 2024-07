Klarer Sieg in Heusenstamm Eintracht Frankfurt mit Tor-Festival bei erstem Testspiel Stand: 20.07.2024 17:39 Uhr

Vor der Abreise in die USA ist Eintracht Frankfurt noch in der unmittelbaren Nachbarschaft unterwegs. Beim Test gegen den Kreisoberligisten aus Heusenstamm zeigt sich die Toppmöller-Elf in Torlaune.

Eintracht Frankfurt hat das erste Testspiel in der Sommer-Vorbereitung souverän und deutlich gewonnen. Beim Kreisoberligisten TSV Heusenstamm gewann das Team von Trainer Dino Toppmöller am Samstag mit 12:0 (4:0). Es war gleichzeitig auch der letzte Test vor der Abreise ins Trainingslager. Am Montag reisen die Hessen nach Louisville/Kentucky (USA).

Beim Test in Heusenstamm trafen für die Eintracht Mario Götze, Igor Matanovic (2) und Omar Marmoush in der ersten Hälfte, Nnamdi Collins, Ellyes Skhiri, Farès Chaibi (2), Hugo Larsson und Can Uzun (3) im zweiten Abschnitt.