Fjörtoft glaubt an die Hessen Eintracht Frankfurt in der Champions League? Fjörtoft ist "100 Prozent sicher" Stand: 16.05.2025 09:06 Uhr

Für Eintracht Frankfurt geht es beim SC Freiburg um den Einzug in die Champions League. Vereinslegende Jan Aage Fjörtoft glaubt fest an den Einzug in die Königsklasse. Er selbst wird das Spiel auf ungewöhnliche Art verfolgen.

Wenn sich einer mit Drama und Entscheidungen auskennt, ist es Eintracht-Legende Jan Aage Fjörtoft. Der Norweger schoss die Hessen 1999 beim letzten Angriff nach einem beinahe historischen Übersteiger mit seinem Tor zum 5:1 gegen Kaiserslautern zum Klassenerhalt. So eine Art Endspiel steht für die Eintracht auch am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg an. Nur geht es nicht um den Verbleib in der Bundesliga, sondern darum, ob Frankfurt nächstes Jahr in der Champions League oder "nur" in der Europa League spielt.

"Eintracht Frankfurt ist Weltmeister in Entscheidungen ganz am Ende. Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass es mit dem Einzug in die Champions League klappt", legte sich Fjörtoft im Gespräch mit der hr3-Morningshow am Freitag fest. Den Hessen würde dafür ein Unentschieden im Breisgau ausreichen. Gegner Freiburg könnte die Eintracht mit einem Sieg überholen, auch der BVB ist im Rennen um die Königsklasse noch dabei.

Nächster und letzter Matchball für Frankfurt

"Ich verstehe, dass man enttäuscht ist, weil die Ergebnisse in den letzten Wochen gegen uns waren", so Fjörtoft weiter. Denn gegen Freiburg ist der letzte Matchball nicht der erste Matchball: In Mainz (1:1) und gegen St. Pauli (2:2) hätten die Hessen schon die Champions League klar machen können.

Trotz dieser Dämpfer hält der Norweger fest: "Hätte man vor der Saison gesagt, dass man mit einem Punkt in Freiburg in der Champions League ist, hätte man diese Vereinbarung sofort unterschrieben." Das wird wohl auch Dino Toppmöller so sehen. "Wir sollten mit einer großen Lust und Gier nach Freiburg fahren", so der Eintracht-Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Kurz zuvor hat der Verein die Vertragsverlängerung mit ihrem Trainer bekannt gegeben - ein symbolischer Push mit Blick auf das Saisonfinale.

Fjörtoft schaut Eintracht im Wembley Stadium

Im Blick wird selbstverständlich auch Eintracht-Legende Fjörtoft die Partie haben, allerdings auf ungewöhnliche Art: Er wird das Spiel gegen den SC Freiburg auf dem Handy im Wembley Stadium verfolgen, verriet der 58-Jährige. Am Nachmittag spielt in London im Finale des FA Cups Crystal Palace gegen Manchester City.

Während also der ehemalige Eintracht-Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace den englischen Pokal gewinnen kann, wird der jetzige Eintracht-Trainer Dino Toppmöller versuchen, "der Saison die Krone aufzusetzen". Damit würden die Adlerträger gleichzeitig auch ihrer Vereinslegende Recht geben, denn Fjörtoft betonte mit einem Lachen nochmals: "Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass die Eintracht in die Champions League kommt."