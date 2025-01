Marmoush-Nachfolger gefunden Eintracht Frankfurt holt neuen Stürmer: Wahi soll Marmoush-Nachfolger werden Stand: 23.01.2025 20:38 Uhr

Wenige Stunden nach der offiziellen Verkündung des Abgangs von Omar Marmoush zu Manchester City steht sein Ersatz schon in den Startlöchern. Elye Wahi soll Eintracht Frankfurt verstärken, der Transfer steht kurz bevor.

Eintracht Frankfurt hat den Nachfolger für Omar Marmoush bereits gefunden. Elye Wahi, an dem die Hessen schon vor anderthalb Jahren interessiert waren, steht kurz vor einem Wechsel an den Main. Entsprechende Medienberichte decken sich mit Informationen des hr-sport. Die Eintracht und Olympique Marseille sind sich handelseinig, die Ablösesumme soll mit Boni bei maximal 26 Millionen Euro liegen.

Noch steht der Medizincheck zwar ebenso aus wie die offizielle Bestätigung. Beides sollte aber nur noch Formsache sein und zeitnah geschehen. Wahi wird dann einen langfristigen Vertrag bei der Eintracht unterschreiben und soll schnellstmöglich zum Kader gehören.

Wahi-Wechsel im zweiten Anlauf

Der 22-Jähirge, der in der aktuellen Saison drei Tore in 14 Spielen für Marseille erzielte, war der Wunschkandidat von Sportvorstand Markus Krösche. Der Transfer bahnte sich in den vergangenen Tagen bereits an. Wahi gilt als schneller und technisch versierter Angreifer, in seiner besten Saison in der Ligue 1 gelangen ihm in 33 Spielen 19 Tore für Montpellier.

Dass der U21-Nationalspieler nicht schon nach dieser Spielzeit bei der Eintracht landete, lag letztlich nur am Theater um Randal Kolo Muani. Da der Wechsel zu Paris St. Germain erst in letzter Sekunde über die Bühne ging, vermied es die Eintracht, schon vorher ins Risiko und in finanzielle Vorleistung zu gehen. Wahi ging für 30 Millionen Euro zu Lens, von dort ein Jahr später weiter nach Marseille. Sein Schritt nach Frankfurt erfolgt nun mit 18 Monaten Verzögerung.