Eintracht-Shootingstar Chaibi Eintracht Frankfurt feiert Chaibi: Frankfurts neuer Habibi Stand: 11.11.2023 10:07 Uhr

Farès Chaibi hat sich bei Eintracht Frankfurt in Rekordzeit zum Leistungsträger entwickelt und gibt trotz Sprachschwierigkeiten auch außerhalb des Platzes den Ton an. Sogar einen neuen großen Bruder hat er schon gefunden.

Von Mark Weidenfeller aus Helsinki

In der Mixed Zone wurde es nach dem 1:0-Sieg bei HJK Helsinki am Donnerstagabend plötzlich sehr laut. Da die Spieler von Eintracht Frankfurt in der direkt nebenan liegenden Kabine eine spontane Party feierten und die Musik voll aufdrehten, kamen auch die Journalisten in den Genuss von französischem Hip-Hop. "Die Stimmung ist gut", grinste Matchwinner Farès Chaibi, der nach eigener Aussage gemeinsam mit Omar Marmoush und Eric Junior Dina Ebimbe das DJ-Dreigestirn der Eintracht bildet. "Bei uns läuft viel französische Musik."

Der 20-Jährige, der erst am vorletzten Tag der Sommer-Transferperiode als Ersatz für den nach Neapel abgewanderten Jesper Lindström zur Eintracht gekommen war, ist also schon komplett bei den Hessen angekommen. Neben dem Platz sorgt er gemeinsam mit seinen neuen Buddies Marmoush und Ebimbe für die musikalische Beschallung. Auf dem Platz hat er sich in Windeseile zum Stammspieler und absoluten Leistungsträger entwickelt. "Es ist schon erstaunlich, wie schnell er sich integriert hat", lobte am Donnerstagabend auch Toppmöller. Chaibis Transfer ist schon jetzt ein Volltreffer. Und das alles trotz großer Sprachbarriere.

Chaibi lässt die Füße sprechen

Chaibi, der in Lyon geboren wurde und inzwischen für die algerische Nationalelf spielt, zeigt sich in Gesprächen zwar immer sehr aufgeschlossen und antwortet stets mit einem verschmitzten Lächeln. Da er jedoch nur schlecht Englisch und gar kein Deutsch spricht, ist eine direkte Kommunikation mit den meisten seiner Mitspieler aktuell nicht möglich. "Mit mir kann er Französisch reden, die anderen versuchen es mit Händen und Füßen", so Toppmöller. Sobald der Ball rolle, sei das alles aber ohnehin egal. "Da versteht man sich, auch ohne zu sprechen."

Wie gut das funktioniert, zeigte nicht zuletzt die umkämpfte Partie in Helsinki. Chaibi, der dieses Mal auf der linken offensiven Außenbahn agierte, war erneut einer der aktivsten Spieler der Eintracht und sorgte zudem mit seinem Distanzschuss vom Strafraumeck in den rechten Winkel für den Höhepunkt des Abends. Ein Traumtor, das letztlich den Unterschied ausmachte und die besonderen Fähigkeiten Chaibis noch einmal verdeutlichte. Der Algerier ist schnell und wuchtig, besonders bemerkenswert sind aber sein Ballgefühl und seine Schusstechnik. "Er hat einen super rechten Fuß", fasste Sportvorstand Markus Krösche zusammen. "Er hat einfach Qualität."

Chaibi steht erst am Anfang

Dass Chaibi in zwölf Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber schon sieben Scorerpunkte sammeln konnte, ist kein Zufall. Dass zukünftig noch mehr kommen soll, aber auch kein Geheimnis. Mit gerade einmal 20 Jahren, einer Saison in der französischen Ligue 1 bei Toulouse und sieben Bundesliga-Partien steht Chaibi erst am Anfang seiner Karriere. "Da ist noch mehr drin, ich kann noch mehr zeigen."

Dass es irgendwann auch Rückschläge und Leistungsdellen geben wird, ist wohl nicht zu vermeiden. Da Chaibi aber auch charakterlich sehr gefestigt und reif wirkt, kann sich die Eintracht glücklich schätzen. Frankfurts neuer Habibi heißt Chaibi.

Marmoush und Chaibi harmonieren

Einen großen Anteil an seinem Höhenflug, das betonte Chaibi in Helsinki mit fast schon glänzenden Augen, hat DJ-Kollege und Offensiv-Partner Marmoush. "Ich bin neu in die Mannschaft gekommen und wir waren direkt auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns sehr gut", sagte er. Auf dem Rasen suchen und finden sich die beiden. Da Chaibi und Marmoush zufällig auch noch im gleichen Haus wohnen, laufen sie sich auch in der Freizeit ständig über den Weg. "Er ist wie ein großer Bruder für mich." Den gleichen Musikgeschmack teilen sie ja ohnehin.