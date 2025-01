Frankfurter Fußballgott steigt auf Eintracht Frankfurt befördert Alex Meier zum U19-Trainer Stand: 22.01.2025 17:51 Uhr

Früher Torjäger, jetzt der wichtigste Nachwuchscoach bei Eintracht Frankfurt: Alex Meier übernimmt ab der kommenden Saison den Trainerposten bei der U19. Sein offizieller Vorgänger im Amt war im September gestorben.

379 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt, 137 Tore, DFB-Pokalsieger, Bundesliga-Torschützenkönig und jetzt U19-Trainer. Alex Meier, der Frankfurter Fußballgott, steigt in seiner Karriere nach der Karriere die Karriereleiter hinauf und wird zum wichtigsten Frankfurter Nachwuchscoach. Das teilten die Hessen am Mittwoch mit.

"Alex hat bei seinen bisherigen Stationen im Nachwuchsleistungszentrum zahlreiche Erfahrungen im Trainerbereich sammeln können und den Spielern im Gegenzug vieles mit auf ihren Weg gegeben", sagte NLZ-Leiter Alexander Richter.

Interims-Trio bleibt bis Sommer

Meier selbst, der seit 2020 in verschiedensten Trainer-Funktionen am Riederwald gearbeitet hatte und aktuell als U16-Chefttrainer tätig ist, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich kenne viele der Spieler schon aus der U16, habe ihre Entwicklung in der laufenden Saison mitverfolgt und möchte mit ihnen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen."

Meiers neues Team hat sich in dieser Spielzeit souverän für die Endrunde qualifiziert und kämpft dort am Februar um den Einzug in die K.o.-Phase. Betreut wird die U19-Auswahl aktuell von Alex Reifschneider, Mounir Chaftar und Denis Streker.

Trainer-Vorgänger gestorben

Der eigentliche U19-Trainer war im September bei einem Unfall gestorben. Einige Wochen später war herausgekommen, dass bei einer Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen "eine Vielzahl jugendpornografischer Bilddateien" gefunden worden waren.