News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Elf Frankfurter auf Länderspielreise

08.10.24, 07:04 Uhr: Elf Frankfurter auf Länderspielreise

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller muss in der Länderspielpause auf insgesamt elf Frankfurter Profis verzichten. Wie die Eintracht mitteilte, sind Arthur Theate (Belgien), Igor Matanovic (Kroatien), Rasmus Kristensen (Dänemark) und Hugo Larsson (Schweden) für ihre Nationalteams in der Nations League aktiv. Für Omar Marmoush (Ägypten) und Ellyes Skhiri (Tunesien) geht es um Punkte in der Afrika-Cup-Qualifikation. Ansgar Knauff (Deutschland), Hugo Ekitiké (Frankreich) und Aurèle Amenda (Schweiz) sind zudem für ihre U21-Teams im Einsatz, Nnamdi Collins (Deutschland) und Jean-Mattéo Bahoya (Frankreich) stehen im jeweiligen U20-Kader.

07.10.24, 20:48 Uhr: hr heimspiel diskutiert das Wahnsinns-Remis der Eintracht

Wahnsinn im Waldstadion! Beim 3:3 von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gibt es von beiden Teams die ganz große Fußball-Show. Warum sind gerade die Spiele dieser beiden Teams immer so Spektakel? Darüber diskutieren im Heimspiel Alexander Bonengel (Sky) und Eintracht-Fan Michael Leichtfuß.

07.10.24, 18:03 Uhr: FUSSBALL 2000 bespricht das Eintracht-Remis

Der Euphorie-Express von Eintracht Frankfurt fährt auch gegen den FC Bayern München. Das spektakuläre 3:3-Remis fühlt sich für die Hessen an wie ein Sieg. Vor allem Omar Marmoush sticht heraus. Der Ägypter begeistert die eigenen Fans, aber auch die Bundesliga. FUSSBALL 2000 blickt auf einen denkwürdigen Auftritt und fragt sich: Ist die Eintracht ein Spitzenteam? Können die Frankfurter die Rolle des VfB Stuttgart einnehmen? Oder muss man bei der Eintracht noch auf die Euphorie-Bremse treten?

07.10.24, 11:07 Uhr: Koch sagt DFB-Team ab

Eintracht-Abwehrchef Robin Koch hat seine Teilnahme an den anstehenden beiden Länderspielen verletzungsbedingt abgesagt. Der Innenverteidiger, der in den vergangenen Tagen immer wieder Hüftprobleme hatte und auch beim 3:3 gegen den FC Bayern über Schmerzen klagte, wird die Länderspielpause in Frankfurt verbringen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Die DFB-Elf trifft am Freitag in der Nations League auf Bosnien-Herzegowina, am kommenden Montag geht es gegen die Niederlande. Für Koch rückt der ehemalige Freiburger Kevin Schade in den Kader nach.

07.10.24, 07:29 Uhr: Eintracht-Spektakel im Video

Die Zusammenfassung des spektakulären Last-Minute-Remis zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München gibt es an dieser Stelle im Video.

07.10.24, 07:17 Uhr: Marmoush begeistert selbst die Bayern

Omar Marmoush hat mit seiner sensationellen Leistung gegen Bayern München selbst den Gegner beeindruckt. Der Ägypter, der zwei Tore selbst erzielt und den Treffer von Hugo Ekitiké vorbereitet hatte, sei "ein Unterschiedsspieler", lobte Bayern Sportvorstand Max Eberl. "Er ist in einer überragenden Form und hat vor dem Tor einen Killerinstinkt." FCB-Coach Vincent Kompany gab zu, dass die Bayern-Defensive keine Mittel gegen Marmoush gefunden habe. "Er hat große Qualitäten. Natürlich wollten wir etwas dagegen unternehmen, aber solche Spieler wissen, was sie machen müssen und nutzen ihre Momente."

06.10.24, 21:26 Uhr: Koch für DFB-Auswahl fraglich

Nationalspieler Robin Koch droht für die Nations-League-Spiele der DFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande auszufallen. Beim Eintracht-Abwehrchef sind im Topspiel der Bundesliga gegen Bayern München (3:3) erneut Hüftprobleme aufgetreten. "Er hat heute auf die Zähne gebissen und das bravourös gemacht. Aber es ist momentan nicht so einfach für ihn. Wir müssen schauen, ob es Sinn macht, dass er tatsächlich zur Nationalmannschaft fährt", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller im Anschluss an die Partie. Koch hatte wegen der Beschwerden bereits vor zehn Tagen zum Auftakt der Europa League gegen Viktoria Pilsen eine Zwangspause einlegen müssen.

06.10.24, 20:14 Uhr: Eintracht stolz auf Mentalität

Bei Eintracht Frankfurt war man nach dem späten 3:3 gegen den FC Bayern München vor allem stolz auf die eigene Mentalität. "Das war ein Punkt des Willens gegen eine sehr starke Mannschaft", lobte Sportvorstand Markus Krösche. Sein Team habe einfach nicht aufgegeben. "Dieser Glaube an die eigene Stärke zeichnet die Jungs gerade aus." Ähnlich sah das Außenverteidiger Rasmus Kristensen. Die Bayern seien eigentlich viel besser gewesen, da habe die Eintracht am Ende auch Glück gehabt. Aber eben Glück, das sich das Team erkämpft hätte. "Wir haben das Spiel heute sehr lange offengehalten, das haben wir gut gemacht. Und mit unseren beiden Stürmern vorne haben wir immer eine Chance." Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.

06.10.24, 19:27 Uhr: Eintracht erkämpft sich Remis im Spitzenspiel

Eintracht Frankfurt hat sich mit einem Last-Minute-Tor von Omar Marmoush ein 3:3-Unentschieden gegen den FC Bayern München erkämpft. Die Hessen bleiben damit im Spitzenfeld der Bundesliga, verpassten aber den Sprung an die Tabellenspitze. Min-jae Kim (15.) hatte die Bayern in Führung gebracht, zudem trafen Dayot Upamecano (38.) und Michael Olise (53.) für den an sich dominanten Rekordmeister. Doch die Frankfurter kamen immer wieder mit Kontern zu Chancen und Marmoush (22./90.+4) sowie Hugo Ekitike (35.) waren vor dem Tor eiskalt.

06.10.24, 16:33 Uhr: Santos im Tor, Skhiri auf der Sechs

Kevin Trapp kehrt gegen die Bayern nicht ins Eintracht-Tor zurück. Nach überstandener Verletzung fühlt sich der Stammkeeper noch nicht fit genug für einen Einsatz. Kaua Santos hütet damit weiterhin den Kasten. Derweil vertraut der Frankfurter Trainer Dino Toppmöller auf der Sechs auf Ellyes Skhiri, auf den Flügeln agieren Ansgar Knauff und Fares Chaibi. Mario Götze sitzt nur auf der Bank. Im Angriff beginnt der wieder fitte Hugo Ekitiké an der Seite von Omar Marmoush.

06.10.24, 12:53 Uhr: Bericht: Eintracht gegen Bayern ohne Trapp

Eintracht Frankfurt muss auch im Spiel gegen Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr) auf Kevin Trapp verzichten. Das meldete die Bild-Zeitung. Demnach fühlt sich der Stammkeeper nach seiner Oberschenkel-Verletzung noch nicht bei 100 Prozent. Die Entscheidung, nicht zu spielen, sei gemeinsam mit Ärzten und dem Trainerteam getroffen worden. Somit wird erneut Kaua Santos das Tor der Frankfurter hüten. Der Brasilianer hatte Trapp bereits in den vergangenen vier Spielen im Kasten der Eintracht vertreten.

06.10.24, 09:54 Uhr: Bericht: Keine Ausstiegsklausel bei Larsson

Hugo Larsson hat seinen Vertrag bei der Eintracht vorzeitig verlängert. Auch im neuen Arbeitspapier soll es keine Ausstiegsklausel für den Schweden geben. Das berichtet das Portal "fussball.news". Die Vertragsverlängerung sei aber natürlich mit einer Gehaltserhöhung verknüpft. Larsson hatte den ohnehin bis 2028 datierten Kontrakt um ein Jahr verlängert. Dies hatten die Hessen am Freitag bekannt gegeben.

05.10.24, 17:28 Uhr: Konkurrenz patzt - Eintracht weiter Zweiter

Aus der Sicht von Eintracht Frankfurt gab es am Samstag ein erfreuliches Ergebnis in der Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen hätte mit einem Sieg vorübergehend an den Hessen vorbeiziehen können, vergab gegen Aufsteiger Kiel aber daheim eine 2:0-Führung und spielte nur 2:2. Dritter ist nun der SC Freiburg, der 1:0 bei Werder Bremen gewann. Borussia Dortmund verlor derweil in Berlin und rutschte auf Platz sieben, Union ist Sechster. RB Leipzig auf Platz vier kann am Sonntagmittag in Heidenheim vorlegen (15:30 Uhr). Sollten die Leipziger dieses Spiel nicht gewinnen, reicht Frankfurt ein Punkt, um auf jeden Fall auf Platz zwei zu bleiben.

05.10.24, 16:55 Uhr: Vor Frankfurt-Spiel: Kompany hält an Spielweise fest

Bayern-Trainer Vincent Kompany sieht keine Veranlassung dazu, nach seiner ersten Niederlage mit dem FC Bayern seine riskante Pressing-Spielweise infrage zu stellen. Der 38 Jahre alte Belgier wird auch im Bundesliga-Topspiel des Spitzenreiters am Sonntag gegen Frankfurt daran festhalten, den Gegner mutig und offensiv zu attackieren und damit Abwehrrisiken bewusst einzukalkulieren. "Spielstil ist nicht ein Wort, das ich oft benutze. Wie wir spielen, ist für mich ganz pragmatisch. Es hat nicht viel zu tun mit Stil, sondern wie ich es sehe, dass wir erfolgreich sein können mit den Spielern, mit dem Kader, den wir haben", erklärte Kompany nach dem 0:1 in der Champions League bei Aston Villa. In Frankfurt sei es nun wieder "das Ziel, zu gewinnen". Auf die Frage, ob er Respekt vor einer Ergebniskrise habe, antwortete Kompany deutlich: "Nein!"

05.10.24, 15:09 Uhr: Marmoush-Entdecker Littbarski: War wie ich

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt ist gerade der beste Torschütze der Bundesliga. In der Süddeutschen Zeitung hat nun sein Entdecker, der ehemalige Nationalspieler Pierre Littbarski, über Marmoushs Weg gesprochen. "Ich erkenne das ja, ob einer außergewöhnlich ist. Und der Junge war einfach out of the box", so Littbarski, der den Ägypter im Alter von 17 Jahren als Scout in Diensten des VfL Wolfsburg durch einen Insidertipp entdeckt hatte. Marmoush habe ihn an sein 17 Jahre altes Ich erinnert. Jedoch gab es seinerzeit im Klub kritische Stimmen in Bezug auf einen Transfer. Das Blatt schreibt: "Durchsetzen konnte sich Littbarski trotzdem, indem er einen kleinen Trick anwandte. Er schleuste den jungen Stürmer über die zweite Mannschaft in den Klub, was Nachfragen verursachte, aber schnell vergessen war." Über Leihen nach St. Pauli und Stuttgart kehrte Marmoush erst zum VfL zurück, bevor sich die Eintracht die Dienste des Angreifers sicherte. "Dass der mal so regelmäßig trifft", sagt Littbarski, sei "sogar für seine Befürworter" eine Überraschung.

05.10.24, 08:38 Uhr: "Müssen Leidensfähigkeit an den Tag legen"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller erwartet am Sonntag ein "anstrengendes Spiel" für seine Mannschaft gegen den FC Bayern. "Wir werden Leidensfähigkeit an den Tag legen müssen", so der Coach. Dass die Frankfurter einen Tag weniger Pause zur Erholung hatten, ist für Toppmöller unerheblich. Ob es einen Unterschied mache, wurde er gefragt. Die Antwort: "Nein!" Stattdessen hofft der Trainer auf eine Überraschung: "Die Jungs sind beflügelt."

04.10.24, 19:05 Uhr: Larsson verlängert Vertrag: "Großer Tag für mich"

Hugo Larsson hat seinen Vertrag bei der Eintracht vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert, wie der hessische Bundesligist am Freitag mitteilte. Bislang hatte der schwedische Mittelfeldspieler bis 2028 bei den Frankfurtern unterschrieben. "Hugo hat unserem Spiel viel Qualität hinzugefügt und wir sind überzeugt davon, dass er diese Entwicklung weiter vorantreiben wird", wurde Sportdirektor Timmo Hardung in einer Mitteilung zitiert. Larsson selbst sprach von einem "großen und glücklichen Tag für mich und meine Familie".









04.10.24, 16:17 Uhr: Eintracht geht mit Euphorie ins Topspiel

Bei Eintracht Frankfurt herrscht große Vorfreude auf das Spitzenspiel gegen Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr). "Wir gehen mit einer großen Euphorie in dieses Spiel", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag in der Pressekonferenz. Zugleich warnte er vor einer "großen Herausforderung" gegen den Rekordmeister: "Es wird ein sehr anstrengendes Spiel, in dem meine Jungs eine große Leidensfähigkeit an den Tag legen müssen." Dem Trainer zufolge wird Mario Götze trotz seiner Kopfverletzung aus dem Spiel in Istanbul dabei sein können. Auch Hugo Ekitiké und Tuta sind wieder Optionen für die Startelf.

04.10.24, 15:51 Uhr: Eintracht wartet auf grünes Licht von Trapp

Wird Kevin Trapp im Spiel gegen Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr) ins Eintracht-Tor zurückkehren? Diese Frage ist laut Trainer Dino Toppmöller noch offen. "Kevin Trapp hat gleich noch eine Trainingseinheit und dann müssen wir schauen, ob er grünes Licht gibt", sagte Toppmöller in der Pressekonferenz am Freitagnachmittag. "Klar ist auch: Wenn er bei 100 Prozent ist und wir da auch ein gutes Gefühl haben, dann wird er spielen." Trapp hatte sich Mitte September bei der Partie in Wolfsburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen. In den vergangenen vier Partien stand Kaua Santos im Eintracht-Tor.

04.10.24, 15:02 Uhr: Auch die Eintracht von Flughafen-Problemen betroffen

Vom Europa-League-Sieg bei Besiktas Istanbul kommend ist die Eintracht-Mannschaft am frühen Freitagnachmittag ebenfalls Opfer der Flughafen-Probleme in Frankfurt geworden. Wegen einer technischen Störung bei der Deutschen Flugsicherung kam und kommt es am Flughafen Frankfurt zu größeren Einschränkungen. Die Eintracht landete später als geplant, dementsprechend verschob sich auch die Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel um eine halbe Stunde auf 15.30 Uhr.

04.10.24, 14:14 Uhr: Theate mit Bestwerten gegen Besiktas

Arthur Theate hat beim 3:1-Sieg der Eintracht in der Europa League bei Besiktas Istanbul sein vermeintlich bester Spiel bei den Adlerträgern absolviert. Der Belgier konnte mit Bestwerten aufwarten: 81 Prozent seiner Pässe kamen an. Richtig spektakulär ist, dass Theate neun Bälle des Gegners klärte (Fußballdeutsch: saves) und damit alle anderen 19 Feldspieler auf dem Platz des Tüpras Stadion in dieser Disziplin um Längen überragte. Alles zur aktuellen Situation um Theate, hier:

04.10.24, 12:29 Uhr: Bayern im Spitzenspiel ohne Musiala

Der FC Bayern München muss im Spitzenspiel bei der Eintracht am Sonntag (17.30 Uhr) auf Jamal Musiala verzichten. Der Mittelfeldmann müsse wegen Hüftgelenksbeschwerden pausieren und werde "vorerst fehlen", meldeten die Münchner am Freitag. Musiala hat in der laufenden Saison acht Pflichtspiele für die Bayern bestritten und dabei bereits sechs Torbeteiligungen gesammelt. Er fällt auch für die kommenden Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft aus.

04.10.24, 07:41 Uhr: Eintracht freut sich über ohrenbetäubenden Sieg

Die Eintracht hat den Reifetest im ohrenbetäubend lauten Stadion von Besiktas bestanden. Nach dem 3:1-Sieg in der Europa League war die Freude groß: "Mit dem Doppelschlag in der ersten Halbzeit haben wir dann auch dem Stadion ein bisschen den Stecker gezogen", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Gemeint waren die Tore von Omar Marmoush und Dina Ebimbe zum 1:0 und 2:0 in der 19. und 22. Minute. Die Analyse des Sieges von unserem Reporter Stephan Reich in Istanbul, hier:

04.10.24, 00:15 Uhr: Freistoßtrick und Elfmeterhelden – der Eintracht-Sieg in der Audio-Reportage

Eintracht Frankfurt besiegt Besiktas Istanbul in der Europa League mit 3:1. Omar Marmoush (19. Minute/Foulelfmeter), Dina Ebimbe (22.) und Ansgar Knauff (82.) erzielten die Treffer vor hitziger Kulisse in der Türkei. Arthur Masuaku (90.+3) traf für Besiktas. Zudem parierte Keeper Kaua Santos einen Elfmeter. Hier gibt es die Highlights der Partie zum Nachhören.

