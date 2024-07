News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Eintracht zum Auftakt in Dortmund Stand: 04.07.2024 11:42 Uhr

04.07.24, 11:42 Uhr: Eintracht zum Auftakt in Dortmund

Eintracht Frankfurt startet mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund in die Saison 2024/25. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag im Rahmen einer Ticketverlosung in den sozialen Medien bekannt. Der komplette Spielplan wird um 12 Uhr veröffentlicht.

04.07.24, 07:20 Uhr: Eintracht erhält EM-Prämie für Koch

Eintracht Frankfurt wird in den kommenden Tagen eine Überweisung der UEFA erhalten. Da die Hessen mit Robin Koch nur einen EM-Fahrer haben, fällt diese im Vergleich zu den meisten anderen Bundesligisten zwar eher gering aus, aktuell sind der Eintracht aber bereits 320.000 Euro sicher. Das berichtet der Kicker am Donnerstag. Demnach erhält jeder Bundesliga-Club 10.000 Euro pro Tag und Spieler. Sollte die DFB-Elf das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag gewinnen, könnten dementsprechend noch ein paar Euro dazukommen. Sollte Koch die Eintracht noch während der EM verlassen, würde die EM-Prämie anteilig aufgeteilt.

03.07.24, 16:03 Uhr: Amenda will früher wieder einsteigen

Der aktuell verletzte Eintracht-Neuzugang Aurele Amenda könnte den Hessen früher als gedacht wieder zur Verfügung stehen. Amenda laboriert an einer Sehenverletzung im Oberschenkel, die Eintracht rechnet mit einem Ausfall bis August. Offenbar verläuft der Heilungsprozess aber schneller als gedacht. "Mir geht es aktuell schon sehr viel besser. Ich kann in der Reha bereits eine Menge Sachen machen, habe auch schon wieder ein wenig mit dem Ball trainiert", sagte Amenda der Bild. Demnach wolle der Innenverteidiger bereits Mitte Juli wieder voll einsteigen und mit ins Trainingslager der Eintracht in die USA fliegen. "Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Dass ich dann bald im Mannschaftstraining und auch im Trainingslager dabei sein kann", so Amenda.

03.07.24, 09:40 Uhr: Harter Trainingsplan für Trapp

Eintracht Frankfurt hat seinen Torhütern ein besonders hartes Traininsprogramm für die Sommerferien verordnet. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. An den Plan, der viele Laufeinheiten beinhaltet, muss sich auch Kevin Trapp halten, der zum ersten Mal seit acht Jahren eine komplette Vorbereitung mit der SGE absolvieren wird. In der Vergangenheit war der Keeper stets mit der Nationalmannschaft unterwegs, für die Heim-EM setzte Bundestrainer Julian Nagelsmann aber nun auf andere. Die Eintracht-Bosse hoffen, dass Trapp es seinen Kritikern zeigen möchte und zu alter Form zurückfindet.

02.07.24, 14:59 Uhr: Olympia-Verbot für Marmoush

Eintracht-Stürmer Omar Marmoush darf wohl nicht an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtet, wäre er zwar für den olympischen Kader von Ägypten vorgesehen. Marmoush hätte demnach zudem große Lust, einmal bei Olympia dabei zu sein. Da der beste Frankfurter Torschütze der vergangenen Saison jedoch fest im Team von Trainer Dino Toppmöller eingeplant ist und die Vorbereitung komplett absolvieren soll, legten die Hessen ein Veto ein. Eine Abstellungspflicht gibt es im Gegensatz zu FIFA- oder UEFA-Wettbewerben nicht. Marmoush soll die Entscheidung akzeptiert haben.

02.07.24, 11:04 Uhr: Uzun-Vater der wichtigste Förderer des Eintracht-Zugangs

Seine Nicht-Nominierung für die EM soll Eintracht-Neuzugang Can Uzun zugesetzt haben, ein paar Tage brauchte er zur Verarbeitung. Nun aber fühlt er sich bereit für die nächste Aufgabe, jene bei den Frankfurtern. Sein Fernziel: Irgendwann in der Champions League zu spielen. Can Uzun ist ein junger Mann mit großen Träumen, ausgestattet ist er mit einem gesunden Selbstvertrauen. Zudem: Viel Wert legt er auf die Meinung seines Vaters - den wichtigsten Förderer seiner Karriere.

02.07.24, 10:21 Uhr: Doppel-Klausel bei Talent Nacho

Nachwuchsstürmer Nacho Ferri soll sich beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk entwickeln - und bestenfalls nach seiner einjährigen Leihe gestärkt zurückkehren zur Eintracht. Besonders: Die Belgier haben sich laut Frankfurter Rundschau eine Kaufoption für den 19-jährigen Spanier gesichert, wollen im Falle einer guten Entwicklung nicht wie einst bei Tuta, ebenfalls für KVK am Ball, leer ausgehen. Weiterhin hat jedoch die Eintracht die Hände auf Nachos Entwicklung: Sie verankerte ihrerseits eine Rückkauf-Option im Vertrag des Angreifers. Schon einst bei Rodrigo Zalazar (Schalke 04) und Faride Alidou (1. FC Köln) waren die Frankfurter ähnlich vorgegangen.

02.07.24, 09:08 Uhr: Offiziell: Uzun wechselt zur Eintracht

Was schon lange bekannt war, ist nun auch offiziell: Eintracht Frankfurt hat am Dienstag die Verpflichtung von Can Uzun bekanntgegeben. Der 18-Jährige wechselt von Zweitligist 1. FC Nürnberg an den Main, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. "Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Dem Vernehmen nach lassen sich die Hessen das Sturmjuwel etwa 10 Millionen Euro kosten. "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung", ließ der Neuzugang wissen.

01.07.24, 19:38 Uhr: Uzun wohl schon beim Trainingsstart dabei

Der Wechsel des Offensivspielers Can Uzun von Zweitligist 1. FC Nürnberg zur Eintracht steht einem Bericht des Senders Sky zufolge unmittelbar vor dem Abschluss. Das deckt sich mit hr-sport-Infos. Der 18-Jährige wird demnach bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben und schon beim Trainingsstart am kommenden Montag dabei sein. Als Ablöse sollen dem Bericht zufolge elf Millionen Euro fällig werden, die Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen noch bis auf 14 Millionen Euro steigen.

Can Uzun.

01.07.24, 16:26 Uhr: Bericht: Eintracht hat Pepelu auf dem Zettel

Die Eintracht soll sich laut Bild-Zeitung mit dem Spanier José Luis Garcia Vayá, kurz Pepelu, beschäftigen. Demnach habe der Bundesligist den 25-jährigen Mittelfeldspieler auf der Liste, sollte sich ein Wechsel von Pascal Groß zu den Hessen tatsächlich nicht realisieren lassen. Der deutsche Nationalspieler tendiert jüngsten Medienberichten zufolge eher zu Borussia Dortmund. Nach hr-sport-Infos hat die Eintracht eine Groß-Verpflichtung aber weiterhin nicht komplett abgeschrieben. Pepelu war erst vergangene Saison von UD Levante zum FC Valencia gewechselt und dort Stammspieler (39 Pflichtspiele, acht Tore). Sein Marktwert beläuft sich auf 22 Millionen Euro.

Pepelu vom FC Valencia.

01.07.24, 11:56 Uhr: Ausstiegsklausel bei Koch

Eintracht-Abwehrspieler Robin Koch besitzt eine Ausstiegsklausel, mit der er die Frankfurter verlassen könnte. Entsprechende Medienberichte vom Montag decken sich mit Informationen des hr-sport. Koch könnte demnach für eine Summe von etwas mehr als 20 Millionen Euro gehen. Laut Kicker ist Bayer Leverkusen am 27-Jährigen interessiert. Bei der Eintracht ist man aktuell allerdings entspannt und rechnet mit einem Verbleib Kochs. Der Innenverteidiger gehört zum deutschen EM-Kader, ist bislang allerdings ohne Einsatz geblieben.

01.07.24, 11:44 Uhr: Kamada wechselt zu Crystal Palace

Ex-Eintrachtler Daichi Kamada hat einen neuen Verein: Der Japaner unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Crystal Palace. Das teilte der Verein aus der englischen Premier League am Montag mit. Dort wird Kamada auf Oliver Glasner treffen, seinen früheren Coach aus Frankfurter Tagen. Kamada hatte die Eintracht im vergangenen Sommer Richtung Lazio Rom verlassen, wo er allerdings nicht glücklich wurde. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt lief aus, auf ein neues Arbeitspapier konnte man sich nicht verständigen.

01.07.24, 09:11 Uhr: Pacho mit Ecuador im Viertelfinale

Willian Pacho hat bei der Copa América mit Ecuador das Viertelfinale erreicht. Dafür genügte dem Team das torlose Unentschieden gegen Mexiko in der Nacht zum Montag. Pacho spielte dabei 90 Minuten durch. Am Freitag geht es für Ecuador in der K.o.-Runde gegen Argentinien weiter.

Willian Pacho im Spiel von Ecuador gegen Mexiko

30.06.24, 09:12 Uhr: Koch bei DFB-Sieg erneut nur Ersatz

Seine auffälligsten Szene hatte Robin Koch schon vor dem Anpfiff des EM-Achtelfinal-Spiels der deutschen Mannschaft gegen Dänemark (2:0): Bei der Nationalhymne sang der Eintracht-Verteidiger auffällig inbrünstig mit. Anschließend musste er wieder auf der Bank Platz nehmen. Obwohl mit Jonathan Tah ein Innenverteidiger gesperrt fehlte, kam Koch erneut nicht in die Partie. Er ist damit neben den Ersatztorhütern Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann der einzige Feldspieler, der noch keine Einsatzminute beim Heim-Turnier vorzuweisen hat.

29.06.24, 10:21 Uhr: Eintracht verleiht Ferri

Eintracht Frankfurt schickt den nächsten Spieler für ein Ausbildungsjahr ins Ausland. Wie die Hessen am Samstag mitteilten, wechselt Nachwuchs-Stürmer Nacho Ferri für eine Saison auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten KV Kortrijk. Vorher hatte der 19-Jährige seinen Vertrag bei der Eintracht vorzeitig bis 2028 verlängert. "Nacho hat gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Für ihn gilt es nun, Spielpraxis auf hohem Niveau zu bekommen", sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Ferri war in der vergangenen Saison hauptsächlich in der Regionalliga im Einsatz, in der Bundesliga erzielte er beim 3:0-Erfolg bei Union Berlin zudem einen Treffer.

29.06.24, 08:46 Uhr: Eintracht-Kader soll kleiner werden

Eintracht Frankfurt arbeitet vor dem Saisonstart weiter an einer Verschlankung des Kaders. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die beiden Offensiv-Kräfte Jessic Ngankam und Paxten Aaronson erneut verliehen wurden, sollen wohl auch Nachwuchs-Stürmer Nacho Ferri und Ersatz-Keeper Simon Simoni in der kommenden Spielzeit bei anderen Clubs Spielpraxis sammeln. Das berichtet der Kicker. Ferri, der in der abgelaufenen Saison aufgrund des Stürmer-Mangels auch bei den Profis zum Einsatz kam, erzielte bislang immerhin einen Bundesliga-Treffer.

28.06.24, 19:39 Uhr: Eintracht bestätigt neue Aufsichtsräte

Hans Nolte und Stephan Sturm sind auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Eintracht am Freitag einstimmig in den Aufsichtsrat des Vereins gewählt worden. Das gab der Verein am Abend bekannt. Die beiden Unternehmer folgen auf die bisherigen Mitglieder Philip Holzer und Stephen Orenstein, die ihre Ämter niedergelegt hatten. Der Eintracht Frankfurt e.V. erklärte zudem, dass Vizepräsident Stefan Minden als Nachfolger für den zurückgetretenen Dieter Burkert in den Rat rückt. Über die Veränderungen im Gremium des Bundesligisten hatte zuerst die Bild berichtet.

28.06.24, 12:05 Uhr: Drei Neue im Eintracht-Aufsichtsrat

Auf der Aufsichtsrats-Sitzung der Eintracht werden am Freitag der bisherige Vorsitzende Philip Holzer und die scheidenden Räte Stephen Orenstein und Dieter Burkert verabschiedet. Nach Informationen der Bild rücken für Holzer und Orenstein der Unternehmer Hans Nolte und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fresenius, Stephan Sturm, in den Eintracht-Aufsichtsrat. Schon länger bekannt war, dass der scheidende Aufsichtsrat Burkert durch Stefan Minden aus der Fan- und Förderabteilung ersetzt wird. Ebenfalls klar: Neuer Aufsichtsrats-Vorsitzender wird der neue Eintracht-Präsident Mathias Beck in Personal-Union.

Stefan Minden folgt auf Dieter Burkert in den Eintracht-Aufsichtsrat

27.06.24, 15:09 Uhr: Eintracht präsentiert neues Heimtrikot

Die Eintracht hat am Donnerstag ihr Heimtrikot für die Saison 2024/25 veröffentlicht. Wie der Bundesligist schildert, soll das Trikot angelehnt sein an jene der späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahre. Die Grundfarbe ist weiß, zudem gibt es den Vereinsfarben entsprechend schwarze und rote Akzente. Das Trikot hängt ab dem morgigen Freitag in den Fanshops, kostet für Erwachsene 95 Euro, für Kinder immerhin noch 75 Euro. Es ist vorerst das letzte Eintracht-Heimtrikot von Nike, ab kommender Saison wechseln die Hessen zu Adidas.





Das Heim-Trikot der Eintracht für die Saison 2024/25

27.06.24, 07:18 Uhr: Toppmöller bestätigt Saudi-Lockruf

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller stand tatsächlich auf der Wunschliste des saudi-arabischen Clubs FC Al-Ittihad. "Ja, es gab die entsprechende Anfrage in den letzten Tagen", bestätigte der 43-Jährige der Bild-Zeitung. Trotz eines kolportierten Jahresgehalts von rund acht Millionen Euro entschied sich Toppmöller aber zu einem Verbleib in Frankfurt. Grund dafür: "Es ist so, dass ich unglaublich gerne Trainer von Eintracht Frankfurt bin", betonte Toppmöller. Die Vereinsführung habe ihm "in sehr offenen und wertschätzenden Gesprächen“ das Vertrauen ausgesprochen. Jetzt wolle man "gestärkt den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen".

26.06.24, 12:27 Uhr: Bericht: Toppmöller sagt Saudis ab

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wird nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Das zumindest behauptet der TV-Sender Sky. Keine 24 Stunden zuvor hatte eben jener TV-Sender vom Interesse des saudischen Clubs Al-Ittihad berichtet. Toppmöller sehe seine Zukunft aber in Frankfurt und habe das Angebot aus Dschidda abgelehnt, heißt es nun.

26.06.24, 12:19 Uhr: Foti wechselt in Liga drei

Nachwuchsspieler Antonio Foti wird im Sommer nicht zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Der 20-Jährige, der in den vergangenen beiden Saisons an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen war, schließt sich der U23 von Borussia Dortmund in der dritten Liga an. Das teilten die Hessen am Mittwoch mit. Foti war 2020 zur Eintracht gewechselt, für die erste Mannschaft hat er aber kein einziges Spiel absolviert. Sein Vertrag bei den Hessen hatte noch eine Laufzeit bis kommmenden Sommer. Über eine eventuelle Ablöse äußerte sich der Bundesligist nicht.

26.06.24, 07:38 Uhr: Eintracht will neuen Rasen

Nach dem anhaltenden Ärger um den schlechten Rasen im Frankfurt Stadion plant Eintracht Frankfurt eine Erneuerung des Untergrunds. Die Hessen wollen nach der Europameisterschaft aus Zeitgründen vorerst einen neuen Naturrasen verlegen, spätestens im Sommer 2025 soll dann ein Hybrid-Rasen folgen. Bei der EM hatte es zuletzt immer wieder Kritik am Frankfurter Rasen gegeben, vor allem von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zwei Spiele werden auf dem rutschigen Untergrund aber noch ausgetragen: Am Mittwoch trifft die Slowakei in Frankfurt auf Rumänien. Am Montag folgt ein Achtelfinale, der Gegner von Portugal wird noch gesucht.

25.06.24, 21:52 Uhr: Angebliches Interesse an Toppmöller

Laut Berichten von Sky und Bild soll sich Al-Ittihad mit Dino Toppmöller beschäftigen und den Eintracht-Trainer davon überzeugen wollen, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Die Bild berichtet gar, Toppmöller würde bereits ein Angebot vorliegen. Demnach deute aber nichts darauf hin, dass der Coach jenes auch annehmen wolle.

25.06.24, 08:49 Uhr: Eintracht sucht Mittelfeld-Fixpunkt

Nachdem sich Pascal Groß offenbar für Borussia Dortmund entschieden hat, geht für Eintracht Frankfurt die Suche nach einem Fixpunkt im Mittelfeld weiter. Der 33-jährige Nationalspieler hat den Frankfurtern nach hr-Informationen zwar noch nicht abgesagt, aber Sportvorstand Markus Krösche dürfte längst an einem Plan B arbeiten. Gesucht ist ein erfahrener Leader auf und neben dem Platz. Hier gibt es den aktuellen Stand in der Zusammenfassung.

