News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Eintracht verliert in Valencia

10.08.24, 23:05 Uhr: Eintracht verliert in Valencia

Testspiel-Niederlage für Eintracht Frankfurt: Die Hessen verloren am Samstagabend in Valencia mit 2:3 (1:2). Rafa Mir hatte die Gastgeber in Führung gebracht (4. Minute), Omar Marmoush konnte per Elfmeter ausgleichen (8.). Hugo Duro besorgte legte für die Spanier per Kopf nach (16.), Pepelu verschoss zudem einen Elfmeter (31.). Junior Dina Ebimbe gelang in der 72. Minute das 2:2. Den Siegtreffer erzielte Alberto Mari (87.). Für die Eintracht war es der letzte Test vor dem Saisonstart: Am 19. August (20.45 Uhr) geht es in der ersten Pokalrunde zu Eintracht Braunschweig.

10.08.24, 20:32 Uhr: Eintracht-Generalprobe mit Matanovic, Brown und Kristensen

Für Eintracht Frankfurt steht am Samstagabend das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung auf dem Programm: Die Eintracht gastiert beim FC Valencia. In der Startelf stehen dabei drei Neuzugänge, nämlich Igor Matanovic, Nathaniel Brown und Rasmus Kristensen. Ansgar Knauff ist dagegen krankheitsbedingt nicht im Kader. Anpfiff ist um 21 Uhr.

So spielt die Eintracht in Valencia Trapp - Kristensen, Koch, Tuta - Dina Ebimbe, Skhiri, Götze, Brown - Chaibi, Marmoush - Matanovic

10.08.24, 09:25 Uhr: Eintracht feilt an den Standards

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat sich vorgenommen, die eklatante Standardschwäche seiner Mannschaft in dieser Saison abzustellen. In der vergangenen Trainingswoche stand das Ausführen von Eckbällen und Freistößen deshalb auf dem Stundenplan, erst in der Theorie auf einem XXL-Bildschirm, dann in der Praxis auf dem Fußballplatz. Farès Chaibi, Mario Götze und Niels Nkounkou kristallisierten sich dabei als Standardschützen heraus, als Abnehmer machte vor allem Neuzugang Rasmus Kristensen eine gute Figur. Eine Steigerung ist auch dringend nötig: In der vergangenen Saison erzielten die Hessen in der Bundesliga genau ein Tor nach einer Ecke.

10.08.24, 08:53 Uhr: Pacho verabschiedet sich von Fans

Willian Pacho hat sich nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain in einer Videobotschaft von den Fans der Hessen verabschiedet. Der Ecuadorianer bedankte sich für die Unterstützung und betonte, die Zeit bei der Eintracht sehr genossen zu haben. "Ihr seid unglaublich", so Pacho.

09.08.24, 16:48 Uhr: Für Pacho erfüllt sich Kindheitstraum

Willian Pacho hat kurz nach seinem Transfer von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain den clubeigenen Medien ein erstes Interview gegeben und von seinem neuen Arbeitgeber geschwärmt. Durch den Wechsel zu PSG habe sich "ein Kindheitstraum" erfüllt, sagte der ecuadorianische Innenverteidiger. Die Entscheidung, die Eintracht nach nur einem Jahr wieder zu verlassen, sei deshalb nicht besonders schwierig gewesen, betonte er. "Als der Verein mich kontaktierte, habe ich nicht gezögert. Ich bin sehr glücklich, jetzt Teil dieser Familie zu sein."

09.08.24, 14:34 Uhr: Eintracht vor Härtetest in Valencia

Die Saison-Generalprobe von Eintracht Frankfurt steigt in diesem Jahr in Spanien. Die Hessen, die sonst traditionell bei der Saison-Eröffnung auf einen namhaften Gegner im eigenen Stadion trafen, messen sich am Samstag (21 Uhr) im altehrwürdigen Estadio Mestalla mit dem spanischen Erstligisten FC Valencia. "Das ist ein sehr guter Test", unterstrich Ellyes Skhiri am Freitag. Für die Eintracht, die in der Vorbereitung bislang eher auf unterklassige Gegner traf, ist das Kräftemessen mit den Blanquinegros der erste und letzte richtige Härtetest vor dem Saisonstart im DFB-Pokal eine Woche später. "Wir haben einiges zu zeigen", so Skhiri.

09.08.24, 14:25 Uhr: Skhiri hofft auf Entwicklung im Team

Ellyes Skhiri ist zuversichtlich, dass Eintracht Frankfurt in der anstehenden Saison überzeugender auftritt. Nachdem im vergangenen Jahr viele neue Spieler und ein neues Trainerteam integriert werden mussten, sei das Team jetzt schon deutlich weiter, sagte Skhiri am Freitag. "Wir wollen es besser machen und hoffen auf eine Entwicklung." Zwar habe der Wechsel von Willian Pacho zu Paris St. Germain gezeigt, dass immer etwas passieren kann im Kader. Aktuell sei das Gefühl für die Mannschaft aber besser als im Vorjahr. "Wir haben eine stabile Gruppe."

09.08.24, 14:14 Uhr: Skhiri nimmt Leader-Rolle an

Ellyes Skhiri hat sich vorgenommen, in seinem zweiten Jahr bei Eintracht Frankfurt mehr Verantwortung zu übernehmen und auf dem Platz voranzugehen. "Ich will der Mannschaft Stabilität geben, viel laufen, viel kämpfen", sagte der tunesische Nationalspieler in einer Pressekonferenz am Freitag. Konkrete Ziele formulierte der Ex-Kölner nicht. Er betonte aber, dass er sich nach einer durchwachsenen ersten Saison steigern und die Rolle des Führungsspielers annehmen wolle. "Wir haben viele junge Spieler, viele Talente. Aber wir brauchen auch Charakter, das will ich dem Team geben."

09.08.24, 13:08 Uhr: Pacho-Wechsel zu PSG offiziell

Willian Pacho verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Paris St. Germain. Das gaben beide Vereine am Freitagmittag bekannt. Bei PSG erhält der Ecuadorianer einen Vertrag bis 2029. Für den Verteidiger kassieren die Hessen nach hr-sport-Informationen inklusive Bonus-Zahlungen bis zu 45 Millionen Euro Ablöse. Pacho war erst vor einem Jahr für ungefähr 9 Millionen Euro von Royal Antwerpen nach Frankfurt gewechselt. "Natürlich hätten wir ihn als Spieler und als Typ gerne weiterhin in unserer Mannschaft gehabt", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns und die sportliche Perspektive für ihn sprechen für diesen Wechsel."

09.08.24, 07:23 Uhr: Was ein Pacho-Verkauf für die Eintracht bedeutet

Noch sind die Wechsel nicht offiziell durch, Willian Pacho aber wird die Eintracht verlassen, Konstantinos Koulierakis ihn ersetzen. Obendrein nehmen die Frankfurter somit Millionen von Euro ein. Das verschafft dem Sportvorstand Markus Krösche etwas finanziellen und zeitlichen Spielraum. Ein Verkauf von Top-Stürmer Omar Marmoush ist freilich dennoch nicht ausgeschlossen - selbst wenn Trainer Dino Toppmöller seinen Standpunkt zuletzt klargemacht hat.

08.08.24, 11:41 Uhr: Kristensen im Eintracht-Training dabei

Rasmus Kristensen hat am Donnerstagvormittag am Eintracht-Training teilgenommen. Der dänische Sommer-Neuzugang hatte sich beim Test am Mittwochabend beim FSV Frankfurt (5:2) in der Halbzeit wegen leichter Adduktorenbeschwerden vorsichtshalber auswechseln lassen, konnte aber die gesamte regenerative Einheitm bei der auch Standards auf dem Programm standen, absolvieren. Abwehrkollege Tuta, von Krämpfen geplagt gegen den FSV, ist ebenfalls wieder topfit.

08.08.24, 10:37 Uhr: Matanovic warnt vor Braunschweig

Das erste Pflichtspiel der Eintracht steht zwar erst in eineinhalb Wochen an, am 19. August (20.45 Uhr live im Ersten) in Braunschweig, Rückkehrer Igor Matanovic warnt aber schon jetzt vor dem Pokalduell. "Das ist mit das schwierigste Los in der ersten Runde. Ich weiß, was auf uns zukommt." Vergangene Spielzeit verlor der ausgeliehene Stürmer mit dem Karlsruher SC 0:2 in Braunschweig. "Der Platz ist dort nicht gut", so Matanovic, der daher "ein Kampf- und kein Schönheitsspiel" erwartet. "Da müssen wir auf alles gefasst sein."

Igor Matanovic im Training der Eintracht.

08.08.24, 10:30 Uhr: Toppmöller benennt Steigerungspotenziale - hinten wie vorne

Während im vergangenen Jahr die Sommer-Vorbereitung schleppend verlief, es unter anderem Niederlagen gegen Viertligisten gab, scheint die Eintracht nun früh im Flow zu sein. Der Doppel-Test am Mittwoch gegen Steinbach Haiger und den FSV Frankfurt jedenfalls verlief zufriedenstellend für Trainer Dino Toppmöller. Steigerungspotenzial freilich gibt es immer - hinten wie vorne. Am Samstag steht für die Hessen das "Gradmesser"-Spiel beim FC Valencia an.

07.08.24, 20:52 Uhr: Toppmöller mit Test zufrieden

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller war nach dem 5:2-Sieg im Testspiel gegen den FSV Frankfurt mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden. "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt mit vielen hohen Ballgewinnen und Pressing-Momenten, die richtig gut waren", so Toppmöller, der allerdings auch ein Manko ausgemacht hatte: "Wir müssen einfach mehr Tore schießen." Zwei der fünf geschossenen Tore gingen am Mittwochabend auf das Konto von Igor Matanovic. "Es harmoniert sehr gut mit den Jungs", sagte der Stürmer nach der Partie. "Es fühlt sich schon sehr eingespielt an."

07.08.24, 19:55 Uhr: Eintracht gewinnt Test gegen den FSV

Eintracht Frankfurt hat auch das zweite Testspiel am Mittwoch gewonnen. Nach dem 4:1 gegen Steinbach am Mittag gab es am Abend ein 5:2 beim FSV Frankfurt. Für die Eintracht trafen dabei Igor Matanovic (2), Tuta, Omar Marmoush und Nathaniel Brown. Das Spiel wurde zum 125-jährigen Jubiläum des FSV am Bornheimer Hang vor gut 10.000 Fans ausgetragen.

07.08.24, 17:41 Uhr: Eintracht-Testspiel ohne Pacho

Eintracht Frankfurt bestreitet das Testspiel beim FSV Frankfurt am Mittwochabend ohne Willian Pacho. Der Verteidiger befinde sich derzeit in Gesprächen mit einem anderen Klub und fehle deshalb im Kader, teilte die Eintracht vor dem Anpfiff mit. Pacho wird aktuell von Paris St. Germain umworben, ein Wechsel dürfte Informationen des hr-sport zufolge zeitnah über die Bühne gehen.

07.08.24, 15:32 Uhr: Eintracht gewinnt Test gegen Steinbach

Eintracht Frankfurt hat am Mittwochmittag ein Testspiel gegen den TSV Steinbach Haiger absolviert und mit 4:1 gewonnen. Für die Eintracht trafen dabei Hugo Ekitiké, Éric Junior Dina Ebimbe, Aurélio Buta und Ellyes Skhiri. Die Partie war vorab geheimgehalten worden. Am Mittwochabend (18 Uhr) steht für die SGE direkt das nächste Testspiel an, dann beim FSV Frankfurt.

07.08.24, 11:29 Uhr: Transfer von Wunschspieler Koulierakis nähert sich

Willian Pacho steht kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Dadurch öffnet sich die Tür für Konstantinos Koulierakis vom griechischen Meister PAOK Saloniki. Beide Wechsel sind zwar noch nicht fix, sie werden jedoch zeitnah erfolgen. Mit dem Verteidiger ist sich die Eintracht einig. Koulierakis gilt als Wunschspieler der Frankfurter, sie beschäftigen sich schon länger mit dem 20-Jährigen. Außerdem hat er seine ganz eigene Vorgeschichte mit den Hessen, eine mit viel Tohuwabohu.

06.08.24, 16:35 Uhr: Pacho im Eintracht-Training dabei

Die Eintracht hat am Dienstag erstmals nach ihrer Rückkehr aus dem USA-Trainingslager wieder in Frankfurt trainiert. Fast alle Spieler standen auf dem Platz, auch der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehende Verteidiger Willian Pacho, wie der Bundesligist mitteilte. Einzig Jean-Matteo Bahoya, der zuletzt mit Frankreichs U19 die EM gespielt hatte, absolvierte fernab des restlichen Teams den zweiten Teil seiner Leistungstests.

06.08.24, 08:18 Uhr: Eintracht für Pacho-Abgang gerüstet

Eintracht Frankfurt ist auf den drohenden Abgang von Willian Pacho vorbereitet. Die Hessen haben mit Aurèle Amenda bereits einen neuen Innenverteidiger im Aufgebot. Sobald Pacho die Eintracht verlässt, soll zudem der Grieche Konstantinos Koulierakis für rund zehn Millionen Euro verpflichtet werden. Pacho wird aktuell von PSG umworben, der Eintracht winken inklusive Bonuszahlungen bis zu 45 Millionen Euro.

05.08.24, 21:52 Uhr: Max verlässt die Eintracht

Philipp Max sucht eine neue Herausforderung und wechselt mit sofortiger Wirkung zum griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen. Das teilte der hessische Bundesligist am Montagabend mit. Max, der in der Winterpause der Saison 2022/23 aus Eindhoven nach Frankfurt gewechselt war, wäre in der kommenden Saison hinter Niels Nkounkou und Neuzugang Nathaniel Brown wohl nur noch Linksverteidiger Nummer drei gewesen. In Athen erhofft sich der ehemalige Nationalspieler nun mehr Spielzeit. Nach hr-Informationen erhält die Eintracht eine Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro.

05.08.24, 17:02 Uhr: Bahoya zurück in Frankfurt

Youngster Jean-Matteo Bahoya ist am Montag in die Vorbereitung bei Eintracht Frankfurt eingestiegen. Der 19-Jährige, der zuletzt mit der französischen Auswahl an der U19-Europameisterschaft teilgenommen und im Finale gegen Spanien verloren hatte, absolvierte an seinem ersten Tag die obligatorischen Leistungstests. Am Dienstag bittet Trainer Dino Toppmöller dann erstmals nach der Rückkehr aus dem USA-Trainingslager sein Team wieder in Frankfurt auf den Trainingsplatz.

05.08.24, 12:10 Uhr: Max vor Wechsel nach Griechenland

Neben Willian Pacho steht auch Philipp Max bei Eintracht Frankfurt vor dem Absprung. Wie griechische Medien am Montagfrüh berichteten, zieht es den Verteidiger zu Panathinaikos Athen. Laut TV-Sender Sky ist der Wechsel bereits durch und Max schon in Griechenland. Dort soll er noch an diesem Montag zum Medizincheck erscheinen, die Eintracht erhalte demnach eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport. Der Linksverteidiger war erst im Winter 2023 aus Eindhoven nach Frankfurt gewechselt, konnte sich bei den Hessen aber nie komplett durchsetzen.

Eintracht-Linksverteidiger Philipp Max blickt dem Spiel in München zuversichtlich entgegen.

05.08.24, 11:52 Uhr: Pacho vor Absprung nach Paris

Abwehrspieler Willian Pacho wird wohl Eintracht Frankfurt verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln. Ein entsprechender Sky-Bericht deckt sich mit den Informationen des hr-sport. Demnach gebe es bereits ein "mündliche Zusage" zwischen PSG und dem 22 Jahre alten Ecuadorianer. Im nächsten Schritt müssen sich nur noch die Verein einig werden. Als Ablösesummen stehen rund 45 Millionen Euro für Pacho im Raum. Der Verteidiger kam erst vergangenen Sommer nach Frankfurt - damals für neun Millionen Euro.

