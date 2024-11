News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Eintracht-Stadiondach produziert Strom Stand: 12.11.2024 16:05 Uhr

12.11.24, 16:05 Uhr: Eintracht-Stadiondach produziert Strom

Eintracht Frankfurt hat auf dem Dach des früheren Waldstadions eine neue Photovoltaikanlage installiert. Laut einer Mitteilung vom Dienstag wurden seit Mitte Juli insgesamt 1.288 Photovoltaik-Module in rund 40 Metern Höhe montiert, künftig sollen so jährlich 500.000 Kilowattstunden Solarstrom produziert werden. Dies decke rund zehn Prozent des Stadion-Bedarfs und reduziere den CO2-Ausstoß um über 220 Tonnen, hieß es. "Wir machen unser Stadion und die Stadt nachhaltiger", erklärte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).

12.11.24, 15:06 Uhr: Nagelsmann kontert Trapp

Der Graben zwischen Kevin Trapp und der Nationalmannschaft wird offenbar immer größer. Nachdem der Torhüter von Eintracht Frankfurt betont hatte, dass es keinen Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gebe, folgte prompt der Konter. "Ich habe gelesen, dass Kevin Trapp die unfassbare Wahrheit über Julian Nagelsmann ans Licht gebracht hat, dass es keine Kommunikation gibt", so Nagelsmann, der zudem erläuterte, dass er nie mit Ersatzkeepern über die Nominierungen spreche. "Sonst bräuchte ich keine Mitarbeiter." Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sprang Trapp derweil zur Seite. Dass nun schon Manchester Citys Ersatzkeeper Stefan Ortega den Vorzug erhalte, habe ihn "überrascht".

12.11.24, 07:52 Uhr: Krösche: "Top vier sind meilenweit entfernt"

Nachdem ein knappes Drittel der Bundesliga-Saison absolviert ist, steht Eintracht Frankfurt in der Tabelle auf Platz drei. An den grundsätzlichen Kräfteverhältnissen rüttle das aber nicht, betont Sportvorstand Markus Krösche in einer Medienrunde am Montag. "Die Top vier sind von den Rahmenbedingungen meilenweit entfernt. Wir wollen uns unter den besten fünf, sechs Teams etablieren." Ziel müsse es lediglich sein, "da zu sein, wenn jemand schwächelt."

11.11.24, 19:38 Uhr: Neue Folge FUSSBALL 2000

Eintracht Frankfurt ist nicht zu bremsen und schlägt mit dem VfB Stuttgart endlich auch das erste Topteam der Liga! Was für ein Drama hatte dieses 3:2 am Ende noch parat, mit dem Videoschiedsrichter als Hauptdarsteller. Wie viele Frankfurter Helden hat dieses Spektakel einmal mehr hervorgebracht? Ein überragender Kevin Trapp im Tor, eine brutal starke Mentalität in der Abwehr rund um Robin Koch und Tuta, die vielen jungen Wilden um Ansgar Knauff und Nene Brown – und natürlich den wohl besten Freistoßschützen aller Zeiten: Omar - by god - Marmoush. FUSSBALL 2000 erklärt, welche weiteren Zutaten Eintracht Frankfurt derzeit zu einem handfesten Spitzenteam der Bundesliga machen, sagt aber auch, wo nach wie vor Luft nach oben ist.

11.11.24, 16:29 Uhr: Zwölf Nationalspieler auf Reisen

Eintracht Frankfurt muss in der Länderspielpause im Training auf insgesamt zwölf Nationalspieler verzichten. Das teilten die Hessen am Montag mit. Demnach sind Omar Marmoush (Ägypten), Farès Chaibi (Algerien), Arthur Theate (Belgien), Robin Koch (Deutschland), Aurèle Amenda (Schweiz), Ellyes Skhiri (Tunesien), Hugo Ekitiké (U21 Frankreich), Nathaniel Brown, Nnamdi Collins und Ansgar Knauff (U21 Deutschland) sowie Noah Fenyö (Ungarn U19) bereits zu ihren Nationalteams gereist. Hugo Larsson (Schweden) und Jean-Matteo Bahoya (U21 Frankreich) sagten die Reise hingegen verletzungsbedingt ab.

11.11.24, 12:09 Uhr: Eintracht plant weiter mit Marmoush

Trotz kolportiertem Interesse einiger Top-Klubs geht man bei Eintracht Frankfurt derzeit nicht von einem Winter-Wechsel von Top-Torjäger Omar Marmoush aus. "Im Winter werden wir nicht wirklich was an der Mannschaft machen. Wir wollen sie bis zum Sommer zusammenhalten", sagte Sportvorstand Markus Krösche in einer Medienrunde am Montag. Wie die Eintracht in der Vergangenheit aber auch stets betont hat, ist es ihr Geschäftsmodell, Spieler zu entwickeln und teuer weiterzuverkaufen. Sollte für Marmoush im Winter ein unmoralisches Angebot eingehen, könnte der Ägypter also vielleicht doch noch wechseln.

11.11.24, 11:54 Uhr: Larsson und Bahoya bleiben in Frankfurt

Hugo Larsson wird die Länderspielpause in Frankfurt verbringen. Den Mittelfeldspieler plagen Oberschenkelprobleme, die geplante Reise zum schwedischen Nationalteam fällt daher ins Wasser. Auch Jean-Mattéo Bahoya hat der französischen U21-Mannschaft abgesagt. Der Angreifer hat eine Blessur am Knöchel und soll sich ebenfalls in Ruhe auskurieren. Beide Verletzungen sind nicht schwerwiegend, ließ die Eintracht wissen. Die Absagen an die Nationalteams seien Vorsichtsmaßnahmen.

11.11.24, 11:48 Uhr: Polizei schickt Eintracht-Fans zurück nach Frankfurt

Die Polizei Stuttgart hat vor dem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt beim VfB am Sonntag 43 Anhänger der Hessen schon vor Anpfiff wieder nach Hause geschickt. Wie die Beamten mitteilten, sollen zunächst auf der Raststätte Wunnenstein an der A81 südlich von Heilbronn mehrere SGE-Anhänger Beamte der Bundespolizei bedroht und gegen ihr Auto getreten haben. Aufgrund dieses Vorfalls hätten die Beamten anschließend den Bus kontrolliert. Zwei Personen konnten dabei als Tatverdächtige identifiziert werden. Gegen die restlichen Insassen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

11.11.24, 09:08 Uhr: Eintracht-Sieg in Stuttgart im Video

Eintracht Frankfurt hat mit viel Klasse und einer ordentlichen Portion Dusel einen beeindruckenden Sieg in Stuttgart geholt. Hier gibt's ganz ausgeruht noch mal alle Highlights der packenden Partie zu sehen.

10.11.24, 20:37 Uhr: Toppmöller: "Entwickeln uns in eine prächtige Richtung"

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat nach dem knappen 3:2-Sieg am Sonntagabend beim VfB Stuttgart den Fortschritt seines Teams gelobt: "Ich bin sehr zufrieden mit der Mentalität, wir entwickeln uns in eine prächtige Richtung", sagte Toppmöller am ARD-Mikrofon mit Blick auf den vierten Sieg in Folge. Zu Gast beim VfB war dieser kurz vor Schluss ins Wackeln geraten, nachdem die Stuttgarter einen 0:3-Rückstand auf 2:3 verkürzt hatten. "Wir müssen vorher den Sack zumachen, das ist das Einzige, was wir kritisieren müssen", so der Eintracht-Coach. Für ihn und seine Mannschaft bleibt Zeit die Partie in Ruhe aufzuarbeiten, denn auf Grund der Länderspielpause steht das nächste Pflichtspiel für die Hessen erst in zwei Wochen an.

10.11.24, 19:32 Uhr: Eintracht zittert sich zu Drama-Sieg in Stuttgart

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag den nächsten Sieg gefeiert. Die Hessen setzten sich in einer dramatischen Partie mit 3:2 (1:0) beim VfB Stuttgart durch und festigten damit Platz drei in der Bundesliga-Tabelle. Hugo Ekitiké (45.), Nathaniel Brown (55.) und Omar Marmoush (62.) brachten die Hessen zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung, nach zwei späten Gegentreffern durch Josha Vagnoman (86.) und Nick Woltemate (90.) wurde es noch einmal spannend. Der vermeintliche Ausgleich durch Chris Führich in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits zurückgenommen. Kevin Trapp hatte zudem in der ersten Hälfte einen Elfmeter pariert (22.).

10.11.24, 16:48 Uhr: Stuttgart muss auf Undav verzichten

Nationalstürmer Deniz Undav wird das Heimspiel seines VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt verpassen. Der Torjäger laboriert an einer Oberschenkelzerrung und steht nicht im Kader, Undav sagte sogar die anstehende Reise zur Nationalelf ab. Für ihn steht Ermedin Demirovic in der VfB-Startelf.

10.11.24, 16:34 Uhr: Eintracht mit vier Wechseln in der Startelf

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller setzt im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf etwas mehr defensive Stabilität. Im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Slavia Prag in der Europa League gibt es vier Wechsel in der Startelf: Für Can Uzun, Ansgar Knauff, Mario Götze und Mo Dahoud beginnen Hugo Ekitiké, Ellyes Skhiri, Junior Dina Ebimbe und Nathaniel Brown.

So spielt die Eintracht:

Die Eintracht-Aufstellung gegen Stuttgart

10.11.24, 15:32 Uhr: Erstes Profi-Tor für SGE-Leihgabe Baum

Eintracht-Talent Elias Baum hat am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga sein erstes Profitor erzielt. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger traf beim 3:1-Sieg der SV Elversberg gegen Tabellenführer Hannover 96 zum zwischenzeitlichen 1:0. Baum, der bereits seit der Jugend für die Hessen spielt, ist noch bis zum Saisonende an den Zweitligisten aus dem Saarland ausgeliehen und kehrt im Sommer planmäßig zurück zur Eintracht. Dort läuft sein Vertrag noch bis zum Sommer 2028. Für die SGE kam Baum bislang zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga.

10.11.24, 13:50 Uhr: Larsson: "Glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird"

Im Interview mit dem Kicker hat Hugo Larsson ausführliche Einblicke in seine Ausbildung in Schweden und seinen Wechsel in die Bundesliga gegeben. Schon früh habe er sich einen Transfer nach Deutschland gewünscht: "Als Frankfurt anrief, sagte ich meinen Beratern direkt, dass ich nirgendwo anders hin will." Das Verlassen seiner Heimat habe ihn ihm dennoch zunächst gemischte Gefühle hervorgerufen. "Ich wusste, dass ich auf diesem Niveau spielen kann, wenn ich mein Bestes gebe. Ich hatte eher Angst davor, erstmals allein im Ausland zu leben. Bisher habe ich es aber gut gemeistert und bereits einige Freunde gefunden", sagt der 20-Jährige. Daher sei seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2029 auch durchaus eine Absichtserklärung: "Ich würde nichts unterschreiben, was ich nicht machen möchte. Ich glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird und ich möchte Teil dieser Reise sein."

Hugo Larsson erlöste die Eintracht gegen Riga.

10.11.24, 11:27 Uhr: Eintracht und der VfB freuen sich auf Lieblingsgegner

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller spricht von einer "richtig harten Nuss", Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß freut sich auf ein "echtes Highlight". Bevor die Partie zwischen Stuttgart und Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr) angepfiffen wird, scheinen viele Tore bereits garantiert. Beide Teams treffen sozusagen auf ihren Lieblingsgegner: Die Hessen trafen gegen kein anderes Team öfter als gegen Stuttgart (186 Mal), Stuttgart traf gegen kein anderes Team öfter als gegen die Hessen (172 Mal). Alles Wissenswerte zum Spiel gibt es hier.

08.11.24, 17:52 Uhr: Kristensen vor baldiger Rückkehr

Der verletzte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen könnte schon nach der Länderspielpause in den Kader von Eintracht Frankfurt zurückkehren. Das bestätigte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Der Däne, der sich beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte, soll in der kommenden Woche wieder am Training teilnehmen. "Er würde am liebsten morgen in den Bus steigen und spielen", so Toppmöller. "Es könnte sein, dass er gegen Bremen zurückkehrt, oder wir warten noch. Es geht um Risikomanagement."

08.11.24, 14:48 Uhr: Undav gegen die Eintracht fraglich

Der VfB Stuttgart hofft weiter auf einen Einsatz von Deniz Undav im Heimspiel gegen die Eintracht am Sonntag (17.30 Uhr) . Der Nationalstürmer hatte sich eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. "Es wird sicher eine Punktlandung, wenn es überhaupt noch etwas wird", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Als Ersatz stünde Ermedin Demirovic bereit. Bei Innenverteidiger Jeff Chabot, der beim 0:2 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch eine Pause bekam, spreche, so Hoeneß, "rein muskulär nichts" gegen einen Einsatz von Beginn an.

Deniz Undav

08.11.24, 14:26 Uhr: DFB veröffentlicht Rahmenterminkalender 2025/26

Die Fußball-Bundesliga startet am 22. August in die Saison 2025/2026. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rahmenterminkalender für die kommende Spielzeit hervor. Eine Woche zuvor stehen bereits die erste Runde im DFB-Pokal (15. bis 18. August) und der Supercup (16. August) an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Die Winterpause erfolgt nach den Begegnungen am 21. Dezember 2025, die Bundesliga-Spielzeit endet am 16. Mai 2026. Eine Woche später findet das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion statt.

08.11.24, 14:23 Uhr: Theate kann wieder mitwirken

Eintracht-Verteidiger Arthur Theate kann die Reise nach Stuttgart mit antreten. Der Belgier musste beim Europa-League-Spiel gegen Prag am Donnerstag leicht angeschlagen ausgewechselt werden. "Er hat grünes Licht gegeben für das Spiel am Sonntag", gab Trainer Dino Toppmöller am Freitag aber Entwarnung. Generell seien die Hessen einmal mehr gut durch die Englischen Wochen gekommen. Toppmöller kann auf alle Spieler zurückgreifen, die auch beim 1:0-Sieg gegen Prag im Kader standen.

Arthur Theate im Spiel gegen Dortmund

08.11.24, 14:19 Uhr: Mit breiter Brust gegen Stuttgart

Eintracht Frankfurt geht voller Selbstvertrauen in das Spiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr). "Wir fahren da hin mit der klaren Absicht, drei Punkte mitzunehmen", sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz zum Spiel am Freitag. Dass diese Mission kein Selbstläufer wird, weiß Toppmöller aber auch. "Das ist eine fußballerisch starke Mannschaft. Wir haben vergangenes Jahr zwei Mal den Kürzeren gegen sie gezogen", erinnerte der Coach. Sein Team habe "Bock" sich erneut mit einer solch starken Mannschaft zu messen.

08.11.24, 11:52 Uhr: Collins für U21-Nationalelf nominiert

Eintracht-Shooting-Star Nnamdi Collins ist am Freitag erstmals für die deutsche U 21 Nationalmannschaft nominiert worden, und zwar für die Länderspiele am 15. November gegen Dänemark und am 19. November in Frankreich. Collins hatte bei der Eintracht - nachdem er in den ersten Wochen der Saison auf der Bank geschmort hatte - auf der rechten Abwehrseite zuletzt deutlich auf sich aufmerksam gemacht. So zeigte er in der DFB-Pokal-Partie gegen Mönchengladbach, beim 7:2-Sieg in der Bundesliga gegen Bochum und zuletzt am Donnerstag in der Europa League gegen Prag sehr starke Leistungen. Collins habe sich durch sehr gute Leistungen die Nominierung verdient", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo.

Nnamdi Collins

08.11.24, 08:04 Uhr: SGE auf Achtelfinal-Kurs

Eintracht Frankfurt hat durch den 1:0-Sieg gegen Prag weiter die große Chance, sich direkt für das Achtelfinale der Europa League zu qualifizieren. Dafür müssten die Eintracht nach den vier noch ausstehenden Spielen mindestens auf dem achten Tabellenplatz der 36 Clubs großen Europa League landen. Aktuell stehen die Frankfurtern auf dem vierten Rang. Die Analyse zum Sieg gegen Prag und der Ausblick auf das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart hier:

07.11.24, 21:40 Uhr: Koch: Hartes Stück Arbeit

Eintracht-Verteidiger Robin Koch war nach dem 1:0-Sieg gegen Prag in der Europa League am Donnerstag zufrieden. "Es war ein hartes Stück Arbeit. Umso besser fühlt es sich an, dass wir drei Punkte mitnehmen", sagte er nach der Partie und lobte die Mannschaft: "Wir haben eine geile Truppe zusammen und es macht jeden Tag Spaß." Sportvorstand Markus Krösche sprach vom "erwartet schweren Spiel, aber die Jungs haben es gut gemacht." Krösche hob das Siegtor, den direkten Freistoß von Omar Marmoush, hervor. "Es war schon ein außergewöhnlicher Freistoß. Omar ist voller Selbstvertrauen."

07.11.24, 20:40 Uhr: Marmoush schießt Eintracht zum Sieg

Eintracht Frankfurt hat in der Ligaphase der Europa League den nächsten Sieg eingefahren. Gegen Slavia Prag gewannen die Hessen am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0). Das goldene Tor schoss Omar Marmoush in der 53. Minute - der Ägypter versenkte einen Freistoß direkt. Mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die Frankfurter aktuell auf Kurs Achtelfinale. In der Europa League geht es am 28. November um 21 Uhr mit der Partie beim FC Midtjylland in Dänemark weiter.

