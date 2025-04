News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Einreiseformular für England nötig Stand: 02.04.2025 07:02 Uhr

02.04.25, 07:02 Uhr: Einreiseformular für England nötig

Eintracht-Fans stehen vor Auswärtsspielen in der Europa League traditionell vor einer Reihe an Herausforderungen. Tickets, Anreise, Unterkunft, das alles muss organisiert und geplant werden. Diesmal aber wird es noch ein bisschen komplizierter, es sollte sich rechtzeitig gekümmert werden.

01.04.25, 15:11 Uhr: Zeitnahe Knauff-Rückkehr möglich

Eine genaue Diagnose der "leichten Knieverletzung" von Ansgar Knauff gibt es nicht, sehr wohl aber die Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr des Flügelspielers. Ein Einsatz am Samstag in Bremen ist zwar höchst unwahrscheinlich, zumal Knauff am Dienstag das Mannschaftstraining verpasste und stattdessen individuell schuftete. Dem Vernehmen nach aber könnte Knauff bei optimalem Heilungsverlauf womöglich schon kommende Woche im Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham wieder ein Thema für den Eintracht-Kader werden.

01.04.25, 11:24 Uhr: Trapp zurück im Training

Kevin Trapp ist am Dienstag wieder ins Training von Eintracht Frankfurt eingestiegen. Der Torhüter, der wegen anhaltenden Schienbein-Probleme zuletzt pausieren musste und die Bundesliga-Partien gegen Bochum und Stuttgart verpasst hatte, absolvierte die komplette Einheit. Ob Trapp schon am Samstag (18.30 Uhr) in Bremen wieder einsatzbereit ist, ist aber noch offen. In Abwesenheit der Nationalspieler, die in der vergangenen Woche auf Reise waren und nun eine zusätzliche Pause erhielten, stand auch Timothy Chandler nach überstandener Verletzung wieder auf dem Platz. Can Uzun fehlte krankheitsbedingt, Elye Wahi und Ansgar Knauff trainierten individuell.

01.04.25, 07:38 Uhr: Bericht: Burkardt-Verhandlungen heißer

Eintracht Frankfurt bemüht sich weiterhin intensiv um die Dienste vom Mainzer Jonathan Burkardt. Nun berichtet Sky, dass Frankfurt und der FSV im Austausch seien und die Eintracht bereit sei, 18 bis 20 Millionen Euro plus Boni für den Angreifer zu bezahlen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung von einer Ausstiegsklausel um die 20 Millionen Euro geschrieben. Burkardt besitzt noch einen Vertrag bei den Nullfünfern bis 2027. Eine weitere Alternative für den Angriff soll der Hannoveraner Nicolo Tresoldi sein. In diesem Fall sollen sich die Vereine ebenfalls schon ausgetauscht haben, berichtet Sky. Die Ablöse soll demnach bei vier bis fünf Millionen Euro liegen.

01.04.25, 07:23 Uhr: Marmoush sticht, Glasner in Leipzig gehandelt

Zwei ehemalige Frankfurter in England sorgen für Schlagzeilen: Der zu Manchester City gewechselte Omar Marmoush wurde am vergangenen Wochenende beim FA-Cup-Viertelfinale in Bournemouth in der 61. Minute eingewechelt und erzielte zwei Minuten später gleich den 2:1-Siegtreffer für die Citizens. Diese stehen nun im Halbfinale des Wettbewerbs (gegen Nottingham), ebenso wie Crystal Palace nach einem 3:0-Auswärtserfolg bei Fulham. Palace-Trainer Oliver Glasner, der mit Frankfurt 2022 die Europa-League gewann, wird derweil in verschiedenen Medienberichten als potenzieller neuer Trainer von RB Leipzig ab Sommer gehandelt. Glasners Vertrag in London läuft noch bis 2026.

01.04.25, 07:11 Uhr: Bruchhagen: Dino erinnert mich an den Vater

Der ehemalige Frankfurter Manager Heribert Bruchhagen hat Parallelen gezogen zwischen dem aktuellen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller und dessen Vater Klaus. Er sei gut vertraut mit dem Senior, erkärte Bruchhagen im heimspiel! des hr am Montag. Klaus Toppmöller hatte Anfang der neunziger Jahre die Frankfurter trainiert, Sohn Dino ist nun seit gut zwei Jahren der Coach. "Die Akribie, die ich von seinem Vater kenne, erkenne ich auch bei ihm", so Bruchhagen. "Die Erfolge sprechen für ihn. Man sieht, dass es zwischen ihm und der Mannschaft stimmt." Hier geht es zum ausführlichen Text:

31.03.25, 21:03 Uhr: Wegen Götze: Bruchhagen-Spitze gegen BVB

Die herausragenden Leistungen von Mario Götze in den vergangenen Wochen haben auch bei Heribert Bruchhagen für Freude gesorgt. "Wer gut Fußball spielen kann, kommt überall zu recht. Das beweist er eindrucksvoll", sagte der Ex-Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. Bruchhagen ist sich zudem sicher, dass das Wirken Götzes in Frankfurt auch bei einem seiner Ex-Clubs verfolgt wird. "Vielleicht denken sie in Dortmund gerade auch manchmal darüber nach, dass er auch beim BVB noch etwas hätte bewirken können", so Bruchhagen mit einem Lächeln. Götze hatte die Borussia, die sich in der Tabelle aktuell weit hinter der Eintracht befindet, im Sommer 2020 in Richtung Eindhoven verlassen und war 2022 nach Frankfurt gewechselt.

Mario Götze von Eintracht Frankfurt

31.03.25, 20:25 Uhr: Bruchhagen: VfB-Sieg ein riesiger Schritt

Für Heribert Bruchhagen war der Sieg der Eintracht gegen den VfB ein immens wichtiger Schritt in Richtung Champions League. "Das Spiel hatte eine enorme Bedeutung. Die drei Punkte gegen Stuttgart waren mit die wichtigsten drei Punkte überhaupt", erklärte der Ex-Eintracht-Vorstandsvorsitzender im heimspiel! des hr-fernsehens. "Im Bezug auf die Champions League hat die Eintracht einen riesigen Schritt gemacht." Er sei sich sicher, dass die Hessen einen Europapokal-Platz in dieser Saison erreichen würden. "Das müsste ja mit dem Teufel zugehen", so Bruchhagen. "Diese Punkte, die die Eintracht als Vorsprung hat, sind schon ein Pfund."

31.03.25, 18:30 Uhr: Eintracht reif für Champions League

Eintracht Frankfurt zeigt gegen den VfB Stuttgart die Energie vergangener Tage und darf mehr denn je von der Champions League träumen. Auch dank strauchelnder Konkurrenz können sich die Hessen eigentlich nur noch selbst stoppen.

31.03.25, 18:04 Uhr: Neue Folge FUSSBALL2000

Eintracht Frankfurt stößt mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart die Tür zur Champions League weit auf. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren, was die Hessen aktuell so stark macht. Hier sehen Sie die neue Folge:

31.03.25, 16:52 Uhr: Zwei Spiele Sperre für Rot-Sünder Al-Dakhil

Der VfB Stuttgart muss nach der Roten Karte in der Partie bei der Eintracht zwei Spiele auf Verteidiger Ameen Al-Dakhil verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 23-Jährigen wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Begegnungen aus dem Verkehr gezogen. Al-Dakhil ist bis zum Ablauf der Strafe auch für alle anderen Meisterschaftsspiele des VfB gesperrt. Der Belgier war in der 57. Minute in Frankfurt von Schiedsrichter Deniz Aytekin nach einer Notbremse an Hugo Ekitiké vom Platz gestellt worden. Der Spieler beziehungsweise der VfB haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Ameen Al Dakhil vom VfB Stuttgart Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt im Zweikampf

31.03.25, 11:52 Uhr: Bruchhagen im heimspiel!

Prominenter Besuch im hr-heimspiel!: Am Montagabend wird Heribert Bruchhagen in der Sendung zu Gast sein. Der langjährige Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt kommentiert die aktuelle Lage der Hessen im Champions-League-Rennen und blickt auf seine Zeit in Frankfurt zurück. Das heimspiel! ist um 21 Uhr im hr-fernsehen und schon vorher auf hessenschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Heribert Bruchhagen im Frankfurter Stadion

31.03.25, 08:22 Uhr: Krösche adelt "Bodyguards" Theate und Kristensen

Arthur Theate und Rasmus Kristensen haben beim Sieg der Eintracht gegen Stuttgart (1:0) am Samstag nicht nur durch spektakuläre Rettungsaktionen, sondern auch durch ihre Emotionalität überzeugt. "Das zeigt, wie sehr sie sich mit dem Klub und dieser Mannschaft identifizieren. Sie sind wichtige Bausteine für den Erfolg", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem Spiel. In der Offensive gebe es viele Jungs, die Risiken eingehen müssten, um Chancen herauszuspielen. "Dann brauchst du auch so Bodyguards wir Arthur, Rasmus und auch Robin [Koch], die dir Rückhalt geben."

31.03.25, 07:21 Uhr: Der Eintracht-Sieg im Video

Die Eintracht bleibt auf Champions-League-Kurs: Das Siegtor von Mario Götze gegen Stuttgart bedeutete die Rückkehr auf den dritten Tabellenplatz. Hier gibt es die Highlights des Spiels im Video.

30.03.25, 21:24 Uhr: Eintracht gibt Entwarnung bei Knauff

Die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt: Ansgar Knauff hat sich beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend doch keine schwere Knieverletzung zugezogen. Der Offensivspieler, der schon in der Anfangsphase der Partie verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und umgehend untersucht wurde, hat sich lediglich leicht am Knie verletzt. Das teilte die Eintracht am Sonntagabend mit. Knauff könne zwar "in den nächsten Tagen kein Mannschaftstraining absolvieren", hieß es. Ein längerer Ausfall droht aber nicht.

30.03.25, 19:23 Uhr: BVB-Schützenhilfe: Eintracht erobert Platz drei zurück

Eintracht Frankfurt ist auch nach dem Ende des 27. Bundesliga-Spieltags weiter Bundesliga-Dritter und damit auf Kurs in Richtung Champions League. Da Borussia Dortmund im Abendspiel den 1. FSV Mainz 05 mit 3:1 besiegte, fallen die Rheinhessen auf den vierten Rang und damit hinter die Frankfurter zurück. Die Eintracht, die seit November durchgehend auf einem Königsklassen-Platz lag, hat sieben Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Diesen hat seit diesem Wochenende Borussia Mönchengladbach inne.

30.03.25, 15:13 Uhr: Schwedisches Toptalent Arrhov vor Wechsel nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung des 16 Jahre alten Offensiv-Talents Love Arrhov. Der Transfer des schwedischen Junioren-Nationalspielers, der schon jetzt in der ersten Liga bei IF Brommapojkarna spielt und dort in den ersten drei Spielen der Saison jeweils in der Startformation stand und sogar einen Treffer erzielte, steht laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet kurz vor dem Abschluss. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport. Die Eintracht bezahlt demnach eine Ablösesumme von 4,6 Millionen Euro, Arrhov soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Love Arrhov im Trikot der schwedischen Junioren-Nationalelf.

30.03.25, 13:54 Uhr: Hardung bei Toppmöller-Vertrag "entspannt"

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung ist Nachfragen zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit Trainer Dino Toppmöller im Doppelpass bei Sport1 ausgewichen. "Wir lassen uns da nicht unter Druck setzen. Wir sind entspannt, Dino ist entspannt", sagte er. Das aktuelle Arbeitspapier von Toppmöller läuft bis zum Sommer 2026. "Wir haben regelmäßigen Austausch", so Hardung. "Wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind, mit dem wir uns beide wohlfühlen, werden wir was verkünden."

30.03.25, 13:28 Uhr: Hardung hofft auf Ekitiké-Verbleib

Kann Eintracht Frankfurt Hugo Ekitiké über die Saison hinaus halten? Für Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung ist das vorstellbar. "Wir arbeiten daran, dass wir nächstes Jahr sportlich genug zu bieten haben, dass er noch mal ein Jahr bei uns bleibt", sagte er am Sonntag im Doppelpass bei Sport1. Voraussetzung dafür könnte die Qualifikation für die Champions League sein, zumal Ekitiké auch auf eine Nominierung für die französische A-Nationalmannschaft hofft. "Es ist auf jeden Fall nicht von Nachteil, sich im höchsten Wettbewerb messen zu können", so Hardung.

30.03.25, 10:30 Uhr: Sonderlob für Götze

Eintracht-Torschütze Mario Götze hat nach dem 1:0-Sieg der Frankfurter gegen den VfB Stuttgart am Samstag viel Lob bekommen. "Mario ist für uns ein unfassbar wichtiger Spieler. Er ist, was das Spiel mit Ball angeht, so ruhig, so schlau. Er macht kaum Fehler", sagte Trainer Dino Toppmöller. Abwehrchef Robin Koch ergänzte: "Jetzt ist er auch noch torgefährlich geworden, das war eigentlich nicht seine Stärke." Götze hatte gegen Stuttgart in der 70. Minute das goldene Tor erzielt und war Dreh- und Angelpunkt des Eintracht-Spiels.

29.03.25, 22:17 Uhr: Knauff nach Verletzung auf Krücken

Eintracht Frankfurt sorgt sich um Ansgar Knauff. Der Mittelfeldmann war gegen Stuttgart nach 25 Minuten verletzt ausgewechselt worden. "Er war schon im MRT, da haben wir zumindest die leise Hoffnungen, dass es nicht ganz so schlimm ist", berichtete Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz, ohne eine Diagnose zu nennen. Bei Sky hatte der Coach zuvor beschrieben, dass Knauff nach der Partie mit Krücken in die Kabine gekommen war. Aber: "Wahrscheinlich hat er Glück im Unglück. Wir hoffen, dass es nicht ganz so lange dauert."

Ansgar Knauff liegt im Spiel gegen Stuttgart verletzt am Boden.

29.03.25, 21:56 Uhr: "Big Points" für die heiße Phase

Bei Eintracht Frankfurt war die Freude über den wichtigen 1:0-Bundesliga-Heimsieg am Samstagabend gegen den VfB Stuttgart groß. Nnamdi Collins sagte: "Der Sieg tut richtig gut, das waren Big Points mit Blick auf die Tabelle. Wir sind alle erleichtert." Sportvorstand Markus Krösche erklärte: "Stuttgart ist ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze." Die Schwaben distanzierte die SGE damit in der Tabelle deutlich. Die Eintracht ist nun wieder Tabellendritter. "Uns ist allen klar, dass es jetzt in die heiße Phase geht", meinte Kapitän Robin Koch nach dem Sieg durch ein Tor von Mario Götze.

29.03.25, 20:27 Uhr: Eintracht gewinnt gegen Stuttgart

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen Sieg eingefahren. Die Hessen gewannen am Samstagabend mit 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart. Das goldene Tor schoss Mario Götze in der 70. Minute. In der 58. Minute hatte der Stuttgarter Ameen Al-Dakhil wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Die Eintracht erobert durch den dreifachen Punktgewinn Tabellenplatz drei zurück, Mainz kann bei einem Sieg am Sonntag in Dortmund allerdings wieder vorbeiziehen.

29.03.25, 17:32 Uhr: Theate und Knauff zurück in Eintracht-Startelf

Arthur Theate und Ansgar Knauff stehen für Eintracht Frankfurt im Spiel gegen den VfB Stuttgart von Anfang an auf dem Platz. Sie ersetzen Ellyes Skhiri und Oscar Höjlund, die zunächst auf der Bank sitzen. Ansonsten schickt Trainer Dino Toppmöller die Startelf vom Auswärtssieg in Bochum auf den Platz. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

So könnte die Eintracht gegen Stuttgart spielen.

29.03.25, 10:14 Uhr: Beck meldet sich zurück: "Extrem glücklich"

Eintracht-Präsident Mathias Beck hat sich in einer Mail an die Mitglieder für die Unterstützung während seiner Krankheit bedankt. Er habe eine "starke Rückendeckung" gespürt. "Ich habe auf den unterschiedlichsten Wegen enormen Zuspruch erhalten. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben", so Beck. Nun aber wolle er sich zurückmelden. Der Verein habe große Projekte vor der Brust. "Extrem glücklich" sei Beck zudem darüber, dass die Mitgliedversammlung in seiner Abwesenheit positiv verlaufen ist, sprich die Kapitalerhöhung beschlossen wurde. Damit seien "wichtige Weichen für die Zukunft" gestellt. Beck hatte seit Anfang Februar seine Amtsgeschäfte ruhen lassen, eine verschleppte Grippe und eine sich daran anschließende schwere Lungenentzündung waren der Grund. Ende Februar musste er sich zudem einer Herz-OP unterziehen.

