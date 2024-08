News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Bericht: Eintracht will Dahoud Stand: 30.08.2024 10:01 Uhr

30.08.24, 08:51 Uhr: Alle Transfer-News im Deadline-Day-Ticker

Bei Eintracht Frankfurt deutet sich ein wilder letzter Transfertag an – mal wieder. Wechselt Omar Marmoush noch auf die Insel? Ist Eric Dina Ebimbe die interne Lösung fürs zentrale Mittelfeld? Oder schafft er doch noch den Absprung nach Italien? Stephan Reich berichtet in unserem Transferschlussticker ab 10 Uhr über aktuelle und vergangene Last-Minute-Geschäfte, über Fax-Geräte und Detari-Millionen.

30.08.24, 10:01 Uhr: Bericht: Eintracht will Dahoud

Eintracht Frankfurt arbeitet an einem Transfer von Mo Dahoud. Das berichtet der TV-Sender Sky am Freitagmorgen. Demnach will der ehemalige Dortmunder zu den Hessen wechseln. Auch sein Verein Brighton stünde einem Wechsel offen gegenüber. Im Raum steht demnach ein fester Deal, die Eintracht habe auch noch einen Alternativkandidaten auf dem Zettel. Der 27-Jährige stand zuletzt bei den Engländern nicht mehr im Kader, die Frankfurter sind auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler.

30.08.24, 07:37 Uhr: Bericht: Spur zu Bove nicht heiß

Ein Transfer des Mittelfeldspielers Edoardo Bove von der AS Rom zu Eintracht Frankfurt wird nach Informationen der FR eher unwahrscheinlich. "Die Eintracht hat den 22-Jährigen auf der Liste. Besonders heiß ist die Spur aber nicht", heißt es im Bericht am Freitag. Denkbarer erscheine die Ausleihe eines erfahrenen Mannes. Eine andere Option im defensiven Mittelfeld sei Junior Dina Ebimbe. Allem Anschein nach werde dieser an Bord bleiben, weil die Frankfurter sich nicht auf ein Leihgeschäft mit Neapel einlassen wollen. Im Raum stehen 15 Millionen Euro Ablöseforderung für Ebimbe. Bislang hatten die Italiener Berichten zufolge nur eine Leihe mit Kaufoption angedacht. Auch Sky berichtet, dass die Eintracht-Verantwortlichen derzeit von einem Verbleib Ebimbes ausgehen.

30.08.24, 07:16 Uhr: Bericht: Marmoush-Wechsel deutet sich an

Ein Wechsel von Eintracht-Angreifer Omar Marmoush in die Premier League wird immer wahrscheinlicher - das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sollen die Eintracht und Nottingham Forest derzeit verhandeln. Sportvorstand Markus Krösche schwebt dem Blatt zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus Boni vor. Laut Sky hatten die Engländer am späten Nachmittag bereits ein Angebot in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro hinterlegt. "Sollte der Deal tatsächlich bis Freitagabend klappen, wird definitiv ein neuer Stürmer nach Frankfurt kommen", schreibt Bild. Genannt wird Arnaud Kalimuendo von Rennes als Ersatz.

29.08.24, 20:39 Uhr: Reschke: "Das ist und bleibt unser Wettbewerb"

Eintracht-Vorstand Philipp Reschke hat sich im vereinseigenen Interview zur anstehenden Europa-League-Auslosung geäußert: Er blicke auf die Europa League "mit großer Vorfreude. Das ist und bleibt unser Wettbewerb, auch wenn sich der Modus etwas verändert haben mag", so Reschke. Der neue Modus im Ligasystem bedeute zwar "einen enormen organisatorischen Mehraufwand" und strapaziere "Bank- und Urlaubskonto" der Fans, man wisse aber, wohin die europäischen Festtage den Verein tragen könnten. Mit der zeitgenauen Ansetzung der Partien rechnet Reschke bis Samstagabend.

29.08.24, 18:08 Uhr: Buta verlässt die Eintracht

Eintracht Frankfurt verleiht Aurelio Buta in die Ligue 1. Wie der Verein am Donenstagabend bekanntgab, wechselt der 27 Jahre alte Portugiese auf Leihbasis zu Stade Reims, die Franzosen besitzen zudem eine Kaufoption. Buta wechselte im Sommer 2022 von Royal Antwerpen aus der belgischen Jupiler Pro League zur Eintracht. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Flügelspieler 65 Pflichtspiele für die Hessen, in denen er vier Tore und sieben Vorlagen markierte.

29.08.24, 14:44 Uhr: Medien: Eintracht heiß auf Bove

Eintracht Frankfurt soll Interesse an Edoardo Bove von der AS Rom bekundet haben. Laut Transfermarktexperte Gianluca di Marzio liebäugeln die Hessen mit einem Leihgeschäft und wollen sich zudem eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler sichern. Konkurrenz im Buhlen um den 22-Jährigen soll ausgerechnet von Nottingham Forest kommen, das sich auch um Eintracht-Stürmer Omar Marmoush bemüht. Bove soll allerdings eher zu einem Engagement bei den Hessen tendieren, so di Marzio. Nach der Verletzung von Oscar Höjlund (Mittelfußbruch) sucht die Eintracht noch nach Verstärkung im Zentrum.

Edoardo Bove

29.08.24, 12:32 Uhr: Bericht: Buta-Deal quasi perfekt

Aurelio Buta steht kurz vor einem Wechsel zu Stade Reims. Wie die Bild berichtet, sind sich alle Parteien über eine Leihe des Portugiesen einig. Die Franzosen sollen sich zudem eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro für den Rechtsverteidiger gesichert haben. Der Transfer soll zeitnah verkündet werden. Buta war vor zwei Jahren aus Antwerpen nach Frankfurt gewechselt. Seine rechte Seite wird seit Beginn der neuen Saison aber vom Dänen Rasmus Kristensen beackert.

29.08.24, 10:34 Uhr: Europa-League-Auslosung: Das ist neu

Fans von Eintracht Frankfurt blicken am Freitag Richtung Schweiz. Die Ligaphase der Europa League ab 13 Uhr in Monaco ausgelost. Die Uefa hat die Anzahl der Teams von 32 auf 36 erhöht. Jede Mannschaft bekommt acht Gegner zugelost, spielt gegen vier davon Zuhause und reist zu den anderen vier. Die genaue Terminierung der Spiele wird am Samstag bekanntgegeben. Statt in Gruppen werden alle Teams in einer einzigen Tabelle gelistet. Nach acht Spieltagen sind die ersten Acht automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Die Plätze 9 bis 24 spielen in Playoffs die restlichen Teilnehmer aus.

29.08.24, 10:09 Uhr: Koch bei Länderspielen dabei, Trapp nicht

Robin Koch ist für die anstehenden Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert worden. Eintracht-Keeper Kevin Trapp fehlte weiterhin im Aufgebot, das am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Den Vorzug erhielten Alexander Nübel vom VfB Stuttgart und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. Zuletzt hatten sich unter anderem Lothar Matthäus und Mario Basler für eine Berufung des Frankfurters stark gemacht. Für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es in der Nations League am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande.

29.08.24, 09:48 Uhr: Hasebe wird Co-Trainer bei Japan

Makoto Hasebe hat unlängst seinen neuen Job bei der U21 der Eintracht angetreten. Nun hat der japanische Verband Hasebe eingeladen, bei den anstehenden Länderspielen der A-Nationalmannschaft Anfang September im Trainerstab mitzuwirken. Eintracht Frankfurt hat zugestimmt, dass Hasebe die Reise antritt. Alexander Richter, Leiter des NLZ, sagte auf der Website des Klubs: "Mit dem japanischen Verband sind wir in stetigem engem Austausch und werden auch zukünftig Abstellungen von Makoto ermöglichen." Die Einladung sei eine Riesenwertschätzung und Chance für den langjährigen Eintracht-Profi.

29.08.24, 09:41 Uhr: Eintracht Frankfurt: Mittelfußbruch bei Højlund

Schlechte Nachrichten für Fans von Eintracht Frankfurt: Der Fußball-Bundesligist muss bis auf Weiteres auf Oscar Højlund verzichten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich gestern im Mannschaftstraining den Mittelfuß gebrochen.

Højlund wechselte im Sommer vom FC Kopenhagen nach Frankfurt. Der Däne sammelte sowohl im DFB-Pokal in Braunschweig als auch in der Bundesliga in Dortmund als Einwechselspieler seine ersten Pflichtspielminuten für die Hessen.

Oscar Höjlund

29.08.24, 09:19 Uhr: Bericht: Pepelu im Visier

Bei Eintracht Frankfurt besteht weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers Pepelu von Valencia, das schreibt der kicker am Donnerstag. Allerdings soll die Forderung der Spanier mit einer Ablöse in Höhe von 18 Millionen Euro (noch) zu hoch gelegen haben, so das Blatt. Das Portal fussball.news und ein spanischer Radiosender berichteten unlängst, dass die Eintracht schon seit längerem Pepelu im Visier hätte. Nach der Verletzung von Oscar Höjlund könnte die Eintracht nun neuen Bedarf an Spielern für die Zentrale haben.

29.08.24, 07:21 Uhr: Medien: Keine Leihe von Ebimbe

Eintracht Frankfurt strebt bei der Personalie Junior Dina Ebimbe derzeit nur einen Verkauf und keine Leihe an. Das berichten der Sender Sky und die Bild-Zeitung am Donnerstag. Die SSC Neapel soll ein Interesse an dem vielseitigen Mittelfeldspieler hinterlegt, doch bisher soll es keine Annäherung der beiden Klubs gegeben haben. Die Italiener hatten demnach nur eine Ausleihe mit Kaufoption im Visier. Laut Sky sollen noch weitere Klubs Ebimbe auf dem Zettel haben. Ebimbe spielte zuletzt in den Planungen von Trainer Dino Toppmöller keine Rolle mehr.

28.08.24, 17:41 Uhr: Mittelfußbruch bei Højlund

Eintracht Frankfurt muss bis auf Weiteres auf Oscar Højlund verzichten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich am Mittwoch im Mannschaftstraining den Mittelfuß gebrochen. Højlund wechselte im Sommer vom FC Kopenhagen nach Frankfurt. Der Däne sammelte sowohl im DFB-Pokal in Braunschweig als auch in der Bundesliga in Dortmund als Einwechselspieler seine ersten Pflichtspielminuten für die Hessen.

28.08.24, 15:59 Uhr: Theate: Saudi Arabien war eine Option

Innenverteidiger Arthur Theate hatte neben dem Angebot von Eintracht Frankfurt auch eines von Al-Ittihad aus Saudi Arabien vorliegen. Das bestätigte der Belgier auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Es gab Gespräche mit ihnen. Aber am Ende war es für mich die richtige Entscheidung, nah bei meiner Familie zu bleiben, in der Nähe zu Belgien", begründete Theate seinen Wechsel in die Mainmetropole. Seine Entscheidung hat er bislang nicht bereut. "Ich bin sehr glücklich mit der Wahl. Die Eintracht in der Bundesliga ist der richtige Schritt für mich", ist sich der 24-Jährige sicher.

28.08.24, 15:43 Uhr: Höjlund im Training verletzt

Mittefeldspieler Oscar Höjlund hat sich am Mittwoch im Vormittagstraining verletzt. Was genau sich der dänische Neuzugang getan hat, konnte Eintracht Frankfurt am Nachmittag noch nicht sagen. Die geplante Pressekonferenz mit dem 19-Jährigen wurde aber kurzfristig abgesagt. Stattdessen nahm Arthur Theate seinen Platz auf dem Podium ein. Der Belgier sollte eigentlich erst am Donnerstag zur Presse sprechen.

28.08.24, 14:32 Uhr: Amiri sagte Eintracht ab

Eintracht Frankfurt hat sich um eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nadiem Amiri bemüht. Das bestätigte der 27-Jährige der Bild. Die Gespräche seien demnach schon weit fortgeschritten gewesen, am Ende entschied sich der Ex-Leverkusener aber für einen Verbleib bei Mainz 05. "Ich habe das Gefühl, dass in der Stadt und mit den Fans gerade etwas Großes entsteht. Ich will unbedingt ein Bestandteil davon sein und mit Mainz auch andere Erfolge als den Klassenerhalt feiern", begründet er seine Entscheidung. Bei der Eintracht habe man diese mit Enttäuschung aufgenommen. "Aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt."

Nadiem Amiri verlängert in Mainz.

28.08.24, 13:21 Uhr: Nottingham Forest klopft wohl bei Marmoush an

Kommt in der Personalie Omar Marmoush in den letzten Tagen der Transferperiode doch noch einmal Fahrt auf? Wie der britische Telegraph am Mittwoch berichtet, klopft Premier-League-Club Nottingham Forest beim Offensiv-Allrounder von Eintracht Frankfurt an. Dem Bericht zufolge sind die Engländer bereit, 20 Millionen Pfund (knapp 24 Millionen Euro) für Marmoush zu bezahlen. Nach hr-sport-Informationen wäre ein solche Summe für die Eintracht deutlich zu gering. Dass beim Ägypter aber noch etwas passieren könnte, ist nicht ausgeschlossen.

Omar Marmoush

28.08.24, 12:54 Uhr: Bericht: Erstes Angebot für Dina Ebimbe

Die SSC Neapel hat laut des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio ein erstes Angebot für den Frankfurter Mittelfeldspieler Eric Dina Ebimbe abgegeben. Dem Bericht aus Italien zufolge handelt es sich um eine Leihofferte inklusive Kaufoption. Die Eintracht ist grundsätzlich bereit dazu, den talentierten, aber wenig konstanten Dina Ebimbe abzugeben. Zuletzt beim Spiel in Dortmund zählte er nicht zum Kader. Es soll auch Interesse aus England am 23-Jährigen geben. Eine Leihe ist nicht die priorisierte Lösung der Hessen.

Junior Dina Ebimbe hat bei der Eintracht aktuell kaum Chancen auf Einsatzzeit.

28.08.24, 10:18 Uhr: Buta in die Ligue 1?

Rechtsverteidiger Aurelio Buta könnte Eintracht Frankfurt noch vor dem Ende des Sommer-Transferfensters verlassen. Wie das Portal fussballtransfers.com berichtet, steht der 27-Jährige vor einer Leihe zum französischen Club Stade Reims. Dem Bericht zufolge möchte sich Reims zudem eine Kaufoption sichern, diese würde im Bereich um die sechs Millionen Euro liegen. Buta war im Sommer 2022 aus Antwerpen nach Frankfurt gewechselt, ist aber kein Stammspieler mehr bei den Hessen. Seit der Verpflichtung von Rasmus Kristensen droht dem Verteidiger bei der Eintracht dauerhaft ein Platz auf der Bank.

Aurelio Buta hat noch bis 2026 Vertrag bei der Eintracht.

28.08.24, 07:44 Uhr: Weiter nur lose Anfragen für Onguéné

Eintracht-Verteidiger Jerome Onguéné ist in Frankfurt außen vor, trainiert nur bei der U21 in der Regionalliga mit - und findet aber weiter einfach keinen neuen Verein. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtet, wird mittlerweile mit Nachdruck nach einem neuen Club für den Franzosen gesucht, bis auf lose Anfragen aus Österreich und Belgien ist aber nichts dabei. Bei der Eintracht hat Onguéné, der 2022 aus Salzburg nach Frankfurt kam und seither schon zweimal verliehen wurde, keine Zukunft mehr.

27.08.24, 08:14 Uhr: Kneißl sicher: Höjlund wird viel Geld bringen

DAZN-Experte Sebastian Kneißl ist sich sicher, dass Eintracht-Neuzugang Oscar Höjlund bereits in dieser Saison der Durchbruch gelingen wird. "Ich glaube, das wird der nächste, der richtig viel Geld einbringen wird", sagte der Ex-Profi im hr-heimspiel! am Montag. "Er ist unfassbar gut schon im Training und will immer lernen." Höjlund war erst im Sommer aus Kopenhagen nach Frankfurt gewechselt und hatte die Hessen etwa 500.000 Euro Ablöse gekostet. Aus Kneißls Sicht brauchen die Frankfurter keinen Neuzugang auf der Position im zentralen Mittelfeld. "Ich glaube, man kann sehr viel Geld sparen, indem man ihm das Vertrauen gibt", betonte der 41-Jährige, der in der Jugend einst bei der Eintracht gespielt hatte.

26.08.24, 19:33 Uhr: Eintracht spekuliert noch auf Transfers

Noch bis Freitag ist das Transferfenster offen. In den Kader von Eintracht Frankfurt könnte bis dahin noch Bewegung kommen: Junior Dina Ebimbe könnte noch gehen, ebenso Aurélio Buta. Auch der Verbleib von Omar Marmoush ist keineswegs sicher, bei einem guten Angebot würden ihn die Frankfurter wohl ziehen lassen. Auf der anderen Seite täte ein weiterer Sechser der Eintracht durchaus gut. Hier gibt es einen Überblick über den Kader kurz vor dem Deadline Day.

26.08.24, 18:27 Uhr: FUSSBALL 2000 bespricht Eintracht-Niederlage

Eintracht Frankfurt verliert in Dortmund, die Leistung macht allerdings Mut. Auch den Jungs vom Videopodcast FUSSBALL 2000, die in der aktuellen Folge die Partie ausführlich besprechen. Außerdem werfen sie einen Blick auf die Neuzugänge.

