News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Wohl Einigung bei Borré +++ Bericht: Amenda-Wechsel fix +++ Medien: Rahmen für Ekitiké steht +++

08.01.24, 07:27 Uhr: Wohl Einigung bei Borré

Der brasilianische Klub Porto Allegre versucht wohl weiterhin, Stürmer Rafael Borré in diesem Winter sofort zu verpflichten. Borré ist noch von der Eintracht an Werder Bremen ausgeliehen. Das in Bremer Kreisen gut unterrichtete Portal Deichstube schreibt nun von einer Einigung der Brasilianer mit der Eintracht. Auch die Spielerseite habe mit Porto Allegre bisher alle Details geklärt. Das Portal schreibt: "Anders als bisher angenommen, tritt Frankfurt nicht ,einfach' einen Teil der Ablöse als Entschädigung für das vorzeitige Leihende an Werder ab, sondern die Brasilianer müssen Borré in Bremen selbst frei kaufen." Laut brasilianischen Medien soll der Klub bisher 5,5 Millionen Euro der Eintracht geboten haben, hinzu käme eine Entschädigung für Werder.

07.01.24, 16:08 Uhr: Bericht: Amenda-Wechsel fix

Eintracht Frankfurt bastelt weiter am Kader und hat offenbar den nächsten Transfer fix gemacht. Wie die Bild am Sonntag berichtet, hat sich die Eintracht mit Young Boys Bern auf einen Wechsel von Innenverteidiger Aurèle Amenda geeinigt. Demnach soll der 20-jährige Amenda eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro plus rund 3 Millionen Euro Boni kosten und einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschreiben. Ob Amenda allerdings schon im Winter zur Eintracht stößt, hänge davon ab, ob Bern Ersatz findet. Andernfalls solle der Transfer im Sommer über die Bühne gehen.

07.01.24, 14:55 Uhr: Medien: Rahmen für Ekitiké steht

Nach dem Deal mit Sasa Kalajdzic will die Eintracht wohl einen weiteren Stürmer, allerdings längerfristiger, verpflichten: Das Portal "fussball.news" schreibt, dass die Rahmenbedingungen für einen Transfer von Hugo Ekitiké von Paris geklärt seien: "Eine Leihe bis Sommer, die versehen ist mit einer Kaufverpflichtung und gut erreichbaren Boni. Im Gesamtpaket würden für den Spieler wohl etwas mehr als 15 Millionen Euro fällig", heißt es. Die FR kann berichten, dass der Spieler im Gegensatz zum Sommer nun Abstriche beim Gehalt machen würde. Gleichzeitig sei aber auch der VfL Wolfsburg an Ekitiké dran. Das Blatt berichtet weiter: "Bei Paxten Aaronson sowie Jessic Ngankam denkt die Eintracht über Leihgeschäfte nach. Doch da wird sich, wenn überhaupt, wohl erst gegen Ende der Transferperiode etwas tun."

07.01.24, 14:37 Uhr: Toppmöller: van de Beek nicht reinpressen

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat sich nach dem Testspiel gegen Freiburg am Samstag zum Neuen Donny van de Beek geäußert. "Er ist ein guter Fußballer und hat einen guten Drang in die Box. Wir wollen ihn aber nicht irgendwo reinpressen", so Toppmöller, der van de Beek eher in einer offensiveren Rolle sieht. "Wir müssen ihn in den Rhythmus bekommen. Es geht nicht nur um Leipzig und Darmstadt, er soll uns in der Rückrunde helfen." Heißt: Van de Beek könnte durchaus erst einmal auf der Bank sitzen und nach und nach herangeführt werden. Hier geht es zum kompletten Bericht:

07.01.24, 11:32 Uhr: Kalajdzic: Jetzt hat es endlich funktioniert

Frankfurts Neuzugang Sasa Kalajdzic hat sich in einer Video-Botschaft auf den sozialen Kanälen des Vereins an die Fans gewandt: "Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat es endlich funktioniert. Ich freue mich schon, den Adler auf der Brust zu tragen und mit euch eine tolle Rückrunde zu spielen. Forza SGE!" Die Eintracht hatte am Sonntag den Transfer des Stürmers leihweise bis zum Sommer verkündet. Kalajdzic kommt von den Wolverhampton Wanderers. Hier gibt es alle Informationen:

07.01.24, 09:13 Uhr: Eintracht holt Kalajdzic

Der Wechsel von Sasa Kalajdzic von den Wolverhampton Wanderers zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie die Hessen am Sonntagmorgen mitteilten, unterschrieb der 26 Jahre alte Stürmer einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Eine Kaufoption gibt es wohl nicht. "Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann."

06.01.24, 16:23 Uhr: Toppmöller will weitere Neuzugänge

Trotz der Verpflichtung von Donny van de Beek und dem bevorstehenden Transfer von Sasa Kalajdzic wünscht sich Dino Toppmöller weitere Neuzugänge. Da mit Omar Marmoush, Farès Chaibi und Ellyes Skhiri drei Leistungsträger beim Africa-Cup weilen, müsse auf dem Transfermarkt noch etwas passieren, sagte der Eintracht-Trainer am Samstag. "Wenn wir keine ambitionierten Ziele hätten, könnte man sagen: Dann verzichten wir halt fünf Spiele auf diese Spieler. Aber wir sollten schon auch in den ersten Wochen Punkte einfahren, um oben dranzubleiben", so Toppmöller. "Wir brauchen noch den einen oder anderen Spieler, das ist kein Geheimnis."

06.01.24, 16:18 Uhr: Toppmöller plant schon mit Kalajdzic

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller freut sich auf Neuzugang Sasa Kalajdzic. Der Transfer des Österreichers ist zwar noch nicht offiziell, Toppmöller geriet nach dem Testspiel gegen Freiburg am Samstag aber schon einmal ins Schwärmen. "Er ist ein extrem schlauer und spielstarker Mittelstürmer. Er wird uns bei Standards helfen und wir brauchen ihn als Zielspieler in der Box." Insgesamt soll das Offensivspiel der Hessen durch den zwei Meter großen Angreifer variabler werden. "Er hat viele Elemente, die unserem Spiel guttun werden. Wir versprechen uns viel von ihm."

06.01.24, 16:07 Uhr: Toppmöller ärgert sich über Klatsche

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat nach der 2:5-Niederlage im Testspiel gegen den SC Freiburg vor allem die Defensive kritisiert. Es sei zwar normal, dass in der Vorbereitung und speziell durch die vielen Wechsel im Spiel gegen die Breisgauer noch nicht alles optimal laufe, sagte Toppmöller am Samstag. "Trotzdem haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Die fünf Gegentore ärgern mich maßlos." Insgesamt überwiegt bei Toppmöller eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig aber die Zuversicht. "Wenn ich die Jungs sehe, habe ich ein gutes Gefühl. Vielleicht wird es nächste Woche ja noch besser."

06.01.24, 16:00 Uhr: Ilsanker beendet Karriere

Der frühere Eintracht-Profi Stefan Ilsanker hat seine Karriere beendet. Das gab das Management des 34 Jahre alten Österreichers am Samstag bekannt. Der Mittelfeldspieler war zuletzt beim FC Genua in der zweiten italienischen Liga aktiv, seit dem vergangenen Sommer war er vereinslos. Von 2015 bis 2020 spielte Ilsanker für RB Leipzig und stieg mit dem Club in die Bundesliga auf. Es folgten zweieinhalb Spielzeiten bei Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen gewann er die Europa League, stand allerdings im Finale nicht im Kader. Für Österreich lief Ilsanker 61 Mal auf.

06.01.24, 14:58 Uhr: Eintracht verliert Test gegen Freiburg

Eintracht Frankfurt ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Das Testspiel gegen den SC Freiburg verloren die Hessen am Samstag mit 2:5. Robin Koch (24.) und Aurelio Buta (76.) trafen für die Hessen, Roland Sallai (29., 47.), Merlin Röhl (34.), Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (63.) für die Gäste. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nutzte den Test, um möglichst vielen Profis Spielpraxis zu verschaffen. Neuzugang Donny van de Beek wirkte immerhin die ersten 45 Minuten mit und deutet zumindest an, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann.

06.01.24, 10:34 Uhr: Eintracht-Testspiel gegen Freiburg

Eintracht Frankfurt nutzt das letzte Wochenende vor dem Start ins Bundesliga-Jahr 2024 für ein Testspiel gegen den SC Freiburg. Die Hessen empfangen die Breisgauer am Samstag (13 Uhr) im eigenen Stadion, Fans sind zu der Begegnung nicht zugelassen. Spannend wird vor allem, wen Trainer Dino Toppmöller im Sturm aufstellt. Aktuell stehen ihm im Angriff nur Reservist Jessic Ngankam und die beiden Youngster Nacho Ferri und Joel Futkeu zur Verfügung. Neuzugang Donny van de Beek wird zudem seine Premiere im Frankfurter Trikot feiern.

06.01.24, 09:10 Uhr: Wolverhampton bestätigt Kalajdzic-Abgang

Der Wechsel von Mittelstürmer Sasa Kalajdzic zu Eintracht Frankfurt steht kurz bevor. Nachdem am Freitagvormittag bereits der Berater des Österreichers den Wechsel bestätigt hatte, tat dies am Freitagabend auch der Trainer von Kalajdzics aktuellem Club Wolverhampton. "Sasa wird in den nächsten Tagen auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt wechseln", sagte Gary O’Neil am Rande des FA-Cup-Spiels gegen Brentford. "Er braucht Spielpraxis – und er will gehen und spielen." Eine Kaufoption wird der Leihvertrag allem Anschein nach allerdings nicht beinhalten. Kalajdzic kommt damit erst einmal nur für sechs Monate zur Eintracht.

05.01.24, 11:39 Uhr: Ekitike weiter ein Thema

Trotz des bevorstehenden Wechsels von Sasa Kalajdzic ist Eintracht Frankfurt weiter auf der Suche nach einem zusätzlichen Stürmer. Während Kalajdzic als Soforthilfe und im Sturmzentrum eingeplant ist, soll nach hr-Informationen noch ein wendigerer Spielertyp mit Perspektive kommen. Wunschkandidat dafür ist Hugo Ekitike von Paris St. Germain. Der 21-Jährige ist im PSG-Starensemble nur Ersatz und könnte so ein typischer Eintracht-Transfer werden, aktuell sind die Ablöseforderungen aus Frankreich aber noch zu hoch. Auf der Liste möglicher Verstärkungen, die ohne Eile abgearbeitet werden soll, stehen aber noch drei bis vier weitere Namen.

05.01.24, 11:31 Uhr: Kehrer geht nach Monaco

Nationalspieler Thilo Kehrer, der auch ein Kandidat in Frankfurt war, wird definitiv nicht zur Eintracht wechseln. Der 27 Jahre alte Ex-Schalker wechselt auf Leihbasis von West Ham United zur AS Monaco. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Im Fürstentum trifft der Defensiv-Allrounder auf den ehemaligen Frankfurter Trainer Adi Hütter. Kehrer, der in London nie richtig zum Zug kam, will sich in der französischen Liga für eine EM-Teilnahme empfehlen. Sein bis dato letztes von 27 Länderspielen absolvierte er im Juni des Vorjahres bei der 0:1-Niederlage in Polen.

05.01.24, 10:28 Uhr: Berater bestätigt: Kalajdzic im Anflug

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung des österreichischen Mittelstürmers Sasa Kalajdzic. Das bestätigte Kalajdzics Berater Sascha Empacher am Freitagmorgen dem hr-sport. "Es sieht gut aus." Demnach soll der 26-Jährige, der am Freitagabend noch für die Wolverhampton Wanderers im FA-Cup im Einsatz ist, möglichst bald nach Frankfurt fliegen und schon gegen RB Leipzig am kommenden Samstag eine Option sein. Kalajdzic, der noch den Medizincheck absolvieren muss, kommt erst einmal auf Leihbasis zu den Hessen.

05.01.24, 07:20 Uhr: Auch Ngankam könnte gehen

Nach dem Abgang von Lucas Alario in Richtung Südamerika könnte mit Jessic Ngankam noch ein weiterer Stürmer Eintracht Frankfurt verlassen. Wie die Frankfurter Rundschau am Freitag berichtet, soll der glücklose Angreifer verliehen werden, um Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln. Ob es tatsächlich Interessenten für den ehemaligen Berliner gibt, ist jedoch nicht bekannt. Auf der Habenseite gibt es hingegen nichts Neues: Acht Tage vor dem Start ins neue Bundesliga-Jahr bei RB Leipzig gibt es lediglich einen neuen Namen auf der Liste möglicher Neuzugänge. Laut dem Evening Standard soll die Eintracht am 18 Jahre alten Serben Milos Jukovic interessiert sein.

04.01.24, 23:08 Uhr: Alario verlässt die Eintracht

Eintracht Frankfurt und Angreifer Lucas Alario gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Hessen am Donnerstagabend mitteilten, wechselt der Argentinier mit sofortiger Wirkung zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre. Alario war im Sommer 2022 mit großen Ambitionen von Bayer Leverkusen zur Eintracht gewechselt, konnte die Erwartungen an ihn aber nie erfüllen. In der vergangenen Spielzeit erzielte er wettbewerbsübergreifend zwei Treffer, in dieser Saison schaffte er es nach einer Knie-Operation nicht ein einziges Mal in den Kader.

04.01.24, 17:50 Uhr: Medien: Einigung mit Amenda

Eintracht Frankfurt hat eine mündliche Einigung mit Aurele Amenda von den Young Boys Bern über einen Transfer im Winter, spätestens im Sommer erzielt. Das berichtet Sky am Donnerstagabend. "Der Youngster soll einen Vertrag bis 2028 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben", heißt es. Die Ablöse belaufe sich auf etwa acht bis zehn Millionen Euro plus Boni. Sollten die Schweizer einen Ersatz finden, wäre ein Transfer in diesem Winter realistisch. Der 20-Jährige misst 1,97 Meter und kommt in der Innenverteidigung zum Einsatz, auch in der Schweizer U21.

04.01.24, 16:51 Uhr: Bericht: Frankfurt nun an Ekitiké dran

Eintracht Frankfurt soll einem Bericht der Bild zufolge wieder Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers Hugo Ekitiké von Paris zeigen. Bereits im Sommer sollen die Hessen am 21-Jährigen dran gewesen sein. "Doch Paris forderte damals 30 Millionen Euro - zu viel für die Frankfurter", schreibt das Blatt. Die Eintracht finde Ekitiké nach wie vor spannend und strebe eine Leihe an. Auf der Liste potenzieller Stürmer soll auch Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes stehen. Der Transfer von Sasa Kalajdzic stocke derweil, weil sein Klub Wolverhampton erst Ersatz holen wolle. Sky berichtet derweil, dass der in französischen Medien als Frankfurt-Transfer gehandelte, 18 Jahre alte Stürmer Milos Lukovic kein Thema bei den Hessen sei.

04.01.24, 13:53 Uhr: Rangliste: Marmoush "internationale Klasse"

Frankfurts Omar Marmoush wurde in der prestigeträchtigen Rangliste des deutschen Fußballs vom kicker in die "Internationale Klasse" eingestuft. Damit landete der Angreifer auf Platz fünf der Sturm-Wertung. Fares Chaibi (12., offensives Mittelfeld), Ellyes Skhiri (9., Mittelfeld defensiv), Hugo Larsson (14., Mittelfeld defensiv), Robin Koch (8., Innenverteidigung) und Kevin Trapp (7., Torhüter) erhielten die Einstufung "Nationale Klasse". Damit schafften es gleich fünf Neuzugänge der Frankfurter in die Rangliste. Der ehemalige Bundesligatorhüter Richard Golz urteilt im Magazin über Trapp: "Bei ihm sehe ich keinen Absturz. Er besitzt grundsätzlich die Internationale Klasse, auch wenn er sie diesmal in Frankfurt nicht wie so oft zeigen konnte."

04.01.24, 07:44 Uhr: Medien: Eintracht an Kalimuendo interessiert

Eintracht Frankfurt soll großes Interesse an Stürmer Arnaud Kalimuendo haben. Das berichtet Transfermarkt-Experte Florian Plettenberg bei X (ehemals Twitter). Kalimuendo spielt aktuell beim französischen Erstligisten Stade Rennes und hat dort einen Vertrag bis 2027. Wie Sportsender Sky und die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, haben die Hessen aber noch kein Angebot für den 21-jährigen Angreifer abgegeben. Die französische Sport-Tageszeitung L’Équipe berichtet dagegen von einem Gebot in Höhe von über 20 Millionen Euro. Falls es zu dem Deal unter diesen Konditionen kommt, wäre Kalimuendo einer der teuersten Neuzugänge der Frankfurter Vereinsgeschichte.

Arnaud Kalimuendo steht aktuell bei Stade Rennes unter Vertrag.

03.01.24, 18:09 Uhr: Brown: Bin schnell und clever

Eintracht-Neuzugang Nathaniel Brown hat in einem vereinseigenen Interview seine Stärken beschrieben: "Ich komme über meine Geschwindigkeit und schon eher über die Cleverness im Zweikampf", sagte er. Außerdem begründete der U21-Nationalspieler seine Entscheidung für die Eintracht: "Frankfurt ist ja bekannt für die Fans und für das Stadion, das hat mich einfach sehr beeindruckt."

03.01.24, 15:09 Uhr: Eintracht verpflichtet Brown

Eintracht Frankfurt hat U21-Nationalspieler Nathaniel Brown unter Vertrag genommen. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Der Linksverteidiger hat bei der SGE einen Vertrag bis 2029 unterschrieben, wird für den Rest der laufenden Saison aber an seinen bisherigen Klub 1.FC Nürnberg verliehen. "Er passt mit seiner Dynamik perfekt in unser Anforderungsprofil und wir freuen uns sehr, dass er uns ab der kommenden Saison verstärken wird", sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Der 20 Jahre alte Brown ist nach dem 18-Jährigen Krisztian Lisztes die zweite Verpflichtung der Hessen für den kommenden Sommer.

03.01.24, 14:02 Uhr: Van de Beek schaut nach vorne

Eintracht-Winterneuzugang Danny van de Beek möchte derzeit nicht über seine schwierige Zeit bei Manchester United sprechen. "Es ist natürlich hart, wenn man nicht so viel spielt, wie man wollte. Aber das ist Vergangenheit. Jetzt schaue ich nach vorne", sagte der Holländer, der auf Leihbasis zu den Hessen gewechselt ist. In Frankfurt möchte er "so viel wie möglich" spielen und fühlt sich bereit für die kommenden Aufgaben. Am liebsten würde er schon kommende Woche gegen Leipzig, im ersten Pflichtspiel des Jahres auflaufen. "Ich bin fit und voller Energie", ließ van de Beek wissen.

