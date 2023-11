News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Trapp wieder im Tor gegen Österreich +++ Koch-Einsatz wackelt +++ Durosinmi im Anflug +++ Stand: 21.11.2023 19:53 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

21.11.23, 19:53 Uhr: Trapp wieder im Tor gegen Österreich

Eintracht-Keeper Kevin Trapp wird beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Österreich am Dienstagabend wieder zwischen den Pfosten stehen. Wie zuletzt beim Freundschaftsspiel gegen die Türkei setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den 33 Jahre alten Torhüter aus Frankfurt. Trapp war nach der 2:3-Niederlage am Samstag unzufrieden, auch wenn er selbst bei den Gegentoren eher machtlos war. Das Spiel gegen Österreich bietet eine neue Chance für ihn, sich zu beweisen. Anstoß im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist um 20.45 Uhr.

21.11.23, 11:31 Uhr: Koch-Einsatz am Samstag wackelt

Robin Koch droht Eintracht Frankfurt auch im Heimspiel gegen VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) zu fehlen. Die Hessen mussten auf den an der Wade verletzten Innenverteidiger bereits in den vergangenen beiden Pflichtspielen verzichten, am Dienstag konnte er nur individuell trainieren. Die Chancen auf eine Rückkehr gegen den VfB sind wohl eher gering. Weiter fehlen wird dann auch Kapitän Sebastian Rode, der am Dienstag ebenfalls individuelle Einheiten abspulte. Farès Chaibi und Omar Marmoush sind von ihren Reisen mit der jeweiligen Nationalmannschaft zurückgekehrt, durften aber noch mit dem Training aussetzen.

21.11.23, 07:17 Uhr: Eintracht wohl mit Durosinmi einig

Rafiu Durosinmi steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Nach Informationen von Sky soll der 20 Jahre alte Nigerianer, der aktuell bei Viktoria Pilsen unter Vertrag steht, im Winter die Nachfolge von Randal Kolo Muani im Sturmzentrum antreten. Als Ablösesumme stehen rund acht Millionen Euro im Raum, letzte Details müssen aber noch geklärt werden. Durosinmi war in der aktuellen Spielzeit in elf Ligaspielen an zwölf Treffern beteiligt, seit Ende Oktober konnte er wegen einer Knie-Verletzung jedoch nicht mehr auflaufen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

20.11.23, 19:44 Uhr: heimspiel! über Winterneuzugänge

Nach dem Last-Minute-Wechsel von Randal Kolo Muani im Sommer wird Eintracht Frankfurt im Winter mindestens noch einen neuen Stürmer holen. Das gilt als offenes Geheimnis. Die Frage ist nur: Wer soll die Hessen für die zweite Saisonhälfte verstärken? Kandidaten gibt es einige, von Rafiu Durosinmi über Gift Orban bis zu Roko Simic. Das heimspiel! am Montag (23.15 Uhr im hr-fernsehen, schon jetzt auf hessenschau.de) bespricht mit Transfermarktexperte Christopher Michel die Sturm-Kandidaten der Eintracht.

20.11.23, 19:15 Uhr: FUSSBALL 2000 macht den Transfer-Check

Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 nutzt die Länderspielpause, um einen Blick auf die Sommer-Neuzugänge zu werfen. Wer hat sich schon unverzichtbar gemacht? Wer ist die Überraschung der Saison? Und von wem muss mehr kommen? Das schauen sich Basti, Stephan und Julian in der aktuellen Folge genauer an.

20.11.23, 18:27 Uhr: UEFA-Urteil: Keine Eintracht-Fans in Aberdeen

Eintracht Frankfurt muss beim letzten Conference-League-Gruppenspiel in Aberdeen am 14. Dezember auf die eigenen Fans verzichten. Für die Partie dürfen keine Auswärtstickets verkauft werden. Das ging aus einem Urteil der UEFA vom Montag hervor. Grund sind das Abbrennen von Pyrotechnik und das Werfen von Gegenständen im Spiel beim HJK Helsinki am 9. November. Zudem muss die Eintracht eine Geldstrafe von 30.000 Euro bezahlen. "Die Strafe ist hart, aber gemessen an der bisherigen Sanktionspraxis der UEFA auch nicht ungewöhnlich“, so Vorstandsmitglied Philipp Reschke. "Unsere Vorbelastung hat hier natürlich den Ausschlag gegeben."

19.11.23, 19:56 Uhr: Chaibi trifft bei Länderspiel

Erfolgreiches Länderspiel für Farès Chaibi: Der Eintracht-Spieler gewann am Sonntag mit Algerien in Mosambik in der afrikanischen WM-Qualifikation. Beim 2:0-Auswärtssieg erzielte Chaibi das 1:0 in der 69. Minute. Ägypten gewann im selben Wettbewerb 2:0 bei Sierra Leone, wobei der Frankfurter Stürmer Omar Marmoush in der 79. Minute eingewechselt wurde. Hugo Larsson durfte beim Qualispiel von Schweden gegen Estland (2:0) ab der 72. Minute ran. Eintracht-Nachwuchsspieler Elias Baum gewann mit der deutschen U19-Nationalmannschaft 2:1 gegen Norwegen.

19.11.23, 11:39 Uhr: Pokalbilder berühren Rode noch immer

Für Eintracht-Kapitän Sebastian Rode ist es auch über ein Jahr nach dem Gewinn der Europa League toll, sich Bilder von der anschließenden Feier am Frankfurter Römer anzuschauen. "Es war schon wirklich beeindruckend, den Titel zu holen, auf den die Fans so lange gewartet haben. Wenn ich das sehe, bekomme ich Gänsehaut und Tränen in den Augen", sagte Rode im Interview mit dem hr-sport. Die Eintracht habe ihrem Anhang viel zu verdanken. "Gerade dieser Titel wäre ohne die Fans nicht möglich gewesen", ist sich der gebürtige Südhesse sicher.

19.11.23, 09:51 Uhr: Trapp: "Ärgere mich schon darüber"

Eintracht-Torwart Kevin Trapp war nach der 2:3-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei am Samstag enttäuscht über das Ergebnis. Es sei eine Niederlage, "die vermeidbar gewesen ist". Trapp stand für die DFB-Elf im Tor, nachdem Marc-André ter Stegen wegen Rückenproblemen nicht spielen konnte. "Persönlich stellt man sich das natürlich auch anders vor. Ich ärgere mich schon sehr darüber, gar keine Frage", sagte der SGE-Schlussmann, der an den Gegentoren keine Schuld trug. Nun gelte es, "das nächste Spiel besser zu machen und dann mit einem guten Gefühl nach der Länderspielphase nach Hause zu fahren". Am Dienstag (20.45 Uhr) bestreitet die deutsche Elf in Wien gegen Österreich ein weiteres Testspiel.

18.11.23, 22:57 Uhr: Trapp verliert mit dem DFB-Team

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp erlebte mit der deutschen Nationalmannschaft einen bitteren Abend im Berliner Olympiastadion. Das DFB-Team unterlag der Türkei mit 2:3 (1:2). Kai Havertz brachte Deutschland früh in Führung (5.), doch Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45.+2) drehten die Partie. Niclas Füllkrug (49.) erzielte den Ausgleich, doch ein strittiger Handelfmeter brachte die Entscheidung. Trapp war zwar noch dran, doch der Schuss von Yusuf Sari (71.) schlug im Tor ein. Es war die erste Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

18.11.23, 19:51 Uhr: Trapp steht im DFB-Tor

Eine Stunde vor Anpfiff der Partie zwischen Deutschland und Türkei in Berlin steht fest, dass Kevin Trapp das Tor hüten wird. Der Schlussmann von Eintracht Frankfurt springt somit für den nach Rückenverletzung abgereisten Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten. Hinter Trapp nehmen Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Janis Blaswich (Leipzig) auf der Bank Platz.

18.11.23, 19:22 Uhr: Krösche lobt Baum: "Außergewöhnlich"

Eintracht-Eigengewächs Elias Baum hat an seinem 18. Geburtstag den Profivertrag unterschrieben und kurz danach in der Conference League in Helsinki erste Minuten gesammelt. Sportvorstand Markus Krösche lobte: "Elias hat die Qualität, das Level anzunehmen, auf dem er spielt. Das ist außergewöhnlich." Sprich: Baum hat eine hohe Anpassungsfähigkeit, entwickelt sich rasant weiter. Dessen erster Einsatz bei der ersten Mannschaft sei daher auch "ein Meilenstein" gewesen. Generell freut sich Krösche über die Erfolge der zweiten Mannschaft: "Der Gamechanger war die Einführung der U21. Sie gibt uns die Möglichkeit, den Talenten Sernioren-Fußball zu bieten."

18.11.23, 19:18 Uhr: Eintracht erkundigte sich wohl nach Choupo-Moting

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche soll bei der Suche nach einem Nachfolger für Randal Kolo Muani auch Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München auf der Liste geführt haben. Dies berichtete Bild. Allerdings soll nach einer ersten "losen Anfrage" relativ schnell klar gewesen sein, dass eine Verpflichtung finanziell nicht machbar sei. Choupo-Moting soll beim FC Bayern mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr kassieren. Eine solche Summe würde das Gehaltsgefüge der Eintracht komplett sprengen.

18.11.23, 16:12 Uhr: Bericht: Eintracht-Kandidat Durosinmi sagt Brighton ab

Eintracht Frankfurt hat möglicherweise einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Rafiu Durosinmi erzielt. Der Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion hatte nach Informationen der englischen Dailymail das Nachsehen im Werben um den Nigerianer in Diensten von Viktoria Pilsen. Durosinmi habe sich demnach für ein Engagement bei den Hessen entschieden. Der 20 Jahre alte Angreifer sehe dort die optimale Möglichkeit, seinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche befindet sich nach dem Last-Minute-Abgang von Randal Kolo Muani im vergangen Sommer auf der Suche nach einem Ersatz. Immer mehr deutet auf Durosinmi hin.

18.11.23, 09:44 Uhr: Trapp steht vor Einsatz in der Nationalelf

Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Marc-André ter Stegen hat Eintracht-Torhüter Kevin Trapp gute Chancen, am Samstagabend (20.45 Uhr) im Kasten zu stehen. Dann bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei ein Testspiel. Die Partie wird im Berliner Olympiastadion stattfinden. Ob Trapp wirklich im Tor steht, ist noch nicht ganz klar, aber er hat gute Karten. "Wir werden das Training abwarten und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Frankfurter Torhüter hat bereits sieben Mal für die Nationalelf zwischen den Pfosten gestanden.

17.11.23, 10:19 Uhr: Bericht: Krösche in Bremen auf der Liste

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche steht beim SV Werder Bremen auf der Liste, um Nachfolger von Ex-Manager Frank Baumann zu werden. Wie das Portal Deichstube berichtet, wollen die Hanseaten prüfen, ob es sinnvoll wäre, den Frankfurter auf ihre eigene Kandidaten-Shortlist zu setzen. Werder will dem Bericht zufolge unabhängig der Erfolgschancen alle Möglichkeiten prüfen und sich nicht vorwerfen lassen, es nicht bei allen Kandidaten wenigstens versucht zu haben. Krösche selbst hatte zuletzt aber immer wieder betont, Frankfurt nicht verlassen zu wollen. "Die Eintracht ist ein geiler Club", sagte er in der Länderspielpause. "Ich habe ehrlicherweise keine Ambitionen, was anderes zu machen. Ich fühle mich total wohl hier." Krösches Vertrag gilt bei der Eintracht noch bis 2025.

Markus Krösche schaut positiv in die Zukunft

17.11.23, 09:18 Uhr: Alario sorgt bei Körbel für Kopfschütteln

Eintracht-Reservist Lucas Alario sorgt bei Bundesliga-Rekordspieler Charly Körbel für Kopfschütteln. "Ich kann Lucas nicht verstehen, wir haben nur ihn als Strafraumstürmer und könnten ihn gut gebrauchen", sagte der sechsmalige Nationalspieler der FAZ. Alario spielt bei den Frankfurtern aktuell keine Rolle, obwohl mit Randal Kolo Muani im Sommer der größte Konkurrent im Sturm die Hessen verlassen hat. Ein Lob sprach Körbel Trainer Dino Toppmöller aus. "Er hatte es am Anfang schwer, aber er hat nie gemeckert, dass er plötzlich ohne Stürmer dastand, er hat einfach nach Lösungen gesucht, geduldig und hartnäckig gearbeitet und die Mannschaft entwickelt", so Körbel.

Lucas Alario schafft es bei der Eintracht derzeit nicht mal auf die Ersatzbank.

17.11.23, 08:09 Uhr: U21 gibt Knauff Kraft

Laut eigener Aussage zieht Eintracht-Allrounder Ansgar Knauff viel Kraft aus der Zeit bei der U21-Nationalmannschaft. "Die U21 gibt mir sehr viel", betonte der 21-Jährige vor dem EM-Qualifikationsspiel an diesem Freitag (18 Uhr) in Paderborn, "vor allem in der Phase nach der letzten Länderspielpause, da habe ich durch die Spielpraxis und auch nach meiner Vorlage zum 3:1 den Schwung mitgenommen nach Frankfurt". Im Anschluss lief es dann auch bei der Eintracht wieder besser für ihn. Bei den Hessen hat sich Knauff aktuell seinen Stammplatz wieder zurück erspielt.

Ansgar Knauff bejubelt sein Tor in Sinsheim

17.11.23, 07:50 Uhr: WM-Quali-Auftaktsiege für Marmoush und Chaibi

Omar Marmoush und Farès Chaibi haben in der WM-Qualifikation wichtige Auftaktsiege mit ihren Nationalmannschaften gefeiert. Marmoush gewann am Donnerstag mit Ägypten gegen Dschibuti mit 6:0 und kam dabei 81 Minuten zum Einsatz, Chaibi gewann mit Algerien mit 3:1 gegen Somalia und stand 61 Minuten auf dem Platz. Ein Remis fuhr Willian Pacho mit Ecuador in Venezuela ein, beim 0:0 stand der Verteidiger die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Eine Niederlage in der EM-Qualifikation musste hingegen Hugo Larsson einstecken, die Schweden, die sich nicht mehr für das Turnier in Deutschland qualifizieren können, verloren in Aserbaidschan mit 0:3. Larsson saß dabei neunzig Minuten lang auf der Bank. Ebenfalls nicht zum Einsatz kam Paxten Aaronson beim 3:0-Erfolg der USA in der Nacht auf Freitag gegen Trinidad und Tobago.

Omar Marmoush im Trikot von Ägypten

Eintracht Frankfurt will den im Sommer abgewanderten Randal Kolo Muani in der Winter-Transferperiode ersetzen. Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, die Liste der möglichen Kandidaten ist lang. Ein Überblick finden Sie hier.

16.11.23, 13:10 Uhr: Eintracht-Interesse? Groß weiß von nichts

Nationalspieler Pascal Groß hat am Donnerstag Berichte über einen möglichen Wechsel zu Eintracht Frankfurt dementiert. Der 32-Jährige, der aktuell bei Premier-League-Club Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht, betonte auf der Nationalmannschafts-Pressekonferenz, dass er keinen Kontakt zu den Hessen habe. "Ich habe von dem angeblichen Interesse gehört, aber ich weiß davon nichts. Von daher ist die Frage beantwortet", sagte er. Gleichwohl betonte Groß, der in Mannheim geboren wurde, dass er die Bundesliga und die Eintracht intensiv verfolge. "Die Eintracht hat es in den vergangenen Jahren sehr gut gemacht. Das ist ein großer, toller Traditionsverein."

16.11.23, 11:08 Uhr: Dina Ebimbe: "Die Atmosphäre war verrückt"

Eintracht-Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe brachte die Hessen erst mit seinem Last-Minute-Tor gegen den SC Freiburg in die Conference League. "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Das Spiel war sehr eng und wir brauchten unbedingt ein Tor", erinnerte sich der 22-Jährige im Klub-Magazin an diesen Tag zurück. Der VfL Wolfsburg unterlag im Parallelspiel gegen Hertha BSC mit 1:2 und somit war klar, dass die Eintracht nur ein Sieg ins internationale Geschäft bringen würde. Das Publikum peitschte das Team unentwegt an. "Die Atmosphäre war verrückt und ich glaube, dass es eines meiner schönsten Tore war, das ich natürlich nie vergessen werde", freute sich Dina Ebimbe.

16.11.23, 07:38 Uhr: Eintracht sucht bis zu vier neue Spieler

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche steht offenbar vor einem heißen Transferwinter. Wie Bild berichtet suchen die Hessen bis zu vier neue Spieler für den Kader. Neben einem klassischen "Wandstürmer" könnte auch ein schneller, dribbelstarker Angreifer kommen. Zudem will Krösche offenbar auch im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung nachjustieren. In der Abwehr ist die Eintracht, wie nun der Ausfall von Robin Koch aufzeigt, etwas zu dünn besetzt. Und auf der Sechser-Position könnte es ohne Ellyes Skhiri, der ab 13. Januar beim Afrika-Cup antritt, eng werden.

16.11.23, 07:33 Uhr: Bericht: Glasner hospitierte bei NBA-Team

Oliver Glasner, der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt, hat nach Informationen von Sport 1 beim NBA-Klub Golden State Warriors in San Francisco eine Woche hospitiert. Der Österreicher schied nach dem DFB-Pokal-Finale im Juni nach zwei Jahren bei den Hessen aus. Seinen größten Erfolg mit der Eintracht feierte Glasner am 18. Mai 2022. Damals gewann er mit seinem Team die Europa League gegen die Glasgow Rangers. Aktuell ist Glasner ohne Job. Sein Name wird nach der Entlassung von Urs Fischer bereits bei Union Berlin gehandelt.

15.11.23, 20:50 Uhr: Kaiserslautern verpflichtet Ex-Frankfurter Touré

Eintracht Frankfurts ehemaliger Innenverteidiger Almamy Touré hat sich dem 1. FC Kaiserlautern angeschlossen. Das gab sein neuer Verein am Mittwochabend bekannt. Touré spielte zwischen 2019 und 2023 für die Eintracht und kam in der Zeit auf 60 Einsätze in der Bundesliga. Auch am Europapokal-Sieg der Hessen im Mai 2022 hatte der Abwehrspieler mit seiner Leistung großen Anteil. Im Sommer hatte die Eintracht Tourés auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Daher war der 27-Jährige zuletzt vereinslos.

Almamy Touré in Fürth

