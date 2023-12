News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Toppmöller möchte lange bleiben +++ Marmoush und Skhiri gegen Gladbach wieder fit +++ Bericht: Van de Beek beim Medizincheck +++ Stand: 19.12.2023 15:59 Uhr

19.12.23, 15:59 Uhr: Toppmöller möchte lange bleiben

Ungeachtet der jüngsten Ergebniskrise hat Eintracht-Coach Dino Toppmöller kein bisschen Freude an seinem ersten Cheftrainerposten in der Fußball-Bundesliga verloren. Im Gegenteil. "Es war auf jeden Fall sehr herausfordernd, macht mir auch sehr viel Spaß", sagte der 43 Jahre alte Ex-Spieler nach einem halben Jahr beim hessischen Club vor der letzten Partie vor der Winterpause am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. "Ich bin gerne hier und habe Lust, lange hierzubleiben." Trotz wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in zuletzt sieben Spielen, sieht er den Tabellenachten "auf einem guten Weg" unterwegs, "auch, wenn die letzten Ergebnisse es nicht so widerspiegeln".

19.12.23, 14:13 Uhr: Toppmöller wünscht sich von Außenbahn mehr Torgefahr

Mit Blick auf das Frankfurter Offensivspiel wünscht sich Eintracht-Trainer Dino Toppmöller mehr Torgefahr von seinen Außenbahnspielern. "Grundsätzlich sind das Positionen, wo du Assists und Tore haben möchtest - da haben wir Luft nach oben", sagte Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Mönchengladbach (Mittwoch, 20.30 Uhr). Damit nahm er - je nach System - Spieler wie Dina Ebimbe, Philipp Max und Ansgar Knauff in die Pflicht, die typischerweise über die Flügel kommen. Letzterer sei auf einem guten Weg, so der Trainer der Hessen und weiter: "Die Jungs haben das bislang gut gemacht, aber ein paar Assists und Törchen mehr könnten es sein."

19.12.23, 13:46 Uhr: Marmoush und Skhiri gegen Gladbach wieder fit

Eintracht Frankfurt kann im letzten Spiel der Hinrunde am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf Stürmer Omar Marmoush und Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri setzen. Marmoush fehlte zuletzt wegen einer Erkrankung und Gelb-Sperre, Skhiri wegen einer Oberschenkelverletzung. Beide sind nun wieder einsatzfähig, versicherte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller bei der Pressekonferenz am Dienstag. Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Farès Chaïbi, der auch gesundheitlich angeschlagen war. Er sei wieder "bei 100 Prozent", so der Eintracht Coach. Offen ist dagegen der Einsatz der beiden Abwehrspieler Willian Pacho (krank) und Robin Koch (Knieverletzung). Bei beiden ist Toppmöller aber zuversichtlich, dass sie bis morgen wieder fit sind und damit gegen Gladbach spielen können.

19.12.23, 10:45 Uhr: Bericht: Van de Beek bei Medizincheck in Frankfurt

Mittelfeldspieler Donny van de Beek soll aktuell bei der medizinischen Untersuchung in Frankfurt sein. Das berichtet Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano auf X. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Eintracht van de Beek von Manchester United ausleiht und sich eine Kaufoption offen hält. Der Mittelfeldspieler soll für die Hessen insgesamt 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Am Montagabend hatte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung im hr-heimspiel noch erklärt, dass bei dem Deal "einiges" fehlen würde. Nun sieht es nach einem zeitnahem Abschluss aus.

19.12.23, 07:53 Uhr: Hardung: "Saint-Gilloise wird eine Herausforderung"

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung warnt vor dem kommenden Gegner der Frankfurter in der Zwischenrunde der Conference League. Union Saint-Gilloise sei die "erwartet schwere Herausforderung", so Hardung am Montag im hr-heimspiel und weiter: "Man sieht, wie sie es eben in der belgischen Liga machen - das ist schon sehr gut." Union Saint-Gilloise führt aktuell die Tabelle der belgischen Pro League an. "Nichtsdestotrotz haben wir den Anspruch, dort weiterzukommen, aber es wird eine Herausforderung werden", ist sich Hardung sicher. Die Spiele gegen die Belgier werden am 15. und 22. Februar ausgetragen.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung hat sich im hr-heimspiel zur möglichen Verpflichtung von Donny van de Beek geäußert. "Es macht keinen Sinn, irgendwas offiziell zu bestätigen, was noch nicht unter Dach und Fach ist", sagte er. Auf Nachfrage erklärte Hardung, es fehle aktuell "einiges", unter anderem der Medizincheck, Verträge und die finale Zusage des Spielers sowie seines aktuellen Vereins Manchester United. Solche Deals könnten immer wieder auch platzen, warnte Hardung. Die Sendung läuft am Montagabend um 23.10 Uhr im hr-fernsehen und ist schon jetzt auf hessenschau.de zu sehen.

18.12.23, 16:38 Uhr: Eintracht fürchtete Zerreißprobe

Eintracht-Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat in einer Medienrunde am Montag erklärt, warum die Hessen für den umstrittenen Investoreneinstieg in der DFL gestimmt haben. Natürlich gehe es darum, frisches Geld in die Liga zu bekommen, um mit den anderen europäischen Ligen konkurrieren zu können. "Wir machen das, um wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Frankenbach, der die Premier League aber als quasi uneinholbar bezeichnete. Darüber hinaus stärke die mit dem Investoreneinstieg verbundene zentrale Vermarktung der Liga die Solidargemeinschaft der 1. und 2. Bundesliga. "Hätten wir uns gegen diesen Investorenprozess ausgesprochen, glaube ich, dass es zur Zerreißprobe gekommen wäre", ist Frankenbach überzeugt.

18.12.23, 15:05 Uhr: Toppmöller hat Respekt vor Union Saint-Gilloise

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat sich nach der Conference-League-Auslosung zu Union Saint-Gilloise geäußert. "Mit Union Saint-Gilloise wartet ein starker Gegner auf uns, der sich in den letzten Jahren auf internationaler Bühne einen Namen gemacht hat", sagte Toppmöller. "In Erinnerung sind vor allem die Erfolge gegen Union Berlin, aber auch die Auftritte gegen Leverkusen im Viertelfinale der Europa League in der vergangenen Saison." Die Frankfurter müssen am 15. uns 22. Februar in der Zwischenrunde gegen den aktuellen belgischen Tabellenführer ran. "Wir werden die Aufgabe mit Respekt angehen und wollen unbedingt ins Achtelfinale einziehen."

18.12.23, 14:15 Uhr: Eintracht in der Conference League gegen Union Saint-Gilloise

Eintracht Frankfurt trifft in der Zwischenrunde der Conference League auf Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Die Spiele finden am 15. und 22. Februar statt, wobei bereits feststeht, dass die Frankfurter zunächst auswärts antreten müssen. Die Eintracht hatte sich als Zweiter der Conference-League-Gruppe für die Zwischenrunde qualifiziert, im Gegner-Lostopf waren die Gruppendritten der Europa League.

18.12.23, 09:43 Uhr: Der Eintracht fehlt ein Stürmer

Eintracht Frankfurt hält bei Bayer Leverkusen 45 Minuten gut mit, muss sich am Ende aber verdient mit 0:3 geschlagen geben. Den Unterschied macht Victor Boniface, der an allen drei Toren der Gastgeber maßgeblich beteiligt war. Der Eintracht-Sturm ist ohne den gesperrten Omar Marmoush hingegen eher ein laues Lüftchen. Hier gibt es die Analyse zum Spiel in fünf Punkten.

18.12.23, 07:24 Uhr: Eintracht fiebert Auslosung entgegen

Eintracht Frankfurt wird am Montag um 14 Uhr erfahren, wer der Gegner in der Zwischenrunde der Conference League ist. Da die Hessen ihre Gruppe nur auf Platz zwei abgeschlossen haben, treffen sie auf einen Gruppendritten der Europa League. Die möglichen Gegner sind Olympiakos Piräus, Ajax Amsterdam, Betis Sevilla, Sturm Graz, Servette Genf, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa und Molde FK. Die Auslosung steigt in der UEFA-Zentrale in Nyon. Ausgetragen werden die Spiele werden am 15. und am 22. Februar 2024, das Finale steigt am 29. Mai in Athen.

17.12.23, 21:24 Uhr: Toppmöller ärgert Koch-Verletzung

Eintracht-Verteidiger Robin Koch droht das letzte Heimspiel des Jahres gegen Borussia Mönchengladbach nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Leverkusen zu verpassen. Trainer Dino Toppmöller war nach Abpfiff sauer: "Ich glaube, dass es für jeden Trainer sehr ärgerlich ist, wenn es klar Abseits ist und der Spieler trotzdem 30 Meter nachverteidigen muss. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man das laufen lässt." Koch hatte sich nach rund einer Stunde bei einer solchen Aktion verletzt, er klagt über Fersen- und Achillessehnenprobleme. Toppmöller ging gar auf den vierten Offiziellen zu und erklärte ihm: "Ich kann verstehen, dass man weiterlaufen lässt, wenn es knapp ist, damit der VAR eingreifen kann. Aber wenn wir von zwei bis drei Metern Abseits sprechen, dann habe ich kein Verständnis dafür, dass die Fahne nicht gehoben wird und es Verletzungsrisiko gibt."

17.12.23, 20:26 Uhr: Trapp nimmt 0:1 auf sich

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp hat den ersten Gegentreffer durch Victor Boniface bei der 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am Sonntag auf sich genommen. Der Nigerianer hatte Trapp aus halblinker Position überwunden, unhaltbar war der Ball aber nicht. "Das 0:1 geht klar auf meine Kappe, den muss ich auch an einem nicht-guten Tag haben. Das tut mir leid für die Mannschaft", sagte Trapp bei DAZN. Insgesamt bescheinigte Trapp den Hessen vor allem in der ersten Hälfte eine Top-Leistung, danach sei Leverkusen einfach zu stark gewesen. "Man muss zugeben, dass sie verdient gewonnen haben."

17.12.23, 19:24 Uhr: Bayer lässt Eintracht keine Chance

Eintracht Frankfurt musste sich am Ende deutlich mit 0:3 (0:1) bei Bayer Leverkusen geschlagen geben. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen die Gastgeber nur einmal durch, Victor Boniface netzte ein (14.). In der zweiten Halbzeit wurde Bayer dann aber immer stärker. Jeremie Frimpong (51.) und Florian Wirtz (57.) schraubten das Ergebnis für den Spitzenreiter in die Höhe. Neben der klaren Niederlage gab es eine weitere Hiobsbotschaft für die Eintracht: Robin Koch musste nach 64 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller rutscht dadurch auf Tabellenplatz acht ab.

17.12.23, 18:34 Uhr: Toppmöller: "Würden uns auf van de Beek freuen"

Eintracht Frankfurt arbeitet am Transfer von Donny van de Beek, der noch bis 2025 bei Manchester United unter Vertrag steht. "Noch ist es nicht unser Spieler", erklärte Trainer Dino Toppmöller vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen bei DAZN. "Dass er ein herausragend guter Fußballer ist, ich glaube, das wissen alle, die sich mit Fußball ein bisschen auskennen.“"Der 43-Jährige will sich in dieser Personalie aber noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen: "Wir müssen schauen, das Ding ist ja noch nicht durch, es ist noch nicht final entschieden. Wenn er kommt, würden wir uns darauf freuen."

17.12.23, 16:37 Uhr: Chaibi, Dina Ebimbe und Trapp sind rechtzeitig fit

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann beim Duell in Leverkusen auf die zuvor fraglichen Farés Chaibi, Junior Dina Ebimbe und Kevin Trapp setzen. Somit gibt es im Vergleich zum Spiel in der Vorwoche beim FC Bayern München nur eine Veränderung: Niels Nkounkou ersetzt den gelbgesperrten Omar Marmoush.

17.12.23, 16:03 Uhr: Stepanovic: "Toppmöller fährt Achterbahn"

Eintracht-Legende Dragoslav Stepanovic hat seinen früheren Klub weiterhin genauestens im Blick. Trainer Dino Toppmöller habe am Anfang Mannschaft und System gesucht. "Nach dem Sieg gegen Heidenheim lief es zunächst wunderbar, dann kamen wieder vier Spiele mit null Punkten. Toppmöller fährt mit seinem Team Achterbahn", sagte Stepanovic dem TV-Sender Sport 1 vor dem Duell bei Bayer Leverkusen. Insgesamt stehe die Eintracht aber noch auf einem guten Platz in der Bundesliga. Eine Bewertung über Toppmöllers Zeit wollte Stepanovic aber noch nicht vornehmen: "Wir können seine Arbeit beurteilen, wenn die Saison zu Ende ist. Toppmöller steht vor seiner zweiten Vorbereitung. Er muss analysieren, was er verbessern und was er beibehalten kann." Das große Ziel solle lauten, "aus der „launischen Diva“ eine „sichere Diva“ zu machen".

17.12.23, 09:23 Uhr: Alonso: "Eintracht eine der Topmannschaften der Liga"

Vor dem Bundesligaspiel der Frankfurter Eintracht bei Bayer Leverkusen hat Bayer-Coach Xabi Alonso die Hessen gelobt. "Frankfurt hat eine gute Mannschaft und einen guten Trainer. Wir sind auf ein Spiel mit hohem Tempo eingestellt. Sie sind sehr dynamisch und aus meiner Sicht eine der Topmannschaften der Bundesliga - unabhängig davon, was die Tabelle sagt", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Das Wichtigste zum Spiel lesen Sie hier.

16.12.23, 14:20 Uhr: Medizincheck von Van de Beek wohl nächste Woche

Donny Van de Beek steht nach Informationen von Sky kurz davor, einen Vertrag bei der Eintracht zu unterschreiben. Die Details zwischen der SGE und Manchester United seien geklärt, der Mittelfeldspieler soll in der kommenden Woche zum Medizincheck in Frankfurt eintreffen. Wenn nichts dazwischenkommt, werde der Wechsel kurz darauf verkündet. Laut Sky handelt es sich um ein Leihgeschäft bis Saisonende. Die Eintracht müsse allerdings keine Leihgebühr bezahlen und könne den 26-Jährigen dank einer Klausel im Sommer für weniger als zehn Millionen Euro fest verpflichten.

16.12.23, 09:58 Uhr: Alario nach Argentinen geflogen

Eintracht-Stürmer Lucas Alario ist nach Angaben von Sport1 am nach Argentinien geflogen. Die Reise in die Heimat sei mit den Hessen abgestimmt. Der 31-Jährige soll sich nach einem neuen Verein umsehen, zu dem er im Winter wechseln kann. Laut UOL Esporte soll der brasilianische Klub Internacional Porto Alegre Interesse signalisiert haben.

15.12.23, 17:43 Uhr: Bericht: Eintracht mit van de Beek einig

Donny van de Beek wird ab kommendem Jahr für Eintracht Frankfurt auflaufen. Das berichtet Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano bei X. Demnach gäbe es zwischen dem Mittelfeldspieler und den Hessen bereits eine mündliche Einigung. Van de Beek steht aktuell bei Manchester United unter Vertrag und soll angeblich bis Juni nach Frankfurt ausgeliehen werden. Auch Fußballexperte Florian Plettenberg bestätigte diese Meldung am Freitagnachmittag. Demnach wolle die Eintracht den Deal noch in diesem Jahr abschließen, damit van de Beek beim Trainingsauftakt am 2. Januar dabei sein könne, so Plettenberg.

15.12.23, 16:19 Uhr: Toppmöller: Leverkusen "ein Riesen-Brett"

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hat einen enormen Respekt vor dem nächsten Bundesliga-Gegner Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr). "Wir messen uns mit der in Deutschland aktuell besten Mannschaft", erklärte der Frankfurter Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Bei der Bayer-Elf würde man klar die Handschrift von Trainer Xabi Alonso erkennen, fügte Toppmöller hinzu. "Das wird ein Riesen-Brett, das wir da zu bohren haben. Leverkusen hat enorm viel Spielintelligenz." Für einen Sieg müsse sein Team an das Leistungs-Optimum kommen. "Dazu brauchen wir das Quäntchen Glück", so Toppmöller.

