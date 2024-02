News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Toppmöller: "Das war zu schlecht" +++ Schwache Eintracht verliert in Köln +++ Smolcic und Skhiri in der Startelf +++ Stand: 03.02.2024 21:50 Uhr

03.02.24, 21:50 Uhr: Toppmöller: "Das war fußballerisch zu schlecht"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller ist nach dem 0:2 seiner Mannschaft in Köln von der Leistung enttäuscht. "Das war in der ersten Halbzeit fußballerisch zu schlecht, es war von der Aggressivität und vom Anlaufverhalten her nicht gut genug, es war insgesamt zu wenig", sagte Toppmöller nach dem Spiel. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Wir haben von der ersten Minute an die Zweikämpfe nicht angenommen. Wir hatten keine Zielstrebigkeit in unserem Spiel, das war in den letzten Wochen auch so, obwohl die Ergebnisse gepasst haben. Potenzial ist das eine, das andere ist, es auf den Platz zu bringen, um Spiele zu gewinnen. So können wir nicht auftreten."

03.02.24, 20:24 Uhr: Schwache Eintracht verliert verdient in Köln

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga eine enttäuschende Niederlage hinnehmen müssen. Beim 1.FC Köln verloren die Hessen am Samstagabend im Topspiel mit 0:2 (0:0). Der von Frankfurt ausgeliehene Faride Alidou hatte die Kölner nach einem Standard in Führung gebracht (68.). Nach einem katastrophalen Fehlpass von Hrvoje Smolcic schloss Jan Thielmann einen Konter zum 2:0 ab (80.). Bei der Eintracht, die eine außerordentlich schwache Vorstellung zeigte, mussten zudem Niels Nkounkou (66.) und Tuta (83.) mit Gelb-Rot vom Platz. Die Eintracht verpasste durch die Niederlage die Chance, in der Tabelle vorübergehend auf den fünften Platz vorzurücken.

03.02.24, 17:38 Uhr: Smolcic und Skhiri in der Startelf

Eintracht Frankfurt startet mit Hrvoje Smolcic und Ellyes Skhiri in die Partie beim FC (18.30 Uhr). Im Vergleich zum Sieg gegen Mainz nicht dabei sind Willian Pacho (gesperrt) und Donny van de Beek (auf der Bank). Jean-Meatteo Bahoya und Hugo Ekitiké stehen im Kader und könnten als Joker kommen.

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - Tuta, Koch, Smolcic, Nkounkou - Larsson, Skhiri - Ebimbe, Götze, Knauff - Kalajdzic.

03.02.24, 12:39 Uhr: Skhiri gegen Ex-Verein "sehr motiviert"

Ellyes Skhiri trifft am Samstag (18.30 Uhr) mit der Eintracht auf seinen Ex-Verein Köln. "Natürlich ist es ein spezielles Spiel für mich. Ich freue mich darauf", sagte er im vereinseigenen Interview. "Ich bin sehr motiviert." Skhiri erwartet ein "intensives Spiel" gegen den FC, der in akuter Abstiegsgefahr ist und für den der Tunesier insgesamt 133 Mal auf dem Platz stand. "Sie werden alles geben, wir müssen bereit sein."

03.02.24, 09:52 Uhr: Eintracht will sich in Spitzengruppe festsetzen

Eintracht Frankfurt hofft im Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Köln auf die Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie. Das in diesem Jahr noch ungeschlagene Team von Trainer Dino Toppmöller will sich mit einem Sieg beim vom Abstieg bedrohten Tabellen-16. am Samstag (18.30 Uhr) in der Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen. Die Eintracht kann auf Platz fünf springen und zudem den Rückstand auf den BVB (Rang vier) verkürzen, der am Freitag in Heidenheim nur 0:0 gespielt hat. Hier gibt es alles Wichtige zum Spiel.

02.02.24, 12:35 Uhr: Toppmöller spürt gestiegene Erwartungshaltung

Nach der Verpflichtung von Hugo Ekitikè und den bereits zuvor eingetüteten Transfers von Donny van de Beek, Sasa Kalajdzic und Jean-Matteo Bahoya geht Eintracht Frankfurt ambitioniert in den Rest der Saison. Trainer Dino Toppmöller wollte auf der Pressekonferenz am Freitag zwar keine konkreten Ziele ausgeben. Es sei aber klar, "dass die Erwartungshaltung steigt". Es gehe nun erst einmal darum, dass sich die Neuzugänge schnell integrieren. "Dann können wir irgendwann über Tabellenplätze sprechen. Wir wollen uns nicht mit den Bayern messen, aber wir wollen uns entwickeln."

02.02.24, 12:21 Uhr: Ekitiké schon Option für Köln

Eintracht-Neuzugang Hugo Ekitiké könnte schon am Samstag (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln erstmals im Kader von Eintracht Frankfurt stehen. Trainer Dino Toppmöller warnte zwar vor einer zu großen Erwartungshaltung und mahnte zur Geduld. Er wolle es aber "nicht ausschließen", dass Ekitiké direkt zum Aufgebot gehört. "Er selbst würde am liebsten schon spielen." Definitiv nicht dabei ist der gelbgesperrte Innenverteidiger Willian Pacho, der erkrankte Omar Marmoush weilt zudem derzeit noch in Ägypten und wird erst am Sonntag nach Frankfurt zurückkehren.

02.02.24, 09:11 Uhr: Ekitiké: Wollte nur nach Frankfurt

Neuzugang Hugo Ekitiké hat sich in einem Video auf den sozialen Kanälen von Eintracht Frankfurt zum Wechsel geäußert: "Es war sehr stressig, ich habe lange auf diesen Transfer gewartet. Ich freue mich hier zu sein und kann den Start kaum erwarten", so der 21-Jährige. Bereits im Sommer hatte es Anbahnungen zwischen Klub und Spieler gegeben. So bestätigte es auch Vorstand Markus Krösche: "Es war ein langer Weg, wir hatten schon im Sommer Interesse an ihm bekundet. Da hat es aus verschiedenen Gründen nicht funktionert, jetzt schon." Der Angreifer hatte im Winter den klaren Plan, zur Eintracht zu wechseln. "Ich wollte nur nach Frankfurt. Es ist für mich der richtige Schritt in meiner Karriere. Ich hatte gute Gespräche mit Markus und dem Trainer. Ich habe gemocht, was sie mir berichtet haben." Bezüglich seiner Position meinte er, dass er zwar Stürmer sei, aber in der Offensive verschiedene Rollen einnehmen könne.







02.02.24, 07:10 Uhr: Bericht: Hellmann und Krösche stimmen Paris-Präsidenten um

Der Transfer von Hugo Ekitiké von Paris zur Eintracht schien noch am Mittwoch geplatzt, schreibt die Frankfurter Rundschau. Doch die Eintracht-Delegation mit Markus Krösche und dem spät hinzugezogenen Axel Hellmann soll den Pariser Präsidenten Nasser Al-Khelaifi von der 30-Millionen-Euro-Forderung abgebracht haben. "Das Gesamtvolumen der Ablöse beträgt 20 Millionen Euro - plus möglicher Bonuszahlungen, die aber über die Jahre hinweg gestreckt und stark erfolgsabhängig sind", so die Rundschau in ihrem Artikel am Freitag. Der 21 Jahre alte Angreifer ist zunächst bis zum Sommer ausgeliehen. Dann werde die Eintracht ihn fest unter Vertrag nehmen, wie mehrere Medien berichten.

01.02.24, 21:57 Uhr: Aaronson per Leihe zu Arnheim

Eintracht Frankfurt verleiht Mittelfeldspieler Paxten Aaronson bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Das gaben die Hessen am Donnerstagabend bekannt. Der 20-jährige US-Amerikaner kam vergangenes Jahr zur Eintracht und soll nun in Arnheim mehr Spielpraxis sammeln. "Paxten ist und bleibt ein sehr talentierter Spieler, von dem wir nach wie vor fest überzeugt sind. Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, regelmäßig Pflichtspiele zu bestreiten, weshalb wir uns zu dieser Leihe entschlossen haben", so Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.

Paxten Aaronson kam für rund vier Millionen Euro zur Eintracht.

01.02.24, 20:20 Uhr: Bericht: 3,5 Millionen Euro Leihgebühr für Ekitike

Die Leihe von Stürmer Hugo Ekitike bis zum Saisonende koste die Eintracht 3,5 Millionen Euro. Das berichtet die Bild-Zeitung. Falls die Frankfurter die Kaufoption ziehen möchte, würde das rund 16 Millionen Euro kosten, heißt es in dem Bericht weiter. Das wäre die zweithöchste Summe, die die Hessen jemals für einen Spieler bezahlt haben. Nur Stürmer Luka Jovic wäre teurer gewesen. Bei ihm lag die Ablösesumme bei rund 22 Millionen Euro. Dennoch hat die Eintracht gut verhandelt, denn Paris soll zunächst eine Ablösesumme von über 30 Millionen Euro für Ekitike gefordert haben.

Die Eintracht leiht Hugo Ekitike aus und besitzt dann eine Kaufoption

01.02.24, 19:01 Uhr: Offiziell: Hugo Ekitike kommt per Leihe

Hugo Ekitike wird künftig für Eintracht Frankfurt auf Torejagd gehen. Der 21-jährige Stürmer kommt per Leihe bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain zu den Hessen. Das gab die Eintracht am Donnerstagabend offiziell bekannt. Im Anschluss haben die Frankfurter eine Kaufoption. "Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potential schon unter Beweis gestellt hat", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über seinen Neuzugang. Und weiter: "Wir sind glücklich, dass der Transfer vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktioniert hat. Wir geben ihm natürlich die Zeit, die er benötigt, um anzukommen."







01.02.24, 15:42 Uhr: Medien: Einigung bei Ekitike

Eintracht Frankfurt und Paris Saint-Germain scheinen sich in Sachen Hugo Ekitike einig geworden zu sein. Das melden zumindest mehrere Medien übereinstimmend. Laut Fabrice Hawkins vom französischen RMC Sport leihen die Hessen den Angreifer bis Saisonende aus und haben im Anschluss eine Kaufpflicht. Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 30 Millionen Euro plus eine Weiterverkaufsbeteiligung belaufen. Der Spieler sei bereits auf dem Weg nach Frankfurt, wo er noch vor 18 Uhr den Medizincheck absolvieren soll. Transfermarktexperte Fabrizio Romano bestätigte den Bericht.

Soll die Frankfurter Offensive beleben: Hugo Ekitike

Eintracht-Neuzugang Jean-Mattéo Bahoya hat bei seiner Vorstellung verraten, wo er am liebsten spielt. "Meine Lieblingsposition ist auf dem linken Flügel. Da fühle ich mich am wohlsten, damit ich mit meinem rechten Fuß aufs Tor schießen kann", sagte er in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Festgelegt ist er auf diese Position aber nicht. "Durch meine Ausbildung kann ich auf verschiedenen Positionen spielen, auch als Zehner, auf dem rechten Flügel oder als Stürmer", so Bahoya.

01.02.24, 11:00 Uhr: Deadline-Day im Liveticker

Wer die volle Dröhnung Deadline Day möchte, findet sie in unserem Deadline-Day-Transferticker. Krachertransfers, Panikläufe, Halb-Wahrheiten und windige Gerüchte - Stephan Reich geleitet Sie sicher durch den Transferschluss-Wahnsinn.

01.02.24, 09:47 Uhr: Bericht: Eintracht verleiht auch Aaronson

Der Nächste, bitte: Nach Jens Petter Hauge und Jessic Ngankam steht nun auch Paxten Aaronson vor einer Leihe. Laut Sky-Journalist Patrick Berger ist Aaronson auf dem Weg in die Niederlande und soll sich Vitesse Arnheim anschließen. Bei der Eintracht hat es der 20-Jährige in dieser Saison auf 14 Pflichtspiel-Einsätze gebracht und dabei zwei Tore vorbereitet.

01.02.24, 09:11 Uhr: Fix! SGE verleiht Ngankam nach Mainz

Was sich in den letzten Tagen bereits angedeutet hat, ist nun offiziell. Eintracht Frankfurt verleiht Stürmer Jessic Ngankam bis Saisonende zu Mainz 05. Das gaben beide Vereine am Donnerstagmorgen bekannt. "Für Jessic ist es wichtig, viele Einsatzminuten zu bekommen. In Mainz hat er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Wir wünschen ihm alles Gute für diesen Schritt", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Ngankam selbst freut sich auf die neue Herausforderung in Mainz und möchte "gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen alles geben, damit wir den Klassenerhalt packen", wird er auf der Webseite der Mainzer zitiert.

31.01.24, 19:09 Uhr: Eintracht bestätigt Hauge-Abgang

Jens Petter Hauge wird Eintracht Frankfurt auf Leihbasis verlassen. Der Norweger schließt sich bis zum Ende des Jahres 2024 seinem Heimatverein FK Bodø/Glimt an. Das meldete die Eintracht am Mittwochabend. Der amtierende norwegische Meister verfügt demnach über eine Kaufoption. "Für Jens Petter ist es wichtig, zu spielen. Die Möglichkeit wird er in Bodø haben", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Für die Eintracht hat Hauge seit 2021 insgesamt 55 Pflichtspiele absolviert. In der Saison 2022/2023 war er an Gent ausgeliehen.

31.01.24, 18:50 Uhr: Bericht: Eintracht verleiht Ngankam nach Mainz

Jessic Ngankam wird offenbar auf Leihbasis zu Mainz 05 wechseln. Informationen von Sky zufolge absolvierte der Stürmer am Mittwoch den Medizincheck bei den Mainzern. Demnach soll es eine Leihe ohne Kaufoption geben. Ngankam war im Sommer von Hertha zur Eintracht gekommen und hat bislang 23 Pflichtspiele für die Frankfurter absolviert, allerdings keines davon über 90 Minuten.

31.01.24, 15:31 Uhr: Götze rechnet nicht mit EM-Nominierung

Eintracht-Mittelfeldspieler Mario Götze geht aktuell nicht davon aus, dass er im Sommer bei der Fußball-EM in Deutschland als Spieler dabei ist. "Das ist für mich aktuell kein Thema, da verschwende ich derzeit auch keinen Gedanken daran, der Fokus liegt auf meiner Familie und der Eintracht", sagte Götze am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Profi-Camp. "Ich bin ja auch in einem gewissen Alter und möchte auch eine gewisse Rolle einnehmen und ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Man soll ja niemals nie sagen, aber ich habe mich damit ehrlich nicht befasst."

31.01.24, 07:50 Uhr: Transfer-Endspurt beginnt

Am Donnerstag um 18 Uhr schließt in der deutschen Bundesliga das Wintertransferfenster. Bis dahin könnte es bei Eintracht Frankfurt noch eine hektische Zeit werden. Im Mittelpunkt steht die Personalie Hugo Ekitike. Die Hessen wollen den Stürmer von Paris St. Germain unbedingt verpflichten, doch die Einigung mit PSG gestaltet sich schwierig. Zudem sollen Jessic Ngankam, Jens Petter Hauge, Paxton Aaronson und Hrvoje Smolcic verliehen werden.

Auch Jessic Ngankam (oben) soll verliehen werden

30.01.24, 17:15 Uhr: Eintracht Frankfurt setzt auf Talente

Jean-Matteo Bahoya ist schon da, mit Hugo Ekitike könnte der nächste hochtalentierte Spieler bald zu Eintracht Frankfurt wechseln. Die Eintracht mausert sich zu einer spannenden Adresse für junge Talente. Manche gehen durch die Decke, andere werden den Erwartungen nicht gerecht. Sportlich und finanziell lohnt sich der Weg, aber er birgt auch Risiken.

30.01.24, 14:45 Uhr: Bericht: Hauge geht in die Heimat

Bei Eintracht Frankfurt könnte der nächste Abgang bevorstehen. Wie fussball.news berichtet, verlässt Jens Petter Hauge die Eintracht in Richtung Heimat. Demnach wird der 23-Jährige zu seinem Heimatverein Bodo/Glimt zurückkehren und sich dem amtierenden norwegischen Meister und Conference-League-Teilnehmer auf Leihbasis anschließen. Eine Kaufoption soll es nicht geben. Hauge war 2021 zu den Hessen gewechselt, aber nie über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen.

30.01.24, 12:22 Uhr: Medien: Bergvall nicht nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt wird im Werben um Schweden-Talent Lucas Bergvall von Djugardens IF wohl den Kürzeren ziehen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat der beinahe 18-Jährige klar gemacht, dass er im Sommer unbedingt zum FC Barcelona wechseln möchte. Die Eintracht habe bislang zwar das höchste Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben, die Katalanen sollen aber noch in dieser Woche finanziell nachlegen. Angeblich sind die Spanier bereit, sieben Millionen Euro fix und weitere drei Millionen Euro an Boni zu bezahlen.

Eintracht Frankfurt soll an Lucas Bergvall interessiert sein

30.01.24, 10:37 Uhr: Marmoush-Heimreise verzögert sich wegen Erkältung

Die Rückreise von Eintracht-Stürmer Omar Marmoush nach Frankfurt verzögert sich. Marmoush war am Sonntagabend mit seiner ägyptischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup ausgeschieden. Eigentlich war der 24-jährige Stürmer bereits am Montagabend, spätestens am Dienstag in Frankfurt zurückerwartet worden. Doch nun hat eine Erkältung den Zeitplan durcheinandergebracht. Marmoush hält sich wegen der Erkältung aktuell noch in Ägypten auf, wann er die Rückreise nach Frankfurt antreten kann, ist unklar. Die Eintracht hofft weiterhin, dass Marmoush bis zu ihrem nächsten Bundesliga-Spiel am Samstag beim 1.FC Köln (18.30 Uhr) wieder fit ist.

Zufrieden sieht anders aus: Marmoush steht nach drei Unentschieden im Achtelfinale

