News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Larsson will torgefährlicher werden +++ Younes hält sich bei Schalke fit +++ Eintracht für Larsson der "perfekte Klub" +++ Stand: 11.04.2024 07:38 Uhr

11.04.24, 07:36 Uhr: Larsson will torgefährlicher werden

Hugo Larsson ist zufrieden mit seiner persönlichen Entwicklung bei der Eintracht, sagte der Schwede am Mittwoch in einer Medienrunde. Er habe "mehr gespielt, als ich erwarten konnte". In 32 Pflichtspielen stand der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler für die Hessen bisher auf dem Platz. Verbesserungspotenzial aber sieht er bei sich sehr wohl: "Ich will torgefährlicher werden." Dafür arbeite er abseits des Rasens auch regelmäßig mit den Frankfurter Videoanalysten zusammen. Es gehe zudem darum, sein eigenes Spiel im Ballbesitz vertikaler zu gestalten. Als fußballerisches Vorbild nennt Larsson dabei den Mittelfeld-Regisseur des FC Arsenal, Declan Rice.

10.04.24, 16:52 Uhr: Younes hält sich bei Schalke fit

Der ehemalige Frankfurter Profi Amin Younes trainiert aktuell beim U23-Team des FC Schalke 04 mit. Wie unter anderem der Kicker am Mittwoch berichtet, hält sich der einstige Hoffnungsträger und Ex-Nationalspieler beim Regionalligisten fit. Younes, der zuletzt bei Al Ettifaq in Saudi-Arabien spielte und seit dieser Saison vereinslos ist, kickte am Mittwoch unter anderem an der Seite von Pierre-Michel Lasogga und den beiden suspendierten Profis Dominick Drexler und Timo Baumgartl. Eine Verpflichtung des Spielmachers ist von Schalker Seite aber wohl nicht angedacht.

10.04.24, 15:38 Uhr: Eintracht für Larsson der "perfekte Klub"

Shootingstar Hugo Larsson sieht seine nahe Zukunft offenbar bei der Eintracht. Der 19-jährige Schwede, der bei den Frankfurtern einen Vertrag bis 2028 besitzt, macht nicht den Anschein, den Verein im Sommer wechseln zu wollen. Klar, man wisse nie im Fußballgeschäft, so Larsson am Mittwoch bei einer Medienrunde, aber: "Ich bin sehr glücklich in Frankfurt und habe einen sehr langen Vertrag unterschrieben. Hier kann ich mich gut entwickeln, es ist der perfekte Klub für mich." Irgendwann sei die englische Premier League, wie für viele Skandinavier, zwar ein Traum, "aber ich habe keinen Stress".

10.04.24, 15:00 Uhr: Ekitiké droht weiter auszufallen

Eintracht Frankfurt muss womöglich auch im schwierigen Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim VfB Stuttgart auf Stürmer Hugo Ekitiké verzichten. Der junge Franzose, der im Januar mit großem Fitnessrückstand nach Frankfurt gekommen war, laboriert noch immer an Schmerzen im Adduktorenbereich und trainierte auch am Mittwoch nur individuell. Sein Einsatz ist fraglich. Ein Fragezeichen steht zudem weiter hinter Ellyes Skhiri. Der Tunesier absolvierte aber zumindest Teile des Trainings und könnte am Samstag in den Kader zurückkehren. Wieder voll mit dabei war Mario Götze.

10.04.24, 07:36 Uhr: Toppmöller bastelt an der Aufstellung

Flügelspieler Junior Dina Ebimbe und Innenverteidiger Tuta fehlen gesperrt, Mittelfeld-Stabilisator Ellyes Skhiri fehlte zu Wochenbeginn im Training, auch hinter Stürmer Hugo Ekitké steht weiter ein Fragezeichen. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller stellt das vor dem Spiel in Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) vor Probleme.

09.04.24, 15:00 Uhr: Schmitt soll U21-Trainer werden

Eintracht Frankfurt setzt wohl auch auf der Trainerbank der U21 auf Unbekümmertheit. Nach Informationen des hr-sport soll der erst 30 Jahre alte Dennis Schmitt die Nachfolge von Kristjan Glibo antreten und in der kommenden Saison das Regionalliga-Team der Hessen betreuen. Das Interesse der Eintracht an dem Trainer-Talent ist groß, eine Unterschrift gibt es aktuell aber noch nicht. Schmitt, der die A-Lizenz besitzt, arbeitet derzeit noch als Trainer beim SC Paderborn II.

09.04.24, 13:08 Uhr: Tuta zwei Spiele gesperrt

Eintracht Frankfurt wird in den kommenden beiden Bundesliga-Spielen gegen den VfB Stuttgart und den FC Augsburg auf Innenverteidiger Tuta verzichten müssen. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, wurde der Brasilianer nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes bestrafte Tuta wegen eines groben Foulspiels gegen den Bremer Felix Agu. Spieler und Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt.

09.04.24, 11:34 Uhr: Ekitiké und Skhiri nicht im Teamtraining

Eintracht Frankfurt ist am Dienstag ohne Hugo Ekitiké und Ellyes Skhiri in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim VfB Stuttgart gestartet. Während der französische Stürmer, der die Partie gegen Werder Bremen wegen Adduktoren-Problemen verpasst hatte, auf dem Nebenplatz individuell trainierte, befindet sich Skhiri (Wadenprobleme) weiter im Aufbautraining. Ob das Duo gegen Stuttgart wieder eine Option ist, ist aktuell noch offen. Auch Mario Götze absolvierte lediglich eine Einheit im Gym.

09.04.24, 08:08 Uhr: Wird Hasebe U21-Co-Trainer?

Makoto Hasebe könnte in der kommenden Saison womöglich als Co-Trainer bei der U21 von Eintracht Frankfurt fungieren. Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach können sich die Hessen vorstellen, dass der Japaner nach dem Ende seiner Karriere ins Trainerteam der Regionalliga-Mannschaft rutscht. Der aktuelle U21-Trainer Kristijan Glibo verlässt den Klub nach Saisonende, sein Nachfolger wurde bislang noch nicht präsentiert. Fraglich ist derzeit allerdings noch, ob Hasebe seine aktive Laufbahn im Sommer überhaupt schon beendet oder nicht doch noch ein Jahr dranhängt.

09.04.24, 07:20 Uhr: Weghorst-Kampfansage an die Eintracht

Hoffenheims Stürmer Wout Weghorst schielt im Bundesliga-Endspurt noch in Richtung Platz sechs. Der 31-Jährige, der mit der TSG Hoffenheim aktuell auf Platz acht steht und sechs Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt hat, schickte nach dem 3:1-Sieg gegen Augsburg eine Kampfansage in Richtung Hessen. "Alles ist offen. Du willst immer nach dem Höchsten streben, wir sind voll im Rennen um die Europa-League-Plätze", wird der Niederländer im Kicker zitiert. Die Kraichgauer haben genau wie der FCA und der SC Freiburg aktuell 36 Punkte. Die Eintracht, die das mit Abstand schwerste Restprogramm hat, hat 42 Zähler auf dem Konto.

08.04.24, 18:06 Uhr: Neue Folge FUSSBALL 2000

Eintracht Frankfurt ist Tabellensechster, aber so richtige Europapokal-Stimmung kommt nicht auf im Umfeld der Hessen. Woran das liegt? Am Trainer oder am Team? Darüber diskutieren die Jungs von FUSBALL 2000 in ihrer neuen Folge.

08.04.24, 07:49 Uhr: Highlight-Video vom Bremen-Spiel

Eintracht Frankfurt tritt mit dem 1:1 gegen Werder Bremen auf der Stelle. Hier gibt es die Tore und weitere Highlights in der Video-Zusammenfassung.

08.04.24, 07:30 Uhr: Krösche: Fluch der guten Tat

Vorstand Markus Krösche hat am Sonntag im Sport1-Doppelpass über die gestiegenen Erwartungen rund um Eintracht Frankfurt gesprochen. Für Krösche liegt die derzeit durchwachsene Stimmung auch daran, dass die Eintracht in den vergangenen Jahren für so viele Höhepunkte gesorgt hat. "Es ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Das ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat."





07.04.24, 13:11 Uhr: Krösche stärkt Toppmöller den Rücken

Mit Blick auf die Leistungsschwankungen in der bisherigen Saison der Eintracht mit dem frühen Aus im DFB-Pokal und in Europa verteidigt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche seinen Trainer Dino Toppmöller: "Den Dino alleine dafür verantwortlich zu machen beziehungsweise ihn alleine zu kritisieren, wäre nicht richtig. Denn letztendlich haben wir - respektive auch ich - die Entscheidung getroffen, sehr viele Wechsel im Kader zu machen. Dass das zu Schwankungen führt, ist normal", sagte Krösche am Sonntagmittag im Sport1-Doppelpass. Weiter führte er an: "Das Entscheidende aber ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Und da glauben wir, dass wir in dieser Konstellation sowohl mit Dino als auch mit dem Kader eine gute Chance haben, in den nächsten Jahren regelmäßig international zu spielen."

06.04.24, 21:46 Uhr: Collins: Unglaubliches Gefühl

Eintrachts Debütant Nnamdi Collins hat sich nach seinem ersten Einsatz für die Hessen glücklich gezeigt. Der Verteidiger sagte auf dem Vereinskanal der Eintracht: "Es war ein unglaubliches Gefühl, das ich nicht in Worte fassen kann. Ich hoffe, ich konnte den Fans so viel wie möglich zurückgeben." Er habe am Morgen des Spiels von seinem Einsatz erfahren. "Ich bin eigentlich sehr selbstkritisch. Ich muss mir das Spiel noch mal anschauen, aber alles in allem kann ich zufrieden sein." Auch Collins haderte insgesamt mit der Chancenverwertung der Eintracht. Sein Trainer Dino Toppmöller sprach dem Youngster auf der Pressekonferenz ein Lob aus: "Er hat ein ordentliches Spiel gemacht für sein Debüt."

06.04.24, 18:48 Uhr: Verfolger Freiburg patzt

Erfreuliches Ergebnis aus Sicht der Eintracht am Samstag: Im Kampf um den Europapokal hat Verfolger SC Freiburg sein Heimspiel daheim gegen Leipzig mit 1:4 verloren. Damit hat die Eintracht weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die Freiburger und das bessere Torverhältnis. Der FC Augsburg kann mit einem Sieg am Sonntag bei der TSG Hoffenheim allerdings auf drei Punkte an die Hessen heranrücken.

06.04.24, 10:39 Uhr: Krösche-Kritik nach Werder-Remis

Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen war Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche reichlich bedient. "Das war kein gutes Spiel von uns. Wir sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, auch nicht mit den Ergebnissen. Wir müssen einen anderen Punch entwickeln. So ein Ergebnis kann uns nicht zufriedenstellen", sagte der 43-Jährige. "Ein Punkt gegen Bremen und gegen Union ist einfach zu wenig." Torwart Kevin Trapp sah es ähnlich: "Wir sind teilweise auch zu Recht kritisiert worden, weil die Spiele einfach nicht schön und die Ergebnisse nicht da waren."

06.04.24, 10:22 Uhr: "Völlig unnötig": Deutliche Kritik für Tuta

Eintracht-Verteidiger Tuta, der gegen Werder Bremen in der 89. Minute eine berechtigte Rote Karte gesehen hat, hat sich nach dem 1:1 gegen die Hanseaten deutliche Kritik anhören müssen. "Das war nicht clever. Seine Rote ist bitter für uns, weil er ein wichtiger Spieler ist", sagte unter anderem Coach Dino Toppmöller. "Das war eine völlig unnötige Rote Karte", fügte Sportvorstand Markus Krösche hinzu. "Wir waren in Überzahl und hätten Druck machen können." Zuvor hatte bereits der Bremer Jens Stage nach einem üblen Foul den Platz verlassen müssen (74.). In der Nachspielzeit hatten somit beide Mannschaften wieder gleich viele Spieler auf dem Rasen.

Tuta sah spät die Rote Karte.

06.04.24, 09:51 Uhr: Toppmöller enttäuscht und frustriert

Nach dem 1:1 vor heimischem Publikum hat auch Eintracht-Trainer Dino Toppmöller mit dem Unentschieden gehadert. "Es ist enttäuschend und frustrierend, wenn man nicht mit einem Sieg aus so einem Spiel rausgeht. Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen", sagte der Chefcoach. Schon vor knapp einer Woche hatten die Hessen beim 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin einen Heimsieg verpasst.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller

05.04.24, 23:13 Uhr: Trapp warnt vor "brutalem Restprogramm"

Nach dem 1:1 gegen Bremen äußerte sich der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche enttäuscht: "Wir haben nicht gut gespielt und Werder zu viele Räume gegeben." Ein Punkt sei, wie schon zuletzt beim 0:0 gegen Union Berlin, zu wenig. "Wir sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen", so Krösche weiter. Auch Eintracht-Torwart Kevin Trapp war frustriert - gerade über das Gegentor. "Es fällt wieder nach einer Standardsituation, das ist unheimlich ärgerlich." Trotz des sechsten Platzes schwebe "eine Wolke" über der Mannschaft, die auch mit dem "brutalen Restprogramm" zu tun habe. Aber, so Trapp: "Wir sind kein Kanonenfutter. Wir sind trotzdem in der Lage, auch gegen die Mannschaften vor uns zu gewinnen."

05.04.24, 22:29 Uhr: Eintracht Frankfurt spielt remis gegen Bremen

Eintracht Frankfurt hat wichtige Punkte im Kampf um einen Europacup-Platz liegengelassen. Die Hessen erreichten als Remis-Könige der Liga am Freitagabend zum Start des 28. Bundesliga-Spieltags gegen den SV Werder Bremen nur ein 1:1 (0:0). Den 0:1-Rückstand durch Miloš Veljković (62. Minute) glich der Brasilianer Tuta per Kopf aus (77.). Kurz zuvor hatte der Bremer Jens Stage die Rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen (73.). Wenige Minuten vor Schluss wurde auch Tuta mit einer Roten Karte vom Platz gestellt, ebenfalls wegen eines groben Fouls (87.). Die Eintracht, bei der Nnamdi Collins (20) sein Bundesliga-Debüt in der Abwehr gab, bleibt Tabellensechster.

05.04.24, 19:33 Uhr: Skhiri verletzt, Collins feiert Bundesliga-Debüt

Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen Werder Bremen kurzfristig auf Ellyes Skhiri verzichten. Der Mittelfeld-Chef fällt wegen Wadenproblemen aus. Stattdessen nominierte Trainer Dino Toppmöller den 20-jährigen Nnamdi Collins für die Startelf. Der Junioren-Nationalspieler spielt sonst in der Regionalliga-Mannschaft und feiert sein Bundesliga-Debüt. Tuta ersetzt Skhiri im Mittelfeld, Collins den Brasilianer seinerseits in der Abwehr. Zudem beginnt Fares Chaibi in der Offensive anstelle des verletzten Hugo Ekitiké sowie Philipp Max auf links für Niels Nkounkou.

So spielt die Eintracht gegen Bremen.

05.04.24, 10:58 Uhr: Knauff verteidigt Toppmöller

Ansgar Knauff hat sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung unter anderem vor Trainer Dino Toppmöller gestellt. Zur Kritik am Coach meinte er: "Der Trainer ist gefühlt immer der Erste, der kritisiert wird. Verstehen kann ich das nicht, vor allem nicht die Massivität der Kritik", so Knauff. Und weiter: "Denn ich finde schon, dass er etwas Gutes entwickelt hat. Man erkennt die Spielidee und den Fortschritt bei den einzelnen Spielern. Wir stehen auf Platz sechs und das bei einem neu zusammengestellten Kader." Die Mannschaft sei zwar auch mit den vielen Unentschieden unzufrieden, das Erreichen der Europa League sei für alle eine riesige Motivation.

05.04.24, 07:30 Uhr: Erschreckende Standard-Statistik

Eintracht Frankfurt ist die schlechteste Mannschaft nach Standard-Situationen in der gesamten Bundesliga. Das geht aus einer Daten-Tabelle des kicker am Freitag hervor. Nur 9,5 Prozent der Tore der Hessen (vier) fielen nach ruhenden Bällen, davon ein Elfmeter. Der Gegner Werder Bremen steht mit 22,9 Prozent auch nicht viel besser da. Zum Vergleich: Mainz 05 erzielte mehr als die Hälfte seiner Treffer nach Standard-Situationen. Laut dem Fach-Magazin blieb die Eintracht saisonübergreifend 234 Ecken lang ohne eigenen Torerfolg.

05.04.24, 07:19 Uhr: Bremen Lieblingsgegner von Götze

Mario Götze geht mit einer sehr guten Statistik in die Partie mit Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am Freitagabend (20:30 Uhr). Sieben Tore erzielte der Weltmeister von einst bereits gegen die Hanseaten - persönlicher Rekord für Götze. Außerdem soll wieder Omar Marmoush bei den Hessen für Tore sorgen, Farès Chaibi wird den verletzten Hugo Ekitiké wohl ersetzen. Alles Wissenswerte zum Spiel gibt es hier:

