News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Kovac bei Wolfsburg gefeuert +++ BVB vor Jubiläen +++ Koch: Dortmund ist schlagbar +++ Stand: 17.03.2024 10:38 Uhr

17.03.24, 10:38 Uhr: Kovac bei Wolfsburg gefeuert

Ex-Eintracht-Trainer Niko Kovac ist wieder auf Jobsuche. Der VfL Wolfsburg hat sich am Sonntag vom 52-Jährigen getrennt. Das gaben die Niedersachsen nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg bekannt. Wolfsburg hatte unter Kovac keines der letzten elf Liga-Spiele gewonnen, mit 25 Punkten aus 26 Saisonspielen liegt der VfL längst näher an der Abstiegszone als an den angepeilten internationalen Plätzen. Als mögliche Nachfolgekandidaten gelten unter anderem der derzeit vereinslose ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton) und Matthias Jaissle (Al-Ahli). Mit der Eintracht hatte Kovac 2018 den DFB-Pokal gewonnen.

17.03.24, 09:19 Uhr: Dortmund vor Jubiläen

Eintracht Frankfurt ist so etwas wie der Lieblingsgegner von Borussia Dortmund. Der BVB steht vor dem Heimspiel gegen die Hessen am Sonntag (17.30 Uhr) gleich vor zwei Jubiläen. Gewinnen die Schwarz-Gelben feiern sie Bundesliga-Sieg Nummer 50 gegen die SGE. Schießen sie dabei auch noch drei Tore, haben sie 200 Mal gegen die Hessen genetzt. Die Eintracht wiederum hat immerhin zwei Saisonrekorde in Reichweite: Spielt die SGE mindestens Remis, sind sie sechs Spiele in Folge ungeschlagen, ein Sieg wäre der dritte in Folge. Beides Top-Werte unter Trainer Dino Toppmöller. Mehr Wissenswertes zur Partie gibt es hier.

16.03.24, 11:10 Uhr: Koch: Dortmund ist schlagbar

Eintracht-Verteidiger Robin Koch geht selbstbewusst ins Spiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr). "Es ist eine Mannschaft mit extrem viel Qualität. Dafür spricht, dass sie seit dieser Woche unter den besten Acht in Europa sind", sagte er der Bild mit Blick auf das Weiterkommen der Dortmunder in der Champions League. "Aber wenn man die bisherige Saison gesehen hat, sind sie schlagbar. Und wir wissen um unsere Stärke und dass wir gewinnen können." Mit einem Sieg könnten die Frankfurter bis auf vier Punkte an den BVB heranrücken.

15.03.24, 13:40 Uhr: Toppmöller: Bei Ekitiké sehr zuversichtlich

Eintracht Frankfurt kann mit fast voller Mannschaftsstärke bei Borussia Dortmund antreten. Bis auf Sebastian Rode, Sasa Kalajdzic und Jean-Matteo Bahoya stehen dem Trainer Dino Toppmöller alle Spieler zur Verfügung. "Die Jungs sprühen vor Tatendrang und haben einen guten Eindruck im Training hinterlassen", so Toppmöller. Er hob hervor, dass Hugo Ekitiké erstmals die komplette Woche mittrainieren konnte. Der Coach zeigte sich beim Zugang "sehr zuversichtlich". Und weiter: "Ansgar Knauff und Farès Chaibi haben links vorne einen Konkurrenzkampf, hinten links Philipp Max und Niels Nkounkou", fügte er im Hinblick auf die Aufstellung an. Zudem werden die 6.400 Eintracht-Fans die Mannschaft nach Dortmund begleiten.

15.03.24, 13:38 Uhr: Toppmöller: Verstehe Trapp-Entscheidung nicht

Dino Toppmöller versteht die Entscheidung gegen Kevin Trapp bei der Nationalmannschaft nicht. Das sagte der Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie in Dortmund (Sonntag, 17:30 Uhr). "Trappo hat Top-Spiele gemacht, gerade in Leipzig. Auch beim Länderspiel in Österreich war er unser bester Mann. Deswegen verstehe ich die Entscheidung nicht so ganz." Der Coach suchte nun das Gespräch mit dem Keeper. "Wir haben heute morgen in meinem Büro gesprochen. Kevin wirkte motiviert mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität. Er hat nach einer ähnlichen Situation in München ein Top-Spiel abgeliefert." Die Berufung von Robin Koch bezeichnete Toppmöller als "hochverdient".

15.03.24, 10:00 Uhr: Ekitike soll bei der Eintracht bleiben

Schauen wir kurz vor dem Ende des Morgentickers noch mal kurz auf den Sport. Bei der Frankfurter Eintracht nimmt der Kader für die kommende Saison bereits langsam Konturen an. Mit Nathaniel Brown, Aurele Amenda und Krisztian Lisztes sind drei Neue schon fix. Can Uzun soll alsbald folgen. Und auch Hugo Ekitike soll in der neuen Saison weiterhin für die Eintracht auflaufen. Die Hessen planen demnach laut mehrerer Medienberichte die Kaufoption für den Franzosen zu ziehen. Diese soll sich bei rund 20 Millionen Euro bewegen. Bislang bestach die Leihgabe von Paris St. Germain durch gute Ansätze und fehlende Fitness.

15.03.24, 09:43 Uhr: Video: Eintracht-Spiel aus Schiri-Sicht

Beim Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg (2:2) trug Schiedsrichter Daniel Schlager eine so genannte "RefCam", die das Spiel aus seiner Perspektive aufzeichnete. Am Freitag hat die deutsche Bundesliga das Video dazu veröffentlicht, es zeigt die Kommunikation des Referees mit den Spielern, aber auch mit dem VAR. Schon das frühe Führungstor der Wolfsburger war nach einem vermeintlichen Handspiel gecheckt worden. "Meiner Meinung nach macht es einen Riesenunterschied, ob der Schiedsrichter kommunikativ ist oder nicht. Wir Spieler wissen auch, dass er - genauso wie wir - nicht immer alles richtig machen kann", sagt Torhüter Kevin Trapp dazu. Hier geht es zum Video.

15.03.24, 09:06 Uhr: Freiburger Niederlage schlecht für Eintracht

Das Ausscheiden des SC Freiburg am Donnerstag gegen West Ham United kann auch Auswirkungen für Eintracht Frankfurt im möglichen Kampf um Europa haben. Hintergrund: Für die kommende Saison vergibt die Uefa zusätzliche Champions-League-Plätze an die beiden Ligen, die im Europapokal dieser Saison am besten abgeschnitten haben. Momentan liegt Italien in diesem Ranking auf dem ersten Platz, die deutsche Liga auf Rang zwei, sprich: Platz fünf würde für die Champions League berechtigen. Allerdings steht England knapp hinter Deutschland und hat mit dem Sieg von West Ham über Freiburg weiter Boden gut gemacht.

In der Bundesliga rangiert die Eintracht auf dem sechsten Rang, der für einen Start in der Conference League berechtigen würde. Holt Bayer Leverkusen aber den DFB-Pokal, würde diese Position für eine Teilnahme an der Europa League berechtigen. Gleiches würde im Falle eines zusätzlichen Champions-League-Platzes gelten. Einen genauen Überblick und das aktuelle Ranking gibt es hier bei der Sportschau.

15.03.24, 07:21 Uhr: Eintracht will wohl Ekitiké behalten

Nach Informationen von fussball.news will Eintracht Frankfurt die Kaufoption (im Gesamtpaket 20 Millionen Euro) für Hugo Ekitiké im Sommer ziehen. Das deckt sich mit einem Bericht der Bild-Zeitung, die 16 Millionen Euro als Summe für die Kaufoption angibt. Der Stürmer war im Winter zunächst leihweise von Paris gekommen. Im Training am Mittwoch machte er die 90-minütige Einheit problemlos mit und zeigte, welch außerordentlich gute Ballbehandlung und ersten Kontakt er besitzt. Ekitiké agierte wendig und mit dem direkten Zug zum Tor, doch beim Zusammenspiel mit den Kollegen fehlte ihm noch das Timing, in den Zweikämpfen die Durchsetzungsfähigkeit. Hier geht es zum ausführlichen Artikel:

14.03.24, 19:10 Uhr: Matanovic bleibt bis 2029

Eintracht Frankfurt verlängert den Vertrag mit Igor Matanovic bis 2029. Der 20 Jahre alte Kroate hatte ursprünglich einen Kontrakt bis ins Jahr 2026 bei den Hessen besessen. "Igor hat einen großartigen Charakter. Er ist ehrgeizig und hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir sind glücklich darüber, dass er langfristig bei der Eintracht spielen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche in einem Statement. Hier geht es zum ganzen Artikel:

14.03.24, 15:23 Uhr: Krösche: Koch-Nominierung eine Auszeichnung

Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche hat sich auf den sozialen Netzwerken der Eintracht zur Nominierung von Robin Koch für die anstehenden Länderspiele geäußert. "Die Nominierung von Robin in den DFB-Kader freut uns sehr. Er hat es sich auch aufgrund seiner konstant guten Leistungen verdient", so Krösche. Der 43-Jährige sah die Entscheidung auch als eine Bestätigung für den Klub. "Nach Mario Götze ist Robin Koch schon der zweite Spieler, der sich in den vergangenen zwei Jahren über Eintracht Frankfurt für die Nationalmannschaft empfehlen konnte. Für uns als Klub ist das ebenfalls eine Auszeichnung und es zeigt, dass wir neben vielen jungen Spielern auch erfahrene Nationalspieler in unseren Reihen haben." Koch selbst schrieb auf Instagram: "Endlich zurück, ich kann es kaum erwarten."

14.03.24, 14:43 Uhr: Nagelsmann mit viel Lob für Koch

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Nominierung von Eintracht-Abwehrchef Robin Koch für die kommenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande in der Pressekonferenz des DFB ausführlich begründet: "Er ist durch seine Auslandserfahrung gereift, ist aktuell mit der zweikampfstärkste Spieler in der Bundesliga. Er ist einer, der viel spricht und viel coacht. Was ich von meinem Trainerkollegen (Dino Toppmöller - die Red.) mitbekommen habe, ist, dass er auch da im Training immer alles reinhaut. Das ist jetzt eine Belohnung für seine Entwicklung."

14.03.24, 14:05 Uhr: Nagelsmann nominiert nur Koch für Länderspiele

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat wie erwartet nur Verteidiger Robin Koch von Eintracht Frankfurt für die kommenden Länderspiele im März nominiert. Schlussmann Kevin Trapp fehlt im Aufgebot der DFB-Elf, das am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Als Torhüter sind Bayerns Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, Fulhams Bernd Leno und Hoffenheims Oliver Baumann dabei. Für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande nominierte der DFB-Chefcoach insgesamt 26 Akteure. Nagelsmann wird seinen Kader am kommenden Montag in Frankfurt versammeln und auf dem DFB-Campus auf die ersten Länderspiele 2024 vorbereiten.

14.03.24, 12:05 Uhr: Hürzeler: "Bundesliga kann sich auf Uzun freuen"

Die Bundesliga kann sich nach Ansicht von St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler auf den designierten Eintracht-Neuzugang Can Uzun freuen. "Uzun hat Spielmacherqualitäten. Er kann den letzten Pass spielen, kann selber sehr torgefährlich werden und hat einen sehr guten Abschluss", sagte Hürzeler auf der Pressekonferenz vor dem Duell seines Vereins gegen den 1.FC Nürnberg, bei dem Uzun aktuell als Torjäger für Furore sorgt. Neben Uzun will auch St. Pauli als Zweitliga-Verein mit den besten Aufstiegs-Chancen bald die Bundesliga bereichern.

13.03.24, 23:03 Uhr: Eintracht-Gegner BVB holt sich Selbstvertrauen in der Champions League

Der nächste Eintracht-Gegner, Borussia Dortmund, hat sich durch einen 2:0-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen PSV Eindhoven Selbstvertrauen geholt. Die Dortmunder zogen durch eine überzeugende Leistung und Tore von Jadon Sancho(Foto) und Marco Reus in die Runde der letzten acht Mannschaften in der Königsklasse ein. Für das Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen die Eintracht (17.30 Uhr) muss der BVB möglicherweise auf Offensivspieler Donyell Malen verzichten. Malen wurde in der 75. Minute gegen Eindhoven mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt. In den Interviews am Mittwochabend hatte Malen allerdings leichte Entwarnung gegeben.

13.03.24, 20:47 Uhr: Hahn wird U17-Co-Trainer

Ex-Profi André Hahn gehört ab der kommenden Spielzeit zum Trainerteam der U17 von Eintracht Frankfurt. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch wird Hahn als Co-Trainer agieren und Coach Sebastian Haag unterstützen. "Als langjähriger Bundesligaspieler, aber auch als Fußballer, der erst über Umwege den Sprung in den Profibereich geschafft hat, bringt er viel Erfahrung mit, von denen unsere Talente profitieren können", sagte NLZ-Leiter Alexander Richter. Hahn, der einst über Kickers Offenbach den Sprung in die Bundesliga schaffte, hatte seine erfolgreichste Zeit beim FC Augsburg. In seiner Vita steht zudem ein Länderspiel.

13.03.24, 13:31 Uhr: Trainings-Comeback für Nacho Ferri

Der 19-jährige Nachwuchs-Stürmer Nacho Ferri hat am Mittwoch erstmals nach seiner Verletzungspause wieder eine komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert, nachdem er in der vergangenen Wochen schon teilweise dabei gewesen war. Ferri hatte in der Hinrunde durch sein beherztes Auftreten bei zahlreichen Kurzeinsätzen in der Bundesliga für Furore gesorgt, beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin gelang dem gebürtigen Spanier ein Tor. Im Jahr 2024 schaffte es Ferri bislang nicht mehr in den Eintracht-Kader, was u.a. an hartnäckigen Sprunggelengsproblemen lag.

13.03.24, 11:18 Uhr: Bahoya nach Wadenproblemen im Aufbautraining

Bei Eintracht Frankfurt musste am Mittwochvormittag bei der Trainingseinheit in der Vorbereitung auf das Auswärts-Spiel bei Borussia Dortmund neben dem Langzeitverletzten Sebastian Rode nur Winter-Neuzugang Jean-Matteo Bahoya passen. Der 18-Jährige hatte schon beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag wegen Wadenproblemen pausieren müssen, laut der Eintracht befindet er sich nun im Aufbautraining.

13.03.24, 08:01 Uhr: Zamberk Nachfolger von Finanz-Boss Frankenbach?

Am Dienstag verkündete Oliver Frankenbach seinen Abschied als Eintracht-Finanzvorstand für den Sommer 2025, am Mittwoch wird schon über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, könnte dies der aktuelle Geschäftsführer der Stadion GmbH, Julien Zamberk, sein. Zamberk arbeitete früher als Protokollführer von Ex-Aufsichtsrats-Boss Wolfgang Steubing. Den neuen Eintracht-Finanzvorstand soll eine Findungskomission um den aktuellen Aufsichtsrats-Chef Philip Holzer und Neu-Präsident Mathias Beck suchen und finden.

13.03.24, 07:39 Uhr: Trapp mit Fragezeichen hinter EM

Eintracht-Keeper Kevin Trapp wird wohl nicht für die anstehenden Länderspiele in Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März in Frankfurt) nominiert. Für den Frankfurter Schlussmann ist das ein Dämpfer, das EM-Aus muss es aber nicht bedeuten:

12.03.24, 17:08 Uhr: Frankenbach kündigt Abschied von Eintracht Frankfurt an

Oliver Frankenbach, Finanzvorstand von Eintracht Frankfurt, wird den Klub zum 30. Juni 2025 verlassen. Darüber informierte Frankenbach den Aufsichtsrat, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der 56-Jährige ist seit dem 1. Juli 1998 für Eintracht Frankfurt tätig und seit dem 1. September 2015 im Vorstand der Hessen. "Über ein Vierteljahrhundert im Finanzbereich eines so lebendigen und dynamischen Klubs zu arbeiten, die überwiegende Zeit davon in verantwortlicher Rolle, ist für mich ein großes Privileg, fordert aber auch alle Kraft. Ich suche deshalb für mich nochmal eine neue Orientierung und möchte mehr Zeit für meine privaten Aktivitäten verwenden", wird Frankenbach zitiert.

12.03.24, 14:29 Uhr: DFB sperrt Brooks nach Rot im Eintracht-Spiel

Nach seinem Platzverweis bei der 1:3-Niederlage in Frankfurt muss die TSG Hoffenheim für zwei Spiele auf John Anthony Brooks verzichten. Das DFB-Sportgericht gab am Montag die Sperre für den Innenverteidiger bekannt, der den Kraichgauern damit in den Bundesliga-Spielen gegen den VfB Stuttgart und bei Bayer Leverkusen fehlen wird. Brooks war am Sonntag in der 22. Minute wegen einer Notbremse von Schiedsrichter Bastian Dankert des Feldes verwiesen worden.

12.03.24, 13:17 Uhr: Bericht: Trapp bei Länderspielen nicht dabei

Was sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet hatte, scheint jetzt Wirklichkeit zu werden: Eintracht-Torwart Kevin Trapp soll - nach Informationen des Kicker - nicht im Kader für die Länderspiele in Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März in Frankfurt) stehen. Demnach werde Trapp neben Leon Gortzeka und Robin Gosens nicht von Nationaltrainer Julian Nagelsmann nominiert. Dabei sein soll dagegen Torwart Bernd Leno, Manuel Neuer soll zeitnah als Nummer eins für das deutsche Tor bestätigt werden. Ein Frankfurter wird aber wohl doch im Länderspielkader stehen, so soll Abwehrmann Robin Koch erstmals wieder dabei sein. Offiziell will Nagelsmann seinen Kader am Donnerstag vorstellen.

12.03.24, 08:44 Uhr: Bericht: Top-Talent Uzun hat Medizincheck bestanden

Das Nürnberger Top-Talent Can Uzun soll am Montag bei der Eintracht den Medizincheck absolviert und bestanden haben. Das meldet die Sport-Bild. Der 18-jährige Uzun hat in der laufenden Zweitliga-Saison für den 1.FC Nürnberg bereits 13 Tore erzielt und hatte sich kürzlich für die türkische Nationalmannschaft entschieden. Uzun könnte demnach im Sommer zur Eintracht wechseln. Im Raum steht nach Informationen des hr-sport eine Ablösesumme von etwas mehr als zehn Millionen Euro, zahlreiche nationale und internationale Topclubs hatten ebenfalls ihr Interesse an Uzun angemeldet. Der Stürmer hatte im Februar öffentlich bekundet, dass es Gespräche mit der Eintracht gegeben habe. Eine offizielle Bestätigung des möglichen Deals wird zeitnah nicht erwartet.

12.03.24, 07:47 Uhr: Führungsspieler beenden persönliche Krisen

Nach schwierigen Wochen bei Eintracht Frankfurt beenden die Führungsspieler beim 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim ihre persönlichen kleinen Krisen und sorgen so für die Wende. Die Mittelfeld-Stategen Ellyes Skhiri und Hugo Larsson sind wieder topfit, Mario Götze wieder im Führungsmodus, Abwehrchef Robin Koch bekam seine Belohnung schon weit vor Anpfiff:





