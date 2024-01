News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Fischer wird verabschiedet +++ Hauge bei Heimatclub gehandelt +++ Bahoya-Transfer perfekt +++ Stand: 26.01.2024 09:49 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

26.01.24, 09:22 Uhr: Fischer wird verabschiedet

Peter Fischer wird am Freitagabend (20.30 Uhr) sein letztes Heimspiel als Präsident von Eintracht Frankfurt erleben. Der 67-Jährige, der sein Amt auf der Mitgliederversammlung am 5. Februar offiziell abgeben wird, wird vor der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 vom gesamten Vorstand am Spielfeldrand verabschiedet. Das teilten die Hessen mit. Fischer war im Jahr 2000 Eintracht-Präsident geworden, nach über 23 Jahren an der Spitze des Vereins hört er nun vorzeitig auf.

26.01.24, 08:48 Uhr: Erschwerte Anreise beim Eintracht-Spiel

Rund um das Eintracht-Heimspiel am Abend gegen Mainz 05 wird ein Verkehrschaos befürchtet. Wegen des Feierabendverkehrs ist die Anreise eh schon schwierig. Jetzt kommt auch noch der Bahnstreik hinzu. Unser Überblick.

26.01.24, 07:12 Uhr: Hauge bei Heimatclub gehandelt

Dauerreservist Jens-Petter Hauge steht offenbar vor einem Wechsel in seine Heimat. Wie mehrere norwegische Medien berichten, soll der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt zu seinem früheren Verein FK Bodo/Glimt zurückkehren. Hauge, der in Bodo geboren wurde, dort in der Jugend spielte und später auch den Durchbruch schaffte, hat im Team von Trainer Dino Toppmöller aktuell nur sehr wenige Chancen auf Einsatzzeiten. Der 24-Jährige soll großes Interesse an einer Rückkehr zu Bodo/Klimt haben. Eine Leihe mit Kaufoption ist demnach wahrscheinlich.

25.01.24, 19:39 Uhr: Bahoya-Transfer perfekt

Eintracht Frankfurt hat sich mit dem französischen U19-Nationalspieler Jean-Matteo Bahoya verstärkt. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, wechselt der 18 Jahre alte Offensivspieler mit sofortiger Wirkung vom französischen Zweitligisten Angers SCO an den Main und erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. "Bahoya zählt zu den vielversprechendsten Talenten Frankreichs und passt ideal in unser Anforderungsprofil. Mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor wird er unser Offensivspiel bereichern", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Bayoha erhält die Rückennummer 19.

25.01.24, 17:49 Uhr: Toppmöller deutet Abgänge an

Eintracht Frankfurt könnte bis zum Ende der Transferfrist wohl noch den einen oder anderen Reservisten abgeben. Trainer Dino Toppmöller betonte am Donnerstag zwar, dass er noch keine Gespräche mit möglichen Wechsel-Kandidaten geführt habe. Er unterstrich aber auch, dass die Spieler "ein gutes Gespür für ihre Situation" hätten. Namentlich nannte er Paxten Aaronson, der immer ordentlich trainiere, aktuell aber einen schweren Stand habe. "Momentan ist der eine oder andere vor ihm." Der Verein sei mit den Beratern im Austausch, so Toppmöller. "Wichtig ist aber, dass sich niemand hängen lässt. Ich spüre immer eine positive Energie."

25.01.24, 15:53 Uhr: Eintracht kassiert ordentlich ab

Eintracht Frankfurt hat es in die Top 20 der umsatzstärksten Clubs Europas geschafft. Laut einer Mitteilung von Wirtschaftsdienstleister Deloitte erzielten die Hessen in der Saison 2022/23 einen Umsatz von 294 Millionen Euro und landeten damit auf Platz 16. Besonders viel nahm die Eintracht durch die dank der Champions League drastisch gestiegenen Medienerlöse ein (140,5 Millionen Euro). Aber auch die Spieltags-Erlöse (53,9 Millionen Euro) wuchsen enorm an. Neben der Eintracht schafften es auch der BVB (Rang 12) und der FC Bayern (Rang 6) in das Ranking. Branchenprimus ist Real Madrid mit 831 Millionen Euro.

25.01.24, 15:00 Uhr: Mainz will "einen großen Sprung" machen

Der Mainzer Trainer Jan Siewert sieht die witterungsbedingte Zwangspause und das ausgefallene Heimspiel gegen Union Berlin für seine Mainzer nicht als großen Nachteil für das Duell bei Eintracht Frankfurt. "Wir waren nicht unbedingt froh über die Pause, hätten gerne gespielt", sagte der 41-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Freitag. Die Intensität sei dennoch auch im Training da gewesen. Trotz des Verharrens auf dem Relegationsplatz mache er sich noch "keine Sorgen. Es ist alles eng beieinander, es sind noch ganz viele Spiele", führte Siewert aus: "Es ist eine lange Rückrunde. Es ist eine schwierige Situation." Aber man werde alles geben. "Wir müssen aus kleinen Tippelschritten einen großen Sprung machen. Das geht nur mir Siegen", so der Coach.

25.01.24, 14:04 Uhr: Toppmöller outet sich als Handball- und Zverev-Fan

Angesprochen auf die laufende Handball-EM in Deutschland, hat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller seine große Sympathie für die deutsche Mannschaft bekundet, die am Freitag im EM-Halbfinale zeitgleich mit der Eintracht (gegen Mainz) um 20.30 Uhr gegen Dänemark spielt. "Ich habe mir, wenn es geht, die Spiele angeguckt, hatte auch überlegt für das Ungarn-Spiel am vergangen Montag nach Köln zu fahren." Doch Toppmöller ist auch für Tennis zu haben: "Wir haben am Mittwoch nach unserem Training noch zusammen das Spiel von Zverev geguckt." Alexander Zverev steht - ebenfalls am Freitag - bei den Australien Open im Halbfinale gegen Daniil Medwedew.

25.01.24, 13:55 Uhr: Toppmöller: "Kalajdzic bereit für 90 Minuten"

Der neue Eintracht-Stürmer Sasa Kalajdzic ist nach Meinung seines Trainers Dino Toppmöller mittlerweile bereit für 90 Minuten, also die volles Distanz eines Spiels: "Kalajdzic hat eine gute Trainingswoche hinter sich, auch wenn er bei den ersten Einheiten am Anfang der Woche noch seinen Fuß gespürt hat", so Toppmöller. Kalajdzic hatte sich in der Schlussphase beim 2:2 in Darmstadt leicht am linken Fuß verletzt und war ausgewechselt worden. Toppmöller: "Er ist jetzt bereit für 90 Minuten und da meinen wir auch, dass er die 90 Minuten in der gleichen Intensität spielen kann."

Sasa Kalajdzic im Zweikampf mit Fabian Holland im Hessen-Derby

25.01.24, 13:41 Uhr: Rückkehrer Chaibi und Skhiri "Optionen für Kader gegen Mainz"

Nach ihrem Ausscheiden beim Afrika-Cup kehren Farès Chaibi und Ellyes Skhiri am Donnerstagabend nach Frankfurt zurück. Möglicherweise sind sie auch schon am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 (20.30 Uhr) dabei. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller: "Wir werden jetzt ein paar Gespräche mit ihnen führen und werden schauen, in welchem körperlichen und mentalen Zustand sie sind, aber sie sind Optionen für den Kader für das Mainz-Spiel."

Noch dabei: Ellyes Skhiri mit Tunesien beim Afrika-Cup

25.01.24, 08:43 Uhr: Schon heute alles fix mit Bahoya?

Beim 18 Jahre alten Offensivtalent Jean-Matteo Bahoya könnte jetzt alles sehr schnell gehen. Nach Informationen des hr-sport ist Bahoya, der vom französischen Zweitligisten SCO Angers zur Eintracht wechselt, zeitnah in Frankfurt – im Laufe des Donnerstags, spätestens am Freitag werden Medizincheck und Vertragsunterschrift erfolgen. Bahoya, dessen Stärken im offensiven Mittelfeld und auf der linken Offensivseite liegen, soll einen Vertrag bis 2029 erhalten und könnte schon zeitnah erstmals mit der Profi-Mannschaft trainieren.

25.01.24, 08:08 Uhr: Ekitike will zur Eintracht

Das Tauziehen um eine Verpflichtung von Stürmer Hugo Ekitike zwischen den Eintracht-Verhandlern Markus Krösche und Timmo Hardung und dem bisherigen Verein Paris St. Germain geht weiter. Es geht um die Ablösesumme. Die Eintracht will nicht mehr als 20 Millionen Euro zahlen. Eines ist jedoch klar: Für einen Wechsel zur Eintracht spricht, dass sich Ekitike nach Informationen des hr-sport eine Luftveränderung sehr gut vorstellen kann und bereit ist, auf große Teile seines Gehalts zu verzichten. Auf sein kolportiertes PSG-Jahresgehalt von acht Millionen Euro brutto wird er in Frankfurt nicht kommen können.

24.01.24, 20:04 Uhr: Auch Skhiri scheidet aus

Eintracht Frankfurt darf sich nach der frühzeitigen Rückkehr von Farès Chaibi auch auf ein baldiges Wiedersehen mit Ellyes Skhiri freuen. Der Mittelfeldstratege kam am Mittwochabend mit der tunesischen Nationalelf nicht über ein 0:0 gegen Südafrika hinaus und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale. Tunesien, das mit großen Ambitionen ins Turnier gestartet war, beendete die Gruppenphase hinter Mali, Südafrika und Namibia als Letzter. Algerien und Chaibi hatten bereits am Dienstag gegen Mauretanien verloren und waren ebenfalls ausgeschieden. Dass Chaibi und Skhiri schon gegen Mainz am Freitag (20.30 Uhr) eine Option sind, erscheint unwahrscheinlich.

24.01.24, 17:33 Uhr: Hohe Geldstrafe für Fan-Vergehen

Eintracht Frankfurt muss wieder einmal viel Geld für Fan-Verfehlungen zahlen. Das DFB-Sportgericht belegte die Hessen wegen unsportlichen Verhaltens der Frankfurter Anhänger in fünf Fällen mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 115.200 Euro. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, können 38.100 Euro davon für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Die Vorfälle ereigneten sich bei den Bundesligaspielen gegen Bochum, Dortmund, Union Berlin, Augsburg und den FC Bayern. In der Saison 2022/23 hatte die Eintracht Strafen in Höhe von 860.000 Euro zahlen müssen. Der Verein hat den fünf Urteilen zugestimmt, damit sind sie rechtskräftig.

24.01.24, 17:05 Uhr: Keine Sonderzüge für Eintracht-Mainz

Die Deutsche Bahn wird am Freitagabend wegen des Bahnstreiks keine Sonderzüge in Richtung Frankfurt anbieten können. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Alle Fans, die zum Rhein-Main-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 reisen, sollten alternative Wege nutzen. Vom Flughafen fahren demnach zwei Buslinien in Richtung Arena, die RB58 hält zudem auch an der Stadion-Haltestelle. Die Straßenbahnen im Stadtgebiet verkehren wie üblich an Spieltagen in schnellerer Taktung. Die S1 und die S8 fahren stündlich.

24.01.24, 16:27 Uhr: Durm beendet Karriere

Der frühere Eintracht-Profi Erik Durm hat mit nur 31 Jahren seine aktive Karriere beendet. Das teilte sein aktueller Club 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch mit. Durm, der 2014 Weltmeister wurde, begründete seine Entscheidung mit vielen "kleineren Verletzungen und gesundheitlichen Problemen". Er habe dem FCK zuletzt nicht mehr so helfen können, "wie er und der Verein sich das gewünscht hätten", sagte Durm, der zwischen 2019 und 2022 für Eintracht Frankfurt spielte. Durm ist damit offiziell Europa-League-Sieger, mit dem BVB gewann er zudem 2017 gegen die Eintracht den DFB-Pokal.

24.01.24, 13:29 Uhr: Eintracht warnt vor Verkehrschaos

Eintracht Frankfurt rät allen Besuchern des Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr) zu einer frühen und effizienten Anreise. Um das Verkehrschaos etwas abzumildern, werden die Parkplätze bereits ab 16.30 Uhr geöffnet sein, das Stadiongelände ist ab 17.30 Uhr betretbar. Die Fans sollten zudem Fahrgemeinschaften bilden, sagte ein Vereinssprecher. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, muss zudem wegen des Bahnstreiks Geduld aufbringen und gut planen. Die S9 entfällt komplett, die S1 und die S8 verkehren eingeschränkt. Laut RMV könnte es aber noch Sonderzüge geben. Die Straßenbahnen in Frankfurt fahren ohne Einschränkungen.

24.01.24, 12:11 Uhr: Skhiri und Tunesien unter Druck

Ellyes Skhiri trifft an diesem Mittwoch im abschließenden Gruppenspiel beim Afrika-Cup mit Tunesien auf Südafrika. Skhiri und Co. brauchen nach einer blamablen Niederlage gegen Namibia und einem Unentschieden gegen Mali einen Sieg – sonst ist das Turnier für den Frankfurter Mittelfeldspielder vorzeitig beendet. Farès Chaibi ist mit Algerien am Dienstagabend ausgeschieden und kehrt früher als erwartet zurück nach Frankfurt. Omar Marmoush steht mit Ägypten dagegen im Achtelfinale.

24.01.24, 09:36 Uhr: Bericht: Eintracht verpflichtet Offensivtalent

Die Eintracht steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Offensivtalents. Wie die Sportzeitung L‘Équipe berichtet, wechselt Jean-Matteo Bahoya vom französischen Zweitligisten SCO Angers nach Frankfurt. Die Clubs hätten sich auf einen Wintertransfer des 18-Jährigen geeinigt, schreibt das Blatt. Als Ablösesumme stehen inklusive Bonuszahlungen 10 Millionen Euro im Raum. Nach hr-Informationen haben die Frankfurter großes Interesse an Bahoya, eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht. Für Angers erzielte Bahoya in dieser Saison fünf Tore in 21 Spielen. Er spielt meist auf der linken Offensivseite und ist auch für Frankreichs U19 im Einsatz. Ein Video auf X zeigt Bahoyas Abschied von der Mannschaft, der Zweitligist war am Dienstagabend im Einsatz.

24.01.24, 07:47 Uhr: Bitteres Aus für Chaibi beim Afrika-Cup

Eintracht-Offensivspieler Farès Chaibi ist mit seiner algerischen Nationalmannschaft am Dienstagabend bereits in der Vorrunde des Afrika-Cups ausgeschieden. Algerien unterlag sein abschließendes Gruppenspiel gegen Außenseiter Mauretanien mit 0:1 und verpasste damit als Letzter der Gruppe D das Achtelfinale. Doppelt bitter für Chaibi: Der 21-Jährige schmorte bei der Niederlage seiner Nationalelf 90 Minuten auf der Ersatzbank. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wird vom frühen Ausscheiden von Chaibi beim Afrka-Cup profitieren, denn die Frankfurter können damit früher als erwartet wieder mit dem Offensivspieler planen.

23.01.24, 14:06 Uhr: Bahnstreik: Stadiontore öffnen früher

Eintracht Frankfurt reagiert vor dem Rhein-Main-Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr) auf den angekündigten Bahnstreik und wird das Stadiongelände eine Stunde früher als üblich öffnen (17.30 Uhr). Die Parkplätze sind laut einer Mitteilung vom Dienstag ebenfalls ab 17.30 Uhr geöffnet.

23.01.24, 13:56 Uhr: Toppmöller offen für Doppelsturm

Mit der Verpflichtung von Sasa Kalajdzic und der im Februar erwarteten Rückkehr von Omar Marmoush vom Afrika-Cup könnten sich Änderungen im Frankfurter Spielsystem ergeben. "Ich bin offen für ein System mit zwei Spitzen. Omar hat das auf dieser Position sehr gut hinbekommen, er hat Gefallen daran gefunden noch mehr Tore zu schießen", sagte Trainer Dino Toppmöller, der Marmoush aus der Stürmer-Not heraus zu einem erfolgreichen Angreifer an vorderster Front geformt hat. "Ob wir in einem 3-5-2 oder 4-4-2 agieren können, hängt dann auch von der Form der Spieler ab", so Toppmöller im vereinseigenen Interview.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller muss sich gegen Köln was einfallen lassen.

23.01.24, 08:08 Uhr: Marmoush mit Ägypten im Achtelfinale des Afrika-Cups

Omar Marmoush zieht mit Ägypten in die K.o.-Phase ein

Eintracht-Stürmer Omar Marmoush ist mit Ägypten ins Achtelfinale des Afrika-Cups eingezogen. Dabei reichte seinem Team am Montagabend ein 2:2-Unentschieden gegen die Nationalmannschaft der Kapverdischen Inseln. Marmoush sorgte dabei für mehrere Torchancen und kam insgesamt auf 83 Einsatzminuten. Durch den Einzug in die K.-o.-Phase wird der 24 Jahre alte Stürmer der Eintracht weiterhin fehlen. Das Achtelfinale wird am Sonntagabend (21 Uhr) ausgetragen. Der Gegner von Ägypten steht noch nicht fest.

23.01.24, 07:46 Uhr: Toppmöller erwartet von Kalajdzic Torgefahr

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller ist nach den ersten beiden Spielen von Sasa Kalajdzic für die Eintracht zufrieden: "Wir wissen, dass Sasa ein Spieler ist, der fußballerisch gut ist." Der Neuzugang der Hessen zeigte zuletzt im Derby gegen die Lilien immer wieder starke Spielmacherqualitäten. Dennoch erwartet sein Trainer "noch mehr Aktivität" von ihm. Insbesondere soll Kalajdzic für mehr Torgefahr im Spiel der Frankfurter sorgen. "Es waren zwei Top-Momente, die er uns da kreiert hat, aber das können gerne ein paar mehr sein", so Toppmöller.

22.01.24, 20:07 Uhr: Stroh-Engel: Mainz-Spiel richtungsweisend

Dominik Stroh-Engel sieht Eintracht Frankfurt trotz des Unentschiedens im Derby in Darmstadt auf Kurs. "Man hat die Möglichkeit, das Jahr 2024 mit sieben Punkten aus drei Spielen zu starten. Das hätte jeder Eintracht-Fan so unterschrieben", sagte er im hr-heimspiel! am Montag. Mit Blick auf die Partie gegen Mainz am kommenden Freitag fügte er hinzu: "Das Spiel ist schon ein bisschen richtungsweisend." Stroh-Engel stand zwischen 2005 und 2007 bei der Eintracht unter Vertrag und spielte im Anschluss unter anderem noch für den SV Wehen Wiesbaden und Darmstadt 98.

