News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Fans verlassen nach Polizei-Einsatz aus Protest die Zuschauerränge +++ Eintracht setzt auf Viererkette +++ Tuta: Rückrunde war schwierigste Zeit +++

25.11.23, 18:42 Uhr: Polizei-Einsatz: Fans protestieren

Fans von Eintracht Frankfurt haben zu Beginn des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart die Zuschauerränge verlassen. Damit wollten sie ein Zeichen gegen einen ihrer Meinung nach überzogenen Polizei-Einsatz setzen. Laut der Frankfurter Polizei waren rivalisierende Fans der Hessen und Schwaben vor der Partie auf dem Stadiongelände aneinandergeraten. Die einschreitende Polizei sei dann von Fans vehement angegriffen worden, teilte die Polizei im Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Wegen der Ausschreitungen seien weitere Einsatzkräfte inklusive Wasserwerfer entsandt worden.

25.11.23, 17:41 Uhr: Eintracht setzt auf Viererkette

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller stellt im Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart seine Elf wegen der Verletzung von Robin Koch um. Hatte zuletzt noch Hrvoje Smolcic den Abwehrchef in der Zentrale ersetzt, sieht es dieses Mal so aus, als setzt Toppmöller auf eine Viererkette. Zumindest stehen mit Willian Pacho und Tuta nur zwei nominelle Innenverteidiger auf dem Platz.

So spielt die Eintracht gegen Stuttgart.

25.11.23, 11:14 Uhr: Tuta: Rückrunde war schwierigste Zeit

Eintracht-Verteidiger Tuta hat in einem Interview über die vergangene Saison und seinen Leistungsanstieg seither gesprochen. "Die letzte Rückrunde war mit der Zeit in Belgien meine schwierigste Phase", so Tuta gegenüber der Bild-Zeitung. Es sei aber gerechtfertigt und normal, dass es Kritik gebe. "Ich habe jetzt mehr Freiheit, nach vorne zu spielen. Das macht die offensive Spielweise des Trainers möglich", lobte er die Arbeit von Dino Toppmöller. Sein persönliches Ziel sei es weiterhin, für die brasilianische Nationalmannschaft zu spielen. Seinen Kollegen Robin Koch sieht Tuta derweil klar in der DFB-Elf. "Für mich sollten immer die formstärksten Spieler eingeladen werden. Ich sehe Robin aktuell ganz klar unter den besten vier Verteidigern Deutschlands."

Eine Schulterprellung stoppt Tuta.

25.11.23, 10:51 Uhr: Hoeneß mit Respekt vor Eintracht

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) vor der Frankfurter Eintracht gewarnt. Der Coach sagte: "Der Gegner ist taff. Sie sind in Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League gut unterwegs. Es gibt aktuell wenig Herausfordernderes, als auswärts in Frankfurt zu spielen." Für Hoeneß sei es schön, sich messen zu können, die Eintracht bringe Variabilität mit. "Wenn sie Raum haben, kommen sie mit viel Speed und großer Dynamik. Wir werden gefordert sein." Alles Wichtige zum Spiel finden Sie hier.

24.11.23, 13:15 Uhr: Toppmöller peilt Champions League an

Dino Toppmöller will Eintracht Frankfurt in die Champions League führen. "Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein", sagte er im Talk mit dem Radiosender FFH. Die Eintracht hat sich bislang noch nie über die Liga für die Königsklasse qualifizieren können, die CL-Teilnahme in der vergangenen Saison war das Resultat des Europa-League-Sieges. Toppmöller will den Verein nun weiterentwickeln und peilt die Champions-League-Plätze in der Bundesliga an. "Wir wissen schon um diese Mammutaufgabe, aber wir wollen das angehen und eine weitere tolle Geschichte schreiben."

24.11.23, 12:40 Uhr: Toppmöller: Nehme mich selbst nicht wichtig

Dino Toppmöller freut sich, wenn er Komplimente für seine Arbeit bekommt. Aber: "Grundsätzlich ist es bei mir immer so, dass ich mich selbst gar nicht so wichtig nehme", sagte er im Talk mit dem Radiosender FFH. "Ich versuche, einfach das zu machen, was mir extrem viel Spaß macht. Das ist einfach Fußball", so der Eintracht-Trainer. "Ich liebe Fußball und bin fleißig und versuche, meinen Spielern in ihrer Entwicklung zu helfen. Wenn man dann das Resultat auf dem Platz sieht, ist es natürlich umso schöner."

24.11.23, 07:36 Uhr: Schiri-Rekord bei Eintracht-Spiel

Beim Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) wird Schiedsrichter Felix Brych einen Bundesliga-Rekord einstellen. Der 48-Jährige leitet sein insgesamt 344. Bundesligaspiel und zieht mit Rekordhalter Wolfgang Stark gleich. "Ich bin natürlich stolz, weil diese Zahl auch eine gewisse Langlebigkeit ausdrückt", sagte Brych in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes. "Weil wir Schiris nie wirklich etwas gewinnen können, definieren wir uns eben über solche Rekorde." Brych pfeift seit 2004 in der Bundesliga und hat bislang 52 Pflichtspiele der Eintracht geleitet.

Schiedsrichter Felix Brych mit Tuta

23.11.23, 16:12 Uhr: Zimmermann bleibt bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt und Torwarttrainer Jan Zimmermann werden auch zukünftig zusammenarbeiten. Wie die Hessen am Donnerstag bekanntgaben, verlängerte Zimmermann seinen Vertrag langfristig. Zimmermann wechselte bereits im Alter von neun Jahren in die Jugend der Eintracht und war später bei der U23 und den Profis als Torwart aktiv. Seit 2020 ist er in der Funktion des Torwarttrainers tätig.

23.11.23, 13:50 Uhr: Toppmöller: Stuttgart mehr als nur Guirassy

Eintracht-Trainer Dino Topmöller hat vor dem Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) davor gewarnt, die Schwaben auf Top-Torjäger Serhou Guirassy zu reduzieren. "Die Jungs bringen Guirassy auch immer in gute Situationen. Das hat mit der guten Spielanlage vom VfB zu tun", lobte Toppmöller die Stuttgarter. "Das ist der Gegner, der die beste Form mitbringt." Die Aufgabe der Eintracht werde sein, das Aufbauspiel der Schwaben zu stören. "Wir müssen aggressiv auftreten und im Pressing aktiv sein", so der Coach. Dann halte man auch Goalgetter Guirrasy schön weit weg vom Frankfurter Gehäuse.

Serhou Guirassy ist der Ausnahmespieler beim VfB.

23.11.23, 13:41 Uhr: Rode und Koch fallen aus

Was sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit: Eintracht-Kapitän Sebastian Rode und Abwehrchef Robin Koch werden Eintracht Frankfurt beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) nicht helfen können. Das kündigte Trainer Dino Topmöller am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel an.

Koch laboriere weiter an einer Muskelverletzung. Die Hessen müssten geduldig sein. "Wir sind optimistisch, dass er schon noch mal in diesem Jahr bei uns zum Einsatz kommt", so Toppmöller. "Bei Seppl sind wir pessimistischer. Je länger du raust bist, desto länger brauchst du, um wieder reinzukommen."

22.11.23, 16:59 Uhr: Nationalspieler -Trio zurück im Training

Mit Farès Chaibi, Omar Marmoush und Hugo Larsson sind am Mittwoch drei Nationalspieler nach ihren Länderspielreisen wieder ins Training von Eintracht Frankfurt eingestiegen. Das Trio war bereits am Dienstag wieder in Frankfurt gelandet, durfte nach den Strapazen aber noch einen Tag pausieren. Willian Pacho, Ellyes Skhiri, Ansgar Knauff, Kevin Trapp und Paxten Aaronson, die allesamt am Dienstag und der Nacht zum Mittwoch noch im Einsatz waren, sollen am Donnerstag wieder im Kreise der Mannschaft trainieren. Am Samstag (18.30 Uhr) geht es dann vor heimischer Kulisse gegen den VfB Stuttgart.

22.11.23, 07:50 Uhr: Siege für Knauff und Skhiri mit Nationalteams

Die beiden Eintracht-Spieler Ansgar Knauff und Ellyes Skhiri haben am Dienstagabend mit ihren Nationalmannschaften jeweils einen Sieg eingefahren. Knauff gewann mit der deutschen U21-Mannschaft das EM-Qualifikationsspiel gegen Polen mit 3:1 und kam dabei auf 65 Einsatzminuten. Ellyes Skhiri spielte bei Tunesien durch und gewann das WM-Qualifikationsspiel gegen die Nationalmannschaft aus Malawi mit 1:0.

Ansgar Knauff gewann mit der deutschen U21-Nationalmannschaft.

21.11.23, 22:47 Uhr: Trapp verliert mit Nationalelf

Frankfurts Torhüter Kevin Trapp und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben das Freundschaftsspiel gegen Österreich verloren. Die Partie endete am Dienstagabend mit 0:2. Zusammengerechnet mit der 2:3-Niederlage vom Samstag gegen die Türkei musste Trapp so in zwei Spielen mit der Nationalelf insgesamt fünf Mal hinter sich greifen. Speziell im Duell gegen Österreich verhinderte der Eintracht-Keeper mit seinen Paraden allerdings eine noch höhere Niederlage.

Kevin Trapp und die DFB-Elf kassierten auch gegen Österreich eine Niederlage.

21.11.23, 19:53 Uhr: Trapp wieder im Tor gegen Österreich

Eintracht-Keeper Kevin Trapp wird beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Österreich am Dienstagabend wieder zwischen den Pfosten stehen. Wie zuletzt beim Freundschaftsspiel gegen die Türkei setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den 33 Jahre alten Torhüter aus Frankfurt. Trapp war nach der 2:3-Niederlage am Samstag unzufrieden, auch wenn er selbst bei den Gegentoren eher machtlos war. Mit Blick auf die kommende Heim-EM bietet das Spiel gegen Österreich für ihn eine neue Chance, sich zu beweisen. Anstoß im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist um 20.45 Uhr.

Trapp wird auch gegen Österreich im Tor der DFB-Elf stehen.

21.11.23, 11:31 Uhr: Koch-Einsatz am Samstag unwahrscheinlich

Robin Koch droht Eintracht Frankfurt auch im Heimspiel gegen VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) zu fehlen. Die Hessen mussten auf den an der Wade verletzten Innenverteidiger bereits in den vergangenen beiden Pflichtspielen verzichten, am Dienstag konnte er nur individuell trainieren. Die Chancen auf eine Rückkehr gegen den VfB sind wohl eher gering. Weiter fehlen wird dann auch Kapitän Sebastian Rode, der am Dienstag ebenfalls individuelle Einheiten abspulte. Farès Chaibi und Omar Marmoush sind von ihren Reisen mit der jeweiligen Nationalmannschaft zurückgekehrt, durften aber noch mit dem Training aussetzen.

21.11.23, 07:17 Uhr: Eintracht wohl mit Durosinmi einig

Rafiu Durosinmi steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Nach Informationen von Sky soll der 20 Jahre alte Nigerianer, der aktuell bei Viktoria Pilsen unter Vertrag steht, im Winter die Nachfolge von Randal Kolo Muani im Sturmzentrum antreten. Als Ablösesumme stehen rund acht Millionen Euro im Raum, letzte Details müssen aber noch geklärt werden. Durosinmi war in der aktuellen Spielzeit in elf Ligaspielen an zwölf Treffern beteiligt, seit Ende Oktober konnte er wegen einer Knie-Verletzung jedoch nicht mehr auflaufen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

20.11.23, 19:44 Uhr: heimspiel! über Winterneuzugänge

Nach dem Last-Minute-Wechsel von Randal Kolo Muani im Sommer wird Eintracht Frankfurt im Winter mindestens noch einen neuen Stürmer holen. Das gilt als offenes Geheimnis. Die Frage ist nur: Wer soll die Hessen für die zweite Saisonhälfte verstärken? Kandidaten gibt es einige, von Rafiu Durosinmi über Gift Orban bis zu Roko Simic. Das heimspiel! am Montag (23.15 Uhr im hr-fernsehen, schon jetzt auf hessenschau.de) bespricht mit Transfermarktexperte Christopher Michel die Sturm-Kandidaten der Eintracht.

20.11.23, 19:15 Uhr: FUSSBALL 2000 macht den Transfer-Check

Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 nutzt die Länderspielpause, um einen Blick auf die Sommer-Neuzugänge zu werfen. Wer hat sich schon unverzichtbar gemacht? Wer ist die Überraschung der Saison? Und von wem muss mehr kommen? Das schauen sich Basti, Stephan und Julian in der aktuellen Folge genauer an.

20.11.23, 18:27 Uhr: UEFA-Urteil: Keine Eintracht-Fans in Aberdeen

Eintracht Frankfurt muss beim letzten Conference-League-Gruppenspiel in Aberdeen am 14. Dezember auf die eigenen Fans verzichten. Für die Partie dürfen keine Auswärtstickets verkauft werden. Das ging aus einem Urteil der UEFA vom Montag hervor. Grund sind das Abbrennen von Pyrotechnik und das Werfen von Gegenständen im Spiel beim HJK Helsinki am 9. November. Zudem muss die Eintracht eine Geldstrafe von 30.000 Euro bezahlen. "Die Strafe ist hart, aber gemessen an der bisherigen Sanktionspraxis der UEFA auch nicht ungewöhnlich“, so Vorstandsmitglied Philipp Reschke. "Unsere Vorbelastung hat hier natürlich den Ausschlag gegeben."

19.11.23, 19:56 Uhr: Chaibi trifft bei Länderspiel

Erfolgreiches Länderspiel für Farès Chaibi: Der Eintracht-Spieler gewann am Sonntag mit Algerien in Mosambik in der afrikanischen WM-Qualifikation. Beim 2:0-Auswärtssieg erzielte Chaibi das 1:0 in der 69. Minute. Ägypten gewann im selben Wettbewerb 2:0 bei Sierra Leone, wobei der Frankfurter Stürmer Omar Marmoush in der 79. Minute eingewechselt wurde. Hugo Larsson durfte beim Qualispiel von Schweden gegen Estland (2:0) ab der 72. Minute ran. Eintracht-Nachwuchsspieler Elias Baum gewann mit der deutschen U19-Nationalmannschaft 2:1 gegen Norwegen.

19.11.23, 11:39 Uhr: Pokalbilder berühren Rode noch immer

Für Eintracht-Kapitän Sebastian Rode ist es auch über ein Jahr nach dem Gewinn der Europa League toll, sich Bilder von der anschließenden Feier am Frankfurter Römer anzuschauen. "Es war schon wirklich beeindruckend, den Titel zu holen, auf den die Fans so lange gewartet haben. Wenn ich das sehe, bekomme ich Gänsehaut und Tränen in den Augen", sagte Rode im Interview mit dem hr-sport. Die Eintracht habe ihrem Anhang viel zu verdanken. "Gerade dieser Titel wäre ohne die Fans nicht möglich gewesen", ist sich der gebürtige Südhesse sicher.

19.11.23, 09:51 Uhr: Trapp: "Ärgere mich schon darüber"

Eintracht-Torwart Kevin Trapp war nach der 2:3-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei am Samstag enttäuscht über das Ergebnis. Es sei eine Niederlage, "die vermeidbar gewesen ist". Trapp stand für die DFB-Elf im Tor, nachdem Marc-André ter Stegen wegen Rückenproblemen nicht spielen konnte. "Persönlich stellt man sich das natürlich auch anders vor. Ich ärgere mich schon sehr darüber, gar keine Frage", sagte der SGE-Schlussmann, der an den Gegentoren keine Schuld trug. Nun gelte es, "das nächste Spiel besser zu machen und dann mit einem guten Gefühl nach der Länderspielphase nach Hause zu fahren". Am Dienstag (20.45 Uhr) bestreitet die deutsche Elf in Wien gegen Österreich ein weiteres Testspiel.

18.11.23, 22:57 Uhr: Trapp verliert mit dem DFB-Team

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp erlebte mit der deutschen Nationalmannschaft einen bitteren Abend im Berliner Olympiastadion. Das DFB-Team unterlag der Türkei mit 2:3 (1:2). Kai Havertz brachte Deutschland früh in Führung (5.), doch Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45.+2) drehten die Partie. Niclas Füllkrug (49.) erzielte den Ausgleich, doch ein strittiger Handelfmeter brachte die Entscheidung. Trapp war zwar noch dran, doch der Schuss von Yusuf Sari (71.) schlug im Tor ein. Es war die erste Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

18.11.23, 19:51 Uhr: Trapp steht im DFB-Tor

Eine Stunde vor Anpfiff der Partie zwischen Deutschland und Türkei in Berlin steht fest, dass Kevin Trapp das Tor hüten wird. Der Schlussmann von Eintracht Frankfurt springt somit für den nach Rückenverletzung abgereisten Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten. Hinter Trapp nehmen Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Janis Blaswich (Leipzig) auf der Bank Platz.

18.11.23, 19:22 Uhr: Krösche lobt Baum: "Außergewöhnlich"

Eintracht-Eigengewächs Elias Baum hat an seinem 18. Geburtstag den Profivertrag unterschrieben und kurz danach in der Conference League in Helsinki erste Minuten gesammelt. Sportvorstand Markus Krösche lobte: "Elias hat die Qualität, das Level anzunehmen, auf dem er spielt. Das ist außergewöhnlich." Sprich: Baum hat eine hohe Anpassungsfähigkeit, entwickelt sich rasant weiter. Dessen erster Einsatz bei der ersten Mannschaft sei daher auch "ein Meilenstein" gewesen. Generell freut sich Krösche über die Erfolge der zweiten Mannschaft: "Der Gamechanger war die Einführung der U21. Sie gibt uns die Möglichkeit, den Talenten Sernioren-Fußball zu bieten."

