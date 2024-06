News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Eintracht zieht Einspruch zurück +++ EM-Aus für Kostic +++ Gebuhr geht nach Rostock +++ Stand: 19.06.2024 09:54 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

19.06.24, 09:53 Uhr: Eintracht zieht Einspruch zurück

Eintracht Frankfurt wird die vom DFB-Sportgericht auferlegte Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro bezahlen. Zu diesem Betrag wurden die Hessen nach dem Skandal-Spiel gegen den VfB Stuttgart verdonnert. Ursprünglich hatte die SGE Einspruch gegen das Urteil eingelegt. "Wir haben in den vergangenen Tagen ausführlich die Erfolgsaussichten weiterer Rechtsmittel geprüft und im Ergebnis den Einspruch zurückgenommen", zitiert die Bild nun aber Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

18.06.24, 20:56 Uhr: EM-Aus für Kostic

Für den Frankfurter Europa-League-Held Filip Kostic ist die Europameisterschaft in Deutschland vorzeitig beendet. Wie der serbische Verband am Dienstag mitteilte, zog sich der frühere Profi von Eintracht Frankfurt in der Auftaktpartie gegen England (0:1) eine Bänderverletzung im linken Knie zu und muss damit einige Wochen pausieren. Kostic, der derzeit beim italienischen Pokalsieger Juventus Turin unter Vertrag steht, erlitt demnach eine partielle Bänderverletzung des Außenbandes. Serbien trifft in der Gruppe noch auf Slowenien und Dänemark.

18.06.24, 11:19 Uhr: Gebuhr geht nach Rostock

Eintracht Frankfurt lässt Nachwuchsspieler Dario Gebuhr ziehen. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, schließt sich der 21 Jahre alte Verteidiger Drittligist Hansa Rostock an. Gebuhrs Vertrag bei der Eintracht lief noch bis kommenden Sommer. Über die Ablösemodalitäten schwieg sich der Verein aus. Im April 2023 feierte der gebürtige Wiesbadener sein Bundesligadebüt. In der abgelaufenen Saison gehörte er in der Regionalligamannschaft der Hessen zum Stammpersonal. "In der U21 gehörte er zu den Leistungsträgern und hat sich nun den dauerhaften Schritt in den Profifußball absolut verdient", lobte Sportdirektor Timmo Hardung.

Dario Gebuhr bei seinem Bundesliga-Debüt in Dortmund

18.06.24, 10:27 Uhr: Bein glaubt an fünften oder sechsten Tabellenplatz

Der frühere Weltklasse-Spieler der Eintracht, Uwe Bein, hat die aktuelle Mannschaft aufgefordert, die richtige Lehren aus der abgelaufenen Saison zu ziehen, "um Dinge im neuen Jahr besser zu machen". Das gilt auch für Trainer Dino Toppmöller. Bein in der Bild: "Toppmöller muss es gelingen, seine Stammelf zu finden. Er muss es schaffen, eine gefestigte Mannschaft auf den Platz zu bekommen." Auch durch Sperren und Verletzungen habe die Mannschaft nie eine Konstanz entwickeln können. Dass Spieler immer neue Rollen spielen mussten, sei problematisch. Bein hofft nun, dass die Mannschaft zusammengehalten werden kann: "Dann können wir uns auf eine gute Saison freuen. Der fünfte oder sechste Platz muss das Ziel sein. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen."

Uwe Bein

17.06.24, 07:22 Uhr: Kostic möglicherweise schwerer verletzt

Der ehemalige Eintracht-Star Filip Kostic bangt nach seiner Verletzung im EM-Spiel seiner serbischen Nationalelf gegen England (0:1) um einen weiteren Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft. Kostic war in der 43. Minute des Spiels - ohne erkennbaren Gegner-Einsatz - verletzt ausgewechselt worden. "Vielleicht ist er schwerer verletzt. Er hat Schmerzen gespürt im Außenbereich des Knies", sagte Serbiens Trainer Dragan Stojkovic. Kostic weinte bei seiner Auswechselung gegen England. An diesem Montag soll der Außenbahnspieler von Juventus Turin untersucht werden. Kostic hatte von 2018 bis 2022 bei der Eintracht gespielt und in seinem Abschluss-Jahr mit den Frankfurtern die Europa League gewonnen.

Kostic weint vor Enttäuschung nach seiner Verletzung im EM-Spiel gegen England

15.06.24, 16:34 Uhr: Mladenovic verlässt die Eintracht

Bei der U19 von Eintracht Frankfurt sind am Samstag sieben Spieler offiziell verabschiedet worden. Darunter ist auch Marko Mladenovic, der im vergangenen April einen Kurzeinsatz bei den Profis hatte. Er werde sich "zur neuen Saison einem neuen Verein anschließen", meldete die Eintracht - ohne den Namen des entsprechenden Vereins zu nennen. Dem Vernehmen nach hatte Mladenovic zuletzt das Interesse einiger Zweitligisten geweckt. Ebenfalls den Verein verlassen werden Finn Ludwig, Julian Brätz, Fabio Wollstadt, Giuseppe Franco, Tom Karacaga und Niko Kovac.

15.06.24, 09:02 Uhr: Onguene wohl vor endgültigem Eintracht-Abschied

Jerome Onguene könnte sich alsbald dauerhaft von der Eintracht verabschieden. Am Verteidiger, der sich bei den Frankfurtern nie durchsetzen konnte und zweimal verliehen wurde, bekundet laut Bild-Zeitung ein nicht genannter Erstligist aus Belgien Interesse. Obwohl Onguene bis 2027 in Frankfurt unter Vertrag steht, wären die Hessen wohl bereit auf eine Ablöse zu verzichten.

15.06.24, 08:53 Uhr: Koch kommt bei EM-Auftaktsieg nicht zum Einsatz

Der einzige EM-Spieler der Eintracht, Robin Koch, hat das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Freitagabend erwartungsgemäß von der Ersatzbank aus verfolgen müssen. Der Abwehrspieler kam beim 5:1-Sieg gegen Schottland nicht zum Einsatz. Ein hessisches Ausrufezeichen setzte dagegen der gebürtige Frankfurter Emre Can. Der in der Jugend bei der Eintracht fußballerisch ausgebildete Profi von Borussia Dortmund traf kurz vor Schluss zum Endstand.

14.06.24, 08:09 Uhr: Aaronson erneut ein Leih-Kandidat

Noch verfügt die Eintracht über einen XL-Kader, der verkleinert werden muss. Neben etlichen Jungprofis, die abgegeben oder verliehen werden sollen, sind auch zwei erstliga-erprobte Verteidiger unter den Streichkandidaten: Hrvoje Smolcic soll gehen, Aurelio Buta darf wohl gehen, sollten die Frankfurter einen Stammspieler für die Rechtsverteidiger-Position finden. Zudem könnte Offensivmann Paxten Aaronson, den Eintracht-Sportchef Markus Krösche mit Geduld weiter aufbauen will, vor einer erneuten Leihe in die Niederlande stehen. Der FC Utrecht soll Interesse zeigen.

14.06.24, 07:23 Uhr: Heim-EM für Koch "die Endstufe"

Die Vorfreude ist riesig bei Robin Koch vor der an diesem Freitag startenden Heim-EM. "Das ist etwas Außergewöhnliches. Es ist immer eine große Ehre, für Deutschland zu spielen und bei den Länderspielen dabei zu sein. Ein Turnier ist noch einmal größer, und eine Heim-EM sozusagen Endstufe", sagte er in einem vereinseigenen Interview der Eintracht. Davon träume jedes Kind, davon habe er selbst früher geträumt. "Dass solch ein riesengroßer Traum nun in Erfüllung geht, ist sehr besonders für mich und macht mich stolz." Gerade die dritte Vorrundenpartie gegen die Schweiz, die in Frankfurt ausgetragen wird, sei sehr speziell: "Schön, dass sie in meinem Wohnzimmer stattfindet."

13.06.24, 19:43 Uhr: Kochs Wunsch erfüllt sich

"Mein großes Ziel ist die Rückkehr in die Nationalmannschaft", sagte Robin Koch vergangenen Sommer, als er aus England zurück in die Bundesliga wechselte - zur Eintracht. Seitdem hat sich viel getan, Koch ist zum unumstrittenen Abwehrchef bei den Hessen geworden und hat sich seinen Wunsch erfüllt. Er ist bei der EM dabei - und überflügelt auch längst seinen prominenten Vater.

13.06.24, 11:44 Uhr: Eintracht-Pokalspiel live in der ARD

Der DFB hat die Erstrundenpartien des DFB-Pokals terminiert und der Frankfurter Eintracht ein Livespiel im Fernsehen beschert. Die Hessen sind am Montag, den 19. August um 20.45 Uhr beim Namensvetter Eintracht Braunschweig gefordert. Die Partie ist eine von vier Livespielen am ersten Pokalwochenende und wird von der ARD übertragen.

12.06.24, 12:55 Uhr: Schalke-Talent Ouedraogo nicht zur Eintracht

Eintracht Frankfurt geht im Rennen um das umworbene Schalker Mittelfeld-Talent Assan Ouedraogo wohl leer aus. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichten, zieht es den 18-Jährigen von Gelsenkirchen zu RB Leipzig. Noch sei zwar nichts unterschrieben, die Sachsen wollen aber offenbar die Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen und Ouedraogo fest verpflichten. Der deutsche Junioren-Nationalspieler war in den vergangenen Wochen immer wieder mit der Eintracht in Verbindung gebracht worden.

Assan Ouedraogo von Schalke 04

12.06.24, 07:48 Uhr: Matanovic nimmt zweiten Anlauf bei der Eintracht

Igor Matanovic probiert kommende Saison zum zweiten Mal bei der Eintracht, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Die Frankfurter Verantwortlichen trauen es ihm zu. Vor allem deshalb, weil der ehemalige Karlsruher eine Art Stürmertyp verkörpert, die ansonsten im Kader nicht zu finden ist, die es seit Bas Dost bei den Frankfurtern nicht mehr richtig gab.

11.06.24, 10:44 Uhr: Zahlreiche Ex-Eintrachtler bei der EM

Mit Robin Koch ist zwar nur ein aktiver Eintracht-Profi bei der am Freitag startenden Fußball-EM dabei. Allerdings dürften die Fans der Hessen während der Spiele einige bekannte Gesichter entdecken. So sind unter anderem Mijat Gacinovic, Filip Kostic und Luka Jovic für Serbien dabei - genauso wie Joselu für Spanien oder Randal Kolo Muani für Frankreich. Und sogar der ungarische Nationaltrainer Marco Rossi hat eine Eintracht-Vergangenheit. Hier gibt es einen Überblick.

10.06.24, 21:13 Uhr: Bericht: Koch erster Anwärter auf Kapitänsamt

Einem Bericht der Bild-Zeitung vom Montag zufolge soll Robin Koch beste Chancen auf das Kapitänsamt bei Eintracht Frankfurt haben. Koch, der mit der deutschen Nationalelf an der EM teilnimmt, war bisher schon Teil des Mannschaftsrats und Vertreter der etatmäßigen Kapitäne. Zwischen Torwart Kevin Trapp und Koch gebe es einen "Zweikampf um die Binde", so das Blatt - mit dem Innenverteidiger als Favoriten. Trainer Dino Toppmöller soll im Laufe der Vorbereitung eine Entscheidung treffen, heißt es weiter.

Frankfurts Robin Koch

10.06.24, 21:07 Uhr: Bericht: Groß soll bei Brighton bleiben

Der von Eintracht Frankfurt umworbene Nationalspieler Pascal Groß soll bei seinem aktuellen Klub Brighton & Hove Albion bleiben - so zumindest sieht es angeblich der designierte Trainer des Premier-League-Klubs. Der Fernsehsender Sky berichtet von den Gesprächen des Klubs mit Wunschtrainer Fabian Hürzeler, derzeit noch beim FC St. Pauli. Demnach wolle Hürzeler den Mittelfeldspieler unbedingt im Klub behalten und soll ihn als sehr wichtigen Spieler ansehen. Hürzeler und Brighton hätten sich auf ein Engagement geeinigt, momentan soll ein Wechsel des Trainers nur noch an den Ablöseverhandlungen mit St. Pauli hängen, wie mehrere Medien berichten. Groß hatte im Freundschaftsspiel am Freitag gegen Griechenland das 2:1 für Deutschland erzielt und seinerseits erwähnt, gerne wieder nach Deutschland zurückkehren zu wollen.

10.06.24, 18:22 Uhr: FUSSBALL2000 macht den EM-Check

Bei der Eintracht sind alle im Urlaub, dafür geht die Europameisterschaft bald los. Die Jungs von FUSSBALL 2000 werfen einen Blick auf das Turnier und besprechen die Chancen des deutschen Teams.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

10.06.24, 14:05 Uhr: Matanovic kommt mit "breiter Brust" zurück

Igor Matanovic freut sich auf seinen zweiten Anlauf bei der Eintracht. Er komme nun "mit einem ganz anderen Selbstvertrauen an" als noch im vergangenen Sommer, "mit einer viel breiteren Brust", sagte der Stürmer dem Kicker. Damals hatte er die Vorbereitung bei den Hessen absolviert, war dann aber zum Karlsruher SC verliehen worden. Beim Zweitligisten überzeugte er mit starken Leistungen und 14 Saisontoren. "Das Wichtigste war die Spielzeit", so Matanovic, der ausdrücklich die Kommunikation mit Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche lobte: "Er hat sich regelmäßig bei mir gemeldet. Auch in schlechten Phasen war die Eintracht immer für mich da."

10.06.24, 11:50 Uhr: Eintracht-Außen sollten sich steigern

Zehn Spieler für die Außen hat die Eintracht derzeit unter Vertrag - gerade die Franzosen Eric Dina Ebimbe und Niels Nkounkou stehen dabei sinnbildlich für die vergangene Saison der Eintracht. Oft agierten sie zwischen Genie und Wahnsinn. Dennoch werden sie weitere Chancen auch in der kommenden Runde erhalten, Neuzugänge für die Flügel sind - Stand jetzt - eher nicht geplant.

10.06.24, 07:31 Uhr: Pacho verliert mit Ecuador gegen Argentinien

Willian Pacho hat am Sonntag mit Ecuador ein Test-Länderspiel gegen Argentinien verloren. Der Eintracht-Verteidiger stand für sein Heimatland beim 0:1 die komplette Spielzeit auf dem Rasen und bekam es unter anderem in den letzten 30 Minuten des Spiels mit Lionel Messi zu tun. Den Siegtreffer für Argentinien erzielte Angel di Maria. Ecuador bereitet sich derzeit auf die bald anstehende Copa America vor. Auch Pachos Frankfurter Mitspieler Ellyes Skhiri stand für Tunesien beim WM-Qualifikationsspiel gegen Namibia (0:0) über 90 Minuten auf dem Platz. Für den Mittelfeldmann war es der letzte Einsatz der Saison.

Frankfurts Willian Pacho (links) im Länderspiel gegen Argentinien.

09.06.24, 12:50 Uhr: Markus Krösche erwartet ruhigen Transfer-Sommer

Markus Krösche erwartet im Sommer nur wenig Bewegung im Eintracht-Kader. Nach den vergangenen beiden Transferperioden soll der Kern der Mannschaft zusammengehalten werden. "Wenn uns ein Leistungsträger verlasst, müssen wir natürlich aktiv werden, aber im Großen und Ganzen sind wir mit der Mannschaft, wie wir sie haben, so zufrieden und werden keine großen Veränderungen haben", sagte der Sportvorstand im Sport1-Doppelpass. Zentrale Aufgabe für die kommende Saison sei es, Ballbesitz-Fußball wieder mit mehr offensiver Durchschlagskraft zu ergänzen, betonte Krösche erneut: "Wir wollen uns oben festsetzen, regelmäßig international spielen. Wenn du da oben rein willst, musst du deinen Spielstil verändern. Das ist ein Prozess und ein schwieriger Weg, aber das ist der Schlüssel."

Markus Krösche gab sich gutgelaunt.

08.06.24, 16:47 Uhr: Weiterer VIP-Bereich im Stadion

Die Eintracht plant ab der Saison 2025/26 mit einem weiteren VIP-Bereich im Stadion. "Es wird auf der Jürgen-Grabowski-Tribüne ein weiterer Hospitality-Bereich entstehen, der die Fläche in der Höhe des Mittelrangs von der Mittellinie bis zur Ostkurve umfasst", heißt es in einer Mitteilung an die betroffenen Dauerkarten-Besitzer. Die Blöcke 23E, 25F, 25L (teilweise), 25K, 25J, 25I, 25L seien betroffen. Um etwaigem Ärger vorzubeugen, wie im Frühjahr im Falle der VIP-Bar "Zum Jürgen", setzt der Club auf eine frühzeitige Kommunikation. Gerade der lange zeitliche Vorlauf solle dazu führen, "für alle Betroffenen eine gute und passende Lösung zu finden", teilte ein Vereinssprecher dem hr-Sport mit. Etwa 150 Personen seien betroffen, heißt es.

08.06.24, 12:44 Uhr: Simon Simoni nicht in Albaniens EM-Kader

Eintracht-Torhüter Simon Simoni steht nicht im Aufgebot der albanischen Nationalmannschaft für die kommende Fußball-EM. Ein Spieler musste aus dem vorläufigen Kader von 27 Spielern noch gestrichen werden. Wie der albanische Verband am Samstag mitteilte, hat es den 19 Jahre alten Keeper erwischt. Obwohl er bei der EM damit nicht zum Einsatz kommt, wird Simoni das Team nicht verlassen. Er fährt mit der albanischen Auswahl ins Basiscamp nach Kamen-Kaiserau und wird seine Mitspieler während des Turniers zumindest moralisch unterstützen.

Simon Simoni wurde für die EM nominiert

08.06.24, 12:01 Uhr: Can Uzun aus EM-Kader der Türkei gestrichen

Toptalent Can Uzun steht nicht im Aufgebot der Türkei für die anstehende Fußball-Europameisterschaft. Der 18-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit 16 Tore für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg erzielte, hatte zu den 35 Spielern im vorläufigen Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella gehört. Gegen Italien war der Offensivspieler, der im Sommer dem Vernehmen nach zur Eintracht wechselt, nicht zum Einsatz gekommen. Uzun hatte sich gegen das deutsche Nationalteam und für die Türkei entschieden, dabei soll ihm auch eine EM-Teilnahme in Aussicht gestellt worden sein. "Ich kann diese Entscheidung nicht verstehen, aber ich werde sie respektieren", ließ er via Instagram wissen. Nun hat er ein paar Wochen Zeit, um sich auf seine Aufgabe in Frankfurt vorzubereiten.

Can Uzun im Trikot des 1. FC Nürnberg.

