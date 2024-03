News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Eintracht war als Erstes an Boniface dran +++ Nagelsmann über Eintracht-Rasen: "Katastrophe" +++ Toppmöller spürt Vertrauen +++ Stand: 27.03.2024 11:38 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

27.03.24, 11:34 Uhr: Eintracht war als Erstes an Boniface dran

Eintracht Frankfurt war der erste Verein, mit dem Leverkusen-Knipser Victor Boniface vergangenes Jahr über einen Wechsel gesprochen hat. Das verriet der Nigerianer der Sport Bild. "Frankfurt war der erste Klub, mit dem ich gesprochen hatte. Danach mit Leverkusen", so der Stürmer, der bislang zehn Tore für die Rheinländer geschossen hat. „Bayer hat sich wirklich extrem um mich bemüht, ist immer drangeblieben. Das hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen." Die Eintracht hatte vor dem Last-Minute-Wechsel von Randal Kolo Muani nicht die finanziellen Mittel, um den 20-Millionen-Mann an den Main zu locken.

Victor Boniface

27.03.24, 08:35 Uhr: Nagelsmann über Eintracht-Rasen: "Katastrophe"

Nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlage gab es reichlich Kritik gegenüber dem Rasen im Frankfurter Waldstadion. "Leider ist der Platz eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe", klagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstagabend. Mit den Bedingungen hatte insbesondere Bayerns Offensivspieler Jamal Musiala zu kämpfen, der trotz Stollen an den Fußballschuhen immer wieder wegrutschte. "Das Feld ist jedes Mal weggegangen, bei jeder Drehung. Zum Glück habe ich überlebt", so Musiala. Viel Zeit für Rasenpflege bleibt nicht: Bereits am Samstag (15.30 Uhr) empfängt die Eintracht zum nächsten Liga-Spiel Union Berlin.

27.03.24, 08:18 Uhr: Toppmöller spürt Vertrauen

Trotz der wechselhaften Leistungen in der laufenden Saison nimmt Eintracht-Trainer Dino Toppmöller weiterhin ein Vertrauen seitens des Klubs wahr, das bestätigte er im Interview mit der Bild-Zeitung. "Ich brauche nicht jede Woche ein Bekenntnis vom Vorstand, der mir sagt: 'Ihr macht das gerade super!'", so Toppmöller weiter. Selbst in der Phase, "als wir nicht gut waren", haben er und sein Team in Ruhe arbeiten können. Gegenüber Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der bei der Eintracht kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen soll, sagte Toppmöller zur Bild-Zeitung: "Ich lege hohen Wert auf seine Meinung. Die Zusammenarbeit ist gut. Aber es geht darum, dass wir der Verantwortung gerecht werden."

26.03.24, 22:42 Uhr: Kein DFB-Einsatz für Koch

Robin Koch von Eintracht Frankfurt ist beim Spiel der Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Dienstagabend ohne Einsatz geblieben. Der Verteidiger sah den 2:1-Sieg im Stadion seines Vereins von der Ersatzbank aus. Bereits gegen Frankreich am vergangenen Samstag war Koch, der erstmals seit 2021 wieder für das DFB-Team nominiert worden war, nicht zum Einsatz gekommen. Eintracht-Torwart Kevin Trapp stand nicht im Kader.

26.03.24, 16:34 Uhr: Krösches Erfolge bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt möchte den Vertrag von Sportvorstand Markus Krösche verlängern. Zwar steht der 44-Jährige immer mal wieder in der Kritik, oft allerdings auch zu unrecht. Ein Blick auf Krösches bisherige Wirken bei der Eintracht zeigt, warum den Verantwortlich so sehr daran gelegen ist, ihn möglichst lange an den Verein zu binden.

26.03.24, 14:17 Uhr: Buta fehlt im Training

Ohne den erkrankten Abwehrspieler Aurélio Buta hat Eintracht Frankfurt am Dienstag trainiert. Dafür war Ellyes Skhiri bei der Übungseinheit wieder dabei, wie der hessische Fußball-Bundesligist auf X, vormals Twitter, mitteilte. Der Mittelfeldspieler hatte wegen Rückenproblemen seine Länderspielreise mit Tunesien abgesagt. Bei Hugo Larsson sei Aufbautraining angesagt. Die Frankfurter treffen am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Union Berlin.

26.03.24, 07:55 Uhr: Bericht: Ekitiké bereit für Startelf

Hugo Ekitiké könnte beim anstehenden Heimspiel der Eintracht gegen Union Berlin von Beginn an auflaufen. Von Vereinsseite sei zu hören, dass der Angreifer seine Fitnessrückstände nun aufgeholt habe, schreibt der kicker. Ein Einsatz von Beginn an wäre keine Überraschung. Als Optionen gelten eine Doppelspitze mit Omar Marmoush, Ekitiké als einzige Spitze oder eine Positionierung dahinter auf den Halbpositionen. Zuletzt war der Franzose beim Spiel in Dortmund eingewechselt worden, hatte aber immerhin erstmals eine komplette Trainingswoche mitgemacht.

26.03.24, 07:16 Uhr: Schweres Programm wartet

Am Dienstag bittet Trainer Dino Toppmöller seine Spieler zu zwei Einheiten. Die Vorbereitungen laufen für ein anspruchsvolles Programm nach der Länderspielpause. Denn auf die Hessen warten in den letzten acht Spielen noch vier Teams, die aktuell über der Eintracht stehen: Leverkusen, Bayern, Stuttgart und Leipzig. Die Grunddefinition von: knackig. Aktuell befinden sich die Frankfurter auf Rang sechs der Tabelle mit noch etwas Puffer auf Rang sieben. Fünf Punkte Vorsprung sind es aktuell auf Augsburg, sieben auf die weiteren Verfolger Freiburg und Hoffenheim. Hier geht es zum Text:

26.03.24, 07:10 Uhr: DFB-Elf: Koch auf der Bank

Robin Koch wird auch bei seinem "Heimspiel" mit der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend in Frankfurt gegen die Niederlande auf der Bank sitzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte am Montag auf einer Pressekonferenz: "Es ist geplant, dass wir mit der gleichen Elf (wie gegen Frankreich) spielen." Damit erhalten Antonio Rüdiger und Jonathan Tah den Vorzug in der Innenverteidigung. Koch selbst sagte in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau: "Ich bin bereit, meinen Teil zum Team beizutragen. Es kann ja auch wichtig werden, wenn man spät eingewechselt wird." Zu seinen persönlichen Zielen sagte er: "Ich sehe vor allem ein gemeinschaftliches Ziel: Wenn wir da antreten, wollen wir das Ding auch gewinnen."

25.03.24, 19:14 Uhr: Toppmöller wünscht sich Führungsspieler

Mit Blick auf das kommende Karriere-Ende von Frankfurts Kapitän Sebastian Rode wünscht sich Eintracht-Trainer Dino Toppmöller einen erfahrenen Spieler als Nachfolger: "In dem Bereich würde es uns guttun, einen Spieler zu haben, der den Drei-Tages-Rhythmus gewohnt ist, der aber auch in der Kabine als Persönlichkeit auftritt", so Toppmöller gegenüber der Bild-Zeitung. Neben vielen jungen Spieler sei es "ein wichtiger Faktor", dass "einige vorneweg gehen", so Toppmöller weiter. Rode fehlt den Hessen aktuell aufgrund einer Knieverletzung. Im Sommer wird der Kapitän seine Karriere beenden.

25.03.24, 18:34 Uhr: Neue Folge FUSSBALL2000

Die neue Folge des Eintracht-Videopodcasts Fußball2000 ist online. Dabei geht es rückblickend um das Wintertransferfenster. Mit Donny van de Beek, Jean-Matteo Bahoya, Hugo Ekitiké und Sasa Kalajdzic kamen große Namen in die Mainmetropole. Doch es gab großes Verletzungspech, vor allem das Aus von Stürmer Kalajdzic hat geschmerzt. FUSSBALL2000 fragt daher, ob das Wintertransferfenster der Hessen wirklich ein Flop war. Die ganze Folge gibt es hier:

25.03.24, 14:10 Uhr: Bericht: Krösche vor Vertragsverlängerung

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche steht bei den Hessen vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet die Bild-Zeitung am Montag. Demnach würde aktuell ein neuer Drei-Jahres-Vertrag ausgehandelt werden, wobei die genauen Rahmenbedingungen noch offen seien. Eine Einigung zwischen der Eintracht und Krösche könnte "bereits im Laufe der nächsten Woche erfolgen", heißt es in dem Bericht weiter. Krösche ist seit Juni 2021 Sportvorstand in Frankfurt. Mitte Februar berichtete die Sport-Bild, dass Borussia Dortmund an dem 43-Jährigen Interesse hätte. Schon damals hielt Krösche fest, dass er sich in Frankfurt sehr wohl fühle und gerne für die Eintracht arbeite.

25.03.24, 10:21 Uhr: Glasners Euro-League-Medaille liegt im Nachtkästchen

Für Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner war beim Triumph in der Europa League mit den Frankfurtern nicht der Titel an sich das Wichtigste. "Die Medaille für den Europa-League-Sieg, die liegt irgendwo im Nachtkästchen, die habe ich seitdem nicht einmal angeschaut", sagte der Österreicher, der mittlerweile bei Premier-League-Klub Crystal Palace aktiv ist, im Interview mit dem kicker. "Aber ich habe mir viele Bilder angesehen, vom Endspiel, von der Party, vom Empfang. Dazu den Kinofilm, da kriege ich gerade wieder eine Gänsehaut!" Genau deswegen sei er gerne Trainer, betonte Glasner. "Trophäen stehen eher an letzter Stelle. Die sind schön, ja. Aber der Weg dorthin, der ist das Besondere."

Eintracht-Cheftrainer Oliver Glasner

25.03.24, 10:11 Uhr: Körbel: Marmoush mit Leibe und Seele Eintrachtler

Eintracht-Legende Charly Körbel würde sich wünschen, dass Omar Marmoush noch länger bei Eintracht Frankfurt bleibt. "Bei ihm hat man wirklich schon das Gefühl, dass er die Eintracht verkörpert", sagte er der FAZ. "Omar ist mit Leib und Seele Eintrachtler geworden. Er hat sich in die Herzen gespielt. Man kann sich nur wünschen, dass er dem Verein noch viele Jahre erhalten bleibt." Marmoush wird dem Vernehmen nach schon jetzt von mehreren Premier-League-Clubs umworben, besitzt in Frankfurt aber noch einen Vertrag bis zum Jahr 2027.

Fares Chaibi und Omar Marmoush

25.03.24, 07:23 Uhr: Pacho verliert mit Ecuador gegen Italien

Eintracht-Verteidiger Willian Pacho hat mit Ecuador ein Testspiel gegen Italien verloren. Das Spiel am Samstagabend in Harrison/New Jersey endete aus Sicht der Südamerikaner mit 0:2. Der Eintracht-Verteidiger spielte dabei die komplette Spielzeit. Die Tore erzielten Lorenzo Pellegrini in der 3. Spielminute und Nicolo Barella in der Nachspielzeit (90.+4).

Willian Pacho

24.03.24, 12:21 Uhr: Toppmöller: "Es war anfangs zäh"

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hat eingestanden, dass die Umstellung im Frankfurter Spiel hin zu mehr Ballbesitz seit dem Sommer etwas gedauert hat. "Es war anfangs auch für uns im Trainer-Team zäh", sagte der Frankfurter Trainer im Interview mit der Bild-Zeitung. "Weil Automatismen fehlten und weil sich nach dem sehr großen Umbruch vieles erst einspielen musste." Mittlerweile sei aber ein Fundament gelegt, auf dem man aufbauen könne. "Ich bin überzeugt davon, dass wir auf einem guten Weg sind", so Toppmöller.

Seit dem Sommer 2023 Eintracht-Coach: Dino Toppmöller.

24.03.24, 10:14 Uhr: Koch sieht DFB-Sieg von der Bank aus

Eintracht-Verteidiger Robin Koch hat beim 2:0-Sieg der DFB-Elf am Samstagabend in Lyon gegen Frankreich die gesamten neunzig Minuten auf der Bank verbracht. Der Frankfurter Abwehrchef, der das letzte Mal im Sommer 2021 für die deutsche Nationalelf aufgelaufen war, wartet damit weiter auf seinen neunten Einsatz im DFB-Trikot. Das nächste Spiel der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann steigt am Dienstag (20.45 Uhr) in Frankfurt gegen die Niederlande.

Robin Koch

23.03.24, 09:57 Uhr: Siege für Marmoush und Chaibi mit der Nationalelf

Die beiden Eintracht-Spieler Omar Marmoush und Farès Chaibi waren am Freitagabend mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften erfolgreich. Stürmer Marmoush gewann mit Ägypten das Freundschaftsspiel gegen Neuseeland 1:0 und wurde erst in der Nachspielzeit ausgewechselt. Einen ganz ähnlichen Abend erlebte Mittelfeldspieler Chaibi. Er setzte sich mit der algerischen Nationalmannschaft 3:2 im Testspiel gegen Bolivien durch und kam dabei eine Halbzeit lang zum Einsatz.

22.03.24, 19:58 Uhr: Knauff kommt mit U21 nicht über Remis hinaus

Ansgar Knauff ist mit der deutschen U21-Auswahl am Freitag vor 6.899 Zuschauern in Chemnitz gegen den Kosovo in der EM-Qualifikation nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Knauff stand dabei die gesamten 90 Minuten auf dem Feld. Für die U21-Auswahl war es der erste Punktverlust in der Quali nach zuvor vier Siegen in Folge. Damit liegt der Europameister von 2017 und 2021 weiter auf dem zweiten Platz hinter Polen. Der Tabellenführer hat zwei Zähler mehr, aber auch ein Spiel mehr absolviert. Nur der Gruppenerste ist sicher für das Turnier im nächsten Jahr in der Slowakei qualifiziert.

Ansgar Knauff gewann mit der deutschen U21-Nationalmannschaft.

22.03.24, 12:39 Uhr: Knauff mit Führungsrolle, Koch auf der Bank

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt steht mit der deutschen U21-Auswahl am Freitag in Chemnitz gegen den Kosovo (18 Uhr) auf dem Platz. Vor der EM-Quali-Partie bekräftigte der 22-Jährige seinen Führungsanspruch: "Ich bin jetzt einer der älteren Spieler und versuche den Jungs, die noch nicht so oft dabei waren, was mitzugeben", sagte Knauff auf der Verbands-Homepage. "Ich tausche mich viel mit ihnen aus und versuche sie zu unterstützen, jeder soll ein gutes Gefühl haben." Über seine eigene Rolle sagte er, dass er sich in der Offensive am wohlsten fühle. In der A-Nationalmannschaft steht für seinen Kollegen Robin Koch eher die Rolle als "back-up" an. Nationaltrainer Julian Nagelsmann lässt in der Innenverteidigung beim Spiel in Frankreich am Samstag wohl mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger starten. Beim Training der Standardsituationen am Donnerstag übte Koch in der mutmaßlichen B-Elf. Am Dienstag hatte er zusammen mit anderen am Sonntag eingesetzten Akteuren vor allem regeneratives Training auf dem Rad abgespult.

22.03.24, 07:39 Uhr: Medien: Krösche-Gespräche fortgeschritten

Während der Länderspielpause bereden der Aufsichtsrat der Eintracht und Sportvorstand Markus Krösche eine mögliche Vertragsverlängerung. Das hatte Krösche selbst bei DAZN bestätigt. Nun berichtet die FAZ, dass die Unterredungen bereits in der entscheidenden Phase seien. Viel deutet auf eine Vertragsverlängerung des 43-Jährigen hin. Zuletzt war Krösche unter anderem beim BVB gehandelt worden, dort geht die Tendenz Berichten zufolge in Richtung einer internen Lösung mit Sebastian Kehl. Krösche selbst hatte die Gerüchte abgetan. "Das war auf dieses Spiel gemünzt", erklärte er rund um die Partie bei Borussia Dortmund.

21.03.24, 21:15 Uhr: Okocha rät Marmoush zu Eintracht-Verbleib

Eintracht-Legende Jay Jay Okocha hat dem aktuellen Eintracht-Top-Torschützen Omar Marmoush zum Verbleib geraten. "Omar spielt eine sehr gute Saison. Wenn er so weitermacht, wird es am Ende natürlich Angebote für ihn geben. Aber ich rate ihm, noch in Frankfurt zu bleiben. Eintracht kann ein Super-Verein werden", wird Okocha in der Bild zitiert. "Mit ihm hat die Mannschaft eine gute Zukunft. Wenn wieder viel verändert wird, dauert es noch mal viel Zeit, bis alle zusammengefunden haben", so Okocha weiter. Okocha spielte zwischen 1992 und 1996 für die Eintracht. Der im vergangenen Sommer ablösefrei nach Frankfurt gewechselte Marmoush steht bereits bei zehn Saisontoren, zuletzt hatte es Gerüchte um Interesse aus England gegeben.

20.03.24, 14:55 Uhr: Eintracht-Saisonendspurt terminiert

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die verbleibenden vier Bundesliga-Spieltage terminiert und Eintracht Frankfurt dabei drei Samstags-Partien beschert. So treffen die Hessen am 27. April auswärts auf den FC Bayern, am 11. Mai auswärts auf Borussia Mönchengladbach und am 18. Mai vor heimischer Kulisse auf RB Leipzig. Alle drei Spiele werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Zwischendrin kommt die Eintracht am 32. Spieltag noch einmal in den Genuss eines arbeitsreichen Sonntags. Das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen steigt am 5. Mai um 17.30 Uhr.

20.03.24, 11:04 Uhr: Bericht: Uzun-Wechsel ist fix

Eintracht Frankfurt hat einem Medienbericht zufolge den nächsten Sommertransfer fixiert. Wie die Bild berichtet, hat Nürnbergs Top-Talent Can Uzun einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. Das Interesse der Hessen am 18-Jährigen war verbrieft, dem Bericht zufolge soll Uzun nun einen Vertrag bei der Eintracht bis 2029 unterzeichnet haben. Für Uzun, der in dieser Saison bereits 13 Tore für die Franken in der Zweiten LIga erzielte, werden demnach zehn Millionen Euro fällig. Uzun ist im offensiven Mittelfeld sowie im Sturm einsetzbar.

20.03.24, 08:06 Uhr: Koch will im DFB-Team "vorangehen"

Eintracht-Verteidiger Robin Koch will nach seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eine Führungsrolle übernehmen. "In der Nationalmannschaft gibt es viele tolle Jungs, die seit Jahren im Verein vorangehen, und ich möchte mit vorangehen. Ich muss mich nicht verstecken", sagte Koch im Interview mit der Sport Bild. Wenn er bei Eintracht Frankfurt zum Training komme, "nehme ich mir jeden Tag vor, ein Führungsspieler zu sein und Vollgas zu geben. Genau diese Haltung, diese Mentalität, meinen Spielaufbau und meine Zweikampfstärke kann und will ich auch bei der Nationalmannschaft einbringen", betonte Koch, der zwischen 2019 und 2021 bereits acht Länderspiele absolviert hatte.

