News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Eintracht stolz auf Kampfsieg in Leipzig +++ Eintracht siegt in Leipzig +++ Eintracht startet mit Kalajdzic und van de Beek +++ Stand: 13.01.2024 18:20 Uhr

13.01.24, 18:19 Uhr: Eintracht stolz auf Kampfsieg in Leipzig

Bei Eintracht Frankfurt war nach dem glücklichen 1:0 bei RB Leipzig die Zufriedenheit groß. "Statistiken sind nicht alles. Am Ende geht es darum, dass wir das Tor schießen", sagte Keeper Kevin Trapp, der aber zugab, dass Leipzig viel Übergewicht gehabt habe. Auch Trainer Dino Toppmöller betonte die Stärke der Hausherren: "Wir mussten zu viel verteidigen und hatten zu wenig Entlastung." Gleichzeitig habe die Eintracht aber eben auch sehr viel Kampfgeist gezeigt. "Kevin Trapp hat toll gehalten und wir haben mit viel Leidenschaft gespielt."

13.01.24, 17:26 Uhr: Eintracht siegt in Leipzig

Eintracht Frankfurt hat am Samstag in der Bundesliga bei RB Leipzig mit 1:0 (1:0) gewonnen. Die Führung erzielte Ansgar Knauff nach sehenswerter Vorlage von Niels Nkounkou in der siebten Minute. In der ersten Halbzeit mussten die Frankfurter viele brenzlige Situationen überstehen. So rettete Kevin Trapp in der 35. Minute in höchster Not. Nach der Pause vergab Leipzig Lois Openda aus kurzer Distanz (47.). Mario Götze hätte beinahe auf 2:0 erhöht (56.). In der folgenden Abwehrschlacht brachten die Hessen den Sieg ins Ziel.

13.01.24, 14:33 Uhr: Eintracht startet mit Kalajdzic und van de Beek

Eintracht Frankfurt geht das Auswärtsspiel bei RB Leipzig mit den beiden Neuzugängen an: Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek stehen für die Partie in der Startelf. Auf der linken Seite hat Trainer Dino Toppmöller Niels Nkounkou den Vorzug vor Philipp Max gegeben. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

13.01.24, 10:26 Uhr: Erstes Eintracht-Pflichtspiel im neuen Jahr

Ohne die beim Afrika-Cup weilenden Leistungsträger Omar Marmoush, Fares Chaibi und Ellyes Skhiri startet Eintracht Frankfurt in die Saison-Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. In der Partie beim Tabellenvierten RB Leipzig am heutigen Samstag (15.30 Uhr) stehen dafür die Winter-Neuzugänge Donny van de Beek und Sasa Kalajdzic vor ihrem Pflichtspieldebüt im Eintracht-Trikot. Trainer Dino Toppmöller ließ allerdings offen, ob das Offensiv-Duo in der Startelf stehen wird. Hier gibt es alles Wichtige zum Spiel.

12.01.24, 16:18 Uhr: Pacho will die Conference League gewinnen

Eintracht-Innenverteidiger Willian Pacho geht ambitioniert ins Jahr 2024. "Ich habe das ambitionierte Ziel, dass wir die Europa Conference League gewinnen und dass wir in der Liga einen internationalen Startplatz erreichen", so Pacho im Gespräch mit der Bild. Dabei helfen sollen auch die Neuzugänge Sasa Kalajdzic und Donny van de Beeck. "Wir hatten ohnehin viele gute Spieler, aber wenn man diese Transfers sieht, motiviert das noch mehr. So wie ich sie im Training erlebe, verbessern wir uns dadurch. Dazu sind sie auch tolle Persönlichkeiten", so Pacho weiter.

12.01.24, 12:09 Uhr: Olmo vor Comeback gegen die Eintracht

RB Leipzig kann im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wieder auf die Dienste von Spielmacher Dani Olmo bauen. Der Spanier, der sich Ende Oktober schwer an der Schulter verletzt hatte, trainiert seit dieser Woche wieder voll mit und wird gegen die Hessen wieder im Kader stehen. "Dani ist einsatzfähig und kann Minuten bekommen, er fühlt sich gut. 20, 25 Minuten oder eine halbe Stunde geht dann schon", sagte Leipzigs Trainer Marco Rose am Freitag. Janis Blaswich wird weiter das Tor hüten.

11.01.24, 20:09 Uhr: Werder- Verantwortliche äußern sich zu Borré-Wechsel

Die Verantwortlichen von Werder Bremen haben sich zu einem möglichen Transfer von Rafael Borré geäußert. Borré ist von Eintracht Frankfurt an Werder ausgeliehen, Medienberichten zufolge sind aber mehrere Vereine aus Brasilien und Argentinien an einem Wintertransfer Borrés interessiert. Werder-Geschäftsführer Frank Baumann sagte nun der Bild: "Rafa wird am Sonntag in Bochum in unserem Kader stehen. Wir haben uns positioniert, dass wir Rafa nicht gehen lassen möchten. Insofern haben wir da kein Interesse. Unsere Haltung ist sehr klar." Auch Trainer Ole Werner sagte: "Aktuell gehe ich davon aus, dass Rafa bleibt."

11.01.24, 19:15 Uhr: Krösche: "Top-Talente sollen hier nächsten Schritt gehen"

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat sich zur Transferstrategie der Hessen geäußert. Die Eintracht nimmt vermehrt hochtalentierte, junge Spieler in den Fokus, der Bild sagte Krösche: "´Wir wollen einer der Vereine in Europa werden, wo Top-Talente ihren nächsten Schritt gehen können. Wir haben uns mittlerweile einen Ruf erarbeitet, dass sie sich bei uns entwickeln können und wohlfühlen." Dafür habe die Eintracht die richtigen Strukturen geschaffen. "Wir begleiten ein Stück weit ihren Karriereweg, sie helfen uns, unsere Ziele zu erreichen und können später für eine viel höhere Ablösesumme weiterziehen. Das ist eine Win-win-Situation", so Krösche weiter.

11.01.24, 16:41 Uhr: Wenig mit Verdacht auf Kreuzbandriss

Anfang der Woche verlieh Eintracht Frankfurt Marcel Wenig an den 1. FC Nürnberg, nun droht dem Mittelfeldtalent eine längere Zwangspause. Wenig hatte sich am gestrigen Mittwoch im Testspiel des FCN gegen den FC Brügge am Knie verletzt und musste die Partie vorzeitig beenden. Wie die Nürnberger bekanntgaben, besteht die Vermutung, dass sich Wenig das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. "Aufgrund der doch eher schlechten Bildgebung der MRT-Untersuchung, ist es zunächst ein Verdacht. Es spricht aber leider eine Menge dafür, dass sich dieser auch erhärten könnte", so Mannschaftsarzt Dr. Johannes Rüther. Bei der Eintracht hat Wenig noch einen Vertrag bis 2025, die Franken besitzen aber eine Kaufoption.

11.01.24, 13:39 Uhr: Toppmöller rechnet mit aggressiven Bullen

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller rechnet beim Restrundenstart in Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) mit angriffslustigen Gastgebern. "Ich erwarte eine aggressive Mannschaft, die versucht, uns hoch zu pressen", sagte der 43-Jährige auf der Pressekonferenz zum Spiel am Donnerstag. Die Eintracht, die sich zuletzt in der Defensive nicht immer sattelfest präsentierte, dürfe sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir müssen den Fokus, gerade was die Abwehrarbeit angeht, noch einmal schärfen. Wir wollen wieder so verteidigen, wie zu Beginn der Saison", kündigte Toppmöller an. Offensiv gehe es in Leipzig darum, "auch selber Akzente" zu setzen.

11.01.24, 13:34 Uhr: Rode-Comeback gegen Mainz geplant

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Das sagte Dino Toppmöller am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr). "Er hatte eine Teilintegration ins Mannschaftstraining", so der SGE-Coach. "Nächste Woche zünden wir die nächste Stufe, da sollten wir auch mal über ein Elf gegen Elf nachdenken, zumindest für eine Halbzeit." Rode konnte wegen einer Wadenverletzung seit September vergangenen Jahres kein Spiel mehr für die Hessen bestreiten. Wenn er keinen Rückschlag mehr erleidet, soll er gegen Mainz 05 Ende Januar zum ersten Mal wieder zum Kader gehören.

11.01.24, 13:27 Uhr: Toppmöller erwartet keinen Hattrick

Dino Toppmöller hat vor zu hohen Erwartungen an Neuzugang Sasa Kalajdzic gewarnt. "Wir sollten von Sasa nicht direkt einen Hattrick erwarten, auch wenn es schön wäre, wenn es passieren würde", sagte der Eintracht-Trainer vor dem Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr). Der Österreicher war erst am Sonntag nach Hessen gewechselt und brauche bestimmt noch ein paar Wochen, um alle Abläufe im Team kennenzulernen. Auf lange Sicht gesehen ist sich Toppmöller sicher: "Wir werden die Assists bei den Außenspielern erhöhen." Der groß gewachsene Kalajdzic könne hohe Hereingaben auf jeden Fall gut verwerten.

11.01.24, 12:44 Uhr: Bericht: Borré-Wechsel vor Abschluss

Der Wechsel von Rafael Borré zu Internacional Porto Alegre rückt offenbar näher. Der Stürmer, der aktuell von der Eintracht an Bremen ausgeliehen ist, hat River Plate abgesagt. Das bestätigte dessen Sportdirektor Leonardo Ponzio dem Sender TyC Sports und verkündete, Borré habe sich stattdessen für das Angebot von Porto Alegre entschieden. Laut dem argentinischen Transferexperten César Luis Merlo soll er dort einen Dreijahresvertrag erhalten. Vereinspräsident Alessandro Barcellos soll für letzte Gespräche mit Werder nach Deutschland gereist sein.

10.01.24, 18:08 Uhr: Eintracht beobachtet Bayern-Juwel Ibrahimovic

Bayern-Youngster Arijon Ibrahimovic, der aktuell an Serie-A-Club Frosinone Calcio ausgeliehen ist, steht offenbar auch auf der Wunschliste von Eintracht Frankfurt. Wie der Kicker am Mittwoch berichtet, sollen die Hessen einer von gleich mehreren Clubs sein, die sich für den Offensiv-Allrounder interessieren. Demnach sollen sich auch die AC Mailand und Sporting Lissabon nach dem 18-Jährigen erkundigt haben. Ibrahimovic, der bei Frosinone inzwischen eine feste Größe geworden ist, steht noch bis 2025 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Eintracht-Coach Dino Toppmöller und Ibrahimovic kennen sich aus gemeinsam Münchner Zeiten.

10.01.24, 14:36 Uhr: Kalajdzic: "Großer Verein, geiler Verein"

Eintracht Frankfurts Neuzugang Sasa Kalajdzic freut sich auf seine neue Aufgabe in Hessen. "Als ich meinen Kollegen bei Wolverhampton erzählt habe, dass ich zu Eintracht Frankfurt gehe, war die Antwort: 'Großer Verein, geiler Verein'. Es ist ein Riesen-Verein, einer der größten in Deutschland. Das Stadion und die Infrastruktur und die Leute, die hier arbeiten, sind top. Die Stadt ist wunderschön, es is eine tolle Adresse", so Kalajdzic. Für den Pflichtspielstart am Samstag in Leipzig fühlt sich Kalajdzic derweil bereit. "Ich war in Wolverhampton ganz normal im Spielbetrieb, ich habe nur nicht gespielt. Aber ich fühle mich bereit, das wird passen."

10.01.24, 14:29 Uhr: Kalajdzic: "Der Verein will international spielen"

Eintracht-Neuzugang Sasa Kalajdzic geht ambitioniert in die Rückrunde mit den Hessen. "Ich hatte das letzte halbe Jahr und das Jahr davor aufgrund der Verletzung nicht die allermeiste Spielzeit. Mein Ziel ist es, auf höchstmöglichem Niveau zu spielen. Wie es mir kommuniziert wurde, will der Verein auch nächstes Jahr international spielen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen", sagte Kalajdzic auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung. "Das Gefühl, das ich von den Verantwortlichen bekommen, ist sehr gut. Die Eintracht wollte einen Zielspieler im Sturm, da kann ich gewisse Komponenten einbringen", so Kalajdzic weiter.

10.01.24, 13:41 Uhr: Kalimuendo spricht über Eintracht-Interesse

Medienberichten zufolge ist Eintracht Frankfurt stark an einer Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes interessiert. Gegenüber französischen Medien hat sich der Stürmer nun zum kolportiertren Interesse der Hessen geäußert. "Es freut mich zu sehen, dass ich begehrt bin, vor allem bei einem so großen Verein. Aber jetzt bin ich erst einmal hier. Ich bin ein Spieler von Stade Rennes und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das weiß nur Gott”, wird Kalimuendo in der Bild zitiert. Dem Bericht zufolge sei die Eintracht bereit, an die 20 Millionen Euro Ablöse für den französischen U21-Nationalstürmer zu zahlen.

10.01.24, 13:00 Uhr: Gedenken an Franz Beckenbauer

Der deutsche Fußball wird am kommenden Wochenende des am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer gedenken. Wie die DFL am Mittwoch bekanntgab, werde es am anstehenden Bundesliga-Spieltag (12. bis 14. Januar) eine Schweigeminute unmittelbar vor Spielbeginn unter Teilnahme der Mannschaften und der Schiedsrichter am Mittelkreis geben. Zudem sollen die Teams einen Trauerflor tragen und im Mittelkreis ein Banner mit einer Abbildung von Franz Beckenbauer liegen. Darüber hinaus werden die Clubs versuchen, so technisch möglich, während der Gedenkminute auf der LED-Bande den Schriftzug - "RUHE IN FRIEDEN, KAISER" - in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund einzublenden. Eintracht Frankfurt spielt am Samstag um 15.30 Uhr in Leipzig.

10.01.24, 07:43 Uhr: Bericht: Eintracht an Bergvall interessiert

Eintracht Frankfurt bastelt weiter am Kader der Zukunft und hat einem Bericht der Bild zufolge das nächste Talent aus Schweden auf dem Zettel. Demnach sollen die Hessen ein Auge auf Lucas Bergvall von Djurgardens Stockholm geworfen und sogar bereits ein Angebot über 8,5 Millionen abgegeben haben. Der 17-jährige Bergvall ist im zentralen Mittelfeld zuhause, ein Transfer wäre für den Sommer angedacht. Auch der FC Barcelona soll an Bergvall interessiert sein.

10.01.24, 07:39 Uhr: Koch will in die Champions League

Eintracht-Abwehrchef Robin Koch will mit den Hessen über kurz oder lang in die Champions League. "Wir stehen auf Platz sechs und haben eine gute Ausgangsposition, wir wollen aber noch mehr erreichen", sagte Koch auf der Pressekonferenz zu seiner Vertragsverlängerung bis 2027. "Das Ziel von mir und der Mannschaft ist es, langfristig in die Champions League zu kommen." Dem gegenüber steht aber ein erneuter Umbruch, in dem sich die Hessen befinden.

09.01.24, 14:51 Uhr: Koch und Nagelsmann im Austausch

Bundestrainer Julian Nagelsmann hält große Stücke auf Eintracht-Innenverteidiger Robin Koch. Wie Koch am Dienstag berichtete, waren beide nach Kochs verletzungsbedingter Absage im November im intensiven Austausch. Nagelsmann schickte Koch sogar Videos von einzelnen Spielszenen, um ihn auf Verbesserungspotenzial hinzuweisen. "Er hat eine Spielidee, die er mir mitgeben wollte. Das war schon ein positives Signal", so Koch. Der 27-Jährige, der letztmals im Juni 2021 für die Nationalmannschaft auflief, hat deshalb große Hoffnungen auf ein Comeback. "Es ist mein klares Ziel, wieder in die DFB-Elf zurückzukehren. Wenn ich meine Leistung bringe, ist für eine Nominierung und die EM alles offen."

09.01.24, 11:05 Uhr: Koch verlängert bis 2027

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Abwehrchef Robin Koch vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Er gehört zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können", lobte Sportvorstand Markus Krösche. Koch war erst vergangenen Sommer auf Leihbasis von Leeds United an den Main gewechselt. Er fühle sich aber derart wohl in Frankfurt, dass "es für mich und meine Karriere die logische Konsequenz ist, dass ich meinen Vertrag über die Leihe hinaus verlängere", so der 27-Jährige.

08.01.24, 21:30 Uhr: Eintracht verabschiedet sich von Franz Beckenbauer

Eintracht Frankfurt hat sich mit emotionalen Worten vom verstorbenen Franz Beckenbauer verabschiedet. "Wir verneigen uns vor einem einzigartigen Menschen und ebenso einmaligen Lebenswerk und werden in ewiger Erinnerung deine Momente und Erfolge in unserem Gedächtnis behalten", schrieb der Verein am Montagabend. Eintracht-Rekordspieler Charly Körbel würdigte seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen als "Genie": "Ich habe keinen Spieler mehr gesehen, der so gut war wie Franz. Der deutsche Fußball hat ihm unendlich viel zu verdanken. Ich bin sehr traurig, aber natürlich auch froh, dich gekannt zu haben."

08.01.24, 20:10 Uhr: FUSSBALL 2000 spricht über Eintracht-Sturm

08.01.24, 11:33 Uhr: Bericht: Koch unterschreibt bis 2027

Eintracht Frankfurt kann auch nach der laufenden Saison auf die Dienste von Innenverteidiger Robin Koch bauen. Wie die Bild berichtet, wird der 27-Jährige noch in dieser Woche einen langfristigen Vertrag bis 2027 bei den Hessen unterschreiben. Darauf hätten sich beide Seiten bereits geeinigt. Momentan ist Koch noch von Leeds United ausgeliehen, sein Vertrag dort läuft aber im Sommer aus. Eine Ablöse müssten die Hessen also nicht zahlen. In Frankfurt zählt der Verteidiger zu den klaren Führungsspielern im Team. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den früheren Nationalspieler zuletzt wieder auf dem Zettel.

