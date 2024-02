News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ DFL-Investor: Hellmann lässt Hintertür offen +++ Toppmöller erwartet unangenehmes Spiel +++ Hasebe Kandidat für die Startelf +++ Stand: 17.02.2024 21:39 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

17.02.24, 21:39 Uhr: DFL-Investor: Hellmann nicht generell gegen Neuabstimmung

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann ist nicht generell gegen eine Neuabstimmung über den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Wenn in die Mitgliederversammlung ein neuer Antrag eingebracht wird, über den Sachverhalt neu abzustimmen, wird man sich damit beschäftigen müssen", sagte der 52-Jährige, der selbst Mitglied im DFL-Präsidium ist, am Rande des 53. Ball des Sports in Frankfurt. Hellmann bekräftigte aber, dass das Präsidium selbst dies nicht initiieren könne: "Als Präsidium können wir nicht einfach ein Votum ignorieren. Wir können als Präsidium nicht sagen, wir stimmen neu ab."

17.02.24, 11:26 Uhr: Toppmöller erwartet unangenehmes Spiel

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat am Samstag eindringlich vor dem kommenden Gegner SC Freiburg gewarnt. Die Breisgauer, die aktuell auf Platz acht der Bundesliga-Tabelle stehen und mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Eintracht Frankfurt heranrücken könnten, seien immer "unangenehm zu bespielen", sagte Toppmöller vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr). "Wer Freiburg kennt, weiß, dass es dort immer nur über Einsatz, Wille und Kampfbereitschaft geht." Genau das müsse auch sein Team auf den Platz bringen", so Toppmöller. "Es ist auch eklig, gegen uns zu spielen. Das müssen wir zeigen."

17.02.24, 11:16 Uhr: Hasebe Kandidat für die Startelf

Altstar Makoto Hasebe könnte beim Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg den gelbgesperrten Abwehrchef Robin Koch ersetzen. Der Japaner sei genau wie der zuletzt unglücklich agierende Hrvoje Smolcic ein Kandidat für die Startelf. "Wir können auf beide setzen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller, der weiterhin auf den verletzten Hugo Larsson verzichten muss, am Samstag. Weitere Ausfälle gibt es nicht, nach dem Conference-League-Spiel bei Union Saint-Gilloise klagen einige Spieler aber über Wehwehchen. "Wir müssen schauen, wie alle beieinander sind", so Toppmöller.

17.02.24, 09:05 Uhr: Eintracht in Freiburg ohne Koch

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller muss beim schwierigen Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg wieder einmal die Abwehr umstellen. Da Abwehrchef Robin Koch am vergangenen Spieltag gegen den VfL Bochum (1:1) seine fünfte Gelbe Karte sah, muss er im Breisgau gesperrt zusehen. Wahrscheinlich ist deshalb, dass die Eintracht erneut mit einer Viererkette aufläuft. Innen könnten dann Tuta und Willian Pacho verteidigen, als Rechtsverteidiger steh Aurelio Buta bereit, links muss sich Toppmöller zwischen Niels Nkounkou und Philipp Max entscheiden.

16.02.24, 17:47 Uhr: Reschke: "Rechtsstaatlich bedenklich"

Eintracht Frankfurt denkt darüber nach, gegen die Festsetzung von 140 Fans rund um das Spiel bei Union Saint-Gilloise juristisch vorzugehen. "Die Zugrundelegung der Verfügungen der Brüsseler Behörden sind rechtsstaatlich genauso bedenklich wie die damit begründete Festsetzung", sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke dem hr-sport. "Wir neigen dazu, die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen zusammen mit den Betroffenen nachträglich gerichtlich überprüfen zu lassen." Die Brüsseler Behörden hatten rund um das Spiel im Stadtteil Anderlecht ein Betretungsverbot für Eintracht-Fans erlassen. Die Anhänger durften nur mit einem eskortierten Bus zum Stadion anreisen. Bei den 140 festgesetzten Fans soll es sich um 100 Ultras handeln, die privat mit PKWs angereist waren, sowie 40 weitere Anhänger, die versucht hatten, am Stadion noch an Karten zu kommen.

16.02.24, 10:27 Uhr: Rode bemängelt fehlenden Killer-Instinkt

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode hat nach dem Remis bei Union St. Gilloise Kritik am eigenen Team geübt. Dass die Frankfurter die frühe 2:0-Führung noch aus der Hand gaben, sei "sehr ärgerlich", wie er am Donnerstag nach dem 2:2 betonte. "Wir hatten alles im Griff, wir dürfen den Gegner nicht mehr ins Spiel kommen lassen", so Rode. Das Problem sei: "Wir schaffen es momentan nicht, eine Killer-Mannschaft zu sein. Wir dürfen uns da nicht verrückt machen und müssen stabiler sein. Wir sind gestandene Bundesliga-Profis, so ein Rückschlag sollte uns nichts ausmachen."

16.02.24, 10:11 Uhr: Toppmöller fordert mehr Leadership

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hat nach dem Remis in der Conference-League-Zwischenphase bei Union St. Gilloise die fehlende Führungsstärke im eigenen Team bemängelt. "Ohne die Jungs kritisieren zu wollen: Wir brauchen da Kommunikation und Leadership", betonte der Frankfurter Trainer am Donnerstagabend. Genügend Spieler, die genau das könnten, seien dafür eigentlich im Team, fügte Toppmöller hinzu. "Wir haben Spieler, die die Erfahrung haben, um die jungen Spieler anzuleiten. Heute wäre eine ordnende Hand wichtig gewesen."

16.02.24, 07:45 Uhr: Die Eintracht ist ratlos

Wieder - wie schon im Bundesliga-Derby bei Darmstadt 98 - hat die Eintracht am Donnerstagabend in der Conference League bei Union Saint-Gilloise eine 2.0-Führung verspielt. Nach einem Gegentor brach die Frankfurter Mannschaft zusammen. Dass das wieder passiert ist, macht alle bei der Eintracht ratlos.

15.02.24, 21:43 Uhr: Toppmöller: "Es nervt"

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller zeigte sich nach dem 2:2-Unentschieden im Play-off-Hinspiel der Conference League gegen Saint-Gilloise angefressen: "Es nervt, wenn du hier 35 Minuten lang ein Top-Spiel machst und normalerweise 3:0 vorne liegen musst, und dann machst du dieses Geschenk. Ich wünsche mir eine andere Stabilität." Sebastian Rode, der Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, fand ähnliche Worte: "Es ist schon sehr ärgerlich. Gerade weil wir sehr gut ins Spiel reingefunden haben." Trotz des Remis blieb Rode mit Blick auf das Rückspiel allerdings zuversichtlich: "Es ist keine schlechte Ausgangssituation. Da wollen wir schon weiterkommen." Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag (21 Uhr) in Frankfurt.

15.02.24, 20:40 Uhr: Eintracht nur Remis bei Union Saint-Gilloise

Eintracht Frankfurt hat im Play-off-Hinspiel der Conference League nur 2:2 (2:1) unentschieden gespielt. Zu Gast beim belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise gaben die Hessen am Donnerstagabend eine 2:0-Führung aus der Hand. Farès Chaïbi (3.) und Saša Kalajdžić (10.) bescherten der Eintracht den perfekten Start in die offensiv geführte Partie. In der 31. Minute erzielte für die Gastgeber Mathias Rasmussen aus dem Nichts den Anschlusstreffer. Ab dem zweiten Durchgang übernahmen die Belgier dann die Kontrolle und schossen durch Gustaf Nilsson (68.) den verdienten Ausgleichstreffer. In den Schlussminuten konnte die Eintracht ihr Überzahlspiel durch die Gelb-Rote Karte für Charles Vanhoutte (78.) nicht mehr nutzen.

15.02.24, 20:01 Uhr: Polizei setzt 130 Eintracht-Fans fest

Die Brüsseler Polizei hat im Vorfeld des Conference-League-Spiels von Eintracht Frankfurt bei Royal Union Saint-Gilloise präventiv rund 130 Frankfurter Fans der aktiven Szene vorübergehend festgenommen. Laut einem Sprecher der Polizei geschah dies, um die öffentliche Ordnung zu schützen. Das berichtet das belgische Portal VRT News. Demnach hatten die Anhänger ihre Autos im Stadtteil Dilbeek abgestellt, um von dort in Richtung Stadion zu laufen. Anhand der Nummernschilder seien die Fans "dem harten Kern von Eintracht Frankfurt" zugeordnet worden, sagte Dilbeeks Bürgermeister Willy Segers. Nach dem Spiel dürften die Festgesetzten nach Frankfurt zurückkehren.

15.02.24, 17:38 Uhr: Eintracht mit Kalajdzic und Marmoush

Eintracht Frankfurt geht mit Sasa Kalajdzic und Omar Marmoush ins Hinspiel der Conference League bei Union St. Gilloise. Auch Niels Nkounkou kehrt in die Startelf zurück, für ihn nimmt Philipp Max auf der Bank platz.

So startet die Eintracht:



15.02.24, 14:05 Uhr: Berichte: Crystal Palace will Ex-Frankfurt-Coach Glasner

Der abstiegsgefährdete englische Fußballclub Crystal Palace ist laut übereinstimmenden Medienberichten am ehemaligen Eintracht-Trainer Oliver Glasner interessiert. Wie unter anderem die Zeitung "Guardian" und das Online-Magazin "The Athletic" vermeldeten, steht der Tabellen-15. der Premier League kurz vor der Trennung von Coach Roy Hodgson. Der 49-jährige Glasner gilt als aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge des 76 Jahre alten Trainerveteranen. Der Österreicher Glasner hatte mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewonnen und ein Jahr später das DFB-Pokal-Finale erreicht. Im Sommer 2023 trennte sich der Bundesligist in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig von dem Coach. Seitdem ist Glasner vereinslos.

15.02.24, 12:09 Uhr: Blessin: "Frankfurt wollte uns nicht als Gegner"

Der deutsche Trainer von Union Saint-Gilloise, Alexander Blessin, rechnet mit einem schweren Spiel in der Conference League am Donnerstag gegen Eintracht Frankfurt (hier und bei hr-iNFO ab 18.45 Uhr im audio-Livestream). Blessin sagte dem Kicker: "Die Eintracht war jetzt das sportlich schwierigste Los in der den Play-offs. Ich glaube allerdings , dass Frankfurt uns ebenfalls nicht unbedingt als Gegner wollte." Das Team aus Belgien steht in der Liga unangefochten auf Platz eins, und hat zuvor in der Europa League unter anderem den FC Liverpool zuhause mit 2:1 geschlagen.

15.02.24, 08:11 Uhr: Auf die Eintracht wartet ein Spiel mit vielen Hürden

Das Conference-League-Spiel beim belgischen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise wird für die Eintracht auf vielen Ebenen nicht einfach. Zum einen sportlich und dann für die Fans, die aus Deutschland anreisen. So einiges ist vor dem Anpfiff unklar. Hier gibt es alle Antworten:

14.02.24, 19:33 Uhr: Trapp und Marmoush sind fit

Eintracht Frankfurt kann im Playoff-Hinspiel der Conference League beim belgischen Topclub Union Saint-Gilloise auf Nationaltorwart Kevin Trapp und Stürmer Omar Marmoush bauen. Das zuletzt angeschlagene Duo meldete sich rechtzeitig fit und steht dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr) wieder zur Verfügung. "Beide haben im Training einen fidelen Eindruck gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie spielen können", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Auch Eric Junior Dina Ebimbe wird wieder dabei sein, ist allerdings "kein Kandidat für die Startelf", so Toppmöller. Definitiv ausfallen werden Hugo Larsson und Elias Baum.

14.02.24, 19:29 Uhr: Toppmöller: "Jetzt ist Crunchtime angesagt"

Eintracht-Coach Dino Toppmöller geht angriffslustig ins Hinspiel in der Conference League bei Union St. Gilloise am Donnerstag. "Es ist wichtig, dass jetzt Crunchtime angesagt ist. Das ist ein K.o.-Spiel, Do or Die, die oder wir. Das wird ein heißer Tanz. Aber wir sind Eintracht Frankfurt und wollen so auftreten", so Toppmöller am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dennoch ist der Respekt vor den Belgiern groß. "Sie haben zuhause Liverpool geschlagen, sind international zuhause ungeschlagen, sind Tabellenführer in Belgien. Sie schalten gut in beide Richtungen um, das ist ein sehr starkes Kollektiv. Sie haben gute Ideen offensiv und defensiv und viel Geschwindigkeit."

14.02.24, 16:14 Uhr: Neuer Erlass für Brüssel

Nach dem Betretungsverbot für Fans von Eintracht Frankfurt im Brüsseler Stadtteil Anderlecht gibt es seit Mittwochnachmittag nun auch für den Rest der Stadt besondere Verhaltensvorschriften. Laut einem Erlass des Brüsseler Bürgermeisters Philippe Close wurde die Schwelle für das Eingreifen der Polizei herabgesetzt. Fans, die die öffentliche Ordnung stören oder gefährden, können durch die Beamten festgesetzt und festgehalten werden. Ein weiteres Betretungsverbot gibt es nicht. Wer sich nicht benimmt, könnte das Spiel aber in Polizeigewahrsam verbringen. Eintracht-Anhänger ohne Ticket sollten dem Stadion und der Stadt am besten komplett fernbleiben, wie die Eintracht betonte.

14.02.24, 13:53 Uhr: Eintracht will Vertrag mit Matanovic verlängern

Eintracht Frankfurt will den Vertrag mit Igor Matanovic verlängern. "Wir sind mit Igor schon länger im Austausch, dass wir länger zusammenarbeiten. Wir wollen den Vertrag verlängern. Mal schauen, wie weit wir das jetzt kurzfristig hinbekommen", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den aktuell an den KSC ausgeliehenen Stürmer. Bei den Karlsruhern kommt der 20 Jahre alte Matanovic in der Zweiten Liga auf sieben Tore und drei Assists. "Igor macht das echt gut. Er spielt beim KSC eine richtig gute Rolle", so Krösche weiter. In Frankfurt hat Matanovic noch einen Vertrag bis 2026.

14.02.24, 11:35 Uhr: Bericht: Krösche beim BVB auf der Liste

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat wohl das Interesse von Borussia Dortmund geweckt. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, ist der 43-Jährige ein Kandidat für den neuen Posten des Geschäftsführers Sport, der im Sommer beim BVB geschaffen wird. Laut des Berichts kommen dafür Sebastian Kehl, aktuell Sportdirektor bei der Borussia, und eben Krösche in Frage. Krösche würde, wie es weiter heißt, eine Gesprächsanfrage aus Dortmund nicht ablehnen. Der Eintracht-Sportvorstand hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2025. "Jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle und wie gerne ich hier arbeite", betonte er am Dienstag. "Ich hatte in den vergangenen Wochen andere Themen als meinen eigenen Vertrag. Ich mache mir über andere Sachen keine Gedanken."

Markus Krösche schaut positiv in die Zukunft

14.02.24, 10:36 Uhr: Bericht: Ex-Eintracht-Coach Funkel wird Lautern-Trainer

Ex-Eintracht-Trainer Friedhelm Funkel wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Coach des abstiegsbedrohten Zweitligisten 1.FC Kaiserslautern. Funkel, der noch am vergangenen Mittwoch zur persönlichen Abschiedsfeier von Ex-Eintracht-Präsident Peter Fischer in Frankfurt weilte, leitet demnach bereits das Nachmittagstraining beim FCK. Am Mittwochvormittag hatten die Pfälzer die Trennung von ihrem bisherigen Trainer Dimitrios Grammozis bekanntgegeben. Friedhelm Funkel war von 2004 bis 2009 Trainer von Eintracht Frankfurt.

Friedhelm Funkel

14.02.24, 08:05 Uhr: Chandler spricht von Titel

Eintracht-Urgestein Timothy Chandler ist sich sicher, dass sein Team auch in diesem Jahr Großes erreichen kann. Der 33-Jährige, der beim DFB-Pokalsieg 2018 und dem Europa-League-Erfolg 2022 dabei war, sieht die Eintracht in der Conference League im Kreis der Favoriten: "Da ist wieder etwas möglich, wir können wieder einen Titel gewinnen", sagte er im vereinseigenen Podcast "Aufstehen mit der Eintracht". Den ersten Schritt in Richtung Titelgewinn wolle man am Donnerstag (18.45 Uhr) beim Playoff-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise machen, so Chandler. "Wir wissen, was wir für eine Dynamik entwickeln können. Wir können wieder Geschichte schreiben."

Timothy Chandler

14.02.24, 07:41 Uhr: Krösche hat Respekt vor Union Saint-Gilloise

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat vor dem Playoff-Hinspiel der Conference League bei Royal Union Saint-Gilloise (Donnerstag, ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) vor den Stärken des Gegners gewarnt: "Es ist immer schwierig gegen eine Mannschaft, die hoch presst, dann auch Lösungen zu haben, gerade im Spielaufbau. Das hat man bei uns auch im Spiel gegen Bochum gesehen", sagte Krösche am Dienstag. Es gehe am Donnerstag um eine gute Mischung aus kontrolliertem Spielaufbau und dem Ziel, zielstrebig nach vorne zu spielen. Zweiteres klappte beim 1:1 gegen den VfL Bochum lediglich in Phasen der zweiten Halbzeit.

13.02.24, 16:31 Uhr: Eintracht warnt vor Betretungsverbot

Eintracht Frankfurt hat am Dienstag noch einmal auf das Betretungsverbot für hessische Fußball-Fans im Brüsseler Stadtteil Anderlecht hingewiesen. Für Anhänger der Eintracht ist der Aufenthalt im Gebiet rund um das Stadion des RSC Anderlecht, in dem am Donnerstag das Playoff-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise ausgetragen wird, von Mittwoch- bis Freitagmorgen (jeweils 10 Uhr) verboten. Das teilten die Hessen mit. Die Eintracht, die das Kontingent von 1.200 Auswärtstickets komplett verkauft hat, warnte deshalb davor, ohne Eintrittskarte anzureisen. Jeder Reisende solle sich zudem unbedingt an die Regeln halten. Bei Verstoß drohe bis zu 24 Stunden polizeilicher Arrest. Am Spieltag wird es einen Meeting Point und Shuttle-Busse geben.

13.02.24, 15:50 Uhr: Union mit Respekt vor Frankfurter Fans

Die Verantwortlichen von Royale Union Saint-Gilloise freuen sich auf das Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt in der Conference League. Gleichzeitig ist aber vor allem der Respekt vor der Atmosphäre im Rückspiel sehr groß. "Wenn du guckst, was die da in Frankfurt veranstalten. Da brauchst du Ohrstöpsel", sagte Union-Coach Alexander Blessin dem hr-sport. Stürmer Dennis Eckert Ayensa, der 2022 von Ingolstadt nach Belgien gewechselt war, ergänzte: "Frankfurt ist ein geiler Gegner mit einer geilen Fanbase. Das Spiel in Frankfurt wird ein absolutes Highlight."

