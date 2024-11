Dritter Sieg in Folge Dritter Sieg in Folge: Abgezockte Lilien schlagen Hannover Stand: 23.11.2024 14:53 Uhr

Der SV Darmstadt 98 mutiert zur Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga. Am Samstag schlugen die Hessen Spitzenteam Hannover 96 und kletterten in der Tabelle.

Der SV Darmstadt 98 hat mit 2:1 (0:0) in Hannover gewonnen. Die Tore für die Lilien besorgten Philipp Förster (62.) nach sehenswertem Solo sowie Fabian Nürnberger (72.). Hyun-ju Lee hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich von 96 gesorgt (68.).

Lilien-Coach Florian Kohfeldt veränderte seine Mannschaft auf einer Position, im Sturm begann der zuletzt angeschlagene Fraser Hornby für Fynn Lakenmacher. Die Lilien starteten druckvoll in die Partie, schon in den ersten zwei Minuten kam Förster zu zwei Abschlüssen, die aber beide zu ungefährlich gerieten.

Förster mit feinem Solo

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, anders ausgedrückt: die Teams neutralisierten sich weitgehend. Für die Lilien kam Hornby aus knapp 20 Metern zum Schuss, zielte aber zu zentral (28.). Hannovers beste Gelegenheiten hatten Max Christiansen per Kopf (31.) sowie Lee, dessen Schlenzer Marcel Schuhen stark parierte (34.).

In der zweiten Halbzeit machten es beide Teams dann besser. Einen Schuss von Isac Lidberg kratzte 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler noch aus dem langen Eck (54.). Kurz darauf war Zieler aber machtlos. Ein Konter der Lilien landete bei Förster in halbrechter Position, der nach innen zog, dabei sehenswert zwei Gegner stehenließ und zentral aus 13 Metern zur Führung abschloss (62.). Ein Tor, das eindrucksvoll zeigte, dass Förster auch eine Spielklasse höher gut aufgehoben wäre.

Nürnberger bestraft 96-Fehler

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst mussten die Lilien nach einer Ecke von 96 den Ausgleich schlucken, als Lilien-Keeper Marcel Schuhen einen Kopfball Enzo Leopold zwar noch aus dem Eck kratzen konnte, Lee aber zum Abstauben bereit stand (68.).

Kurz darauf konnten sich die Lilien bei 96-Spieler Monju Momuluh bedanken, der auf die Idee kam, im eigenen Sechzehner per Hacke klären zu wollen. Der Ballgewinn der Lilien landete über Lakenmacher bei Nürnberger, der per Außenrist die erneute Führung besorgte (72.).

Lilien klettern

Hannover war nun also wieder unter Zugzwang, und so entstanden Räume für die Lilien. Lidberg (79.) und Lakenmacher (80.) verpassten allerdings die Entscheidung. Da aber auch 96 nichts Zwingendes mehr zustandebrachte, stand am Ende ein nicht unverdienter Auswärtssieg der Lilien, der die Hessen in der Tabelle auf Platz acht klettern lässt.