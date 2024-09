Doppelte Hiobsbotschaft für Lilien Doppelte Hiobsbotschaft für Lilien: Kreuzbandrisse bei Bader und Will Stand: 11.09.2024 18:14 Uhr

Schock für den SV Darmstadt 98: Matthias Bader und Paul Will haben sich jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen und werden in dieser Saison kein Spiel mehr für die Lilien absolvieren.

Ist das bitter: Der SV Darmstadt 98 muss in dieser Saison auf die Dienste von Matthias Bader und Paul Will verzichten. Beide Spieler fallen den Rest der Saison mit schweren Knieverletzungen aus, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab.

Will erlitt demnach im Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 in der vergangenen Woche einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss, Bader zog sich im Training am Dienstag einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss zu. Will wird am Mittwoch (11.9.) operiert, bei Bader ist die OP für Donnerstag (12.9.) geplant.

Paul Fernie: "Die Diagnosen sind für uns alle unglaublich bitter"

"Die Diagnosen sind für uns alle unglaublich bitter, insbesondere natürlich für die beiden Jungs, die nun einen langen Weg vor sich haben und in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen werden", wird Sportdirektor Paul Fernie in einer Mitteildung des Vereins zitiert. "Selbstverständlich werden wir Paul und Matthias in jeglicher Form bei ihrer Genesung unterstützen."