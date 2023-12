Van de Beek zur Eintracht? Donny van de Beek zur Eintracht? Der Hamster muss aufgepäppelt werden Stand: 19.12.2023 10:35 Uhr

Mit Ajax Amsterdam stürmte Donny van de Beek einst ins Halbfinale der Champions League, sein Wechsel zu Manchester United geriet dann zum Flop. Nun könnte Eintracht Frankfurt profitieren und einen Riesen-Fußballer verpflichten.

Im August 2019, also rund vier Monate nach dem dramatischen Aus von Ajax Amsterdam im Halbfinale der Champions League gegen Tottenham, erhielt Donny van de Beek eine aufmunternde Nachricht. Ein kleines Mädchen, gekleidet im Ajax-Trikot, erzählt in einem bei Youtube hochgeladenen Video, dass sie ein so großer Fan von van de Beek sei, dass sie sogar ihren Hamster nach ihm benannt habe. Donny, der kleine Wühler.

Nun lässt sich darüber streiten, ob der Vergleich mit einem Hamster für einen Fußballer eine große Ehre ist. Im Fall von van de Beek kam er jedoch einer Prophezeiung gleich. Denn nur wenige Monate später wechselte der hochbegabte Fan-Liebling von seinem Heimatclub Ajax zu Manchester United und erlebte dort einen bösen Karrierebruch. Trotz aller Bemühungen kam van de Beek bei den Red Devils nicht mehr voran. Donny steckt im Hamsterrad.

Van de Beek mit viel Pech

Eine verzwickte Situation, in der nun Eintracht Frankfurt zu Hilfe eilen und van de Beek wieder den richten Weg weisen könnte. Die Hessen, die Anzeichen verdichten sich immer mehr, stehen kurz vor der Verpflichtung des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers und könnten damit einen echten Transfercoup landen. Van de Beek hat zwar schwierige Jahre hinter sich und konnte bei United nie überzeugen. Dass er ein herausragender Spieler ist, hat er vorher bei Ajax aber mehrfach bewiesen.

Vor allem in der Saison 2018/19, als Ajax Amsterdam mit Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Dusan Tadic und eben van de Beek den wohl aufregendsten Fußball Europas spielte und erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Einzug ins Champions-League-Finale verpasste, zeigte der mögliche Eintracht-Neuzugang seine ganze Klasse. Neun Tore und zehn Vorlagen in der Liga, drei Tore in der Königsklasse, darunter eins im Halbfinale bei Tottenham. Van de Beek stand vor einer Goldenen Zukunft, danach lief aber einiges schief.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Frankie de Jong und Donny van de Beek.

Wechsel zu Real Madrid platzt gleich doppelt

Während seine Nationalmannschafts-Buddys de Jong und de Ligt schon im Sommer 2019 den Hype nutzten und für viel Geld zum FC Barcelona und Juventus Turin wechselten, blieb van de Beek zur Freude aller Ajax- und Hamster-Fans ein weiteres Jahr bei seinem Herzensclub.

Ob er sich freiwillig zu dieser Vereinstreue entschied - oder nur, weil ein angedachter Transfer zu Real Madrid scheiterte, ist bis heute nicht ganz sicher. Im März 2020 war dann aber endgültig alles für einen Wechsel zu den Königlichen vorbereitet. "Es war alles klar, doch die Pandemie verzögerte alles", sagte van de Beeks Berater Sjaak Swart damals.

Der Deal platzte erneut, van de Beek, der auch bei Barca, Juve, dem FC Arsenal und Borussia Dortmund auf der Liste gestanden haben soll, versuchte sein Glück stattdessen bei Manchester United. Ein großer Fehler, wie sich rund dreieinhalb Jahre später ohne Zweifel feststellen lässt.

Bei Manchester United durchgefallen

Auf 19 Einsätze in seiner Premieren-Saison folgten acht Einsätze und eine missglückte Leihe zu Everton in der Spielzeit 2021/22, sieben Einsätze in der Spielzeit 2022/23 und genau ein Kurzeinsatz in der laufenden Hinrunde. Van de Beek, der zwischenzeitlich immer wieder verletzt war und deshalb auch die EM 2021 verpasste, ist in England gescheitert.

Van de Beeks Problem: Trotz aller Probleme von United war und ist der Rekordmeister vor allem im zentralen Mittelfeld bestens aufgestellt. Bruno Fernandes, zu Beginn von van de Beeks Zeit Paul Pogba, dann Casemiro, Christian Eriksen oder Scott McTominay. Die einen waren und sind spielerisch besser, die anderen zweikampfstärker. Für van de Beek, dessen Stärken vor allem auf der Achterposition liegen, blieb da meist kein Platz. "Wir brauchen ihn nicht, das ist die Wahrheit", urteilte Manchester-Legende Patrice Evra. Doch was kann van de Beek eigentlich und warum wäre er für die Eintracht eine Verstärkung?

Van de Beek kann sehr wertvoll sein

Der 19-fache Nationalspieler, der mit elf Jahren bei Ajax anheuerte und heute mit der Tochter seines damaligen Jugendtrainers Dennis Bergkamp liiert ist, ist als Spielertyp nicht ganz leicht zu greifen. Zu seinen besten Ajax-Zeiten agierte er stets im Schatten der Offensiv-Künstler Tadic und Ziyech, gleichwohl aber vor Spielgestalter de Jong. Van de Beek ist ein Dauerläufer, der immer wieder auch ohne Ball Lücken für seine Mitspieler reißt und für Unruhe sorgt. Er verteilt Bälle, sorgt für Seitenverlagerungen und ist zudem torgefährlich. Der 26-Jährige kann extrem wertvoll sein, er braucht dafür aber die richtigen Mitspieler an seiner Seite.

Genau diese könnte er bei der Eintracht finden. Ellyes Skhiri, sobald er wieder fit und vom Afrika Cup zurückgekehrt ist, wäre der optimale Mann für die Position hinter van de Beek. Hugo Larsson oder Mario Götze könnten dann in die etwas offensiveren Räume rücken. "Dass er ein herausragend guter Fußballer ist, wissen alle, die sich mit Fußball ein bisschen auskennen", ließ Trainer Dino Toppmöller am Sonntag schon einmal durchblicken. Sportdirektor Timmo Hardung mahnte im hr-heimspiel am Montag zwar, dass der Transfer noch nicht durch sei. "Wenn er kommt, würden wir uns aber sehr darauf freuen", so Toppmöller.

Die 34 ist noch frei

Van de Beeks Lieblings-Rückennummer 34, die er zu Ehren seines Freundes Abdelhak Nouri trägt, der im Jahr 2017 einen Herzstillstand auf dem Platz erlitt und bleibende Hirnschäden davontrug, wäre jedenfalls noch frei.