2. Bundesliga Dominante Darmstädter schießen Kaiserslautern ab Stand: 14.12.2024 22:24 Uhr

Überraschend deutlich hat Darmstadt 98 das Top-Team aus Kaiserslautern vom Platz gefegt. Und das obwohl Torjäger Lidberg früh verletzt raus musste. Dafür erzielten zwei groß aufspielende Lilien-Akteure je einen Doppelpack.

Im Duell der aktuell formstärksten Teams der 2. Bundesliga hat sich der SV Darmstadt 98 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern eindrucksvoll durchgesetzt. Die Südhessen besiegten die Pfälzer am Samstagabend im Heimspiel locker und leicht mit 5:1 (2:0). Killian Corredor (33., 88.), Fraser Hornby (45.+2, 73.) und Luca Marseiler (62.) trafen für die dominanten Darmstädter. Daniel Hanslik war für die "Roten Teufel "erfolgreich (84).

Durch den Sieg bauten die Lilien auch ihre Ungeschlagen-Serie aus. Sie sind nun seit neun Partien hintereinander ohne Niederlage und fuhren nach zuletzt zwei Remis wieder einen Dreierpack ein. Darmstadt stellt nun mit 35 Toren die beste Offensive der Liga.

Die Lauterer, die mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge und sieben Spielen ohne Niederlage angereist waren, ließen ihre Formstärke vermissen und verpassten mit einem Sieg den Sprung an die Tabellenspitze.

Torjäger Lidberg früh verletzt raus

Die Partie ging lebendig los. Die im Vergleich zum 2:2 in Hamburg mit einer unveränderten Startelf angetretenen Hausherren erspielten sich rasch gute Möglichkeiten. Lilien-Torjäger Isac Lidberg bot sich bereits nach sieben Minuten die Riesenchance auf die Führung. Nach einem Pass prima freigespielt tauchte er allein vor Gäste-Torwart Julian Krahl auf. Doch der parierte den Schuss.

Fünf Minuten später sprintete Lidberg wieder in Richtung Tor. Doch in Bedrängnis schoss er am Tor vorbei. Und schlimmer noch: Der pfeilschnelle Schwede verletzte sich und griff sich an den linken Oberschenkel. Darmstadts bester Torjäger (neun Treffer) musste gegen Marseiler ausgewechselt werden (14.).

Corredor per Kopf zur Führung

Trotz des herben Verlustes im Sturm-Zentrum blieb Darmstadt gefährlich. Nach einem Freistoß köpfte Angreifer Hornby an die Latte (21.). Und von den "Roten Teufeln"? Kam im ersten Abschnitt wenig. Das dürfte Gäste-Trainer Markus Anfang nicht gefallen haben. Für den Coach war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. In der Saison 2020/2021 war er Cheftrainer am Böllenfalltor.

Auf der Gegenseite durfte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt jubeln. Nach 33 Minuten flankte Sergio Lopez den Ball gefühlvoll in den Strafraum. Dort nutzte Corredor seine Freiräume und setzte seinen Kopfball in die lange Ecke. Marseiler hätte wenig später erhöhen können, scheiterte aber am erneut reaktionsstarken Krahl (40.).

Die Lilien zeigten in der ersten Hälfte eine gute Leistung gegen bis dato eher enttäuschende Lauterer. Hornby sorgte dann in der Nachspielzeit dafür, dass sich die Überlegenheit auch in Zahlen ausdrückte. Nach einem Zuspiel hatte der Schotte an der Strafraumgrenze Zeit und Platz, traf mit einem platzierten Flachschuss in die linke Ecke und erzielte sein fünftes Saisontor.

Pfälzer zunächst aktiver, Lilien effektiver

Nach der Pause agierten die Pfälzer deutlich engagierter. In den ersten 15 Minuten nach der Pause kamen die Lauterer im Vergleich zu den Lilien auf 5:2 Torschüsse. Doch die Gäste verfehlten ihr Ziel. Auch als der Ex-Darmstädter Frank Ronstadt aussichtsreich am Kasten vorbei schoss.

Besser machten es die Darmstädter nach 62 Minuten: Hornby legte den Ball Corredor mit der Brust ab. Der Franzose zog ab, Lauterns Schlussmann Krahl ließ den Ball bei seiner Parade abprallen und Marseiler staubte ab zum 3:0. Der Torschütze legte wenig später Hornby auf und der vollendete mühelos zum 4:0 (73.).

Hanslik gelang in der Schlussphase nur noch Ergebniskorrektur mit seinem Anschlusstor. Der Lauterer Stürmer stahl sich zwischen den Lilien-Verteidiger frei und traf zum 1:4. Doch damit nicht genug am Böllenfalltor. Corredor dribbelte sich noch einmal durch den Strafraum und traf per Außenrist zum 5:1 - der Schlusspunkt an einem begeisternden Fußball-Abend mit einem Offensiv-Feuerwerk. Zumindest aus hessischer Sicht.