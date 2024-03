Deutschland gegen Niederlande Deutschland gegen Niederlande: Verwirrung um Major Tom beim Länderspiel in Frankfurt Stand: 26.03.2024 18:14 Uhr

Die Fans wünschen sich eine neue Torhymne für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der EM könnte diese zwar nicht erklingen, bei Testspielen theoretisch aber schon. Gegen die Niederlande wollte der DFB eigentlich weiter die alte Hymne spielen - und hat sich womöglich umentschieden.

Einige deutsche Fußballfans würden Tore der Nationalmannschaft künftig am liebsten "völlig losgelöst von der Erde" feiern. In einer Online-Petition werden seit Sonntag zweieinhalb Monate vor der Heim-EM Unterschriften dafür gesammelt, dass künftig bei Treffern der DFB-Auswahl der Neue-Deutsche-Welle-Hit Major Tom von Peter Schilling gespielt wird. Bis zum Dienstagvormittag hatten fast 70.000 Menschen unterzeichnet.

Bei der Europameisterschaft wird das 1980er-Kult-Lied als Torhymne trotzdem nicht ertönen. "Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024", teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau am Montag mit. Immerhin könnten die Verbände aber Musik-Vorschläge für die Zeit vor und nach dem Spiel einreichen.

DFB lässt Torhymne in Frankfurt offen

Bei Testspielen sieht die Sache aber wieder ganz anders aus. Rein theoretisch könnte Major Tom am Dienstagabend im Frankfurter Waldstadion erklingen. Vorausgesetzt, die deutsche Nationalmannschaft schießt im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande ein Tor. Der DFB, bei dem man sich der Idee gegenüber relativ offen präsentierte, hatte zunächst angedeutet, auf den Vorschlag nicht kurzfristig zu reagieren.

Aktuell wird bei Toren der Song "Kernkraft 400" von Zombie Nation gespielt, dafür hatten sich die Fans in einer Abstimmung des DFB Mitte 2019 entschieden. Auch gegen die Niederlande würde im Fall eines Tores dieses Lied gespielt, teilte der Verband zunächst dem Portal t-online.de mit.

Doch am frühen Abend womöglich die Wende: Nach Sport1-Informationen wird im Falle eines Treffers im Frankfurter Stadion nun doch "Major Tom" gespielt. Der DFB wollte das auf Anfrage des SID allerdings nicht bestätigen. Erst einmal müsse man Tore erzielen, hieß es von Verbandsseite.

Werbevideos lösten Hype aus

In weiteren Testspielen vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland. Vielleicht ja dann auch mit neuer Torhymne.

"Major Tom" war in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft zuletzt oft gehört worden, weil das Lied in den Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. In der Folge tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene Treffer der DFB-Auswahl mit dem Song unterlegt wurden. Im Refrain des Liedes von 1982 "schwebt das Raumschiff völlig schwerelos" und "völlig losgelöst von der Erde".