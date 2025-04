Sporthilfe reicht nicht für Kletterinnen Deutsche Vizemeisterin im Bouldern braucht finanzielle Unterstützung der Eltern

Der Weltcup startet in China

Der Weltcup im Bouldern und im Lead besteht aus je sechs Wettkämpfen an verschiedenen Standorten. Los geht's in beiden Disziplinen im April in China. Der Boulder-Weltcup beginnt am 18. April in Keqiao, im Lead wird es am 25. April in Wujiang ein erstes Mal ernst. Die Klettersaison endet am 21. September mit der Weltmeisterschaft in Seoul (Südkorea).