DEL2 DEL2: Kassel Huskies mit souveränem Sieg gegen EC Bad Nauheim

DEL2: Kassel Huskies mit souveränem Sieg gegen EC Bad Nauheim Stand: 18.02.2025 21:48 Uhr

Die Kassel Huskies haben das Hessenderby in der DEL2 klar für sich entschieden. Die Nordhessen schlugen am Dienstagabend den EC Bad Nauheim mit 3:0. In der Tabelle liegen die Huskies auf Platz zwei, die Roten Teufel aus Bad Nauheim sind neunter.

Matchwinner in der Kasseler Nordhessen Arena war Dominic Turgeon, der die Huskies nach nur vier Minuten in Führung gebracht hatte und im zweiten Drittel mit seinem zweiten Tor des Tages auch den Schlusspunkt setzte. Ebenfalls in die Torschützenliste trug sich Simon Thiel ein.